עלותו של חבר כנסת בישראל, עם כינון הכנסת החדשה, תגיע בשנת 2027 ל-2 ורבע מיליון שקל בשנה, שהם 9 מיליון שקל בקדנציה מלאה של ארבע שנים. לפיכך, רק עלות השכר, תנאי העבודה וההטבות שיקבלו 120 חברי הכנסת ועוד לפחות 10 חברי כנסת "נורווגים" - כאשר חברי כנסת ימונו לשרים בעלות גבוהה עוד יותר וייכנסו במקומם חברי כנסת נוספים, לכשתקום ממשלה - תסתכם ביותר ממיליארד שקל. כך עולה מבדיקת "ממון".
120 חברי הכנסת, מהם 46 חברי כנסת חדשים, יזכו מלבד שכרם לשלל הטבות על פי חוק. ריכזנו כאן את ההטבות במחירים העדכניים להיום, ועליהן יהיה צורך להוסיף בשנת 2027 את 2% האינפלציה.
אלה התנאים המעודכנים לחברי הכנסת ה-26, שהושבעו, על פי חישוב הנתונים הרשמיים של הכנסת.
שכר
שכר יסוד ח"כ רגיל: 52,147 שקל ברוטו לחודש לפני מס. בינואר 2026 הועלה השכר ב-2.4% אחרי 3 שנים של הקפאה.
שכר יו"ר ועדה או סגן יו"ר הכנסת: 54,767 שקל.
שכר יו"ר האופוזיציה: 58,365 שקל.
שכר יו"ר הכנסת: 64,899 שקל.
יצוין שהשכר משולם מרגע ההשבעה. הפנסיה התקציבית בוטלה ב-2003, אולם מתבצעות כמובן לפי חוק ההפרשות לפנסיה צוברת ולקרן השתלמות בעלות של אלפי שקלים בחודש.
רכב
ח"כ זכאי לרכב צמוד חכור מהכנסת, שמחירו עד 350 אלף שקל. בדרך כלל הרכב הוא סקודה סופרב, ג'יפ או SUV. כמו כן יקבל כל ח"כ כרטיס דלק (דלקן) מלא על חשבון הכנסת, או לחלופין החזר הוצאות תחבורה מלא, כולל ביטוח, טיפולים, אגרה. ההוצאות סביב הרכב מגיעות בממוצע ל-5,500 עד 6,000 שקל בחודש.
דיור בירושלים
ח"כ שגר מעל 50 ק"מ מירושלים זכאי ללינה במלון בימים שני ושלישי (ימי מליאה) על חשבון הכנסת, או להחזר שכירות דירה בירושלים עד 5,033 שקל לחודש.
לשכה ועוזרים
לכל ח"כ לשכה אישית בבניין הכנסת, שעלות התחזוקה שלה מגיעה לאלפי שקלים בשנה. חידוש ריהוט יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים.
לכל ח"כ 3 עוזרים פרלמנטריים, ו-4 עוזרים ליו"ר ועדה. העוזרים הם עובדי מדינה, כאשר שכרם משולם ישירות מתקציב הכנסת ולא משכר הח"כ. השכר של עוזרים פרלמנטריים ינוע בין 9,800 לכ-12 אלף שקל, אולם עם תוספות יגיע במקרים רבים ל-13,700 עד ל-14,200 שקל ברוטו בחודש. הפער קשור במהות התפקיד של כל עוזר ובשעות עבודתו.
מחשב, טלפון נייד, קו תקשורת - על חשבון הכנסת. מדובר באלפי שקלים בשנה.
קשר עם הציבור
תקציב שנתי בסיסי: 110,795 שקל לשנה. תוספת לח"כ חדש: עוד 12,008 שקל בשנה הראשונה. אפשר להוציא את הכספים על פרסום וקידום ברשתות חברתיות, ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי, חומרי דפוס, מחשבים וטלפונים, ייעוץ משפטי, הקמת אתרי אינטרנט, כנסים ואירוח מרצים לא מפלגתיים.
בפועל מדובר על כ-100 אלף שקל לשנה.
הטבות נוספות
ביגוד: 5,147 שקל לשנה; עיתונים: מינוי ל-2 עיתונים יומיים - אלפי שקלים בשנה; בדיקה רפואית שנתית: כ-1,800 שקל; לימוד שפה זרה: עד 4,800 שקל לשנה; טלפון ודואר: על חשבון הכנסת, בעלות של אלפי שקלים בשנה.