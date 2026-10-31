סוגיית אגרת הגודש צפויה לעמוד במרכז סדר היום הכלכלי כבר בסוף שנת 2027, אז אמורה להתחיל גביית תשלום באגרה משתנה לפי טבעות ולפי שעות בכניסה למטרופולין תל-אביב. למרות שהשרה היוצאת מירי רגב התנגדה למהלך, היא נכנעה ללחצים המערכתיים ולמשרד האוצר, ולא בלמה את התהליך. אלא ששר התחבורה הבא יצטרך להתמודד עם השאלה אם ראוי להתחיל בגביית אגרה משמעותית בהיעדר אלטרנטיבה ראויה ומהירה בתחבורה הציבורית. יעל שכטר סיטמן, אחראית תחום תחבורה ציבורית בארגון לובי 99, הבהירה כי "אם לא יהיה שינוי לא תהיה תחבורה ציבורית שתחליף את הרכב הפרטי. יגרמו לנהגים לשלם כסף אבל לא יגרמו להם לעבור לתחב"צ. מערכת התחב"צ היא קריטית כדי שמס הגודש יהיה יעיל".

סוגיית אגרת הגודש צפויה לעמוד במרכז סדר היום הכלכלי כבר בסוף שנת 2027, אז אמורה להתחיל גביית תשלום באגרה משתנה לפי טבעות ולפי שעות בכניסה למטרופולין תל-אביב. למרות שהשרה היוצאת מירי רגב התנגדה למהלך, היא נכנעה ללחצים המערכתיים ולמשרד האוצר, ולא בלמה את התהליך. אלא ששר התחבורה הבא יצטרך להתמודד עם השאלה אם ראוי להתחיל בגביית אגרה משמעותית בהיעדר אלטרנטיבה ראויה ומהירה בתחבורה הציבורית. יעל שכטר סיטמן, אחראית תחום תחבורה ציבורית בארגון לובי 99, הבהירה כי "אם לא יהיה שינוי לא תהיה תחבורה ציבורית שתחליף את הרכב הפרטי. יגרמו לנהגים לשלם כסף אבל לא יגרמו להם לעבור לתחב"צ. מערכת התחב"צ היא קריטית כדי שמס הגודש יהיה יעיל".

סוגיית אגרת הגודש צפויה לעמוד במרכז סדר היום הכלכלי כבר בסוף שנת 2027, אז אמורה להתחיל גביית תשלום באגרה משתנה לפי טבעות ולפי שעות בכניסה למטרופולין תל-אביב. למרות שהשרה היוצאת מירי רגב התנגדה למהלך, היא נכנעה ללחצים המערכתיים ולמשרד האוצר, ולא בלמה את התהליך. אלא ששר התחבורה הבא יצטרך להתמודד עם השאלה אם ראוי להתחיל בגביית אגרה משמעותית בהיעדר אלטרנטיבה ראויה ומהירה בתחבורה הציבורית. יעל שכטר סיטמן, אחראית תחום תחבורה ציבורית בארגון לובי 99, הבהירה כי "אם לא יהיה שינוי לא תהיה תחבורה ציבורית שתחליף את הרכב הפרטי. יגרמו לנהגים לשלם כסף אבל לא יגרמו להם לעבור לתחב"צ. מערכת התחב"צ היא קריטית כדי שמס הגודש יהיה יעיל".

לדברי שכטר, כדי לייצר שינוי משמעותי אחד הצעדים הראשונים והקריטיים שעל השר או השרה הבאים לעשות הוא להשלים את חקיקת חוק הרשויות המטרופוליניות, מהלך שצפוי להעביר סמכויות תכנון וניהול מהשלטון הארצי אל הרשויות המקומיות המכירות את השטח. מעבר לחשיבות התכנונית, החוק טומן בחובו שתי גזרות כלכליות משמעותיות עבור האזרחים: ביטול חוק החניונים שהביא להתייקרות התעריפים ולתשלום לפי דקות, לצד יישום הסדרי חניה חדשים בערים נוספות החל משנת 2027. לפי מתווה זה, שתושבי תל-אביב כבר מכירים, תושבים יחויבו בתשלום על חניה בכחול-לבן באזורים שאינם אזורי המגורים שלהם בעיר, החל מזמן חניה מסוים. העברת החוק באופן סופי בכנסת תביא לביטול הגזירות הללו.

לדברי שכטר, כדי לייצר שינוי משמעותי אחד הצעדים הראשונים והקריטיים שעל השר או השרה הבאים לעשות הוא להשלים את חקיקת חוק הרשויות המטרופוליניות, מהלך שצפוי להעביר סמכויות תכנון וניהול מהשלטון הארצי אל הרשויות המקומיות המכירות את השטח. מעבר לחשיבות התכנונית, החוק טומן בחובו שתי גזרות כלכליות משמעותיות עבור האזרחים: ביטול חוק החניונים שהביא להתייקרות התעריפים ולתשלום לפי דקות, לצד יישום הסדרי חניה חדשים בערים נוספות החל משנת 2027. לפי מתווה זה, שתושבי תל-אביב כבר מכירים, תושבים יחויבו בתשלום על חניה בכחול-לבן באזורים שאינם אזורי המגורים שלהם בעיר, החל מזמן חניה מסוים. העברת החוק באופן סופי בכנסת תביא לביטול הגזירות הללו.

לדברי שכטר, כדי לייצר שינוי משמעותי אחד הצעדים הראשונים והקריטיים שעל השר או השרה הבאים לעשות הוא להשלים את חקיקת חוק הרשויות המטרופוליניות, מהלך שצפוי להעביר סמכויות תכנון וניהול מהשלטון הארצי אל הרשויות המקומיות המכירות את השטח. מעבר לחשיבות התכנונית, החוק טומן בחובו שתי גזרות כלכליות משמעותיות עבור האזרחים: ביטול חוק החניונים שהביא להתייקרות התעריפים ולתשלום לפי דקות, לצד יישום הסדרי חניה חדשים בערים נוספות החל משנת 2027. לפי מתווה זה, שתושבי תל-אביב כבר מכירים, תושבים יחויבו בתשלום על חניה בכחול-לבן באזורים שאינם אזורי המגורים שלהם בעיר, החל מזמן חניה מסוים. העברת החוק באופן סופי בכנסת תביא לביטול הגזירות הללו.

במקביל, ירושה תקציבית בוערת נוספת ממתינה סביב מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית. משרדי התחבורה והאוצר דחו בשנה האחרונה את עדכון התעריפים וההתייקרות הצפויה כדי להימנע מפגיעה בציבור בשנת בחירות, והותירו את התיק לשר הנכנס. אחרי שבמהלך הקדנציה של רגב מחיר הנסיעה זינק מ-5.5 שקלים ל-8 שקלים, המחיר היה צריך לעלות שוב לכ-9 שקלים לנסיעה באוטובוס, בעקבות הצמדה למדד כפי שקבוע בחוק.

במקביל, ירושה תקציבית בוערת נוספת ממתינה סביב מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית. משרדי התחבורה והאוצר דחו בשנה האחרונה את עדכון התעריפים וההתייקרות הצפויה כדי להימנע מפגיעה בציבור בשנת בחירות, והותירו את התיק לשר הנכנס. אחרי שבמהלך הקדנציה של רגב מחיר הנסיעה זינק מ-5.5 שקלים ל-8 שקלים, המחיר היה צריך לעלות שוב לכ-9 שקלים לנסיעה באוטובוס, בעקבות הצמדה למדד כפי שקבוע בחוק.

במקביל, ירושה תקציבית בוערת נוספת ממתינה סביב מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית. משרדי התחבורה והאוצר דחו בשנה האחרונה את עדכון התעריפים וההתייקרות הצפויה כדי להימנע מפגיעה בציבור בשנת בחירות, והותירו את התיק לשר הנכנס. אחרי שבמהלך הקדנציה של רגב מחיר הנסיעה זינק מ-5.5 שקלים ל-8 שקלים, המחיר היה צריך לעלות שוב לכ-9 שקלים לנסיעה באוטובוס, בעקבות הצמדה למדד כפי שקבוע בחוק.