רשת Be פארם, בבעלות קבוצת שופרסל שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, פותחת בקרוב את הסניף ה-99 שלה בקניון לב המפרץ (סינמול) בחיפה, זאת במקום הסניף הוותיק של סופר-פארם, שפעל במקום ונסגר.

רשת Be פארם, בבעלות קבוצת שופרסל שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, פותחת בקרוב את הסניף ה-99 שלה בקניון לב המפרץ (סינמול) בחיפה, זאת במקום הסניף הוותיק של סופר-פארם, שפעל במקום ונסגר.

רשת Be פארם, בבעלות קבוצת שופרסל שבשליטת האחים יוסי ושלומי אמיר, פותחת בקרוב את הסניף ה-99 שלה בקניון לב המפרץ (סינמול) בחיפה, זאת במקום הסניף הוותיק של סופר-פארם, שפעל במקום ונסגר.