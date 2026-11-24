התגברות אירועי האלימות והפשיעה הלאומנית מצד פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון נגד פלסטינים גובה מחיר כלכלי ישיר וכבד, ומאיימת להסב למשק הישראלי נזקים של מיליארדי שקלים. בכירים במשרד האוצר ובמערכת הביטחון מזהירים בימים האחרונים כי הפגיעה ביצוא, ביבוא ובקשרי המסחר הבינלאומיים הולכת ומחמירה ועלולה לפגוע בכלכלה הישראלית.

גורם בכיר במשרד האוצר אמר ל-ynet ו"ממון" כי "הנזק כה גדול עד שבעוד שחלק מהמגעים מתקיימים בסודיות, הרי במקרים מסוימים כבר הודיעו לנו שלפי שעה הקשר הכלכלי עם ישראל יושהה". לדבריו, הגיע הזמן שהממשלה תפנים את המצב: "מי שרואים מסגדים עולים באש ונשים וילדים שבורחים מדממים מנערי גבעות, פשוט לא רוצים לקיים איתנו עוד שום קשר, לפחות עד שהמראות האלה ייעלמו לגמרי".

גלריה "נזק כלכלי ותדמיתי". הצתה בכפר ליד רמאללה

גורמים בכירים במערכת הביטחון הזהירו גם הם בימים האחרונים, בשיחות עם ynet ו"ממון", מההשלכות הקשות של ההתפרעויות בשטחי יו"ש, שבין השאר גורמים לוועדים בנמלים בחו"ל להתנגד לעגינת אוניות שמובילות חומרי גלם לתעשיות הביטחוניות בישראל. כמו כן חלק מהיקף היצוא הביטחוני בישראל ניזוק קשות בשל המראות המגיעים בצילומים מההתפרעויות שלוחות הרסן ביו"ש.

הזעם והדאגה במסדרונות הממשלה ומערכת הביטחון מתגברים על רקע רצף אירועים חמורים בימים האחרונים שתפסו כותרות ראשיות בכלי התקשורת העיקריים ברחבי העולם. בלילה שבין שבת לראשון האחרון תועד גל הצתות נרחב בארבעה מוקדים שונים ביהודה ושומרון – בשלושה כפרים סמוך לרמאללה ובאזור הר חברון.

ימים ספורים קודם לכן הוצת וחולל מסגד בכפר דחי, כפר שקט ורגוע בעמק יזרעאל. האירוע נחקר על ידי המשטרה והשב"כ כפשע שנאה לאומני, לאחר שעל קירות המבנה רוססו כתובות נאצה.

אירועים אלו מצטרפים לשורה ארוכה של עשרות התנכלויות סדרתיות לתושבים פלסטינים, פגיעה במטעים, שריפת בתים ועימותים אלימים אף מול כוחות צה"ל ומג"ב הפועלים בשטח. כל זאת קורה כאשר המעצרים המנהליים בוטלו על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ וברוב מעשי ההתנכלות אין כלל עצורים.

לדברי גורמים בכירים במשרד האוצר ובמערכת הביטחון, הדימוי של חוסר שליטה והיעדר אכיפה ביהודה ושומרון הפך לחסם כלכלי ראשון במעלה. "אנחנו ניצבים בפני נזק כלכלי ותדמיתי כפי שלא ידענו כבר שנים רבות", מזהיר בכיר באוצר. "התמונות שיוצאות מהשטח, כמעט מדי יום, מתורגמות באופן מיידי לסנקציות שאינן מוסתרות עוד, ולחרם צרכני ועסקי שקט מצד שותפות הסחר המרכזיות שלנו".

הרחבת סנקציות

השלכות המשבר מורגשות היטב בשטח ובנתוני סחר החוץ. לאחרונה הרחיבה בריטניה את משטר הסנקציות שלה, וכעת הוא אינו מופנה רק כלפי פעילי ימין אלימים, אלא גם כלפי חברות ישראליות העוסקות בבנייה ובפיתוח מעבר לקו הירוק, צעד הכולל הקפאת נכסים והגבלות פיננסיות חמורות. קיים אף חשש שבקרוב יוטלו סנקציות על בנקים בישראל וחלק מהאנליסטים סבורים שזו יכולה להיות אחת הסיבות לכך שמניות הבנקים לא עלו בחודשים האחרונים חרף רווחי הענק שעליהם הם דיווחו רק בשבוע האחרון.

במקביל, מדינות באירופה, בהן הולנד, הטילו איסורי יבוא על מוצרים מההתנחלויות, והחשש המרכזי באוצר הוא מזליגת החרם לכלל המשק הישראלי. יצואנים ישראלים רבים מדווחים כי הם נאלצים להסתיר את זהותם הישראלית ולשווק את סחורתם דרך חברות קש או מפיצים זרים כדי למנוע ביטול עסקאות.

נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם (נובו) נובוגרוצקי, אמר כי הנזק הנגרם מהמראות ביו"ש גורם כבר בחלק מהמקרים להפסקת הקשר עם מספר יצואנים ישראלים.

נמל כרתים. הפגנות פרו-פלסטיניות מנעו פעילות תקינה ( צילום: יוסי מנור )

המשבר פוגע קשות גם בשרשרת האספקה וביבוא לישראל. על פי דיווחים המגיעים למשרדי הממשלה, ועדי עובדים בנמלי-ים מרכזיים באירופה מטילים איסורי עגינה ופריקה על אוניות המובילות חומרי גלם חיוניים לתעשייה הישראלית ובעיקר לתעשיות הביטחוניות. עיכובים אלו מייקרים דרמטית את עלויות השינוע, פוגעים בלוחות הזמנים של חברות ממשלתיות ופרטיות ומאיימים על רציפות הייצור.

ליאור לוי, מנכ"ל ביסקול ויו"ר איגוד המזון וענף התמרוקים: "מעגל החרמות הולך ומתרחב, ואנחנו עדים למגמה מדאיגה ביצוא מוצרי הצריכה לאירופה שהיא שוק יעד עיקרי. בשנתיים האחרונות נרשמה בענף התמרוקים ירידה שנתית ממוצעת של כ-10%, ובשנת 2025 ירד יצוא המשקאות ומוצרי המזון מישראל לאיחוד האירופי ב-12.5%. תעשיית המזון ומוצרי הצריכה בישראל זקוקה ליציבות, לאמון ולגישה פתוחה לשווקים הבינלאומיים. פגיעה בתדמיתה של ישראל בעולם מסכנת את היצוא".

לנוכח ההידרדרות, דורשים בכירים באוצר, ראשי המשק וגורמים במערכת הביטחון מהדרג המדיני וממערכת אכיפת החוק לנקוט באופן מיידי יד קשה ובלתי מתפשרת נגד המתפרעים ואף לחדש את המעצרים המנהליים.