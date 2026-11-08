בחודשים האחרונים מנהלת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מאבק מול וולט, בטענה ששליחיה מסכנים את משתמשי הדרך ואת עצמם. בשלישי האחרון הגישה הרשות תלונה רשמית למשטרת ישראל, הממוענת לראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי. במסמך החריף טוענת הרלב"ד כי מנכ"ל וולט ישראל תומר כהן והחברה עצמה מפרים באופן מתמשך את תקנות התעבורה, ואף דורשת להוציא צו הפסקה מנהלי לפעילותה.

בתלונה נכתב: "החברה ממשיכה לפעול בניגוד לדין, הן באי-קיום חובת מינוי קצין בטיחות, והן בכך ששליחיה מבצעים עבירות תנועה חמורות בכבישים ומסכנים את משתמשי הדרך. פעילות משלוחים בהיקף נרחב, הכרוכה בתנועה תכופה של כלי רכב במרחב הציבורי ובממשק מתמשך עם הולכי רגל ויתר משתמשי הדרך, מחייבת מערך מקצועי וסדור לניהול בטיחות. בהיעדר פיקוח מספק על כשירות הנהגים והרוכבים, תקינות כלי הרכב והציות לדיני התעבורה, קיים חשש ממשי לפגיעה חמורה בחיי אדם. אין מדובר בסיכונים תאורטיים בלבד. לצערנו, סיכונים אלה מתממשים מדי יום במרחב הציבורי, ומחדדים את הדחיפות שבנקיטת צעדים למניעתם ולצמצומם".

גלריה שליחי וולט על מעבר חציה ( צילום: יריב כץ )

סכנה בדרכים

בתוך כך שלחה הרלב"ד הודעה למינהל התנועה באגף הרכב במשרד התחבורה, שבה דרשה לכפות על וולט ועל חברות משלוחים גדולות נוספות חובה חוקית למינוי קציני בטיחות בתעבורה. ברלב"ד טוענים כי מאחר שבשירות וולט פעילים כיום כ-20 אלף שליחים, היא מחויבת במערך פיקוח בטיחותי מקצועי כחוק.

וולט אינה חברת המשלוחים היחידה בישראל ששליחיה מתנהלים באופן פרוע בכבישים, אך היא הגדולה בישראל ולכן נמצאת במוקד. החברה, שנוסדה בפינלנד ונרכשה בהמשך על ידי DoorDash האמריקנית, נכנסה לישראל בסוף 2018. כיום היא מפעילה מערך המתפרס על פני כ-400 ערים ויישובים בארץ. עם יותר מ-12 אלף בתי עסק שותפים, 3 מיליון משתמשים וכ-20 אלף שליחים, נוכחותם של התיקים הכחולים בכבישים, במדרכות ובשבילי האופניים הפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף היומיומי העירוני.

שליח וולט ללא קסדה ( צילום: יריב כץ )

השליחים בוולט הם קבלנים עצמאיים. לפי מודל החברה, השליח בוחר מתי להתחבר לאפליקציה ואיזה משלוח לקבל, אולם התגמול משולם לפי משימה בודדת. הנתק המשפטי הזה, טוענים אנשי הרלב"ד, מאפשר לחברה לטעון שאינה מעסיקה ישירה, בעוד שבפועל היא הגורם המארגן, המתמרץ והמפיק את הרווח הכלכלי מפעילותם במרחב הציבורי.

הצפת המרחב העירוני באלפי כלים דו-גלגליים קלים מתרחשת בד בבד עם זינוק מדאיג בנתוני ההיפגעות. לפי הרלב"ד, ב-2025 נרשמו 51 תאונות חמורות בין כלים דו-גלגליים קלים להולכי רגל – עלייה של יותר מ-40% לעומת הממוצע לפני ארבע שנים. נוסף על כך, נרשמו 231 תאונות בין כלי רכב פרטיים לכלים אלה. מתחילת השנה הנוכחית נהרגו 107 רוכבים על כלים דו-גלגליים, ובהם 20 שרכבו על אופניים או קורקינט.

מרדף בלתי פוסק

שליחי וולט נכללים בתוך קבוצת הסיכון הזו באופן מזוהה ובולט. בדיקת הרלב"ד שנערכה מול כ-330 אלף אירועים שנרשמו במוקד 100 בשלוש השנים האחרונות מעלה כי מדי חודש מתקבלות כ-40 קריאות שבהן מצוינת במפורש המילה "וולט". אזרחים מדווחים על שליחים שנוסעים במהירות על מדרכות, חוצים צומת באור אדום, חותכים נתיבים ופוגעים באופן קשה בתחושת הביטחון הבסיסית של הולכי הרגל.

במבצעי אכיפה ממוקדים שביצעו ניידות הרלב"ד בשיתוף המשטרה ניתנו מאות דוחות לשליחים שרכבו ללא קסדה, על מדרכות או ללא לוחית זיהוי כחוק.

שליח וולט על המדרכה ( צילום: יריב כץ )

ייתכן ששורש הבעיה נעוץ במרדף הבלתי פוסק אחר זמני ההגעה. כדי שהמנה תגיע חמה והמשלוח יימסר במהירות, השליחים עלולים לקחת סיכונים שמסכנים אותם ואת העוברים ושבים. הרלב"ד מבהירה כי הפתרון חייב לכלול מינוי קציני בטיחות בתעבורה בחברות המשלוחים, אכיפה אפקטיבית של חובת לוחיות הרישוי, המלווה בקנסות כבדים ובהחרמת כלים, לצד סנקציות פליליות ומנהליות נגד מעבדות אופניים שמשדרגות באופן פיראטי את מנועי הכלים למהירויות בלתי חוקיות.

מבט על מטרופולינים בעולם מראה כי התמודדות רגולטורית תקיפה היא אפשרית. לדוגמה, הרגולציה בניו יורק מחייבת את החברות לספק על חשבונן ציוד מגן תקני, להנפיק תעודה מזהה לכל רוכב, לוודא תקינות מלאה של הבלמים והתאורה ולחייב לבוש מחזיר אור הנושא את שם החברה ומספר זיהוי אישי ובולט.

התלונה שהוגשה השבוע למשטרה והפנייה למשרד התחבורה מציבות כעת את וולט בפני לחץ רגולטורי משמעותי: הרלב"ד דורשת מהחברה לקבל אחריות רחבה יותר על פעילות השליחים, למנות קציני בטיחות ולשנות את שיטת העבודה, ומבקשת לבחון גם צעדים פליליים ומנהליים.

מוולט נמסר בתגובה: "לצערנו, הרלב"ד הפכה את סוגיית בטיחות השליחים למסע יחסי ציבור לשיקום תדמיתה. וולט משקיעה משאבים רבים ופועלת כל העת לשיפור הבטיחות בדרכים בקרב הציבור והשליחים.

"מצופה היה שהרלב"ד תתמקד בקידום פתרונות מקצועיים ומעשיים, ולא בהפניית משאביה נגד מי שפועלים לקידום אותה מטרה".