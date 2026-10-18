מאז כניסתה לתוקף של רפורמת "צדק תחבורתי" בהובלת משרד התחבורה, הנגשת ההנחות בתחבורה הציבורית הפכה לפשוטה ומהירה מתמיד, אך בחברה החרדית, שם מרבים להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית, יש מי שמנצל את המערכת הדיגיטלית הזו לרעה. בעוד שהרפורמה נועדה להקל על ציבור הנוסעים המתמודד עם יוקר המחיה, היא פתחה פתח רחב לתעשייה ענפה של תעודות סטודנט פיקטיביות, שהוצאתן אינה דורשת אפילו הגעה לשיעור אקדמי אחד.

כידוע, ההוצאה החודשית על נסיעות במגזר החרדי, הכוללת התניידות יומיומית מרובת יעדים בין כוללים, מקומות עבודה ומוסדות חינוך, מצטברת לכדי אלפי שקלים בשנה ושקולה למשכורת חודשית שלמה, נתון המדרבן רבים מהם לחפש פתרונות ״יצירתיים״ לחסכון.

גלריה אוטובוסים בירושלים. הורחבו מעגלי הזכאות להנחה ( יואב דודקביץ )

נזכיר כי כבר ב-2017 חשף "ידיעות אחרונות" כי קיימת תופעה של התחזות לסטודנטים לצורך קבלת הטבות, כגון הנחות בארנונה, ובתחבורה הציבורית. עוד דווח כי התופעה נפוצה במיוחד בחברה החרדית. אלא שכעת מתברר כי בשנים האחרונות התופעה הפכה נפוצה במיוחד בקרב חלק מהחרדים, בזכות רפורמת "צדק תחבורתי" שנועדה כמובן להקל על הציבור הזכאי לכך לקבל את ההנחה שמגיעה לו.

מנגנון הנחות הסטודנט בתחבורה הציבורית, שהחל כפיילוט מצומצם בשנת 2004 והוסדר באופן קבוע בשנת 2007, עבר בשנים האחרונות התאמה מבנית במסגרת הרפורמה. השינויים הללו לא שינו את אחוזי הנחת הסטודנט הבסיסיים שעומדים על 33% לפרופיל רגיל ו-50% למנוי שנתי, אך הם הרחיבו את מעגלי הזכאות באמצעות כלים מרכזיים כמו פרופיל הצעירים שמעניק 33% הנחה אוטומטית לבני 18-26 ללא תלות ברישום אקדמי, לצד הנחות משמעותיות באזורים הכלכליים המוחלשים. בשילוב עם הטבות גיאוגרפיות, פרופיל סטודנט פיקטיבי עשוי להוזיל את המנוי השנתי הארצי מאלפי שקלים בודדים למאות שקלים בלבד. האפשרות לעדכן את הפרופילים הדיגיטליים ישירות ביישומוני התשלום הקלה אמנם על הזכאים האמיתיים, אך הפכה את הפרצה לקלה במיוחד עבור מי שבוחר לעקוף את החוק.

תעודות סטודנט מזויפות

בדיקה חדשה של תנועת "ישראל חופשית" מעלה כי גם לקראת שנת הלימודים תשפ"ז, תעשיית הנפקת תעודות הסטודנט המזויפות ממשיכה לפעול באין מפריע. תמורת מאות שקלים בודדים מונפקים אישורי לימודים ללא כל חובת נוכחות, המזכים בהנחות עתק. בין הנהנים מהמצב ניתן למצוא מוסדות חינוך הממומנים במיליוני שקלים מקופת המדינה ומאכערים שגובים דמי תיווך ברשת.

במשרד החינוך ובמשרד התחבורה הבטיחו בזמנו לפעול להידוק הפיקוח, אבל בדיקה של תנועת "ישראל חופשית" חושפת כי לקראת שנת הלימודים תשפ"ז מדובר במכת-מדינה של ממש.

"שנתיים אחרי שמשרד התחבורה הודיע כי הוא פועל לסגירת הפרצה, מתברר שתעשיית הנפקת תעודות הסטודנט לצורך הנחות בתחבורה הציבורית ממשיכה לפעול כמעט באין מפריע"

השיטה מתאפיינת בערוצים ישירים מול מוסדות הלימוד ומול מתווכים פרטיים. המנגנון המוסדי מציע פתרון פשוט ומפתה הכולל תשלום חד-פעמי של 200 עד 250 שקלים בלבד, שבתמורתו מקבלים כרטיס סטודנט ואישור לימודים רשמי. אלא שבפועל, הרוכשים אינם נדרשים להגיע לשיעורים, לעבור מבחנים או להפגין נוכחות כלשהי במסגרת אקדמית או מקצועית. בתמורה לסכום הסמלי הזה, הנרשמים זכאים להטעין בפרופיל הרב-קו שלהם הנחת סטודנט שנתית בשווי מצטבר של אלפי שקלים בנסיעות בכל רחבי הארץ.

קטיה וולקוב, מתנועת ישראל חופשית מסבירה כי "שנתיים אחרי שמשרד התחבורה הודיע כי הוא פועל לסגירת הפרצה, מתברר שתעשיית הנפקת תעודות הסטודנט לצורך קבלת הנחות בתחבורה הציבורית ממשיכה לפעול כמעט באין מפריע. תמורת 200-250 שקלים ניתן לקבל תעודת סטודנט וליהנות מהנחות משמעותיות, גם כשהלימודים אינם המטרה האמיתית של ההרשמה. מאכערים אף מציעים את ההטבה ללא הרשמה ללימודים כלל". עוד אומרת וולקוב כי "חמור במיוחד ששניים מהמוסדות המעורבים מקבלים יחד למעלה מ-20 מיליון שקלים בשנה מכספי ציבור. לא ייתכן שהמדינה תמשיך לממן מוסדות שמאפשרים ניצול לכאורה של מערכת ההנחות ותעצום עיניים מול התופעה".

רב קו. המאכערים מנחים כיצד להטעין את ההטבה הפיקטיבית ( צילום: גאיה מור )

הבדיקה מעלה כי מוסדות מוכרים במגזר החרדי ממשיכים להציע את השירות הזה באופן גלוי ונגיש. כך למשל, מוסד חינוכי לבנות מציע הרשמה ב-200 שקלים לקורסים שונים ומשגר לנרשמים הנחיות מפורטות כיצד לעדכן את פרופיל הסטודנט באתר הרב-קו, תוך הדגשה מפורשת כי אין כל צורך בהנפקת כרטיס פיזי. באופן דומה, במוסד אחר, שגם הוא מיועד לתלמידות חרדיות, מופיעה בטופס הרישום המקוון האפשרות לבחור בגרסה ייעודית של "סטודנט - אבחר קורס בהמשך" תמורת 250 שקלים, שבסיומה נשלח אישור לימודים המאפשר את ההנחה. אגב, מדובר בעמותות רשומות ומוכרות שנהנות מדי שנה מתמיכות ממשלתיות נדיבות בהיקף של מיליוני שקלים ממשרדי החינוך והעבודה. האחת קיבלה בעשור האחרון יותר מ-80 מיליון שקלים בתמיכות, והשנייה קיבלה בתקופה זו יותר מ-54 מיליון שקלים. הדיווחים הפיננסיים של גופים אלה מראים בבירור כי לצד התמיכות והכנסות העתק משכר לימוד, המנהלים הבכירים נהנים מעלויות שכר חודשיות גבוהות במיוחד.

רשת של מאכערים

במקביל לפעילות המוסדות, התפתחה ברשת תעשייה ענפה של מאכערים ומתווכים הפועלים באופן חופשי בפורומים חרדיים באינטרנט. אלה מציעים לבעלי כרטיסי רב-קו טעינת פרופיל סטודנט תמורת תשלום במזומן של 200 עד 230 שקלים, תוך הבהרה מפורשת בהודעותיהם כי הטיפול אינו כולל סדרת שיעורים או לימודים מכל סוג שהוא. מעבר לכך, מהבדיקה עולה ניצול מדאיג של פרצה נוספת הנוגעת לפרופיל "נוער בגילאי 18-21". על פי נהלי משרד התחבורה, פרופיל זה מיועד במקור לתלמידי חינוך מיוחד בגילים אלה, אולם בפורומים פנימיים מופצות כיום הנחיות מפורטות כיצד גם תלמידות סמינר רגילות יכולות לנצל את ההגדרות הללו כדי לזכות בהנחה מוגדלת של 50% בנסיעותיהן.

כך בזמן שציבור הנוסעים בכלל הארץ מתמודד עם התייקרויות במחירי תחבורה הציבורית ובעלויות המחיה הכבדות, העובדה כי פרצה מוכרת וידועה ממשיכה לפעול באין מפריע מעלה תהיות קשות לגבי אפקטיביות הפיקוח והאכיפה של רשויות המדינה.

כעת, ב"ישראל חופשית" דורשים ממשרד התחבורה לעבור מהבטחות למעשים ולסגור את הפרצה. "הנחות בתחבורה הציבורית נועדו לסייע לסטודנטים הזכאים להן, ולא להפוך למודל עברייני מפוקפק עבור מוסדות ומתווכים על חשבון הציבור", סיכמה וולקוב.