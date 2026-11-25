היעדר ממשלה יציבה, עיכוב ממושך באישור תקציב המדינה והמשך המתיחות הביטחונית עלולים להוביל לצניחה של 22.2% בהתחלות הבנייה למגורים בישראל בשנה הבאה. כך עולה מעבודה כלכלית חדשה שערכה המחלקה הכלכלית של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר הגיעה לידי "ממון". על פי התחזית הפסימית של ההתאחדות, בשנת 2027 תחל בנייתן של כ-56 אלף דירות בלבד, היקף נמוך אף מזה שנרשם בשנת 2020, שנת פרוץ משבר הקורונה.

היעדר ממשלה יציבה, עיכוב ממושך באישור תקציב המדינה והמשך המתיחות הביטחונית עלולים להוביל לצניחה של 22.2% בהתחלות הבנייה למגורים בישראל בשנה הבאה. כך עולה מעבודה כלכלית חדשה שערכה המחלקה הכלכלית של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר הגיעה לידי "ממון". על פי התחזית הפסימית של ההתאחדות, בשנת 2027 תחל בנייתן של כ-56 אלף דירות בלבד, היקף נמוך אף מזה שנרשם בשנת 2020, שנת פרוץ משבר הקורונה.

היעדר ממשלה יציבה, עיכוב ממושך באישור תקציב המדינה והמשך המתיחות הביטחונית עלולים להוביל לצניחה של 22.2% בהתחלות הבנייה למגורים בישראל בשנה הבאה. כך עולה מעבודה כלכלית חדשה שערכה המחלקה הכלכלית של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, אשר הגיעה לידי "ממון". על פי התחזית הפסימית של ההתאחדות, בשנת 2027 תחל בנייתן של כ-56 אלף דירות בלבד, היקף נמוך אף מזה שנרשם בשנת 2020, שנת פרוץ משבר הקורונה.