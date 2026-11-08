רשת Be פארם, בבעלות קבוצת שופרסל שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, פותחת בקרוב את הסניף ה-99 שלה בקניון לב המפרץ (סינמול) בחיפה, זאת במקום הסניף הוותיק של סופר-פארם, שפעל במקום ונסגר.
מדובר בקניון ותיק במיקום אסטרטגי, הוא סמוך לצומת הצ'ק פוסט וליד תחנת הרכבת. החלפתו של סניף סופר-פארם, רשת הפארם הגדולה והמצליחה בישראל, ברשת Be פארם הוא אירוע נדיר בקניונים, אם לא היחיד עד כה. הנהלות הקניונים לא מחליפות את סניפי סופר-פארם שהיסטורית היו הראשונים בארץ, וככאלה הם מצוים בפריים לוקיישנים בקניונים. חנויות סופר-פארם משמשות כחנויות עוגן שמושכות קהל.
ההסבר לחילופין בלב המפרץ מצוי מאחורי הקלעים: הקניון בשליטת שופרסל (59%) באמצעות זרוע הנד"לן שלה - LARO. חוזה השכירות ארוך הטווח של סופר-פארם הסתיים ושופרסל לא חידשה אותו - לטובת פתיחת סניף "Be פארם" שבבעלותה. הסניף החדש ייפתח בקרוב לאחר שיפוץ מקיף.
שופרסל, מלבד היותה רשת שיווק מזון, מחזיקה בנכסי נדל"ן בשווי של 5.5 מיליארד שקלים, בשטח כולל של 251,000 מ"ר. חלקם נכסים המושכרים לסניפי הרשת נוסף על נכסים כמו סינמול, מרכזים מסחריים במזכרת בתיה, כוכב יאיר, רחובות ועוד.
בניגוד לפרסומים עם כניסת האחים אמיר לשופרסל, שבכוונתם להיפטר מ-Be פארם שהסבה הפסדים לקבוצה, הם רואים בה מנוע צמיחה ומשקיעים בפיתוחה. תחת המנכ"ל שמינו, איתן סיידה, הרשת בהאצת פריסה ומתמקדת בהבאת מותגים בין-לאומיים.