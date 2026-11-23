הממשלה אישרה בחודש שעבר קיצוץ רוחבי בטענה שנדרש כסף לרכש ביטחוני דחוף. שר האוצר ובכירי משרדו הבהירו אז לשרים שהמהלך לא ימומש בפועל ויימצא מקור תקציבי חלופי בתוך שבועות ספורים – אבל כעת המציאות מתפוצצת להם בפנים.

ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" נודע כי פקידים של משרד האוצר הודיעו למִנְהָלוֹת "תקומה" ו"תנופה", ולמשרדי ממשלה נוספים, כי הקיצוץ הרוחבי יוצא לדרך. המשמעות: תוכניות לסיוע כלכלי יבוטלו, וכך גם תוכניות בריאות וחקלאות שכבר אושרו למועצות המקומיות. ההחלטה מעמיקה את משבר האמון הרחב בין המרחבים מוכי האסון למדינה, ששוב לא מקיימת התחייבויותיה להשקעות שיקום ופיתוח.

( אפי שריר )

ב-18 באוקטובר, ימים לפני הבחירות, אישרה הממשלה קיצוץ רוחבי של 4.9% בתקציבים של משרדי הממשלה לשנת 2026 תחת סיבה ביטחונית שנאסרה לפרסום – מעבר לעובדה כי מדובר בתקציב בסך 2.6 מיליארד שקלים הנועד ל"רכש ביטחוני דחוף" עבור משרד הביטחון. שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ ונציגי משרדו הבהירו אז לשרים בישיבת הממשלה כי ההפחתה לא תעבור בפועל, שכן בתוך שבועיים עד שלושה ישתחרר מקור תקציבי אחר שיכסה את הנדרש.

אלא שקצת יותר מחודש חלף, הכסף לא הגיע – והקיצוץ יוצא לדרך. כעת, באגף התקציבים מנחיתים את גזרת הקיצוץ, ודורשים ממִנְהָלוֹת השיקום להציג בפניהם בהקדם את רשימת הפרויקטים והמקורות התקציביים שייחתכו או יבוטלו כדי להביא לקיצוץ של 158 מיליון שקלים מתקציב מנהלת "תקומה" בדרום, ועוד 141 מיליון שקלים מ"תנופה". במצטבר – כ-299 מיליון שקלים שייגרעו ישירות מהשטח. מתברר עכשיו כי הסכום הנדרש כעת מהמנהלות אף גבוה בעשרות מיליוני שקלים מרף ה-4.9% שעליו הוחלט במקור.

"ראש הממשלה בקולו שלו, בנוכחות שר האוצר, מנכ"ל האוצר, שישה שרים, אמר בפגישה איתנו: 'לא יהיה קיצוץ של שקל אחד בתקציבים’", משחזר בזעם משה דוידוביץ, יו"ר פורום קו העימות, את הפגישה שנערכה בשלומי לפני פחות מחצי שנה, כאשר הבהיר נתניהו לראשי הרשויות כי גם לנוכח אירועים ביטחוניים, מכספי השיקום הממשלה לא תקצץ. דוידוביץ, איש מפלגת ישר!, אמר כי "הקיצוץ הזה הוא אסון, ואנחנו לא יכולים להשלים עם זה". לדבריו, "זו יריקה בפרצוף. נתנו לתושבים סוכריית תרעלה".

אתמול עדכן אביעד פרידמן, ראש המנהלות, את ראשי הרשויות הנסערים בדבר ההחלטה, ואמר להם שבכוונתו להיאבק בה, וכי הוא פנה במכתב תקיף לבכירי האוצר, שבו הסביר עד כמה המשמעויות של הקיצוץ הרוחבי המדובר הרסניות וחמורות. עוד נודע שמנכ"ל המשרד, ישראל מלאכי, מעורב אישית במאמצים לפתרון הסוגיה ובביטול הקיצוץ, אך בפועל הרכבת יצאה מהתחנה ובמשרד האוצר מחכים לדיווחי המשרדים על יישום הקיצוצים.

בניגוד למשרדי ממשלה, שבהם הקיצוץ נספג לעיתים במנגנונים בירוקרטיים, כלל התקציב של המנהלות מיועד לפרויקטים בשטח. המשמעות המיידית של הקיצוץ הוא ביטול תוכניות בתחומי החינוך והחוסן האישי והקהילתי.

בצפון, הקיצוץ תופס את מנהלת "תנופה" בדיוק בשלב שבו החלו ליישם סוף-סוף את החלטות הממשלה. הרשויות יידרשו כעת לעדכן מחדש את התוכניות שכבר הסתמכו עליהן, ולספוג פגיעה בסלי הסיוע המיועדים לפיתוח מבני ציבור, חקלאות ורפואה. בעוטף עזה, ביטול התקציבים יעצור תוכניות מרכזיות בתחומי החינוך והחוסן הקהילתי והאישי, ויעכב תהליכים שנועדו לבסס את חזרת התושבים ליישובים של חבל “תקומה”. גורמים ברשויות של עוטף עזה מציינים כי הקיצוץ עומד בסתירה לחוק "חבל התקומה" שאושר בכנסת, המעגן את מחויבות המדינה לשיקום האזור. הרשויות בקו העימות דורשות מהאוצר להקפיא את המהלך, ולהביאו לדיון בפני ועדת הכספים בהתאם להוראות החוק.

זה אינו הקיצוץ הראשון שנוחת על חבלי הארץ המשתקמים. בדרום, סמוך להקמת מנהלת "תקומה", קוצץ תקציבה ב-1.8 מיליארד שקלים (מ-19 מיליארד ל-17.2 מיליארד), והשנה נוספה לכך הפחתה של 118 מיליון שקלים. מנהלת "תנופה" כבר ספגה ב-2026 הפחתה של 104 מיליון שקלים מתקציבה המקורי שעמד על 12.6 מיליארד שקלים. המנהלה הצפונית שהוקמה רק בסוף 2025, יותר משנתיים לאחר פרוץ המלחמה ולאחר חמישה פרויקטורים שונים שמונו לעמוד קודם לכן בראש מטה חסר שיניים ומשאבים, החלה לפעול רק כעת – עם השלמת גיבוש כלל החלטות הממשלה. היא כבר החלה לפזר את כספי ההשקעות, שכעת אמורים להיחתך.

הקיצוץ נוחת על ראשי הרשויות בצפון במקביל לגזירות נוספות. במועצה אזורית הגליל העליון פתחו במאבק מול משרד החינוך בעקבות דרישה לקצץ 34% מתקציבי הסעות התלמידים בחינוך המיוחד. “זה קיצוץ מטורף, אני לא יודע איך נחזיק את זה”, אומר ראש המועצה, אסף לנגלבן. ​על הדרישה לקצץ גם מתקציבי “תנופה”, בניגוד להבטחות שניתנו, הוא אומר בכאב: “אחרי המלחמה המדינה חוזרת לפגוע בצמיחת הצפון. היא נתנה, ועכשיו חוזרת לסורה ומצמצמת. במקום לחזק את הרשויות, מחלישים אותן”.

"זו לא רק יריקה בפרצוף התושבים שמשמשים עדיין כמגן חי של המדינה", מסכם דוידוביץ, "זו גם אמירה ברורה של הממשלה לאזרחיה: 'אל תתיישבו בגבולות המדינה, לא בצפון ולא בדרום, לא בנגב ולא בגליל כי אנחנו אלופים רק בסיסמאות'. אנחנו לא נסכים לזה ולא נאפשר לזה לקרות".