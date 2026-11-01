אוניברסיטת בר-אילן ברמת גן מקדמת שלושה פרויקטים חדשים בהשקעה כוללת של כ-640 מיליון שקל, הכוללים הקמת מבנה חדש לפקולטה להנדסה, מרכז מחקר לאנרגיה ולננוטכנולוגיה וחניון תת-קרקעי. הפרויקטים מצטרפים למבנים ולמתחמי מגורים לסטודנטים שהוקמו בשנים האחרונות בהשקעה של מאות מיליוני שקלים, כך שהיקף ההשקעות הכולל בפיתוח הקמפוס עולה על מיליארד שקל.

הפרויקט הגדול מבין השלושה הוא הקמת מבנה חדש לפקולטה להנדסה, בהשקעה של כ-295 מיליון שקל. המבנה יוקם בחלקו הצפוני של הקמפוס, בצמוד למבנה הפקולטה הקיים, על מגרש בשטח של כ-5 דונם. שטחו הבנוי יעמוד על כ-15,300 מ"ר, והוא יכלול 28 מעבדות מחקר, 12 מעבדות הוראה, 17 מרחבי לימוד, 12 כיתות לימוד וחמישה אולמות הרצאות.

בניין ננוטכנולוגיה אוניברסיטת בר אילן ( הדמיה: מושלי אלדר אדריכלים )

עוד מתוכננים במבנה מרחבי למידה עצמית, חממת הזנק טכנולוגית, חדרי סגל וישיבות ואזורי רווחה. את הפרויקט תכנן משרד גרנות אדריכלים. קומת הקרקע של המבנה מיועדת לשמש גם שער כניסה נוסף לאוניברסיטה, בסמוך לתחנת המטרו המתוכננת באזור. בצמוד למבנה הפקולטה החדש מתוכנן חניון תת-קרקעי בשטח של כ-13,682 מ"ר, בהשקעה של כ-95 מיליון שקל. החניון יכלול כ-479 מקומות חניה, מתוכם 95 מקומות המיועדים לאופנועים.

פרויקט נוסף שמקדמת האוניברסיטה הוא מרכז מחקר לאנרגיה ולננוטכנולוגיה, שיוקם בדרום הקמפוס בהשקעה של כ-250 מיליון שקל. המבנה, בשטח בנוי של כ-10,550 מ"ר, יכלול 23 מעבדות מחקר, ובהן מעבדות כימיה ופיזיקה, חדר נקי ותשתיות מחקר מתקדמות. המרכז תוכנן על ידי משרד מושלי אלדר אדריכלים, ועל פי האוניברסיטה הוא יעמוד בתקן בינלאומי לבנייה ירוקה.

מחקר בתחום הרחפנים

שלושת הפרויקטים מצטרפים, כאמור, לשורת השקעות שביצעה האוניברסיטה בשנים האחרונות. בין היתר הושלמה הקמתו של בניין מדעי המחשב על שם אלכסנדר גראס, בהשקעה של כ-100 מיליון שקל. הבניין משתרע על שטח של כ-7,000 מ"ר וכולל 36 מעבדות מחקר, אולם הרצאות ומתחם למחקר ופיתוח בתחום הרחפנים. יותר ממחצית משטח המבנה מוקדש לפעילות מחקר ולשיתופי פעולה בין תחומיים.

בתחום המגורים לסטודנטים השלימה האוניברסיטה ב-2022 את הקמת מתחם המעונות "פארק המאה", בהשקעה של כ-270 מיליון שקל. המתחם כולל שני מגדלים בני 12 קומות ובהם 584 דירות המיועדות לכ-1,200 סטודנטים. לצד הדירות הוקמו במתחם מרכז מסחרי פתוח, שטחי פנאי ומרחבים קהילתיים המיועדים גם לתושבי הסביבה. על פי נתוני האוניברסיטה, המעונות נמצאים בתפוסה מלאה מדי שנה. במקביל מקודמות עבודות לחידוש ולשדרוג מעונות "האילנות" בחלקו הדרומי של הקמפוס, במטרה להרחיב ולשפר את פתרונות המגורים לסטודנטים.

לצד הבנייה בקמפוס מקודמים גם פרויקטים תחבורתיים שאמורים לשפר את הנגישות לאוניברסיטה. במסגרת עבודות הקו הסגול של הרכבת הקלה מוקמות שתי תחנות בכניסות המרכזיות לקמפוס, שייקראו "בר-אילן מרכז" ו"בר-אילן מזרח". בנוסף מתוכננת תחנת מטרו ברחוב ז'בוטינסקי הסמוך לקמפוס, שאמורה לחבר את האוניברסיטה לרשת התחבורה המטרופולינית העתידית של גוש דן. ב-2025 נחנך גם שער דהאן, שער הכניסה החדש לחלקו הצפוני של הקמפוס.

מנכ"ל אוניברסיטת בר-אילן, זהר ינון, מסר: "מאחורי כל בניין חדש עומד חזון ארוך טווח. אנחנו בונים היום את התשתיות שישרתו את דור החוקרים, המהנדסים והיזמים של ישראל בעשורים הקרובים. ההשקעות בקמפוס, בהיקף חסר תקדים, נועדו להרחיב את יכולות המחקר וההוראה של האוניברסיטה, לתמוך בצמיחה המהירה בתחומי ההיי-טק וההנדסה וליצור סביבת לימודים ומחקר מהמתקדמות בישראל".