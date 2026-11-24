יצרנית החמוצים בית השיטה מצטרפת לשוק התחרותי של הסלטים המצוננים, ותשיק לראשונה סדרה חדשה המונה 16 סלטים כגון חומוס, טחינה, מטבוחה, חצילים וסלטי ירקות תחת המותג שלה – "בית השיטה".

יצרנית החמוצים בית השיטה מצטרפת לשוק התחרותי של הסלטים המצוננים, ותשיק לראשונה סדרה חדשה המונה 16 סלטים כגון חומוס, טחינה, מטבוחה, חצילים וסלטי ירקות תחת המותג שלה – "בית השיטה".

יצרנית החמוצים בית השיטה מצטרפת לשוק התחרותי של הסלטים המצוננים, ותשיק לראשונה סדרה חדשה המונה 16 סלטים כגון חומוס, טחינה, מטבוחה, חצילים וסלטי ירקות תחת המותג שלה – "בית השיטה".

לפני חצי שנה רכשה חברת דין שיווק וקליה, שבבעלותה בית השיטה, 50.01% מסלטי שמיר שהם היצרנים של הסדרה החדשה. כעת היא תתחרה בשחקניות השולטות בשוק הסלטים "צבר" של אסם ו"אחלה" של שטראוס לצד יצרנים קטנים.

לפני חצי שנה רכשה חברת דין שיווק וקליה, שבבעלותה בית השיטה, 50.01% מסלטי שמיר שהם היצרנים של הסדרה החדשה. כעת היא תתחרה בשחקניות השולטות בשוק הסלטים "צבר" של אסם ו"אחלה" של שטראוס לצד יצרנים קטנים.

לפני חצי שנה רכשה חברת דין שיווק וקליה, שבבעלותה בית השיטה, 50.01% מסלטי שמיר שהם היצרנים של הסדרה החדשה. כעת היא תתחרה בשחקניות השולטות בשוק הסלטים "צבר" של אסם ו"אחלה" של שטראוס לצד יצרנים קטנים.

דין שיווק וקליה נמצאת בבעלות משותפת של פימי – קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל בראשות ישי דוידי, שההשקעה בדין היתה הראשונה שלו בתחום המזון – ושל יגאל אללי ממשפחת המייסדים. ב-2019 רכשה דין את בית השיטה מידי חברת אסם תמורת 55 מיליון שקל. דין מתמחה בשווק פיצוחים ופירות יבשים, תחת המותגים "ששון הקולה" ו"שקדיה".

דין שיווק וקליה נמצאת בבעלות משותפת של פימי – קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל בראשות ישי דוידי, שההשקעה בדין היתה הראשונה שלו בתחום המזון – ושל יגאל אללי ממשפחת המייסדים. ב-2019 רכשה דין את בית השיטה מידי חברת אסם תמורת 55 מיליון שקל. דין מתמחה בשווק פיצוחים ופירות יבשים, תחת המותגים "ששון הקולה" ו"שקדיה".

דין שיווק וקליה נמצאת בבעלות משותפת של פימי – קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל בראשות ישי דוידי, שההשקעה בדין היתה הראשונה שלו בתחום המזון – ושל יגאל אללי ממשפחת המייסדים. ב-2019 רכשה דין את בית השיטה מידי חברת אסם תמורת 55 מיליון שקל. דין מתמחה בשווק פיצוחים ופירות יבשים, תחת המותגים "ששון הקולה" ו"שקדיה".