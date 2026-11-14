היום תפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדד מחירי הדירות, הכולל גם את השינוי בשכר הדירה. לקראת הפרסום, שני ניתוחים בלעדיים שהגיעו לידי ynet מצביעים על המגמות השונות בשוק הדיור: מחירי דירות 4 חדרים ירדו בממוצע ברבעון השלישי של השנה, בעוד שכר הדירה המשיך להתייקר בהשוואה לשנה שעברה.

מניתוח שערך שמאי המקרקעין אוהד דנוס, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, עולה כי מחירי דירות 4 חדרים ב-17 הערים שנבדקו ירדו בממוצע ב-0.7% לעומת הרבעון השני של 2026 וב-0.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הניתוח מבוסס על 2,619 עסקאות בשני הרבעונים האחרונים.

אתר בנייה ( צילום: דנה קופל )

מאחורי הממוצע מסתתרים פערים משמעותיים בין הערים. הירידה השנתית החדה ביותר נרשמה ברמת-גן, שבה ירדו מחירי דירות 4 חדרים ב-9%, למחיר ממוצע של 3.11 מיליון שקל. ברמלה נרשמה ירידה של 8%, למחיר של 1.85 מיליון שקל. בכפר-סבא, בראשון-לציון וברחובות ירדו המחירים ב-6%, במודיעין ב-5%, בנתניה ב-3% ובפתח-תקווה ובירושלים ב-2%.

מנגד, בתל-אביב מחיר דירת 4 חדרים ממוצעת הגיע ברבעון השלישי ל-4.7 מיליון שקל, עלייה של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ושל 5% לעומת הרבעון הקודם. גם בבאר-שבע נרשמה עלייה שנתית חדה של 12%, למחיר ממוצע של 1.14 מיליון שקל. בחיפה עלו המחירים ב-9% ובהרצליה ב-2%.

התייקרות שוק השכירות

מנתוני חברת הפינטק WeCheck לחודש אוקטובר עולה כי שכר הדירה הממוצע בישראל עמד על 5,062 שקל בחודש, עלייה של 3.4% לעומת אוקטובר אשתקד. בהשוואה לספטמבר נרשמה ירידה קלה של 0.1%, אך בהשוואה לינואר השנה שכר הדירה גבוה ב-2.3%.

ירושלים רשמה את ההתייקרות השנתית החדה ביותר מבין הערים שנבדקו, בשיעור של 9.1%. תל-אביב-יפו נותרה העיר היקרה ביותר לשכירות, עם שכר דירה ממוצע של כ-6,960 שקל בחודש. באשדוד עלה שכר הדירה ב-4.5%, ואילו בהרצליה נרשמה ירידה של 4.7%.

רמי רונן, מנכ"ל ומייסד WeCheck: "גם אחרי כמה חודשים של התמתנות, השוכרים עדיין משלמים יותר מאשר לפני שנה. בפועל, עדיין אין מספיק דירות להשכרה בישראל כדי לייצר לחץ אמיתי כלפי מטה על המחירים".

לדבריו, אחד הפתרונות האפשריים הוא הפניית חלק ממלאי הדירות החדשות שטרם נמכרו אצל הקבלנים לשוק השכירות, אפילו לתקופה מוגבלת.