עלותו של חבר כנסת בישראל, עם כינון הכנסת החדשה, תגיע בשנת 2027 ל-2 ורבע מיליון שקל בשנה, שהם 9 מיליון שקל בקדנציה מלאה של ארבע שנים. לפיכך, רק עלות השכר, תנאי העבודה וההטבות שיקבלו 120 חברי הכנסת ועוד לפחות 10 חברי כנסת "נורווגים" - כאשר חברי כנסת ימונו לשרים בעלות גבוהה עוד יותר וייכנסו במקומם חברי כנסת נוספים, לכשתקום ממשלה - תסתכם ביותר ממיליארד שקל. כך עולה מבדיקת "ממון".

עלותו של חבר כנסת בישראל, עם כינון הכנסת החדשה, תגיע בשנת 2027 ל-2 ורבע מיליון שקל בשנה, שהם 9 מיליון שקל בקדנציה מלאה של ארבע שנים. לפיכך, רק עלות השכר, תנאי העבודה וההטבות שיקבלו 120 חברי הכנסת ועוד לפחות 10 חברי כנסת "נורווגים" - כאשר חברי כנסת ימונו לשרים בעלות גבוהה עוד יותר וייכנסו במקומם חברי כנסת נוספים, לכשתקום ממשלה - תסתכם ביותר ממיליארד שקל. כך עולה מבדיקת "ממון".

עלותו של חבר כנסת בישראל, עם כינון הכנסת החדשה, תגיע בשנת 2027 ל-2 ורבע מיליון שקל בשנה, שהם 9 מיליון שקל בקדנציה מלאה של ארבע שנים. לפיכך, רק עלות השכר, תנאי העבודה וההטבות שיקבלו 120 חברי הכנסת ועוד לפחות 10 חברי כנסת "נורווגים" - כאשר חברי כנסת ימונו לשרים בעלות גבוהה עוד יותר וייכנסו במקומם חברי כנסת נוספים, לכשתקום ממשלה - תסתכם ביותר ממיליארד שקל. כך עולה מבדיקת "ממון".

120 חברי הכנסת, מהם 46 חברי כנסת חדשים, יזכו מלבד שכרם לשלל הטבות על פי חוק. ריכזנו כאן את ההטבות במחירים העדכניים להיום, ועליהן יהיה צורך להוסיף בשנת 2027 את 2% האינפלציה.

120 חברי הכנסת, מהם 46 חברי כנסת חדשים, יזכו מלבד שכרם לשלל הטבות על פי חוק. ריכזנו כאן את ההטבות במחירים העדכניים להיום, ועליהן יהיה צורך להוסיף בשנת 2027 את 2% האינפלציה.

120 חברי הכנסת, מהם 46 חברי כנסת חדשים, יזכו מלבד שכרם לשלל הטבות על פי חוק. ריכזנו כאן את ההטבות במחירים העדכניים להיום, ועליהן יהיה צורך להוסיף בשנת 2027 את 2% האינפלציה.