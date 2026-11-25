היעדר ממשלה יציבה, עיכוב ממושך באישור תקציב המדינה והמשך המתיחות הביטחונית עלולים להוביל לצניחה של 22.2% בהתחלות הבנייה למגורים בישראל בשנה הבאה. כך עולה מעבודה כלכלית חדשה שערכה המחלקה הכלכלית של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר הגיעה לידי "ממון". על פי התחזית הפסימית של ההתאחדות, בשנת 2027 תחל בנייתן של כ-56 אלף דירות בלבד, היקף נמוך אף מזה שנרשם בשנת 2020, שנת פרוץ משבר הקורונה.
התחזית מביאה בחשבון שורה של פרמטרים, בהם סביבת הריבית במשק, עלויות הבנייה, מצבם של יזמי הנדל"ן מול המערכת הבנקאית, תנאי המימון של הפרויקטים ומספר הקבלנים שקרסו.
גם בתרחיש האופטימי יותר, שבמסגרתו תתייצב המערכת הפוליטית, יאושר תקציב המדינה ויחול שיפור במצב הביטחוני, צופים בהתאחדות הקבלנים כי היקפי הבנייה למגורים ימשיכו להתכווץ. המשמעות היא שגם אם התנאים במשק ישתפרו, ענף הבנייה לא צפוי לשוב בשנה הבאה להיקפי הפעילות שאפיינו אותו בשנת 2025, אז על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נרשם שיא בהתחלות הבנייה למגורים עם 80.6 אלף דירות. זאת לעומת 70.9 אלף דירות בשנת 2024 ו-65.3 אלף דירות בשנת 2023. לפי אומדני ההתאחדות, 2026 צפויה להסתיים עם 72 אלף דירות. בהתאחדות מעריכים כי מגמת הירידה תימשך גם ב-2027 והתחלות הבנייה יסתכמו ב-68 אלף דירות. בתרחיש של "אי-יציבות מתמשכת", התחלות הבנייה למגורים עלולות להסתכם ב-56 אלף דירות.
נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, רוני בריק: "בנק ישראל בחר להשאיר את הריבית גבוהה, והציבור ישלם את המחיר. מימון יקר מקשה על קידום פרויקטים, דוחה בנייה ומצמצם את יכולתם של יזמים לפעול". בריק מזהיר כי פחות בנייה היום פירושה פחות דירות זמינות בשנים הבאות. לדבריו, "אם קצב הבנייה הנמוך יימשך, הפער בין היצע הדירות לצורכי הדיור עלול להעמיק, והציבור יתקשה עוד יותר למצוא דירה במחיר נגיש".