היזם דור קרובינר עשה כבר שני אקזיטים במאות מיליוני דולרים. אם שואלים אותו מה סוד ההצלחה, התשובה שלו היא שמה שמייחד אותו ואת השותפים שלו הוא העובדה שהם מתעקשים ללכת עד הקצה, ומוכנים לשלם גם מחירים אישיים כדי להשיג את המטרות שלהם.

"אי אפשר לעשות דברים גדולים בצורה רגילה", הוא אומר. "הגישה שלי ושל השותפים שלי היא לעשות כל דבר שמישהו אחר לא יהיה מוכן לעשות. אם המתחרים שלך יעלו טלפונית עם לקוח בניו יורק, אז אנחנו נעלה על מטוס, נעשה פגישה ונחזור יום אחרי. הדרך להצלחה מלווה בלעשות מאמץ יותר מכל אחד אחר בדרך. וכן, אני יודע שלמאמץ יש מחיר. אני גם יודע שבגלל זה יש לי שקעים מתחת לעיניים". אחת הדוגמאות החביבות עליו היא הפעם שבה נסע עם שותפיו לכנס במיאמי כדי לפגוש מנכ"ל של ענקית תיירות קוריאנית – ואחרי שהאיש הבריז מהפגישה, הם פשוט תפסו אותו במסדרון המלון.

גלריה דור קרובינר. "לפעמים חלומות מתגשמים" ( צילום: עוז מועלם )

"שמענו על יאנולג'ה, החברה הכי גדולה בשוק התיירות הקוריאני, שגייסה 1.8 מיליארד דולר ושיש לה אסטרטגיה אגרסיבית של מיזוגים ורכישות. החלטנו להגיע לכנס במיאמי כדי לפגוש את המנכ"ל שלה, ודרך הפלטפורמה לקביעת פגישות שזמינה בכל כנס תיירות סגרנו איתו תאריך. באנו כבר מוכנים עם הפיץ' שיודע להסביר למה הוא צריך לקנות אותנו, איזה תפקיד אנחנו הולכים למלא ואיך אנחנו משלימים את שרשרת הערך הוורטיקלית שהוא בונה בתעשיית התיירות. אלא שהוא לא הגיע לפגישה", מספר קרובינר.

כמה שעות אחר כך, כאשר קרובינר ושותפיו עומרי ליטבק וגיא לויתן הסתובבו במסדרונות בית המלון שבו נערך הכנס, הם הבחינו לפתע במנכ"ל הקוריאני. "ראינו אותו עומד ליד שולחן גבוה, ניגשנו אליו ואמרנו לו: 'היי, אתה פספסת את הפגישה שלנו. אתה פנוי לדבר עכשיו?'".

כמעט התעלף מהחוצפה הישראלית? ז'קט החליפה של קרובינר אמנם תלוי על ידית חלון החדר, מחכה שיעלה לזומים הקרובים, אבל הוא לובש את הממלכתיות לאורך כל השיחה. "למה חוצפה? יזמות. אולי הוא התעלף מהפנייה שלנו, אבל הוא התיישב לדבר איתנו. ידעתי מה אנחנו יכולים להיות עבורו ואיך אנחנו משתלבים בסיפור שהם בונים. הסברנו לו את כל הקייס, ואיך אנחנו מהווים את המיסינג פיס בשרשרת הערך שהוא בונה, ובתוך עשרה ימים קיבלנו מהם פנייה. וזה לא משהו שהיה קורה בטלפון. היינו חייבים להיות שם, בתערוכה, כדי שזה יקרה".

ואכן, בתוך זמן קצר נסגרה העסקה. קרובינר ושותפיו מכרו את פלטפורמת הטרוול טק שלהם Mize לענקית התיירות הקוריאנית יאנולג'ה תמורת 300 מיליון דולר. את הסיפור הזה הוא מספר בכל פעם שיזמים שואלים אותו אם להתאמץ ולעלות על מטוס גם ל-24 שעות של פגישה וחזרה. מבחינתו התשובה ברורה כמו הנוף הצלול של קו החוף התל אביבי שמשתקף מחלון משרדו בקומה ה-27, בעוד הוא מקפיד לשבת עם הגב אליו כדי שמי שעולים לפגישות יתרשמו מהעיר הגדולה. "כל הזמן שואלים אותי מה זה הנוף הזה, מתלהבים מתל אביב".

בין הקריירה למשפחה

הוא בן 41, נשוי לשחקנית אגם רודברג, והשניים הורים לילדות בנות 6 ו-4 ומתגוררים בתל אביב. מלבד האקזיט של Mize, ברזומה שלו אקזיט נוסף: קרובינר נמנה עם מייסדי חברת הטרוול טק Upstay, שנמכרה לחברה קנדית בסכום המוערך בעשרות מיליוני דולרים. קרובינר גדל לתוך עולם העסקים – סבו ואביו הקימו וניהלו את חברת אלקטרוניקס ליין – ולדבריו, הוא חונך מגיל צעיר ליזמות ובעיקר למחשבה פורצת גבולות ונטולת קיבעונות. לראיה, Mize, שהקימו שלושת השותפים ב-2016, נוטלת כלים מעולמות הבורסה והמניות ומחילה אותם על ענף התיירות, שנחשב אולד סקול במיוחד בהתנהלות שלו.

"אגם היא האדם הכי חרוץ והכי מסור שהכרתי מימיי, כולל הרבה יזמי הייטק שאני רואה מסביבי. כשרואים איך אגם עובדת מבינים שכל מה שהיא השיגה זה בזכות ולא בחסד"

עם אשתו אגם רודברג. "מעוררת השראה"

העיניים של קרובינר נוצצות כשאני מזכירה את בת זוגו אגם ומנסה להבין איך מצליחים לתמרן בין שתי קריירות עמוסות ומאתגרות כל כך. "יש הטוענים שהקריירה של אגם תובענית הרבה יותר משלי", הוא מחייך. "אגם היא הבן אדם הכי חרוץ והכי מסור כשזה נוגע לעבודה ולעשייה שלה שהכרתי מימיי, כולל הרבה יזמי הייטק שאני רואה מסביבי. אני ואגם ביחד עשר שנים, ואנחנו כמובן מדברים בינינו על העבודה שלנו כמו כל בעל ואישה. אגם עושה כל מה שהיא צריכה בשביל לעשות את העבודה שלה ברצינות מוחלטת ובצורה הטובה ביותר. כשרואים איך אגם עובדת, מבינים עד כמה היא הגיעה להכל בזכות ולא בחסד. אני מעיד שלא ראית דבר כזה מימייך".

מה אתה לוקח ממנה לקריירה שלך? "היא לימדה אותי שלא בהכרח צריך לישון, שאפשר לעבוד רצוף חודשים".

כשניסינו לקבוע את הריאיון, טסת לחו"ל בהתראה של כמה שעות ודחינו. איך מסתדרים עם לוח הזמנים העמוס של שניכם? "מחלקים את הלו"ז. אני אבא לשתי בנות, בנות 6 ו-4, אני נשוי וזכיתי לחיות חיים שהם מלאים מכמה כיוונים – גם המשפחה וגם העשייה. המשפט על מנהלים בודדים בצמרת, ועל המחיר הנפשי והמשפחתי שמשלמים, הוא משפט ידוע. האם אני מרגיש ככה? כן. החוויה יכולה להיות לעיתים קצת בודדה, אבל היא גם עתירת סיפוק. ברמה האישית זה נראה לי קצת לא הוגן להתלונן. אני ממש-ממש לא צריך להתלונן, ביקשתי בדיוק את זה ואני בתוך זה. החוויה היזמית היא חוויה עוצמתית מאוד ואינטנסיבית עבור כל יזם, ולא רק עבורי באופן ספציפי. אני בטוח שיש עוד שחווים את זה, אבל אנחנו בונים דברים מדהימים. החלום שלי תמיד היה להיות יזם עם חברה בינלאומית ולנסוע הרבה בעולם. השותפים שלי ואני נוהגים להגיד זה לזה שלפעמים חלומות מתגשמים".

נחזור ל-Mize. מה בדיוק היא עושה? "Mize היא חברת AI שמספקת תשתית הכנסות מבוססת בינה מלאכותית לפלטפורמות שונות בענף התיירות. אנחנו בעצם שותפים מובילים ליצירת רווחיות בענף, ומסייעים ללקוחות שלנו – 300 מותגי תיירות ברחבי העולם – להגדיל הכנסות ולהרחיב את הפעילות באמצעות שיפור של כל שלב במחזור ההזמנה. בעזרת הדאטה הייחודי שלנו, שמאפשר לנו להיחשף לעסקאות בוקינג של מלונות בשווי 28 מיליארד דולר בשנה, אנחנו יוצרים עבור הפלטפורמות העולמיות הגדולות ביותר לתיירות רווחים מצטברים של מאות מיליוני דולרים.

"כולנו מטיילים, אף אחד לא מבין כמה התעשייה הזאת גדולה. התיירות נחשבת לכ-10% מהתמ"ג העולמי, יותר מתעשיית הפיננסים, שעומדת על כ-9%, והיחס רק גדל משנה לשנה. אלא שבעוד שוק ההון הוא מהשווקים המשוכללים ביותר בהתנהלות ובהתבססות על טכנולוגיה, תעשיית התיירות היא אחת המבוזרות והפחות יעילות. כך למשל אותו נכס בסיס – חדר או טיסה – נמכר באלפי מחירים שונים בכל כך הרבה ערוצי הפצה בעולם, בעוד שמניה נמכרת רק במחיר אחד.

"מכירה שנסגרת במאית שנייה בשוק ההון יכולה בשוק התיירות לקחת ימים של חיפושים והשוואות מחירים ותנאים. כשייסדנו את Mize, ושניים מאיתנו הם אנשי פיננסים, הבנו את התמונה ואת העובדה שעולם התיירות, בדגש על בתי המלון, אינו יעיל. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה ועוזרים לפלטפורמות שמוכרות מוצרי תיירות – אתרי הזמנות, משווקים, סיטונאים ולמעשה כל שרשרת הערך – להגדיל את הרווחיות שלהן בצורה אוטומטית.

"זה נעשה כמובן באמצעות AI, שמשפר את תהליכי הרכישה שלהם בפועל. הרי חדר בבית מלון הוא סוג של נכס, ובדומה לאופציה בשוק ההון, שהמחיר שלה עולה ויורד על פני ציר הזמן, כמו שלאופציה מנייתית יש תאריך פקיעה – גם לחדר בבית מלון יש. אם לא מכרת אותו היום, זה אבוד".

עם שותפיו עמרי ליטבק וגיא לויתן ( צילום: גיא כושי )

היתרון הישראלי

את ההבנה הזו הם לקחו ממגרש הפיננסים לעולמות הבוקינג, והחליטו שבמקום לפתוח חברה בשוק היעיל והתחרותי ביותר, הם יפתחו חברה באחד השווקים הפחות יעילים בעולם כדי לטייב אותו.

"ההזדמנויות הכי גדולות הן לקחת קונספטים וכלים שעובדים מצוין בתעשייה אחת ולהשליך אותם על תעשיות אחרות. אנחנו משתמשים במודלים מעולם הפיננסים, שבו לוקחים סיכון, ומשליכים אותם על עולם התיירות", אומר קרובינר ומודה שהתעוזה הזאת היא החינוך שקיבל בבית מילדות.

אביו הוא דן קרובינר וסבו הוא אברהם קרובינר – שניהם אנשי עסקים ודמויות מוכרות בשוק ההון ובתעשייה הישראלית, שעמדו מאחורי הקמתה וניהולה של חברת אלקטרוניקס ליין, שעוסקת באבטחת בתי מגורים. גם בן דודו גל קרובינר הוא יזם הייטק, המייסד השותף והמנכ"ל של חברת הפינטק פאגאיה.

‏"כשאתה גדל בבית שמראה לך שאפשר לעשות דברים גדולים, אתה מאמין שגם אתה יכול. החוכמה היא ‏להשתחרר מאמונות מגבילות. באתי מבית שעובדים בו קשה נורא, ואין דבר חשוב יותר מלתת לילדים את ‏האופק ההזדמנותי"‏

בארוחות שישי כשהיית ילד דיברו עסקים מסביב לשולחן והסלילו אותך לפיננסים? "לא זוכר שדיברו עסקים סביב השולחן בשישי, אבל אנשים מוגבלים לגבולות הדמיון שלהם. כשאתה גדל בבית שמראה לך שאפשר ליצור, לפעול ולעשות דברים גדולים, אתה מאמין שגם אתה יכול. וזה מה שקורה בפועל. החוכמה היא להשתחרר מאמונות מגבילות.

"אני זכיתי להיות משוחרר מאמונות מגבילות. זה חינוך שקיבלנו מהבית, שבאמת אפשר לעשות, שהעולם הוא גדול. באתי מבית שבאמת עובדים בו קשה נורא. בית של יזמים שמאמינים במשפחה, שמעודדת לעשייה ומאמינה שאפשר ליצור ערך. זה מה שמרחיב את גבולות הדמיון, ואין דבר חשוב יותר מאשר לתת לילדים את אופק ההזדמנויות".

מה לקחת מזה לעסקים? "כשהשותפים שלי ואני הקמנו את Mize, הבנו שאת מה שאנחנו עושים אוטומטית, סוכני נסיעות עושים ידנית ומחפשים עבור המטיילים שלהם מחירים זולים יותר לבתי מלון לאורך זמן. כולם ידעו שההזדמנות לעשות את מה שאנחנו עושים קיימת, אבל אף אחד לא האמין שאפשר להוציא את הדבר הזה לפועל ולנצל את ההזדמנות בצורה אוטומטית לחלוטין, בסקייל של מיליארדי דולרים.

"למה לא האמינו? כי תעשיית בתי המלון בתקופה שבה התחלנו, לפני עשור, הייתה מבוזרת מאוד ועם סטנדרטים לא אחידים של איסוף דאטה. אותו חדר נמכר על ידי 50 ספקים ונקרא בעשרות שמות שונים – פרימיום, דה לוקס, דאבל ועוד – כאשר אין שום סטנדרטיזציה של מידע שמבטיחה ללקוח את המוצר שהזמין. זו פעילות בסיכון גבוה.

"לקח לנו חמש שנים לגייס שניים או שלושה לקוחות גדולים, שהיו כוכב הצפון שלנו בכל תהליכי המכירות הבאים. היום אני גאה לומר ש-Mize הצליחה ממש לקחת משהו ולהפוך אותו לסטנדרט שוק בתעשייה. כל שחקני התיירות היום הפכו את המודל שלנו לפרקטיקה מקובלת להגדלת הרווחיות שלהם".

כאיש פיננסים במקור ובעל קילומטראז' בשוק ההון, ולאו דווקא בטכנולוגיה, קרובינר מעיד שבמשך זמן רב, עוד לפני שהקים את Mize, עקב אחרי העיתונות הכלכלית והבין לאן פני השוק.

"זה היה ב-2015. בכל יום כשהייתי פותח את העיתון, ראיתי איך חברות מגייסות, נמכרות, וכמה השראה זה יוצר לסביבה. כשאתה קורא כל היום שכולם מגייסים ומוכרים, אתה מבין עד כמה זה אפשרי. ובטח בישראל, שהיא מדינה שבה אתה יכול לפגוש בסביבה שלך כל אחד, ולהגיע לכל אדם ולכל יזם כדי להתייעץ.

"כל יזם ישראלי שהצליח עשה את הדרך קצת קלה יותר ומלאת השראה לבאים אחריו. לפני יותר מעשור Waze נמכרה ביותר ממיליארד דולר, ועכשיו Wiz נמכרה ב-32 מיליארד דולר. התעשייה בישראל מעודדת גלגל תנופה פנימי שגורם ליזמים להאמין שאפשר להצליח גדול יותר ורחוק יותר.

"האופי הישראלי לא ביישן, לא מפחד מדחייה ולא תמיד נענה לכללי הנימוס הבינלאומיים. כישראלים גדלנו בסביבה שבה כל אדם זמין. אתה יכול לדבר עם מישהו בתור בסופר ולשאול לא רק מה הוא קונה, אלא איפה הוא גר, כמה ילדים יש לו ובמה הוא עובד – וזה פותח דלתות בצורה אפקטיבית ומהירה.

"אני מעריך מאוד את אבישי אברהמי, מייסד Wix, שאמר לי שהישראלים מצוינים בהמון דברים: בטכנולוגיה, בבניית חברות וביזמות. אבל יש דבר אחד שבו אנחנו מצוינים הרבה יותר מכל לאום אחר – היכולת להיות חברים. ולכן אנחנו יודעים להציע ערך מוסף שאף אחד אחר לא יכול להציע. אנחנו באמת הופכים להיות חברים עם הלקוחות והיזמים האחרים, מדברים בכנות, בפתיחות וביושרה ובגובה העיניים, מדברים גם על הפרסונלי ולא רק על הביזנס. ישראלים עושים עסקים עם אנשים".

מייסד Wix אבישי אברהמי ( צילום: אלן צצקין )

ואיך העסקים בשלוש השנים האחרונות? איך מתייחסים אליכם בתעשייה הגלובלית?

"מבחינת הביזנס החברה פורחת. אבל בתור אנשים, החוויה שלנו ושל העובדים והמנהלים של Mize בשנים האלה היא קשה. האם אנחנו מרגישים את זה ביחס כלפי המוצר? ממש לא. הישראלים מתקבלים בצורה מוערכת בתעשיית התיירות, ואפשר להגיד שהישראלים מטיילים באופן לא פרופורציונלי לגודל העם שלנו ומוציאים יותר כסף מעמים אחרים".

החדר הזול ביותר

לקרובינר חשוב להדגיש שישראל היא לא רק סייבר. "יש ישראלים שיצרו תעשיית טרוול מדהימה, שבנו חברות תיירות מדהימות בעולם והגיעו לפוזיציות הכי בכירות של עולם התיירות העולמי. למשל עמרי מורגנשטרן, שכבר לפני שנים מכר חברת שיווק ל-Agoda שבבעלות Booking.com ובהמשך הפך למנכ"ל שלה; עמיעד סוטו, מנכ"ל Guesty; וחברת הטרוול טק Fornova, שמפתחת פלטפורמות מבוססות נתונים ומודיעין עסקי לבתי מלון, רשתות אירוח ואתרי הזמנות".

וכמובן גם הם, שלישיית Mize, שקרובינר מעיד שמצליחה בעיקר בזכות צוות החברה – 130 עובדים בארץ ובעולם, שרבים מהם עושים איתם את המסע עוד מתחילת הדרך.

"והייחודיות שלנו, נוסף על העובדים, היא הדאטה שאספנו בעשור האחרון. בעוד כל חברת שיווק בתחום התיירות יכולה לפתח לעצמה פתרונות דומים, היא רואה רק את הדאטה של עצמה. אנחנו רואים את הדאטה של כולם, מה שמאפשר לנו לפתח פתרונות טכנולוגיים שמבצעים בצורה טובה הרבה יותר את האופטימיזציה של העסקאות בתחום התיירות".

כולם רוצים חדרים בזול. תן דוגמה איך זה עובד. "כשמטייל עושה הזמנה דרך אתר ההזמנות האהוב עליו ב-1,100 דולר, אותה פלטפורמה מעבירה לספק רק 1,000 דולר ושולי הרווח שלה הם 100 דולר. כשאנחנו נכנסים לתמונה באמצעות כלי ה-AI שפיתחנו, אנחנו עוקבים אחרי החדר מיום ההזמנה ועד היום האחרון של אפשרות הביטול בחינם. עוקבים אחרי המחיר בשוק על פני כל הערוצים הקיימים כדי למצוא את אותו חדר או חדר טוב יותר במחיר נמוך יותר.

"ברגע שמצאנו חדר במחיר נמוך יותר, והוא שווה ערך או משופר לעומת ההזמנה המקורית, והאלגוריתמים שלנו אומרים לנו שזה הולך להיות המחיר הסופי, אנחנו תופסים את החדר החדש בסכום נמוך יותר ממה שהפלטפורמה השקיעה בהזמנה המקורית, נגיד 600 דולר, ומבטלים את החדר הקודם שנתפס ב-1,000 דולר – וכך הרווח של הפלטפורמה עולה מ-100 ל-500 דולר.

"זה כמו לעשות שורט על מניה, רק בלי הסיכוי להפסיד. כשאתה עושה שורט על מניה, אם המחיר שלה עולה, אתה צריך לכסות את ההפרש ואתה מפסיד. בתחום שלנו, כיוון שההזמנה כבר נמכרה ויש אפשרות ביטול, לא קורה כלום. אם המחיר יורד – אני מרוויח. לקרנות גידור יש מדד פיננסי שמייצג את שווי הנכסים המנוהלים ונקרא AUM. אנחנו מודדים BUM – Booking Under Management. היום אנחנו מנטרים במהלך שנה הזמנות בשווי 28 מיליארד דולר, שכל אחת מהן היא הזדמנות לעשיית רווח עבור הפלטפורמה שאיתה אנחנו עובדים וגם עבורנו.

"בנוסף, פיתחנו אלגוריתמים שמאפשרים לנו גם לקחת סיכון כדי ליצור רווח עודף מעבר לתנודתיות המחירים הטבעית שקיימת בשוק. אתן דוגמה: יכול להיות שהמחיר שדורש בית המלון לא השתנה, אלא שההזמנה שלך, שהיא בעלת אפשרות ביטול בחינם, מראש יקרה יותר. אנחנו חוזים מה הסיכוי שהמטייל יבטל את ההזמנה, ואם האלגוריתם שלנו אומר שהסיכוי שיבטל נמוך מאוד ופוטנציאל הרווח חיובי – אנחנו מחליפים הזמנה בעלת אפשרות ביטול בחינם, שהיא יקרה יותר, בהזמנה ללא אפשרות ביטול, שהיא זולה ביותר מ-10% בממוצע, ולוקחים את הסיכון שהיא תתבטל. זה מאפשר לנו לשפר את הביצועים שלנו בעוד 30%".

ולשאלה אם ל-Mize כבר יש מתחרים הוא עונה בביטחון שיש, אבל הם מעטים וקטנים לאין שיעור.

כל העולם הזה כמובן לא היה יכול להתממש בלי השחקן המשמעותי ביותר על המגרש – ה-AI. "נכון. השאלה הפופולרית בעולם התיירות היום היא איך AI ישפיע על התעשייה והפלטפורמות. האם הוא יהיה מאיץ עבור הפלטפורמות או שהוא הולך לחסל אותן? מי יהיו המרוויחים – בתי המלון או הפלטפורמות?"

ומה עם הלקוחות? "הלקוחות בטוח ירוויחו. ה-AI היום מאפשר לך להתנהג כאילו יש לך אלף סוכני נסיעות שעוזרים לך למצוא את הדיל הכי טוב לאורך זמן. תחשבי שמה ש-Mize עושה היום, היא עוזרת לך לנטר את המחיר שמונה פעמים ביום על כל הזמנה, לפעמים גם לאורך כמה חודשים. אני לא מכיר אדם שישב שמונה פעמים ביום מסביב לשעון וינסה למצוא את אותה הזמנה שהזמין במחיר טוב יותר. אבל כצרכן מעודכן, סוכן ה-AI שלי כן עושה את זה עבורי ויכול להשיג לי את המחיר הטוב ביותר.

"ובאמת, הרשתות הגדולות של בתי המלון רואות בהתנהלות הזאת הזדמנות להחזיר את הלקוחות להתנהל מולן ולדלג על המידל מן".

כלומר הסוכן הדיגיטלי של בית המלון יתנהל מול הסוכן של הלקוח. ואם תהיה טעות בהזמנה? הסוכנים יעשו דו-קרב בלובי?

"נכון, היום פלטפורמות הצ'טבוטים מספקות חוויה מצוינת, אבל הידע שלהן הוא גנרי ולא מותאם ספציפית לתחומים שונים. ולכן כשאת מבקשת מהצ'ט להמליץ לך על מלון בשכונה ספציפית בלונדון, תקבלי חמש אופציות והסבר. אבל כשתיכנסי למנוע חיפוש ותבקשי המלצה על מלונות בשכונה המבוקשת, תקבלי באותו עמוד מאות תוצאות שמוצגות בצורה מותאמת לצרכים שהזנת: מה הדירוג של בתי המלון, מה אומרים הלקוחות הקודמים, אילו חוויות הוא מספק ועוד. זו הזמנה במעורבות גבוהה יותר, ואת הדיסקברי ואת החוויה שהלקוח התרגל לקבל במנועי החיפוש עדיין אין במנועי AI".

מהמטוס למלון

גם אחרי הרכישה של Mize על ידי ענקית התיירות הקוריאנית המשיכה החברה כיחידה עסקית עצמאית בתוך הקבוצה, כאשר דור, עומרי וגיא, המייסדים, המשיכו בתפקידיהם. בשנה הבאה ישיקו השלושה שכבת תמחור חדשה לבתי מלון – שוב באמצעות שאיבת ידע מתחום אחד לאחר – ובעיקר ינסו לתת מענה לתיירים שמזמינים חדרים בבתי מלון, לא רוצים לקחת סיכון של ביטול אבל גם לא רוצים לשלם את מחיר הביטול הגבוה.

"היום יש שני סוגי תעריפים בתעשיית המלונאות: אפשרות לרכוש חדר עם ביטול, שהיא יקרה יותר, ואפשרות לרכוש חדר ללא ביטול, שהיא זולה יותר. אנחנו הולכים לסנתז סוג תעריף חדש שלא קיים בבית המלון: שיהיה 80% ביטול חינם, במחיר שיקר רק ב-3% מהתעריף הזול".

אבל איך אפשר לעשות את זה בעולם כאוטי כל כך? "זה עניין של חיזוי של התנהגות ביטולים ופיזור סיכונים".

מה הסיבות השכיחות ביותר לביטול כיום? "היום קשה נורא לדעת, כי אנשים מזמינים יותר מבית מלון אחד. אנחנו חשופים לכמות הביטולים ולשכיחות שלהם על פני גאוגרפיות ויעדים, אבל לא לסיבות".

אז מי המבטלים הגדולים ביותר בעולם? "אני חושב שבעיקר מאסיה רואים ביטולים בצורה לא פרופורציונלית, אבל זה נתון מוטה כי בחלק מהמדינות, כדי לקבל ויזה, צריך להראות הזמנה של בית מלון. לכן הם מזמינים מלון, מקבלים את הוויזה ומבטלים. אז זה נתון לא אמין".

העיניים שלו נוצצות ואי אפשר שלא לתהות אם הוא הגה את Mize בגלל אהבת העסק או אהבת הסיכונים. כהרגלו, קרובינר ממהר להדוף כל ניסיון להלביש אותו בקז'ואל ונצמד לממלכתיות. "אני חושב שמאהבת העשייה. אני ממש לא קאובוי, לחלוטין מאהבת העשייה. נמשכתי נורא להזדמנות לייעל משהו שהוא לא יעיל".

עוד עניין לא יעיל שהוא והשותפים שלו החליטו לייעל הוא מכירת חדרי פרימיום בבתי מלון, באותו אופן שבו משדרגים מושבים במטוס. כאן הם לקחו איתם למסע את משפחת המלונאים פתאל, שעליה קרובינר מרעיף מחמאות. "הם אנשים נפלאים שמגיע להם כל הקרדיט שבעולם", הוא מפליג בשבחים. "משפחת פתאל היא חלומו של כל יזם. הצענו להם להיות לקוח לרעיון שלנו של ייעול המכירה של חדרי פרימיום, והם אמרו שהם מוכנים להיכנס רק כמשקיעים.

"במודל הזה הבאנו את הרעיון, הבאנו את הצוות והמשקיעים, גייסנו מנכ"ל ונתנו לחברה לרוץ. מה שהחברה עושה זה לעזור לבתי מלון למכור טוב יותר את חדרי הפרימיום שלהם. מתעשיית הטיסות לקחנו את הקונספט שנקרא Bid for Upgrade ובנינו אותו בתעשיית בתי המלון. כמו לשדרג מושב בטיסה, לשדרג חדר בבית מלון".

זה היה האקזיט השני שלו, לאחר שהחברה נרכשה על ידי Plusgrade, חברה קנדית גדולה שמציעה פתרונות שדרוג לחברות תעופה.