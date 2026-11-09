יוקר המחיה מגיע גם לבמות של חג החנוכה: מחירי הכרטיסים הרשמיים למופעי החג המרכזיים רושמים השנה התייקרות של עד 7.8% לעומת אשתקד. מופע הדגל של החג, הפסטיגל - השנה תחת השם " TOP SECRET " ובהשתתפות נועה קירל, רן דנקר, אליאנה תדהר ועדן בן זקן - מציג עליית מחירים גורפת בכל רמות המושבים. כרטיס באולם המרכזי מגיע לשיא של 199 שקלים (לעומת 189 שקלים אשתקד), בעוד שכרטיסים ביציעים נמכרים במחירים מדורגים, החל מ-139 שקלים.

ההתייקרויות אינן פוסחות על יתר הפקות החג. כרטיס במחיר מלא למופעים כמו "המכבים", "שומרי הדרקונים" ו"חנות סופגניות קטנה ומצחיקה" נע סביב 129 שקלים. הפקות מבוקשות יותר, דוגמת "מותק FOREVER " ו"קסם של פסטיבל", נמכרות ב-159 שקלים לכרטיס. בקצה העליון של המחירים ניצבים מופעי הבמה המורכבים והמיובאים: כרטיס למופע "סולסטארס" נמכר בטווח שבין 179 ל-299 שקלים (בהתאם למיקום באולם), ואילו כרטיס לקרקס מוסקבה על הקרח "מפצח האגוזים" (על שם ניקולין), המגיע לראשונה לישראל, נע בין 155 ל-285 שקלים.

גלריה פסטיגל. עליית מחירים גורפת בכל רמות המושבים (צילום: פיני סילוק)

עבור משפחה בת ארבע נפשות, רכישת כרטיסים במחיר מלא בתוספת נסיעות, חניה ומזון, מציבה את ההוצאה הממוצעת על כ-800 עד 1,200 שקלים לבילוי בודד. אלא שבפועל, מחירי הקופה הרשמיים הפכו עבור רוב הציבור להמלצה בלבד: שוק הכרטיסים לחנוכה נשען כמעט לחלוטין על מועדוני צרכנות, ארגוני עובדים וגופי תרבות מסבסדים, שמורידים את מחירי הכרטיס לכמה עשרות שקלים.

במועדון "אשמורת" מבית הסתדרות המורים השיקו סבסוד ל-22 מופעים שונים. כרטיס לפסטיגל מוצע לעמיתי המועדון החל מ-24 שקלים, וכרטיס ל"סולסטארס" החל מ-59 שקלים. ארי שטינברג, מנכ"ל קבוצת אשמורת: "מופעי חנוכה הם חלק מהמסורת המשפחתית, אך עבור משפחות רבות מדובר בנטל כבד. לאור שיא הביקושים, פעלנו לסבסד את הכרטיסים במחיר הנמוך ביותר עם הקצאה מוגדרת".

במועדון "חבר" מציעים סבסוד של עד 80% ממחירי המחירון, כאשר כרטיס לפסטיגל מתחיל ב-25 שקל. שירי שרביט, סמנכ"לית התרבות והפנאי ב"חבר", מסבירה: "המטרה היא לאפשר לעמיתים ליהנות מבילוי משפחתי במחירים משתלמים המביאים לחיסכון משמעותי, במיוחד בתקופה שבה יוקר המחיה מעיב על משק הבית".

במועדון הצרכנות "שלך" (עובדי הרשויות המקומיות) מציעים הנחות של עד 67.6% ממחיר הקופה: כרטיס פסטיגל ביציע, שמחירו המלא 139 שקלים, נמכר ב-20 שקלים בלבד. מנכ"לית המועדון, סיגלית כהן ברוך: "מחירי הפסטיגל עלו השנה ב-5.3% באולם ועד 7.8% ביציע. תכנון מוקדם, השוואת מחירים וניצול נכון של זכאויות יכולים לחסוך מאות שקלים לבילוי ואלפי שקלים לאורך ימי החג".