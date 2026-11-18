מחירי הדירות לרכישה נמצאים במגמת ירידה, אבל מי שממתין בצד וממשיך להתגורר בשכירות מגלה שגם להמתנה יש מחיר. שכר הדירה הממוצע בישראל עמד ברבעון השלישי של 2026 על 5,132 שקל בחודש, לעומת 4,952 שקל ברבעון המקביל אשתקד - עלייה של 3.6% שמשקפת תוספת של 180 שקל בחודש ו-2,155 שקל בשנה. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס). בהשוואה לרבעון השני של השנה, שבו עמד שכר הדירה הממוצע על 5,086 שקל, מדובר בעלייה של 0.9%. מתחילת השנה עלה שכר הדירה הממוצע ב-1.6%, לעומת 5,052 שקל ברבעון הראשון.

הנתונים מצביעים על מציאות מורכבת: בזמן שהרוכשים נהנים מכוח מיקוח גדול יותר על רקע ההאטה בעסקאות, שוכרי הדירות ממשיכים להתמודד עם עליות מחירים. חלק ממשקי הבית שדוחים רכישת דירה נשארים בשוק השכירות, ובכך עשויים להגביר את הביקוש דווקא בתקופה שבה מחירי הרכישה יורדים. השאלה היא מה יכול לעצור את ההתייקרות, והאם הפתרון טמון בהגדלת ההיצע, בהסדרת חוזי השכירות או בתמריצים לבעלי הדירות.

גלריה שכר הדירה הממוצע בישראל עמד ברבעון השלישי של 2026 על 5,132 שקל בחודש ( צילום: אוראל כהן )

בעוד שבתל אביב שכר הדירה הממוצע ממשיך להיות הגבוה ביותר ועומד על 7,488 שקל בחודש, דווקא בית שמש בולטת עם העלייה השנתית החדה ביותר מבין הערים שנבדקו – 11.6%. בעיר עלה שכר הדירה הממוצע מ-4,550 שקל ברבעון השלישי אשתקד ל-5,078 שקל השנה. באר-שבע ממשיכה להיות העיר הזולה ביותר לשכירות מבין הערים הגדולות שנבדקו, עם שכר דירה ממוצע של 3,198 שקל בחודש, אף שגם בה נרשמה עלייה שנתית של 4.8%.

רון נובוטני, מנכ"ל ובעלים של רשת אנגלו סכסון, אומר כי "שכר הדירה עולה כי יותר משקי בית נשארים בשכירות, בזמן שהיצע הדירות שמתאימות להם מוגבל. בסניפי הרשת אנחנו רואים עלייה חדה במספר עסקאות השכירות, בשעה שירידת הריבית עדיין לא הביאה לנהירה למשרדי המכירות".

נובוטני מסביר כי כדי לבלום את העליות צריך לפעול בשני מישורים. "בטווח הקרוב, חוזים רב-שנתיים שקובעים מראש איך שכר הדירה יתעדכן יכולים להגן על שוכרים מקפיצה במחיר בכל חידוש ולצמצם את תחלופת השוכרים עבור בעלי הדירות", הוא אומר. "כדי למתן את המחיר גם עבור משפחות שצריכות לעבור דירה, צריך להגדיל את ההיצע במקומות שבהם הן מחפשות. אפשר לקדם פרויקטים להשכרה ארוכת טווח באזורי ביקוש, לשפר את המיגון בבניינים ותיקים במקומות שבהם הדבר אפשרי ולבחון תמריצים לבעלי דירות ולמשקיעים בתמורה להתחייבות להעמיד דירות להשכרה לאורך זמן".

מרחב למיקוח

השמאי והמשפטן ארז כהן מוסיף כי "ההאטה בשוק המכירות נותנת לרוכשים יותר מרחב למיקוח, אבל במקביל היא מגבירה את הלחץ בשוק השכירות. משקי בית רבים דוחים את ההחלטה לרכוש דירה בשל עלויות המימון וחוסר הוודאות הכלכלית, וממשיכים להזדקק לפתרונות בשכירות. כך נוצר מצב שבו מחירי הדירות לרכישה יורדים, אך שכר הדירה ממשיך לעלות".

לדברי כהן, "כדי לעצור את הזינוק בשכר הדירה, חייבים להחזיר את המשקיעים לשוק הדיור באמצעות הפחתת מס הרכישה, העומד כיום על 8% למשקיעים, כדי להכניס דירות להשכרה לשוק. מדובר בחסם משמעותי שמייקר את ההשקעה בדירה ופוגע בכדאיות הכלכלית שלה, במיוחד בתקופה של ריביות גבוהות ותשואות שכירות נמוכות יחסית. כאשר משקיעים נמנעים מרכישת דירות, מצטמצם גם הפוטנציאל להגדלת היצע הדירות להשכרה, דווקא בשעה שהביקוש ממשיך לגדול. הפחתה משמעותית של מס הרכישה תעודד משקיעים לחזור לשוק, תגדיל את מספר הדירות המוצעות להשכרה ותסייע למתן את עליית שכר הדירה".

צילום: עוז מועלם





רון נובוטני מ"אנגלו סכסון": "שכר הדירה עולה כי יותר משקי בית נשארים בשכירות, בזמן שהיצע הדירות שמתאימות להם מוגבל"

במקביל, הוא מציין כי "יש לעודד יזמים להשכיר דירות חדשות שלא נמכרו, גם לתקופות ביניים, ולהרחיב את היקף הפרויקטים המיועדים לשכירות ארוכת טווח. בטווח הארוך נדרשת הגדלת היצע הדירות באזורי הביקוש, תוך קיצור הליכי התכנון והבנייה. ללא הגדלת מספר הדירות הזמינות להשכרה, גם ירידה נוספת במחירי הדירות לרכישה לא תבטיח הקלה לשוכרים".

קיפאון במכירות

שרון תוסייה כהן, מייסד ומנכ"ל רנט איט, אומר כי "עליית הביקוש לדיור להשכרה והלחץ על מחירי השכירות מקורם בקיפאון של שוק הדירות למכירה. כדי להתמודד עם העלייה המתמשכת במחירי השכירות, נדרש שינוי באופן שבו שוק השכירות בישראל מתנהל. אחד הפתרונות המרכזיים הוא הגדלה משמעותית של היצע הדירות המיועדות להשכרה ארוכת טווח על ידי תאגידים וגופים ציבוריים. ככל שיהיו יותר דירות המנוהלות ומיועדות להשכרה לטווח ארוך, כך יתפתח שוק שכירות יציב, מקצועי ותחרותי יותר".