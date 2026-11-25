רפורמת המס הגדולה ביותר מזה שנים גובשה במשרד האוצר וברשות המסים והיא צפויה להיות מסוכמת בימים הקרובים ולהתפרסם לציבור, כאשר היא תוגש לאישורה של הממשלה החדשה, לכשתקום.

ל"ממון" ול-ynet נודע כי ההערכות הכלכליות הן שאם כלל הצעדים שמגבש הצוות יאושרו וייושמו במלואם, מדובר בתוספת הכנסות עצומה וללא תקדים מזה שנים של כ-2 אחוזי תוצר – סכום עתק השווה לכ-40 מיליארד שקל תוספת גביית מסים בשנה לקופת המדינה. ההמלצות נועדו להניח תשתית מקצועית לממשלה הבאה, שתצטרך להכריע אילו מהצעדים הנפיצים פוליטית ניתן יהיה לאמץ כבר בתקציב הקרוב של שנת 2027 וגם בהדרגה בשנים הבאות.

( אלכס קולומויסקי )

מדובר בתוכנית עבודה כלכלית חסרת תקדים בהיקפה בשני העשורים האחרונים, המובלת על ידי "צוות השלושה" – מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, ראש אגף התקציבים, מהרן פרוזנפר, והכלכלן הראשי במשרד האוצר, שמואל אברמזון.

הצוות המקצועי בחן בחודשיים האחרונים שורה ארוכה של שינויים מבניים במערכת המס הישראלית, מתוך מטרה לייעל את הגבייה, לבטל עיוותים היסטוריים ולהגדיל את הכנסות המדינה.

אחת הבשורות המרכזיות שאמורות להמתיק את הגלולה עבור מעמד הביניים היא הצעה נדיבה להרחבת מדרגות מס הכנסה על עבודה, כדי לסייע לציבור העובדים במשק, ובפרט ריווח מדרגת המס של 31%. על פי התוכנית, מדרגה זו תחול רק מרמת הכנסה גבוהה יותר מכפי שנהוג כיום, 19,000 שקל, מה שיאפשר לעובדים שכירים ועצמאים במעמד הביניים להשאיר נטו גדול יותר בתלוש השכר ולעודד השתתפות בשוק העבודה.

ההערכה היא שהמס יפחת למעמד הביניים העובד בשווי של אלפי שקלים בשנה. העומס הגדול בתשלומי המס בהשוואה בינלאומית הוא כיום בישראל לשכר מ-20 ועד 50 אלף שקל ברוטו בחודש, והכוונה היא להקל במס לאוכלוסייה העובדת בשכר זה.

במקביל להקלה במדרגות המס, הצוות בוחן את צמצום נקודות הזיכוי הניתנות כיום להורים בגין ילדים. באוצר סבורים כי הטבות המס הנרחבות שהורחבו בשנים האחרונות שוחקות את בסיס המס של המדינה, וכי צמצום מבוקר שלהן יאפשר לנתב משאבים בצורה יעילה וממוקדת יותר. ההפסד יהיה בעיקר למשפחות מרובות ילדים. נקודת זיכוי ממס שווה כיום 242 שקל.

סעיף רגיש במיוחד נוגע לצמצום הטבות המס ליישובים, הניתנות כיום לתושבים ביותר מ-400 יישובים ברחבי הארץ. לטענת גורמי המקצוע, הרשימה התרחבה לאורך השנים משיקולים פוליטיים בלבד ואיבדה את מטרתה המקורית – חיזוק הפריפריה הרחוקה ואזורי קו העימות בלבד. כך יבוטלו, בין השאר, הטבות מס ליישובים ביו"ש שסמוכים מאוד למרכז הארץ.

כיום מקבלים, למשל, תושבי העוטף 20% הנחה במס עד לתקרת הכנסה של 267 אלף שקל בשנה, יישובי פיתוח 18% עד לתקרה של 259 אלף שקל, ותושבי קו העימות בצפון 14% עד להכנסה של 259 אלף שקל, ויישובים ביו"ש 7% עד הכנסה שנתית של 146 אלף שקל. עלות הטבות המס מסתכמת כיום ב-2.8 מיליארד שקל בשנה.

גם אפיקי החיסכון של הציבור על הכוונת, עם הצעה לצמצם שוב את הפטור ממס על רווחי הון בקרנות ההשתלמות. זהו מהלך שהוצע פעמים רבות בעבר ועקב התנגדות תקיפה של ההסתדרות, שלוותה גם בשביתות בעבר, מעולם לא אושר.

לפי המתווה הנשקל, הפטור המלא יוגבל לשש השנים הראשונות של החיסכון בלבד, ולאחר מכן יחול מס רווחי הון רגיל ומלא על הרווחים שיצטברו בקרן, במטרה לעודד נזילות ולהפסיק את הסבסוד לחיסכון ארוך טווח של בעלי הכנסות גבוהות.

בזירת המסחר הדיגיטלי, מתוכננות הרחבת המיסוי והטלת מע"מ על שירותים הניתנים מחו"ל, מהלך שזכה לכינוי "מס נטפליקס". המשמעות היא שחברות בינלאומיות המספקות שירותי סטרימינג, תוכנה, ענן ומוצרים דיגיטליים לצרכנים בישראל יחויבו לגבות מע"מ בשיעור של 18%, בדומה לעסקים מקומיים.

בתחום הצריכה השוטפת, הצוות מציע מהלך שצפוי לעורר סערה ציבורית: ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות. הכלכלנים באוצר טוענים כי הפטור הקיים אינו מתגלגל במלואו לצרכן הסופי, אלא נבלע בשרשרת האספקה, וכי ביטולו יכניס מיליארדי שקלים בשנה לקופה. כמו כן, כאשר אין פטור ממע"מ על לחם, חלב, סוכר ותרופות, אין שום היגיון במתן הפטור דווקא לירקות ופירות.

צעד דרמטי נוסף הוא ביטול הפטור ממע"מ בעיר אילת, הצעה שחוזרת שוב ושוב ולא מיושמת מטעמים פוליטיים בלבד. במשך עשורים נהנו תושבי העיר הדרומית והנופשים בה מפטור גורף, אך באוצר סבורים כי ההטבה הפכה לכר פורה לתכנוני מס ולהברחות סחורות לצפון הארץ, ואינה מצדיקה עוד את עלותה התקציבית הגבוהה.

רק לאחרונה נתפס בביקורת אקראית של חוקרי רשות המסים בכביש הערבה אזרח ממרכז הארץ, שברכבו נתפסו 270 טלפונים סלולריים שנרכשו ללא מע"מ באילת.

באופן דומה, נשקל ביטול הפטור ממע"מ על שירותים הניתנים לתיירים, כגון לינה בבתי מלון והשכרת רכב. באוצר מציינים כי הפטור גורם לאובדן הכנסות משמעותי ובלתי מוצדק ומקשה על הפיקוח והאכיפה מול עסקים בענף התיירות. עם זאת, כאשר ממילא התיירות לארץ מעטה ביותר בשל המצב הביטחוני-מדיני כיום, רבים מתנגדים להפעלת מס כזה בעת הזאת.

בגזרת הקניות ברשת, הצוות ממליץ לבחון את צמצום הפטור ממע"מ על רכישות אישיות מאתרי מסחר בחו"ל (כיום עד 75 דולר). המהלך נועד לשים סוף לאפליה לרעה של הקמעונאים המקומיים, שנאלצים לשלם מע"מ מלא, ולהגדיל את גביית המסים מהיקף היבוא האישי האדיר. בצוות עצמו יש חילוקי דעות אם להכליל את הסעיף הזה בהצעה הסופית.

בענף הנדל"ן, מוצעת החזרת מס רכוש על קרקעות פנויות ולא בנויות. המטרה היא לתמרץ בעלי קרקעות לבנות ולשחרר היצע לשוק הדיור במקום להחזיק בקרקע כהשקעה ספקולטיבית, אך המהלך כבר נתקל בהתנגדות חריפה, בעיקר מצד המפלגות החרדיות, החוששות מפגיעה בבעלי קרקעות ובמוסדות במגזר, כאשר קרקעות רבות מוחזקות על ידי אדמו"רים ובכירים בקהילות החרדיות. לאור התחזית שהמפלגות החרדיות עשויות להיות שותפות בממשלה הבאה, בכל הרכב, קיים ספק באוצר אם ניתן יהיה להשיג רוב בכנסת לאישור הצעד הזה.

עוד בשוק הדיור, הצוות מציע להטיל מס על הכנסות משכר דירה מהשקל הראשון, תוך ביטול תקרת הפטור הקיימת כיום, 5,654 שקל לשכר דירה בחודש. מהלך זה נועד להשוות את המיסוי על השקעה בנדל"ן למיסוי על השקעות בשוק ההון ולשפר את שקיפות השוק.

במבט לעתיד הכלכלה, האוצר בוחן שינויים במיסוי בענף ההייטק ובתמריצים הקיימים בו, כדי להתאים את החוק למציאות המשתנה ולעידן הבינה המלאכותית. עם זאת, בחינה זו נתקלת בהתנגדות תקיפה במיוחד מצד הממשל בארה"ב, המודאג מפגיעה שתהיה בגינו בחברות רב-לאומיות אמריקאיות הפועלות בישראל.