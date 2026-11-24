יצרנית החמוצים בית השיטה מצטרפת לשוק התחרותי של הסלטים המצוננים, ותשיק לראשונה סדרה חדשה המונה 16 סלטים כגון חומוס, טחינה, מטבוחה, חצילים וסלטי ירקות תחת המותג שלה – "בית השיטה".
החדשנות בסדרה החדשה - PRO20: סלטים עתירי חלבון עם 20 גרם חלבון באריזת חומוס וטחינה במשקל 160 גרם. טווח המחירים מ-9.90 שקל ועד 10.90 שקל.
לפני חצי שנה רכשה חברת דין שיווק וקליה, שבבעלותה בית השיטה, 50.01% מסלטי שמיר שהם היצרנים של הסדרה החדשה. כעת היא תתחרה בשחקניות השולטות בשוק הסלטים "צבר" של אסם ו"אחלה" של שטראוס לצד יצרנים קטנים.
דין שיווק וקליה נמצאת בבעלות משותפת של פימי – קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל בראשות ישי דוידי, שההשקעה בדין היתה הראשונה שלו בתחום המזון – ושל יגאל אללי ממשפחת המייסדים. ב-2019 רכשה דין את בית השיטה מידי חברת אסם תמורת 55 מיליון שקל. דין מתמחה בשווק פיצוחים ופירות יבשים, תחת המותגים "ששון הקולה" ו"שקדיה".
שוק הסלטים בישראל שנמכרים ברשתות השיווק מגלגל כ-670 מיליון שקל בשנה. כולל השוק המוסדי המחזור מגיע לכמיליארד שקל, אם כי בעשור האחרון השוק לא צמח, לאחר שהציבור הגביר מודעות למזון בריא בעוד שהסלטים נחשבו כמוצר תעשייתי. שטראוס שולטת בשוק עם נתח של 42%, אחריה צבר של אסם עם 41% והיתרה בידי שחקניות קטנות כמו מונטה קרלו, שמיר ומותגים פרטיים של רשתות המזון.