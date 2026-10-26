בזמן שרובנו נהנה מיום שבתון בבחירות, יש גם כאלה שבוחרים או נאלצים לעבוד היום - כל אחד מסיבותיו שלו. כך למשל המלצרית נעה פייביש בת ה-18 מקריית ביאליק. "אני מאוד מאוד מתרגשת. זאת הפעם הראשונה שלי שאני הולכת להצביע", היא מספרת.

בזמן שרובנו נהנה מיום שבתון בבחירות, יש גם כאלה שבוחרים או נאלצים לעבוד היום - כל אחד מסיבותיו שלו. כך למשל המלצרית נעה פייביש בת ה-18 מקריית ביאליק. "אני מאוד מאוד מתרגשת. זאת הפעם הראשונה שלי שאני הולכת להצביע", היא מספרת.

בזמן שרובנו נהנה מיום שבתון בבחירות, יש גם כאלה שבוחרים או נאלצים לעבוד היום - כל אחד מסיבותיו שלו. כך למשל המלצרית נעה פייביש בת ה-18 מקריית ביאליק. "אני מאוד מאוד מתרגשת. זאת הפעם הראשונה שלי שאני הולכת להצביע", היא מספרת.

בעוד כחודש היא תתגייס ליחידה קרבית. בינתיים היא ממלצרת בקפה לנדוור בעיר מגוריה. "מוקדם בבוקר אגיע לקלפי, אצביע, ואז ארוץ לבית הקפה. תגברנו את המשמרת בהרבה יותר עובדים כי ברור לכולנו שהולך להיות יום עמוס ומפרך. הדבר הכי חשוב: לכו להצביע, תממשו את זכותכם הדמוקרטית, ולא לשכוח להשאיר לנו טיפים", היא אומרת בחיוך.

בעוד כחודש היא תתגייס ליחידה קרבית. בינתיים היא ממלצרת בקפה לנדוור בעיר מגוריה. "מוקדם בבוקר אגיע לקלפי, אצביע, ואז ארוץ לבית הקפה. תגברנו את המשמרת בהרבה יותר עובדים כי ברור לכולנו שהולך להיות יום עמוס ומפרך. הדבר הכי חשוב: לכו להצביע, תממשו את זכותכם הדמוקרטית, ולא לשכוח להשאיר לנו טיפים", היא אומרת בחיוך.

בעוד כחודש היא תתגייס ליחידה קרבית. בינתיים היא ממלצרת בקפה לנדוור בעיר מגוריה. "מוקדם בבוקר אגיע לקלפי, אצביע, ואז ארוץ לבית הקפה. תגברנו את המשמרת בהרבה יותר עובדים כי ברור לכולנו שהולך להיות יום עמוס ומפרך. הדבר הכי חשוב: לכו להצביע, תממשו את זכותכם הדמוקרטית, ולא לשכוח להשאיר לנו טיפים", היא אומרת בחיוך.

"ביום הבחירות אעבוד הרבה מעבר לשעות הרגילות שלי כדי לאפשר לקיים תהליך בחירות מסודר ותקין בנוף הגליל" – כך מספר תומר רז (36), מנהל השיטור העירוני בעיר. בשיטור העירוני בנוף הגליל פועלים 12 פקחי עירייה לצד 12 שוטרים. הם מצוידים בשתי ניידות, שני רכבי פיקוח עירוני וארבעה אופנועים. "ביום הבחירות נהיה בנוכחות מוגברת בעיר, עד תום ספירת הקולות, במטרה למנוע כל ניסיון לשבש את הבחירות", מבטיח רז, "כולנו בעברנו לוחמים, כולנו משאירים בבית ילדים קטנים שמאוד היו רוצים ליהנות איתנו ביום השבתון, אבל אין כאן שום תסכול. המשימה היא העיקר. נעשה הכל כדי לפצות את הילדים שלנו ביום כיף אחרי הבחירות".

"ביום הבחירות אעבוד הרבה מעבר לשעות הרגילות שלי כדי לאפשר לקיים תהליך בחירות מסודר ותקין בנוף הגליל" – כך מספר תומר רז (36), מנהל השיטור העירוני בעיר. בשיטור העירוני בנוף הגליל פועלים 12 פקחי עירייה לצד 12 שוטרים. הם מצוידים בשתי ניידות, שני רכבי פיקוח עירוני וארבעה אופנועים. "ביום הבחירות נהיה בנוכחות מוגברת בעיר, עד תום ספירת הקולות, במטרה למנוע כל ניסיון לשבש את הבחירות", מבטיח רז, "כולנו בעברנו לוחמים, כולנו משאירים בבית ילדים קטנים שמאוד היו רוצים ליהנות איתנו ביום השבתון, אבל אין כאן שום תסכול. המשימה היא העיקר. נעשה הכל כדי לפצות את הילדים שלנו ביום כיף אחרי הבחירות".

"ביום הבחירות אעבוד הרבה מעבר לשעות הרגילות שלי כדי לאפשר לקיים תהליך בחירות מסודר ותקין בנוף הגליל" – כך מספר תומר רז (36), מנהל השיטור העירוני בעיר. בשיטור העירוני בנוף הגליל פועלים 12 פקחי עירייה לצד 12 שוטרים. הם מצוידים בשתי ניידות, שני רכבי פיקוח עירוני וארבעה אופנועים. "ביום הבחירות נהיה בנוכחות מוגברת בעיר, עד תום ספירת הקולות, במטרה למנוע כל ניסיון לשבש את הבחירות", מבטיח רז, "כולנו בעברנו לוחמים, כולנו משאירים בבית ילדים קטנים שמאוד היו רוצים ליהנות איתנו ביום השבתון, אבל אין כאן שום תסכול. המשימה היא העיקר. נעשה הכל כדי לפצות את הילדים שלנו ביום כיף אחרי הבחירות".

עו"ד באסל פרג', סניגור פלילי ותיק, ייתן היום מענה מקצועי מטעם הסניגוריה הציבורית לכל מי שהמשטרה תעצור בצפון. "זאת הפעם הראשונה שאני תורן בבית המשפט ביום בחירות", הוא מספר, "המשמעות היא שאני מצביע ממש מוקדם, ואז מתייצב בבית המשפט בשמונה בבוקר וקולט את עשרות העצורים שמגיעים להארכות המעצר מכל אזור הצפון, ממטולה ורמת הגולן ועד צומת מגידו. זה לא קל, אבל זו זכות לאומית חשובה".

עו"ד באסל פרג', סניגור פלילי ותיק, ייתן היום מענה מקצועי מטעם הסניגוריה הציבורית לכל מי שהמשטרה תעצור בצפון. "זאת הפעם הראשונה שאני תורן בבית המשפט ביום בחירות", הוא מספר, "המשמעות היא שאני מצביע ממש מוקדם, ואז מתייצב בבית המשפט בשמונה בבוקר וקולט את עשרות העצורים שמגיעים להארכות המעצר מכל אזור הצפון, ממטולה ורמת הגולן ועד צומת מגידו. זה לא קל, אבל זו זכות לאומית חשובה".

עו"ד באסל פרג', סניגור פלילי ותיק, ייתן היום מענה מקצועי מטעם הסניגוריה הציבורית לכל מי שהמשטרה תעצור בצפון. "זאת הפעם הראשונה שאני תורן בבית המשפט ביום בחירות", הוא מספר, "המשמעות היא שאני מצביע ממש מוקדם, ואז מתייצב בבית המשפט בשמונה בבוקר וקולט את עשרות העצורים שמגיעים להארכות המעצר מכל אזור הצפון, ממטולה ורמת הגולן ועד צומת מגידו. זה לא קל, אבל זו זכות לאומית חשובה".