ארבעה ימים אחרי שהממשלה אישרה הקצאת מיליארד שקל למשרד הביטחון לצורך רכישת מסוקי אפאצ'י, זה קורה שוב: הממשלה תתבקש לאשר היום (ראשון) קיצוץ תקציבי חריג שני בתוך ימים ספורים, "לטובת רכש ביטחוני דחוף". רק שהפעם, הסכום יהיה יותר מכפול ויעמוד על 2.6 מיליארד שקלים.

הקיצוץ יהיה בפעם הזאת "קיצוץ פלאט", כלומר מכל תקציבי משרדי הממשלה, לאחר שהקיצוץ לצורך רכישת 12 מסוקי האפאצ'י שאושר באמצע השבוע שעבר בהיקף של כמיליארד שקלים הגיע כולו מהתקציב הרב-שנתי להשקעות פיתוח במגזר הערבי. בשני המקרים, אף שקל לא קוצץ מהכספים הקואליציוניים.

גלריה ( צילום: דובר צה"ל )

הקיצוץ החדש יהיה בהיקף אחיד של כ-5% מתקציב הפיתוח והקניות של כל משרד ממשלתי, ולפיכך תאשר הממשלה באופן חריג מאוד, תשעה ימים לפני הבחירות, לקצץ סכומים גבוהים ממשרדי הממשלה האזרחיים העיקריים.

285 מיליון שקל יקוצצו מתקציב מערכת החינוך המדולדל ממילא, 225 מיליון שקל יקוצצו מתקציב המשרד לביטחון לאומי כולל מהמשטרה דווקא בימים האלה, 150 מיליון שקל יקוצצו ממערכת הבריאות שמצויה בגירעונות עצומים ממילא ועוד 140 מיליון שקל יקוצצו מתקציבי משרד הרווחה. לעומת זאת לא התקבלה בסוף השבוע המלצת כל בכירי הגורמים המקצועיים במשרד האוצר, לפיה יש לקצץ את הסכום הדרוש בדחיפות לרכש הביטחוני דווקא מהכספים הקואליציוניים. לפי ההחלטה שתאושר היום ברוב גדול בממשלה — אף שקל לא יגיע מהם.

הקיצוץ הנוסף יחול על כ-4% מהתקציב הגמיש של משרדי הממשלה — כלומר התקציב שאינו משוריין לשכר העובדים ולהתחייבויות קשיחות של המדינה. בהתאם לכך, משמעות הקיצוץ היא פגיעה בתוכניות עתידיות של משרדי הממשלה.

בעקבות זעם שהשמיעו שרים אמש לקראת הקיצוץ שיאושר היום בתקציבי משרדיהם לטובת מערכת הביטחון, אמרו אמש גורמים בכירים באוצר כי “מספר משרדי ממשלה קראו למנוע קיצוצים בסעיפים שדחופים להם. לכן החליטה הממשלה על קיצוץ רוחבי לכל המשרדים באופן שווה. התרענו כבר שתוספות תקציב אדירות למערכת הביטחון יבואו על חשבון האזרחים וזה מה שקורה”.

משרד החינוך הקיצוץ: 285 מיליון שקל

משרד החינוך נדרש לקצץ 285 מיליון שקלים מתוך תקציב כולל של כ-97 מיליארד שקלים.

90% מכלל התקציב מיועד למימון שעות הוראה בגנים ובבתי הספר, למעשה תשלום שכר לגננות ולמורים. לכן, סעיף תקציבי זה לא ייפגע. הנהלת המשרד נתבקשה לבחון את הסעיפים האחרים מהם ניתן לקצץ, ולהגיש המלצותיה לשר החינוך יואב קיש.

תנועת הצופים. נבחנת אפשרות לקצץ בתקציב תנועות הנוער ( באדיבות תנועת הצופים )

האפשרויות העומדות בפני משרד החינוך לקיצוץ מתייחסות לסעיפים בתקציב שלגביהם קיימת גמישות תקציבית. מדובר בתוספות שאינן בבסיס התקציב הקבוע והיקף תקציבן נקבע מחדש בעת גיבוש תקציב המשרד במסגרת תקציב המדינה: פעילות בלתי פורמלית כמו תנועות הנוער, תוכניות חיצוניות בתחומים שונים, הדרכת מורים בבתי הספר, הדרכה במטה משרד החינוך, השתתפות בתקציבי עמותות חיצוניות ומימון מיזמים חינוכיים משותפים עם רשויות מקומיות. תיתכן גם התייעלות במטה משרד החינוך.

ממשרד החינוך נמסר: "המשרד בוחן את האפשרויות ויציג אותן לשר לצורך בחינת אופן היישום".

משרד הבריאות הקיצוץ: 150 מיליון שקל

במערכת הבריאות חוששים מהקיצוץ המתוכנן והשלכותיו. במכתב חריף ששלח מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב למנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי, ולממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, קרא בר סימן טוב להחריג את מערכת הבריאות מהקיצוץ הצפוי. בר סימן טוב מזהיר כי ההחלטה על הקיצוץ הרוחבי הנוסף תשלים קיצוץ של כ-600 מיליוני שקלים בתקציבי מערכת הבריאות מתחילת השנה, ו"תביא באופן בלתי נמנע לפגיעה קשה בשירותי הבריאות לציבור".

בשנים האחרונות התמודדה מערכת הבריאות עם שורה של אתגרים – עוד מאז מגפת הקורונה, ולאחר מכן במשך שלוש שנים של מלחמה. בתקופה זו נשאה מערכת הבריאות בעומס חסר תקדים, ובכלל זה טיפול במספר רב של פצועים ועלייה משמעותית בפניות לשירותי בריאות הנפש. כל זאת על רקע מחסור מתמשך בכוח אדם ואתגרים שוטפים נוספים.

קיצוץ נוסף בעת הזו צפוי בהחלט לפגוע בזמינות שירותי הבריאות לאזרחי ישראלי, שחלקם כבר כעת מתמודדים עם נגישות מוגבלת וזמני המתנה ממושכים. הקיצוץ צפוי לפגוע גם בשירותי בריאות הנפש והיכולת של משרד הבריאות להגדיל את כוח האדם המטפל. ועוד לא דיברנו על היערכות המערכת לחירום, מיגון בתי החולים שהפך בשנים אלה לקריטי עוד יותר, והיערכות מערכת הבריאות להזדקנות האוכלוסייה.

במערכת הבריאות חוששים מעוד קיצוץ ( shutterstock )

"בשנת 2026 בלבד קוצצו כבר כ-20% מתקציב המשרד השוטף, המהווים כ-500 מיליוני שקלים, וזאת בנוסף לקיצוצים רבים נוספים מאז תחילת המלחמה אשר פגעו בצורה ישירה וקשה בשירותי הבריאות האמורים להינתן לציבור", כתב בר סימן טוב במכתבו, שהעתקים שלו הועברו גם לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר הבריאות חיים כץ.

הוא מותח ביקורת גם על מדיניות הממשלה ואומר כי "התפיסה לפיה ניתן להמשיך ולממן את צורכי הביטחון באמצעות שחיקה סיסטמתית ובלתי פוסקת של המערכות האזרחיות והשירותים הציבוריים בישראל באמצעות קיצוץ רוחבי המושת באופן שווה על כולם ללא אבחנה — חסרה את הראייה הכוללת של מרכיבי החוסן הלאומי. חוסנה של מדינת ישראל אינו נשען על עוצמה צבאית בלבד, אלא על יכולתן של המערכות האזרחיות כולן לתפקד, לתמוך ולתת מענה לאזרח בשגרה ובחירום".

משרד הרווחה הקיצוץ: 140 מיליון שקל

140 מיליון שקל יקוצצו ממשרד הרווחה — והמשמעות היא פגיעה בנפגעות אלימות, באנשים עם מוגבלות ובנשים בזנות. מאות מיליונים כבר קוצצו והמשרד מתקשה לספק את צורכי המלחמה.

משרד הרווחה שלח פנייה דחופה למשרד האוצר, בבקשה להחריגו מהקיצוץ הרוחבי המתוכנן במשרדי הממשלה. בכיר במשרד הרווחה אמר כי אם הקיצוץ יתבצע כמתוכנן, הוא יסתכם בכ-140 מיליון שקלים מתקציב משרד הרווחה, והדבר עלול לפגוע באופן ישיר בשירותים חברתיים חיוניים: "זו תהיה פגיעה אנושה ביכולתו של המשרד לספק שירותים לאוכלוסיות הפגיעות ביותר בישראל", אמר.

במקרה של משרד הרווחה, מדובר בין השאר בפתיחת מסגרות חדשות לנשים נפגעות אלימות, בשירותים חדשים שתוכננו עבור נשים בזנות, ובפגיעה בשירותים שתוכננו להיפתח עבור אנשים עם מוגבלות במסגרת יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות.

גם בחודש מרץ האחרון בוצע קיצוץ רוחבי, למימון הוצאות המלחמה, בגובה 3% מהתקציב הגמיש של משרד הרווחה — כ-90 מיליון שקל. הוא מצטרף לשורת קיצוצים רוחביים מהתקופה האחרונה, שהצטברו לסכום של כ-450 מיליון שקלים בסך הכול בתקציב 2026.

אילוסטרציה ( גיל נחושתן )

מרחב התמרון של המשרד לפיתוח התוכניות השונות היה מוגבל עוד לפני סדרת הקיצוצים ב-2026, שכן מתוך כמיליארד השקלים שהמשרד קיבל במקור עבור שירותים חדשים, קרוב לחצי מהם מיועדים לפיתוח שירותים בתחום בני אדם עם מוגבלות — נושא שהמשרד מחויב אליו מתוקף חוק שעבר בכנסת ב-2022.

סדרת הקיצוצים גוזרת על המשרד קיפאון כמעט מוחלט ביכולתו לפתח מענים לצרכים ההולכים והגדלים של האוכלוסייה בעקבות המלחמה ובאופן כללי.

המשרד לביטחון לאומי הקיצוץ: 225 מיליון שקל

גורם במשרד לביטחון לאומי הבהיר כי הקיצוץ התקציבי לא צפוי לפגוע בתקציביהם של גופי הביטחון והאכיפה הכפופים למשרד. לדבריו, סכום הקיצוץ יילקח מתקציב חירום המוחזק בידי המשרד, ולא מהתקציבים המיועדים לפעילותם השוטפת של הגופים השונים.