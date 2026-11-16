• משלחת של שמונה שפים ואנשי טלוויזיה מתחום הקולינריה מרחבי העולם הגיעה לישראל ביוזמת משרד החוץ, כדי להכיר מקרוב את סצנת האוכל הישראלית. את התוכנית המקצועית גיבש ומלווה היועץ הקולינרי דוד קישקה . בין המשתתפים: השף יאו-יו צ'יאנג מטייוואן, בעל כוכב מישלן; מאריס יאנסונס מלטביה, זוכה פרס השירות של מישלן, והמסעדן מפורטוגל אדוארדו לופז .

גלריה ( ꞙ? ٔթբ, Tamir Weddings )

• משפחת שמלצר וקבוצת שלמה חנכו בבית הלוחם באשדוד אולם ספורט על שם עתליה ו שלמה שמלצר ז"ל. הקמתו מומנה בתרומת קרן שלמה שמלצר ז"ל, ביוזמת עתליה, נשיאת הקבוצה שהלכה לעולמה במארס האחרון. נכחו: אסי , טובי ו עופרה שמלצר , עו"ד עידן קלימן , יוסי מתתיהו , לירון שגיא ומנהלת בית הלוחם אשדוד, יעל צובארי .

• ד"ר אייל ורדי , מייסד ומנכ"ל "אוריג'ין זרעים", יקבל פרס מפעל חיים בתערוכת אגרומשוב. הוא הקים את החברה ב-2005 והוביל את התרחבותה ל-25 מדינות. ההוקרה מגיעה זמן קצר לאחר שקרן פורטיסימו הודיעה על מכירת מלוא אחזקותיה בה.

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

• שני עשורים אחרי סגירתו של הגולפיטק המיתולוגי בפינת הרחובות רוקח ונמיר, המיני גולף חוזר לתל אביב. נמל תל אביב משיק את גולפיפורט, מתחם פופ-אפ חדש וצבעוני שהוקם בלב הדק המרכזי של הנמל, במקומו של ארגז החול המיתולוגי, ממש בסמוך לקרוסלה המפורסמת. המתחם החדש יכלול 15 עמדות מיני גולף מעוצבות ויציע למשפחות, לילדים ולחברים הזדמנות ליהנות ממשחק תחרותי, מאווירה צבעונית ומשקיעה מול הים והכול ללא תשלום.

הפופ-אפ יפעל לתקופה מוגבלת, בין 15 בנובמבר ל-3 בדצמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 16:00 ל-18:00 ויציע בילוי משפחתי חווייתי באמצע השבוע חינמית. הכניסה חופשית וללא תשלום. במקרה של גשם הפעילות תבוטל.

ליאור לוי , מנכ"ל נמל תל אביב: "אחרי 20 שנה, אנחנו שמחים להחזיר את חוויית המיני גולף לתל אביב, הפעם במיקום הכי יפה שאפשר לבקש, מול הים. 'גולפיפורט' הוא דוגמה לאופן שבו אנחנו לוקחים מרחבים מוכרים ואהובים בנמל, מעניקים להם חיים חדשים ויוצרים חוויות חינמיות ומפתיעות לכל המשפחה".

• כלמוביל ערכה את אירוע "נוהגות איתנו", בהשתתפות יותר מ-200 נשים. בתוכנית: הרצאות של הג'ודאית והמדליסטית האולימפית רז הרשקו ושל דורית עוזיאל , מומחית לשפת גוף.

• דסק הקולנוע שלנו מדווח ש מייקל רפפורט יגיע לפסטיבל הקולנוע היהודי ירושלים ויציג סרט תיעודי "האם ביטלו אותי כבר?" שמתעד את מסעו האישי ואת המחירים האישיים והמקצועיים של תמיכתו בישראל.

• היזמית קרין לאופר דיין פתחה בסוף השבוע את המהדורה ה-17 של יריד האופנה והלייף סטייל ABOUT US בבית המכולות בנמל יפו. לצד עשרות מותגי אופנה ועיצוב ישראליים, פעלה במקום מסעדה ללילה אחד בשיתוף השף ארז קומרובסקי . בין האורחים: שי-לי ליפא , ד"ר רונית אלמוג , נועה רוזין , קרן אגם ו רותם ליברזון .

• גדי פריבר , מנכ"ל ובעלים משותף של רשת מלונות גורדוניה, ערך יחד עם יזם הנדל"ן עודד תורג'מן אירוע לפתיחת עונת החורף בגורדוניה זכרון יעקב. בין הנוכחים: מנכ"לית המלון ג'ני ורין , שף הרשת יוהאן בנישתי , שף המלון אלירן אוליאל ו קובי טל , סמנכ"ל פרויקטים ופיתוח המותג.

• ביום ראשון יתקיים באולם סמולרש באוניברסיטת ת"א אירוע ההתרמה השנתי של "אותי", עמותה ישראלית לאוטיזם. בתוכנית האמנותית: הופעה של להקת התקווה 6.

• באוניברסיטאות רייכמן וחיפה נפתחה תוכנית Content Shapers של ארגון TalkIsrael, הפועל לחיזוק תדמיתה של ישראל בעולם בקרב צעירים. עם חברי צוות היועצים של הארגון נמנים יוצרי התוכן שחר כהן ו ירדן מיינפלד דיזינגוף . (חבצלת דמארי)

האלוף במיל' אליעזר שקדי ורו"ח ראובן שיף הובילו באקספו ת"א את ערב ההתרמה השנתי של עמותת "אח גדול למען חיילים בודדים". האירוע, תחת הכותרת "כאן צומח בית", כלל סיפורי זוגות שהכירו בעמותה והצעת נישואים מפתיעה. יהורם גאון הופיע בהתנדבות. בין הנוכחים: יו"ר העמותה ניסים אדר ונשיאה משה לוי , רוני אלשיך , מאיר שמיר , אורנה פסח ותא"ל במיל' לירון דונל .

מעצבת הפנים ליאת זליג : "ממליצה על מסעדת צ'ה לק בהרצליה פיתוח. אווירה מעולה, עיצוב מוקפד ומטבח תאילנדי עם הרבה אופי. אחת המנות המסקרנות בתפריט היא קוטייאו לוט, מעטפת בצק אורז עדינה במילוי פטריות שיטאקי".

19 בנובמבר, וינגייט, צוותים מהטכניון, אוניברסיטאות רייכמן, בן-גוריון וחיפה מתמודדים עם סוגיות טכנולוגיות מעולמם של ספורטאי העילית. המטרה: לפתח מענה חדשני לאחד מ-60 אתגרים מרכזיים, משיפור ביצועים ועד לקמפוס חכם. המדליסטים האולימפיים אופיר שחם ו ברוך שמאילוב (בתמונה) נמנים עם חבר השופטים.

בקטנה

• בירושלים נערך אירוע בר ובת מצווה לאחים ואחיות שכולים במסגרת פרויקט "מסע אחיות ואחים", בתרומת ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ( FIDF ) ובשיתוף יד לבנים, צה"ל ומשרד הביטחון.

• קבוצת ה- IT והטכנולוגיה מלם תים הובילה ביקור של משלחת בכירים מישראל במרכז המחקר הקוונטי של IBM בציריך.

• כ-300 משפטנים בכירים הגיעו לבית ציוני אמריקה בת"א להשקת הספר "דיני ירושה ועיזבון", שכתבו עו"ד נחום פינברג , השופט בדימוס שאול שוחט והשופט הרי קירש .

• אתי קובו פתחה חנות פופ-אפ בקניון עופר רמת אביב, לרגל השקת קולקציית תכשיטים של המותג COCONUT LOVE .

• רימון קרנות גידור תחגוג עשור להקמתה באירוע חגיגי בהנחיית גורי אלפי . באמנותי: עברי לידר . (חבצלת דמארי)

• ארגון אח"י, למען חיילות וחיילים בודדים, חנך בחדרה את המרכז הרביעי שלו.

• במסגרת "זזים למען הקהילה", מיזם משותף לבנק מזרחי טפחות ולמועצת תנועות הנוער (מת"ן), חולקו מאות אלפי שקלים לתמיכה ב-53 יוזמות חברתיות.

• בירה אלכסנדר זכתה בשתי מדליות בתחרות European Beer Star. מנכ"ל המבשלה, ליאור בלמס , עלה לבמה לקבל את הפרסים.

• אמני הסטודיו של מרכז "כנפיים בזכות האמנות", המתמודדים עם משברים נפשיים, משתתפים בתערוכה הקבוצתית "דמיינו תיאטרון" בתמונע. (חבצלת דמארי)

• הנהלת קבוצת ממן, בראשות היו"ר נחמה רונן והמנכ"ל עופר בלוך , טסה למונאקו כדי להשתתף בכנס התעופה World Connect 2026.

• אות ההוקרה על שם מעצבת האופנה פיני לייטרסדורף הוענק לחברת הכנסת עדי אלטשולר , על פועלה לקידום חברה מכילה ושוויונית, במסגרת שבוע האופנה.

• קבוצת התקשורת פרטנר ממשיכה זו השנה השנייה בשיתוף הפעולה עם אוניברסיטת בר-אילן, ומעניקה מלגות לימודים לסטודנטים המשרתים בכוחות הביטחון ונפצעו במהלך המלחמה.

• בכנס הקמעונאות השנתי, ביוזמת איש העסקים חיליק לסרי ובשיתוף איגוד לשכות המסחר, הוענק אות הוקרה ל הראל ויזל , מנכ"ל ובעלי קבוצת פוקס, על פועלו למען חיילי צה"ל ופצועי המלחמה.

• בארי גלוטמן , מנכ"ל ונשיא חברת West Coast Reduction הקנדית, ביקר במטה חברת Beyond Oil בישראל.

מינויים

• ברשת מלונות פתאל: אלמוג הרר מונה למנכ"ל הרודס ים המלח, קובי טולדנו ינהל את לאונרדו קלאב ים המלח ו אפרת משולם תעמוד בראש מלון לאונרדו בוטיק רחובות.

• אלי כהן , מנכ"ל תרמוקיר תעשיות (1980), מונה לסגן נשיא התאחדות התעשיינים.

• אסף גורן נבחר ליו"ר מכבי תנועה עולמית במסגרת הקונגרס השנתי שנערך בכפר המכביה.

• ד"ר להבית אקרמן מונתה למנהלת מרפאת לייזר מתקדמת במרכז רפואי מאיר בכפר-סבא.