חבר קיבוץ ניר עוז ירון מאור יודע שהוא נתפס כ"בעייתי" של הקיבוץ. אחרי שהוא ומשפחתו שרדו את טבח 7 ‏באוקטובר וירון נלחם באקדחו האישי במחבלים שפרצו לקיבוץ, הם הגיעו למסקנה שכדי להשתקם הם צריכים ‏להיפרד מהקהילה. כעת הם מנסים לבנות את חייהם מחדש בבנימינה.‏

מאז מנהל ירון מאבק עיקש מול המדינה והקיבוץ בדרישה לפיצוי שלדבריו יאפשר למשפחה להתחיל מחדש. ‏אלא שהמחלוקת נראית רחוקה מלהיפתר. ירון מסרב לאפשר לקיבוץ להרוס את ביתו עד שיקבל את מה שהוא ‏מבקש, ואילו הקיבוץ מבקש להתקדם בשיקום וטוען כי אין ביכולתו להעניק למשפחה את הסכום שהיא דורשת, ‏וכי האחריות לכך מוטלת על המדינה.‏

ירון מאור בביתו בניר עוז ( צילום: הרצל יוסף )

העימות עלה מדרגה בימים האחרונים. הקיבוץ שלח באמצעות עורכי דין מכתב למשפחה בדרישה לפנות את ‏תכולת הבית לקראת הריסתו, בטענה שאי הריסתו מעכב את תהליך השיקום. המשפחה נדרשת להודיע בתוך ‏שבוע על הסכמתה לפינוי ולהוציא את כל החפצים והציוד מהמבנה בתוך שבועיים. הקיבוץ הציע לסייע בפינוי ‏ובאחסון התכולה, אך הזהיר כי אם לא תפונה במועד, הוא שומר לעצמו את הזכות לפנות אותה בעצמו ולחייב ‏את המשפחה בעלויות הכרוכות בכך.‏

‏"לא יכולים להפחיד אותי"‏

‏"לא יכולים להרוס לי את העבר לפני שנותנים לי עתיד", אומר ירון בחצר ביתו השרוף ומבהיר כי ימנע בגופו ‏מהטרקטורים להיכנס. הוא אינו מוכן להרוס את הבית לפני שיובטח לו מענה כלכלי מספק. "אני בן אדם שעבר ‏את 7 באוקטובר, לא יכולים להפחיד אותי".‏

מבחינתו, הדרישה לפנות את הבית אינה עניין טכני שאפשר להפריד מהמאבק על הפיצוי. הוא טוען כי ‏המשפחה אינה יכולה לחזור לניר עוז, וכי ההסדר המוצע לה אינו מאפשר לה לרכוש בית חלופי ולבנות חיים ‏חדשים.‏

המכתב נשלח לאחר ניסיונות להגיע להסכמה על פינוי הבית וגישורים שלא צלחו. הקיבוץ טוען כי רובם ‏המוחלט של הבתים המיועדים להריסה כבר פונו ונהרסו, וכי הבית של משפחת מאור מעכב בפועל את ‏השיקום.‏

כאן נמצאת נקודת המחלוקת: ירון מבקש שהקיבוץ יכיר בכך שמשפחתו אינה יכולה לחזור וישיג לה פיצוי ראוי, ‏בעוד הקיבוץ סבור כי האחריות לתת מענה כלכלי למי שנאלצים לבנות את חייהם מחוץ ליישוב מוטלת על ‏המדינה.‏

מבחינת הקיבוץ, פיצוי חריג שיינתן מכספיו עלול לבוא על חשבון חברים אחרים שגם הם נפגעו מהאסון וזקוקים ‏לשיקום. לפי גישת הקיבוץ, תקציב השיקום הכולל, שסכומו נאמד ב-460 מיליון שקל, "צבוע" לפרויקטים ‏מסוימים על ידי המדינה, ואין באפשרות הקיבוץ לקחת ממנו חלק ולייעד אותו לחברים שעוזבים או ספציפית ‏לירון.‏

עמדותיו של ירון נחרצות והוא הפך לקול מוכר. "האינטרס הלאומי הוא להחזיר את התושבים בכל מחיר ‏לעוטף, לכן עד היום לא רוצים לגבש מענה כי ככה אנשים לא ירצו לחזור", הוא אומר. "אותי פינו מחבלי חמאס. ‏הלוואי שזה היה כמו גוש קטיף. מוכנים לתת לי את שווי הבית אבל הקרקע בניר עוז זולה, ואיפה אני קונה בית ‏לשש נפשות במיליון וחצי שקל? מי מפצה אותי על מרקם החיים שהיה לי? מציירים את זה כאילו אנחנו באים ‏לעשות אקזיט. מי שלא חוזר לקיבוץ הוא לא גיבור והוא מוקצה, איך זה הגיוני שאחרי הטבח הכי גדול במדינת ‏ישראל אני מוקצה ורשע?".‏

הוא מבקש שהפיצוי יתחשב בעלות של בית במקום אחר בישראל, ולא רק בשווי הנכס בניר עוז. "שיעשו ‏ממוצע", הוא אומר. מבחינתו, אין מדובר בעזיבה רגילה של קיבוץ, אלא במשפחה שאיבדה את ביתה בנסיבות ‏קיצוניות ונדרשת כעת להתמודד עם ההשלכות הכלכליות של הטבח.‏

הוא מרגיש שהוא נדרש להוכיח שוב ושוב מדוע אינו מסוגל לחזור, ובמקביל לנהל מאבק על סכום הפיצוי ועל ‏התנאים שבהם יוכל לעזוב.‏

הקיבוץ: "נוהגים ברגישות"‏

מקיבוץ ניר עוז נמסר בתגובה: "מתוך כבוד לפרטיותם ולנסיבותיהם האישיות של חברי קהילתנו, אנו נמנעים ‏מלהתייחס בפומבי למקרים פרטניים, ומקפידים לקיים את השיח עמם באופן ישיר. קיבוץ ניר עוז, שספג פגיעה ‏אנושה בטבח 7 באוקטובר, משקיע את כל כוחותיו בשיקום הקיבוץ ובבנייתו מחדש, ובכלל זה בשיקום משקי ‏הבית שנפגעו".‏

בקיבוץ הוסיפו: "לצערנו, בעוד שהמדינה תומכת בשיקום הפיזי של הקיבוץ, טרם ניתן מענה מספק למשקי ‏הבית שאינם מסוגלים לשוב ולהשתקם במסגרת הקיבוץ. המשאבים שמעמידה המדינה מיועדים לשיקום הפיזי ‏והקהילתי ואינם ניתנים לשימוש חופשי למטרות אחרות.‏

‏"לצד המאמצים העצומים לשיקום הקיבוץ, אנו ממשיכים לפעול ולסייע ככל יכולתנו גם למי שאינם יכולים לשוב, ‏ללא הבחנה בין חברים לתושבים בכל הנוגע לדרישתנו מהמדינה למתן מענה. במסגרת מאמצים אלה פועל ‏הקיבוץ גם באמצעות עתירה לבג"ץ, במטרה להביא למתן מענה הולם למשקי הבית שאינם יכולים לשוב.‏