במשך שנים התרגלנו לשלם מאות שקלים על קרם פנים של מותג צרפתי או אמריקאי, מתוך הנחה שהמוצרים היקרים יותר בתחום הם גם הטובים ביותר. אלא ש-K-Beauty, תעשיית הטיפוח הקוריאנית, מערערת עכשיו את ההנחה הזו ומציגה מוצרי טיפוח חדשניים עם רכיבים פעילים שמחיריהם נעים בין 40 ל-80 שקלים בלבד. כמה סרטונים בטיקטוק עשו את העבודה, והמוצרים הקוריאניים מצליחים לסחוף דור צעיר של צרכניות.

אחרי שסופר-פארם ו-Be פארם זיהו את הפוטנציאל, גם קסטרו, לילית, הסטוק ורמי לוי מסתערים על הקטגוריה החדשה. מי שעלולות לשלם את המחיר הן ענקיות הקוסמטיקה המסורתיות, שעד לא מזמן נהנו כמעט לגמרי מהיעדר תחרות וממעמדן בשוק.

גלריה הסרטונים בטיק טוק עשו את העבודה ( צילום: יח"צ )

"K-Beauty עכשיו מתפוצץ בכל העולם בטירוף", אומר השבוע לynet ול"ממון" אורי בילט מבעלי חברת לילית קוסמטיקה. "אנחנו יבואנים ותיקים של קוסמטיקה יוקרתית, של חברות כמו שיסיידו, נוקס, לה פררי, והחלטנו שאנחנו רוצים גם ליהנות מהטרנד הקוריאני. אז אני חובש את שני הכובעים, ויכול לומר שאנחנו כבר רואים את המעבר מקוסמטיקה יוקרתית לקוסמטיקה קוריאנית. המוצרים הקוראיניים טובים, והצעירות נוהרות".

בנות 8 בתור לקופה

הקוסמטיקה הקוריאנית כובשת את המדפים בעולם. השם K-Beauty (מוצרי ביוטי תוצרת קוריאה) הפך בתוך זמן קצר לשם קוד למוצרי קוסמטיקה וטיפוח תוצרת קוריאה, שמזעזעת את שוק הקוסמטיקה שנשלט עד כה על ידי חברות קוסמטיקה צרפתיות ותיקות כמו לוריאל, גרלן, ווישי, אוון וכו' או ענקיות קוסמטיקה אמריקאיות כמו אסתי לאודר וקליניק. בישראל מאמצים במהירות את הטרנד.

מוצרים של K-Beauty ב־Be פארם. "מאמצים חידושים" ( צילום: יח"צ )

מי חשב שקוריאה, שבמשך שנים הייתה ידועה בתעשייה הכבדה שלה ברכב, שבבים אלקטרוניקה וסוללות, תהפוך ליצואנית מספר 2 בעולם לקוסמטיקה, אחרי צרפת, עם ייצוא בסכום שיא של 12 מיליארד דולרים, נכון לשנת 2026. בארה"ב לדוגמה, הייבוא מקוריאה עקף לראשונה את הייבוא מצרפת וצמח בקצב מסחרר - 41% במחצית הראשונה של 2026.

איך זה קרה? יש לכך כמה סיבות. הראשונה, בשורת המחיר: המוצרים הקוריאניים עולים בין 40 ל-80 שקלים בהשוואה לקרמים במאות שקלים לצנצנת של החברות המסורתיות, והם נחשבים לא פחות איכותיים.

הסיבה השנייה נעוצה בחדשנות. המוצרים הקוריאניים כוללים מרכיבים אקזוטיים כמו ריר חלזונות, זרע דג הסלמון (PDRN), הצמחים הג'ינסנג (לענה) והסנטלה ואורז מותסס, תוך כדי שקיפות מלאה על האריזה של המרכיבים והריכוז הפעיל שלהם במוצר.

הסיבה השלישית היא גיבוי מסיבי של הממשלה הקוריאנית, שמעודדת את התעשייה ואת השיווק הגאוני שלה: הקוריאנים כבשו את הטיקטוק עם המוצרים שלהם, וצירפו קהל חדש וצעיר שכנראה גם בבגרותו ימשיך להשתמש בהם. כשסופר-פארם, החלוצה בתחום בישראל, פתחה פופ-אפ למוצרים הקוריאניים בקניון עזריאלי, נצפו שם נערות צעירות שעמדו בתור כדי לרכוש את המוצרים. כשנשאלו למה הן צריכות מוצרי טיפוח, הן ענו שהן ראו את המוצרים בטיקטוק ושזה "הדבר הכי חם ומדובר".

המונח המקצועי לתופעה הוא Early Adopter - מאמץ מוקדם, כלומר אנשים שמאמצים מוצר כבר בשלבי ההשקה הראשונים שלו לפני שהציבור הכיר אותו. כיום על המדפים של סופר-פארם אפשר למצוא למעלה מ-40 מותגים קוריאנים — ולאחרונה השיקה הרשת קטגוריה חדשה של HAIR-K. בענף טוענים כי מכירות סופר-פארם בקטגוריה הקוריאנית כבר חצו את ה-200 מיליון שקלים בשנה.

מוצרים של K-Beauty בגוד־פארם. "תסריט האימה לקוסמטיקה היוקרתית" ( יח"צ )

רשת ספורה שהיא "המכה" של הישראלים בקוסמטיקה ואיפור, מוכרת מוצרים קוריאניים שנמכרים כעת גם בישראל. בשבוע שעבר באירוע השקה מפואר בחצר בית-ביאליק בתל-אביב, סופר-פארם הרחיבה את המגוון הקוריאני והשיקה קטגוריה חדשה נוספת — מוצרי טיפוח ושיקום שיער של שבעה מותגים קוריאניים ידועים, גם במוצרי השיער כלולים רכיבים אקזוטיים כמו תמצית פנינים, אצות, מלח מי ים וכו'.

Be פארם מקבוצת שופרסל, הקדישה בסניף החדש שלה בקניון לב-המפרץ, קיר שלם רק למוצרים הקוריאניים. איתן סיידה, מנכ"ל Be פארם, התייחס לכך: "הקוריאנים מביאים את החדשנות לעולם הטיפוח, ותבעו את המונח 'עור זכוכית' חלק ונקי. אנחנו מרחיבים את המוצרים גם למוצרי קרקפת. הישראלים מחוברים לטרנדים בעולם ולרשתות החברתיות, שם הקוריאנים חזקים".

לדבריו, "אם בעבר ענף הקוסמטיקה חיפש השראה מצרפת וארה"ב, היום מסתכלים על קוריאה כמובילת החדשנות. חזרתי עכשיו מהונג-קונג מתערוכה של הענף, היו 3,000 ביתנים של יצרנים והמון ישראלים. היצרנים מתעניינים בישראל ומאוד חביבים אלינו כי אנחנו מאמצים חידושים והקוריאנים מחדשים כל הזמן".

גם רשת גוד-פארם שבשליטת רמי לוי, אדם פרידלר ואוהד סנדלר, מוכרת מוצרים קוריאניים. באוגוסט האחרון פתחה גוד-פארם פופ-אפ בקניון עופר הגדול בפתח-תקווה רק למוצרים מקוריאה. רמי לוי בעל השליטה ברשת אמר בפתיחה: "מוצרי K-Beauty הם טרנד עולמי. מבחינתנו אם אפשר להביא את סיאול לפתח-תקווה, למה לא?".

60 מיליון, 25 חנויות

על הפוטנציאל שרואות חברות ישראליות ב-K-Beauty אפשר ללמוד מקסטרו לדוגמה, שתשקיע 60 מיליון שקלים בהקמת 25 חנויות תחת המותג "מוידה קוריאן ביוטי". קסטרו חתמה על הסכם עם חברה קוריאנית בשם סיליקון 2 שמתמחה בהפצת מוצרי קוסמטיקה מקוריאה, הנסחרת בבורסה בדרום קוריאה ומגלגלת מכירות של מיליארד דולר.

קסטרו פועלת כבר בקוסמטיקה עם זיכיון וחנויות למוצרי "איב רושה" הצרפתית, וזיכיון של "קיקו מילאנו" חברת האיפור והקוסמטיקה האיטלקית, אך פעילויות אלו עד כה לא עברו לרווחיות. לפי הדוח של קסטרו, בתשעת החודשים הראשונים של 2026 הציג המגזר הפסד תפעולי בסך 2.2 מיליון שקלים. קסטרו כבר רמזה שהיא שוקלת לוותר על הזיכיונות לטובת מה שנראה הלהיט החדש.

מוצרי K-Beauty. הסוד בריר חלזונות וצמח הלענה ( צילום: שוקה כהן )

גם רשת "הסטוק" בבעלות עופר ברק, הודיעה בשבוע שעבר כי השקיעה 5 מיליון שקלים בכניסה לראשונה לתחום והכריזה על בשורת מחיר - זול יותר בעד 30% בהשוואה למוצרים זהים ברשת סופר-פארם. השבוע דיווחו ברשת הסטוק על מכירה של יותר מ-13 אלף מוצרים בחמישה ימים מאז השיקו את פעילות K-Beauty ביום שלישי שעבר.

כמו-כן, חברת לילית, שמייבאת שנים ארוכות מוצרי קוסמטיקה של מותגים צרפתיים יוקרתיים, הודיעה כי קיבלה את הזיכיון לישראל לשיווק מותגים של חברת הקוסמטיקה הגדולה בקוריאה "אמור פסיפיק" ובדצמבר תחל בהפצתם. גם באתר האונליין הפופלרי KSP אפשר כבר לרכוש את המוצרים הקוריאניים. וכאמור, ל-ynet ול"ממון" נודע כי גם רמי לוי מצטרף לחגיגה ורשת הסטוק שלו נערכת לשיווק קוסמטיקה קוריאנית עם בשורה - המחיר הזול ביותר. "זה ייקח קצת זמן, אבל נהיה הכי זולים בארץ", מבטיח יוני דמרי שותף ומנכ"ל הסטוק רמי לוי.

הפגיעה במותגי היוקרה

דקל ורד כץ, מהנדסת ביו-רפואית, יוצרת תוכן בתחום הקוסמטיקה עם מאות אלפי עוקבים, משתפת בחוות דעתה על המוצרים הקוריאניים. "גם אצל הקוריאנים יש מוצרים מעולים ויש מוצרים פח", היא אומרת, "יש להם ז'אנר של מוצרי מדף צבעוניים עם טקסטורה כמו מרשמלו, שמפותחים במטרה להיות ויראליים בטיק-טוק, אבל יש גם ז'אנר של מוצרים מעולים. אני בודקת את המוצר לפי הרכיבים, זה לא מספיק שהוא קוראיני. למשל, למותג 'ביוטי אוף ג'וסון' יש קרם הגנה ועיניים מעולה. ל'סקין 1004' יש סרומים מצוינים בעיקר מסדרת תכלת, שמכילים חומצה היאלורונית. לטיפוח, יש מוצרים שמכילים קבוצות פפטידים.

"בתכל'ס מנקודת מבטי על כל הטרלול הקוריאני, הרגילו אותנו כנשים שטיפול איכותי חייב להיות עם קרם שעולה 300 שקלים לצנצנת. בפועל חלק גדול מהמחיר הולך למיתוג, לפרסום, לאריזה מרשימה ולא לחומר הפעיל. הבשורה האמיתית של הקוריאנים היא שיש להם מוצרים עם חומרים טובים במחיר זול. את הבנות הצעירות צריך לחנך לחשיבה ביקורתית, לבדוק את הרכיבים ולא לרכוש רק כי זה מה שהן ראו בטיקטוק".

דקל ורד כץ. "לחנך לבדוק את הרכיבים" ( צילום: מהאלבום הפרטי )

שטח המדפים בפארמים מוגבל, וכל מוצר חדש שעולה על המדף הוא על חשבון מוצר אחר שיוצא. כל מוצר שנמכר, הוא על חשבון מכירות של יצרן אחר. הטענה בענף היא כי חברות הקוסמטיקה הבין-לאומיות שפועלות בארץ לא יגיעו השנה ליעדי המכירות שלהן. הקוריאנים מזנבים בהן, לא רק בישראל, לכן לוריאל העולמית רכשה ב-2024 את "גוון סיסאנג קוסמטיק" הקוריאנית, אסתי לאודר רכשה את יצרנית המותג הקוראיני ד"ר ג'ארט. לפי האמרה הידועה: "אם אתה לא יכול להילחם בהם - הצטרף אליהם".

"הקוריאנים הם תסריט האימה לקוסמטיקה הסלקטיבית (היוקרתית) שמוכרת מוצרים במאות שקלים", אומר אדם פרידלר מגוד-פארם, "בעוד שקרם פנים קוריאני נמכר ב-40 עד 60 שקלים". לדבריו, "הבשורה הקוריאנית מעבר לכל נועדה לנפץ את הקרמים במאות שקלים, וברור שהחברות היוקרתיות נפגעות. לדעתי בישראל הנפגע הגדול ביותר מהייבוא הוא אתר האונליין iHerb. היום כשיש בארץ אלטרנטיבה, זה על חשבונם.

"אנחנו היינו השניים אחרי סופר-פארם שהכניסו לארץ את הקוריאנים, היום כל אחד יכול להביא סחורה, נהיה בלגן עולמי. אבל בקוסמטיקה צריך להבין מה מתאים לישראליות, ולא כל מוצר קוריאני מתאים".