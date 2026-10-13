עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית בתחילת השבוע, מאות אלפי סטודנטים שבו לספסל הלימודים ברחבי הארץ. עבור רבים מהם, החזרה לקמפוס מלווה באתגר יומיומי מוכר של עומסי התנועה והפקקים הכבדים בכבישים. אולם בדיקה מיוחדת שערכה עמותת "אור ירוק" חושפת מציאות מתסכלת, לפיה גם בתוך הפקקים של שעות הבוקר, הנסיעה ברכב הפרטי מהירה בהרבה מהחלופה בתחבורה הציבורית.

הבדיקה המדגמית, שנערכה השבוע ביום ראשון בשעה 08:00 בבוקר באמצעות השוואת זמנים באפליקציות הניווט (מבלי לחשב את זמני ההליכה ברגל אל התחנות ומהן), בחנה את זמני הנסיעה בלבד למוסדות אקדמיים מובילים. התוצאה חד-משמעית: בכל המקרים שנבדקו, האוטובוס פיגר באופן משמעותי מאחורי הרכב הפרטי, לעיתים בפערים של עשרות דקות ואף למעלה משעה.

גלריה מציאות מתסכלת. צילום: יריב כץ

הפערים הבולטים שנרשמו בבדיקה מצביעים על בזבוז זמן ניכר למי שבחר להגיע בתחבורה הציבורית. כך למשל, נסיעה מראש העין לאוניברסיטת רייכמן בהרצליה אורכת 26 דקות בלבד ברכב פרטי לעומת שעה ו-25 דקות באוטובוס, פער של 59 דקות.

מחצור הגלילית למכללה האקדמית כנרת נדרשות 51 דקות ברכב פרטי לעומת שעה ו-32 דקות באוטובוס. מיבנה למכללת אשקלון הנסיעה אורכת 38 דקות ברכב מול שעה ו-13 דקות בתחב"צ. מהרצליה למכללת בית ברל 26 דקות ברכב מול 58 דקות באוטובוס, ומרעננה לאוניברסיטת תל אביב 27 דקות ברכב לעומת 58 דקות באוטובוס.

פערים דומים נרשמו גם בקווי הנסיעה משפרעם לטכניון בחיפה, ממודיעין למכללת עזריאלי בירושלים, ממעלה אדומים לבצלאל, מנהריה למכללת גליל מערבי בעכו, מיוקנעם עילית למכללת אורנים, מראשון לציון לאוניברסיטת בר-אילן, מדימונה למכללת סמי שמעון בבאר שבע, מלוד למכון הטכנולוגי HIT בחולון ומאשדוד למכללת ספיר.

חוסר היעילות משתקף היטב גם במספרי הנוסעים בפועל. על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2025, מתוך 780.9 מיליון תיקופי נסיעות באוטובוסים בקווים קבועים, רק 6.5% בלבד (כ-51 מיליון תיקופים) בוצעו בפרופיל סטודנט. זאת, למרות שהמדינה מציעה לציבור הסטודנטים הנחות משמעותיות הנעות בין 33% בנסיעות בודדות ועד ל-45% עד 50% ברכישת מנויים סמסטריאליים ושנתיים.

הנתונים אף מראים כי חלק ניכר מהציבור הרחב (26%) נוסע בפרופיל אנונימי שאינו מזכה בהנחה. ההסבר לכך טמון בעובדה שהחיסכון הכספי פשוט אינו מצליח לפצות על הפסד הזמן הניכר, והסטודנטים מעדיפים לשלם יותר על דלק ואחזקת רכב, ואף לעמוד בפקקים, ובלבד שלא לבזבז שעות יקרות בדרכים.

עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הסטודנטים שנאלצים לנסוע באוטובוס מבזבזים זמן רב ויקר. מנגד, הסטודנטים שמגיעים בכל בוקר ברכב הפרטי כדי לחסוך זמן מגבירים את הסיכון שלהם להיות מעורבים בתאונת דרכים. אם האוטובוס יהיה זמין, מהיר ונגיש יותר מהרכב הפרטי, סטודנטים רבים יבחרו לעשות בו שימוש, יחסכו כסף, וגם יפחיתו את הסיכון להיפגעות בתאונות".