עתירה נגד תוכנית המגדלים ביגאל אלון בתל-אביב: בעלי הקרקעות שעליהן מתוכננת הכניסה לתחנת מטרו "השלום" טוענים כי הוחרגו מחלוקת זכויות הבנייה, בעוד שבעלי המגרשים הסמוכים, ובהם עיריית תל-אביב, נהנים מהשבחת ענק. על פי אומדני העותרים, הפיצויים של ירידת הערך וההפקעה יכולים להגיע לכ-82 מיליון שקלים.

מדובר בתוכנית בנייה, שעומדת במוקד עתירה מנהלית שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. בעלי קרקעות ברחוב יגאל אלון 124-122 טוענים, כאמור, כי הוחרגו מתוכנית המעניקה זכויות בנייה נרחבות לבעלי המגרשים הסמוכים, אף שדווקא חלקותיהם מיועדות לשם הקמת הכניסה לתחנת המטרו שעליה נשענת התוכנית.

הדמיה של מתחם השלום ( הדמיה: באדיבות נת"ע )

העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד ענת בירן, רון נבון ואופק קורן ממשרד ענת בירן. היא עוסקת בתוכנית המאפשרת הקמת שני מגדלי מגורים עד 70 קומות ומגדל תעסוקה עד 60 קומות.

עו"ד בירן: "בעלי הקרקעות נדרשים לוותר על חלקים משמעותיים מהמקרקעין שלהם לטובת הקמת התחנה, בזמן שבעלי הקרקעות הסמוכים מקבלים זכויות בנייה נרחבות בזכות אותה תחנה. כאשר מתכננים מחדש מתחמים שלמים סביב המטרו, חייבים להבטיח חלוקה הוגנת של הזכויות והנטלים בין בעלי הקרקעות".