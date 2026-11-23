בוקר שבת, אישה לוגמת שלוק מהקפה, נועלת את נעלי הריצה ויוצאת מהש"ג הצהוב של הקיבוץ. היא פונה ימינה לכביש העפר ורצה בין מטעי הפומלה, התפוז והקלמנטינה. מקיפה את הקיבוץ וחוזרת לביתה. זה המסלול הקבוע שלה, אבל בקרוב היא תצטרך למצוא מסלול אחר. מעבר לכביש הולכת ונבנית עיר. מנופים, בניינים, כבישים ושכונות חדשות. המטעים ייעלמו, והחקלאים שעובדים בהם יידרשו למצוא מקור פרנסה אחר.

שדרות ונתיבות נמצאות בתנופת צמיחה חסרת תקדים. שתיהן מתכננות, בונות ומבקשות להתרחב הרבה מעבר לגבולותיהן הנוכחיים. אבל הקרקע שעליה הן מבקשות להתפתח אינה ריקה. חלקה נמצאת בתחום המועצות האזוריות שמקיפות אותן, חלקה מעובדת במשך עשרות שנים, ובחלק מהמקרים מדובר בשטחים שהם הבסיס הכלכלי והמרחבי של יישובי העוטף. בעשור האחרון נגרעו כ-14 אלף דונם מתחומה של מועצת שדות נגב, רובם לטובת התרחבות נתיבות. מועצת שער הנגב צפויה לאבד כ-5,000 דונם לטובת התרחבות שדרות.

גלריה שטחים בעוטף. "זו פגיעה ישירה בחקלאות" ( צילום: הרצל יוסף )

התאבון של שדרות

שדרות נמצאת בשני העשורים האחרונים בתנופת בנייה, קולטת תושבים חדשים ומבקשת להכפיל את גודלה. מאז 7 באוקטובר היא צמחה בכ-5,000 תושבים. אם שואלים את ראש העירייה אלון דוידי, היעד הוא לגדול מ-40 אלף ל-80 אלף תושבים. כדי שזה יקרה, שדרות צריכה אדמה. הו, כאן נכנס מאבק ארוך.

לפי התוכניות, העיר צפויה לראשונה לחצות את כביש 34, הכביש שמוביל מצומת יד מרדכי ועד נתיבות. היא תתרחב מערבה, לכיוון עזה, על השטחים החקלאיים של קיבוץ ניר עם. בשטח הזה מתוכננת שכונה חדשה של כ-2,000 יחידות דיור. במקביל היא התרחבה צפונה, לכיוון קיבוץ אור הנר, גם על שטחים שהיו של שער הנגב. שם נבנתה כבר שכונה חדשה, ומתוכננים אזור תעשייה ותחנת רכבת חדשה באזור צומת קיבוץ ארז. השטחים החקלאיים שמול מכללת ספיר האזורית, אלה שעלו באש בתקופת טרור העפיפונים, יוסבו גם הם לאזורי תעסוקה, מסחר ומגורים. יוקמו גשרים שמחברים בין שדרות ״החדשה״ לשדרות ה״ישנה״. יש אפילו תוכנית להקים מלון.

שדרות. "ההסכמות הופרו" ( Elena Rostunova, Shutterstock )

נושא חלוקת הגבולות התחיל עוד בתקופתו של חה״כ היוצא אלון שוסטר, שכיהן בתור ראש מועצת שער הנגב. ״הייתה הסכמה ביני לבין דוידי מה עושים ומה לא. לעבור את כביש 34 ולבנות ליד ניר עם לא היה חלק מהתוכנית. הבעיה שהממשלה לא כיבדה את זה. דוידי לא נשכב על הגדר כדי להגן על מה שסיכמנו אבל אני יכול להבין אותו״.

אחריו, ב-2018, נבחר לתפקיד ראש המועצה אופיר ליבשטיין ז״ל - וכאן זה כבר הפך למאבק. ליבשטיין לא התנגד לעצם התפתחותה של שדרות, כקודמו שוסטר, והוא אף הגיע בשלב מסוים להסכמות עם דוידי. בין הצדדים גם נחתם הסכם שאמור היה להסדיר את שינוי הגבולות בצורה שמקובלת על שני הצדדים. אלא שזמן קצר לאחר מכן המדינה הנחיתה על ליבשטיין החלטה למסירת שטחים רבים לשדרות - שסותרת את ההסכם שחתם עם דוידי. ליבשטיין לא קיבל את זה.

בפברואר 2022 הוא כתב למינהל התכנון כי ״ראש עיריית שדרות מנסה לספח שטחים נוספים מתחום המועצה באמצעות מסלול עוקף תכנון בהליך מנהלי פגום מעיקרו, ללא טעם תכנוני ראוי ובמחטף שאינו הולם התנהלות של רשות מקומית מול רשות שכנה״. וסיכם: "לא יעלה על הדעת שזמן קצר לאחר שההסכם יושם תפעל עיריית שדרות להפרתו", והדגיש כי המועצה תיאבק בכך.

ואז הגיע טבח 7 באוקטובר. הוא נהרג בכפר עזה. שנה לאחר מכן התוכנית אושרה.

יוסי קרן, מי שמילא את מקומו, אומר ל״ידיעות אחרונות״: ״בתחילת 2024, קצת אחרי האסון, היינו בדיון בותמ״ל (הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור; רג״ש). אמרתי להם שהם גונבים את האדמה מעל הגופות של האנשים שנרצחו. כל המועצה שלנו מפוזרת ואנחנו צריכים להתעסק בזה עכשיו?״.

שכונות חדשות בנתיבות. היעד להגיע ל־150 אלף תושבים ( הרצל יוסף )

גם קרן מחזק את ההשלמה בתבוסה: ״כבר בשנייה שאופיר ואני נכנסו לאירוע - הפסדנו. מינהל תכנון בתפיסת עולם מעדיף את העיר על הקיבוץ. הם רואים בנו גנבי קרקעות וגוזלי קרקעות של המדינה. כל המלחמה הייתה נטו על צמצום הפסדים. ניסינו לעשות מהלכים כדי שניר-עם לא יקבלו בניינים של 10 קומות מול הפנים. ניר עם בסוף תהיה גליל ים בהרצליה. זה מבאס אבל ברור שיש גם כאלה שרואים בזה פוטנציאל כלכלי. אני לא שופט אותם״.

בשער הנגב לא מדברים על האפשרות לעצור את המהלך, אלא על איך לחיות איתו. ״ההחלטה התקבלה כבר״, אומר ראש המועצה הנוכחי אורי אפשטיין, "עכשיו רק נשאר לראות שאנחנו עושים את זה כמו שצריך״. גורם אחר במועצה מנסח את התחושה באופן פחות דיפלומטי: ״זו מלחמה אבודה מראש״.

גם במרכז השלטון האזורי ניסו לעצור את התהליך. זמן קצר לאחר 7 באוקטובר שלח יו״ר המרכז, שי חג׳ג׳, מכתב חריף ליו״ר הותמ״ל, אותה ועדה שהנחיתה את התוכנית על שער הנגב. ״נדהמנו לראות כי בזמן שמדינת ישראל מדממת מהאסון שפקד אותה מאז השבת השחורה, בעיצומה של מלחמה בעזה, כשקהילות העוטף עקורות מבתיהן, בחרתם לקדם תכנית שנויה במחלוקת, דווקא עכשיו״, כתב.

שיר שוורץ במטעי העוטף. "ייבשנו הכול, התוכנית לא מתחשבת בכלום" ( הרצל יוסף )

חג׳ג׳ ביקש להקפיא את הטיפול בתוכנית. ״התכניות הללו מטבען מלוות בסכסוכים קשים בין היישוב הכפרי ממנו מופקעות האדמות לבין העיר הלוקחת. קידום התוכנית כעת משמעו ניצול של מצבם הקשה לתהליך שיפגע בהם פגיעה נוספת״, כתב חג׳ג׳. אבל התוכניות בכל זאת המשיכו להתקדם.

נתיבות פי שלושה

אם קיבוץ ניר עם יקבל את שדרות בתור עיר שכנה מדרום - הסיפור של מושב תקומה ונתיבות הוא אחר לחלוטין. שם, דה פקטו, העיר תקיף אותו מכל עבר והמושב יהפוך למובלעת של העיר. ״שכונה בתוך נתיבות״, מכנים את המצב.

נתיבות מונה למעלה מ-60 אלף תושבים וכבר קיימות תוכניות מאושרות שיאפשרו לה להגיע ל-150 אלף תושבים, פי שלושה מגודלה. אבל גם זה, מבחינת מתכנני העיר, לא סוף הדרך. העיר מבקשת להמשיך להתרחב לכל הכיוונים: צפון, דרום, מזרח ומערב. בדרך היא מגיעה אל מושב תקומה ואל יישובים נוספים במרחב מועצת שדות נגב. כבר פונו שטחים חקלאיים בהיקפים נרחבים, מטעים נעקרו, חממות נהרסו והקרקע שנשארה מאחור נראית שממה ואתר פסולת. ״הרגו אותנו״, אומר חקלאי שנדרש לפנות את מטעיו לטובת התרחבות נתיבות. ״עברה כמעט שנה ולא עשו עם השטחים האלה כלום, יש שם קוצים, שממה. לא קיבלנו שטחים חלופיים ופיצוי מלא כמו שהבטיחו. אני קורא לזה בריונות של המדינה. בריונים. ממש בריונים בכוח הזרוע״.

החקלאי ביקש להישאר בעילום שם. "אני מפחד שינקמו בי, שיעכבו לי עוד את הפיצויים, זאת מאפיה, לא רוצה להתעסק איתם".

לדברי מילכה כרמל, מנהלת אגף תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי, המדינה ממהרת לקחת קרקע הרבה לפני שהיא באמת נדרשת לבנייה. "הכי קל לפנות את השטחים החקלאיים״, היא אומרת ומספרת על חקלאים שהתבקשו לפנות את השטח במהירות, תוך אזהרה שאם לא יעשו זאת מיד, הפיצוי שלהם יהיה נמוך יותר. ״חקלאים ביקשו: ׳תנו לנו רק חודש כדי לקטוף את התפוזים או את האבוקדו׳ - אבל לא איפשרו להם. זה חוסר הגינות".

"הכול פוליטיקה"

הסיפור אינו רק שדרות מול ניר עם או נתיבות מול שדות נגב - מדובר בשינוי עמוק יותר באופן שבו מדינת ישראל מסתכלת על המרחב. "עולם התכנון הוא בעיקר פוליטי", אומרת כרמל, "העמדה הרווחת היא שהצמיחה הדמוגרפית והכלכלית צריכה להיות בערים".

כדי להבין את הטענה של כרמל צריך להבין מעט את השחקנים וכיצד המערכת הזאת עובדת: מינהל התכנון, הגוף הממשלתי האמון על תכנון ופיתוח, פועל בתוך מערכת חוקים וכללים ארוכה ומסורבלת, שבה תוכניות עלולות להתגלגל במשך שנים בין ועדות וגופים שונים. זאת הסיבה שבגללה נוצרה הותמ״ל - כדי לעקוף חלק מהתהליך הזה ולהאיץ משמעותית את אישורן של תוכניות בנייה ופיתוח. ״הסיירת של מינהל התכנון״, כינה אותה יו״ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה הקודם.

היתרון של הותמ"ל הוא חיסרון עבור המועצות האזוריות. אחרי שהוחלט לאן העיר תתרחב, מגיעה שאלה נוספת: למי יהיה שייך השטח. כאן נכנסות לתמונה הוועדות הגאוגרפיות, שעוסקות בין היתר בשינוי גבולות וחלוקת הכנסות בין רשויות. במקרה שלנו: הוועדה הגאוגרפית דרום. ״לפי מיטב ניסיוני היא סוג של חותמת גומי״, כרמל אומרת. ״כיצד יכולה עיר להתפתח פי שלושה או ארבעה מגודל אוכלוסייתה בהינף אחד״, היא אומרת על נתיבות.

שיר שוורץ, שאחראי על המטעים בניר עם, אומר: ״סוגרים עלינו. לא יישאר לקיבוץ לאן לגדול. ייבשנו כבר מטעים לקראת מסירת השטחים, ממש מאיצים בנו. אנחנו מורידים מטעים של פומלה, תפוז ואשכולית והבניינים שיקומו יסתירו לי את האבוקדו. כל מה שקורה פה זאת פגיעה ישירה בחקלאות ותוכנית שלא מתחשבת בכלום״.

כרמל מצביעה על הפער בין התכנון לבין קצב המימוש. מבחינתה, אפשר היה לעבוד בשלבים: קודם לבנות את מה שכבר אושר, לראות כיצד העיר מתפתחת, ורק לאחר מכן לפתוח שטחים נוספים. "המדינה נותנת סכומים זעומים עבור דונם אדמה לחקלאים ומשווקת את הדונם לקבלן שבונה עליה בניין של עשר קומות ומעלה, והרווח עליה גבוה עשרות מונים משיפוי שקיבל החקלאי. זה הרבה יותר משתלם לה מאשר לקחת שכונות משנות ה-60-50 ולהפוך אותן לחדשות, שם היא מקבלת תקבולים נמוכים בהרבה ולעיתים עלולה אף להפסיד".

הטענה הזאת מקבלת ביטוי גם במכתב ששלח תמיר עידאן, ראש מועצת שדות נגב לשעבר, לפני כמה חודשים ליו״ר הוועדה הגאוגרפית דרום. עידאן התריע מפני ״הפגיעה הכלכלית המוכחת שתיגרם למועצה אם תאושר העברת השטח ללא הסדרת חלוקת הכנסות ראויה״.

כדי להבין מדוע המדינה ממשיכה לעשות את זה, צריך גם להסתכל מהצד השני. ישראל היא מדינה צפופה. מחירי הדיור גבוהים. יש ביקוש לדירות, ובפריפריה המחירים זולים יותר. כל זה התחיל ממשבר דיור ומחירי דיור שהולכים ועולים. וכאן נכנס הבולדוזר שנקרא ותמ״ל. הבעיה, מבחינת המועצות, היא שכאשר הבולדוזר הזה מגיע לקרקע החקלאית, קשה מאוד לעצור אותו. ״רק אחוזים בודדים של התנגדויות מתקבלים. זה לא גוף שאפשר להיאבק בו. המועצות האזוריות הן פוליטית חלשות יותר ונחשבות אלה שחולשות על מרבית הקרקעות ׳הלא חשובות׳ - קרקעות חקלאיות - אז 'עלא באבאללה', נעזור לערים כי יש משבר דיור. ׳למה שלכם יהיה שדה ענק ואנחנו לא נוכל להקים שכונת מגורים?׳ זאת הגישה".

בסוף השיחה, אני שואל את כרמל אולי המדינה החליטה שהחקלאות זה כבר לא מה שהיה בעבר? היא לא מהססת ועונה: "מי שהוביל את האג'נדה הכלכלית של ממשלות ישראל האחרונות זה פורום קהלת, וזה ברור שלפי גישתם החקלאות אינה יעילה וצריכה להיות מופרטת. עדיף ייבוא על פני תוצרת עצמית - גם במחיר חיסול המשקים הפרטיים. אז כן, יש פה כוונת מכוון ועמדה רשמית". היא מדגישה שהמגמה אינה מיוחדת רק לממשלה אחת. "גם בממשלה של בנט-לפיד אגב, לא רק בממשלת הליכוד".

יוסי קרן: "מינהל תכנון בתפיסת עולם מעדיף את העיר על הקיבוץ. הם רואים בנו גנבי קרקעות וגוזלי קרקעות של המדינה. ניר עם בסוף תהיה גליל ים בהרצליה. זה מבאס"

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"משימה לאומית"

מעיריית שדרות נמסר: "העיר גדלה וצומחת מדי יום. ראש העיר, אלון דוידי, עבד בשיתוף פעולה פורה עם אופיר ליבשטיין ז"ל, ראש מועצת שער הנגב לשעבר, והעריך אותו מאוד. בימים אלה, עובדים יחד דוידי ואורי אפשטיין, ראש המועצה הנוכחי, על מיזמים משותפים לשדרות ושער הנגב. ההתיישבות בשדרות והעוטף היא משימה לאומית וזה סמל לניצחון שלנו על ארגוני הטרור בעזה שמנסים להשמיד אותנו כבר 25 שנה".

מהוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) נמסר: "התוכניות נועדו לתת מענה לביקושים הקיימים והעתידיים למגורים ולתעסוקה, תוך ראייה אזורית המתחשבת גם בצורכי היישובים הכפריים. אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על השטחים החקלאיים ובחיזוק ההתיישבות הכפרית, לצד הצורך בפיתוח הערים, שישרת גם את תושבי המועצות האזוריות והיישובים הסמוכים. התוכניות מקודמות תוך הקפדה על ניצול יעיל של הקרקע, צמצום הפגיעה בחקלאות ובחינת צורכי היישובים הכפריים. במסגרת הרחבת שדרות התקיים שיח רציף עם קיבוץ ניר עם והמועצה האזורית שער הנגב, ובתוכניות העדכניות מתאפשר המשך העיבוד החקלאי עד לפיתוח השטח בפועל, כדי לשמור ככל הניתן על הפעילות החקלאית".