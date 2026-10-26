בזמן שרובנו נהנה מיום שבתון בבחירות, יש גם כאלה שבוחרים או נאלצים לעבוד היום - כל אחד מסיבותיו שלו. כך למשל המלצרית נעה פייביש בת ה-18 מקריית ביאליק. "אני מאוד מאוד מתרגשת. זאת הפעם הראשונה שלי שאני הולכת להצביע", היא מספרת.
בעוד כחודש היא תתגייס ליחידה קרבית. בינתיים היא ממלצרת בקפה לנדוור בעיר מגוריה. "מוקדם בבוקר אגיע לקלפי, אצביע, ואז ארוץ לבית הקפה. תגברנו את המשמרת בהרבה יותר עובדים כי ברור לכולנו שהולך להיות יום עמוס ומפרך. הדבר הכי חשוב: לכו להצביע, תממשו את זכותכם הדמוקרטית, ולא לשכוח להשאיר לנו טיפים", היא אומרת בחיוך.
הפקח תומר רז: "נדאג לטוהר הבחירות"
"ביום הבחירות אעבוד הרבה מעבר לשעות הרגילות שלי כדי לאפשר לקיים תהליך בחירות מסודר ותקין בנוף הגליל" – כך מספר תומר רז (36), מנהל השיטור העירוני בעיר. בשיטור העירוני בנוף הגליל פועלים 12 פקחי עירייה לצד 12 שוטרים. הם מצוידים בשתי ניידות, שני רכבי פיקוח עירוני וארבעה אופנועים. "ביום הבחירות נהיה בנוכחות מוגברת בעיר, עד תום ספירת הקולות, במטרה למנוע כל ניסיון לשבש את הבחירות", מבטיח רז, "כולנו בעברנו לוחמים, כולנו משאירים בבית ילדים קטנים שמאוד היו רוצים ליהנות איתנו ביום השבתון, אבל אין כאן שום תסכול. המשימה היא העיקר. נעשה הכל כדי לפצות את הילדים שלנו ביום כיף אחרי הבחירות".
עו"ד באסל פרג': "זכות לאומית חשובה"
עו"ד באסל פרג', סניגור פלילי ותיק, ייתן היום מענה מקצועי מטעם הסניגוריה הציבורית לכל מי שהמשטרה תעצור בצפון. "זאת הפעם הראשונה שאני תורן בבית המשפט ביום בחירות", הוא מספר, "המשמעות היא שאני מצביע ממש מוקדם, ואז מתייצב בבית המשפט בשמונה בבוקר וקולט את עשרות העצורים שמגיעים להארכות המעצר מכל אזור הצפון, ממטולה ורמת הגולן ועד צומת מגידו. זה לא קל, אבל זו זכות לאומית חשובה".
הרפתן ישראל בלוך: "הפרות לא מתחשבות בפוליטיקה"
"אני אעבוד ביום הבחירות. אין לי את הפריווילגיה לקחת חופש. יש לי 150 פרות חולבות ברפת המשפחתית שלנו, והן לא נותנות לי אף יום שבתון. הן לא מתחשבות בפוליטיקה", כך אומר ישראל בלוך (68), המוכר בכינוי טוטי. בלוך מנהל את הרפת המשפחתית שהוקמה במושב נהלל לפני 105 שנים על ידי סבו. "כדי לצאת לחופש אני חייב להתארגן כמה שבועות מראש", הוא מסביר, "אבל אני לא מתוסכל. לא היו לי ציפיות אחרות".
המציל אבי הרוש: "הייתי שמח להיות עם הנכדים"
"עבורי זו זכות גדולה לעבוד ביום הבחירות. הייתי שמח להיות ביום הזה עם הילדים והנכדים, אבל מישהו צריך להיות כאן ולדאוג לביטחון המתרחצים", כך אומר אבי הרוש (63), המציל האחראי של תחנה מספר 1 בחוף זמיר בחיפה. "אנחנו צופים שביום הבחירות יגיעו לחופים אנשים רבים", מוסיף הרוש, "אבל בין כל הים והבילויים, הכי חשוב לצאת ולהצביע".
פורסם לראשונה: 00:00, 27.10.26