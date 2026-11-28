אולי זו השבתת כל מערכת התעופה בארצות הברית, או הקריסה העולמית של מערכות מייקרוסופט; אולי אלה התקלות במערכות הבנקים או באפל ובגוגל; אולי זה הפיצוץ האדיר של חומרי נפץ שביצע בשבוע שעבר צבא ארצות-הברית באיווה; ואולי זו פשוט התחושה הכללית, לפחות מאז הקורונה, כי משהו השתבש מאוד במערכת הכוכבים.

תהא הסיבה אשר תהא, נראה כי האנושות הגיעה לאחד מאותם רגעים שבהם היא רק רוצה לשרוד מהיום למחר. זו לא הפעם הראשונה, ולא האחרונה, שבה חרדה גלובלית מכניסה אנשים למצב של התבצרות בבונקר, אבל עכשיו זה קורה במציאות של מדיה חברתית מפלצתית ואובדן מלא של אמון בכל מנהיגי העולם. התוצאה: אנשים משני צידי האוקיינוס מרוקנים את המדפים ואוגרים את כל מה שצריך וגם את מה שלא.

גלריה גם מזון מיובש. ציוד הישרדות בחנות ( the surplus store )

זו שעתם היפה של אגרנים מקצועיים, ובעיקר של אנשים שעושים קריירה מהכנה למצבים קיצוניים. קוראים להם Preppers (מהמילה Prepare — להתכונן), והם נהנים עכשיו מפריחה גדולה, בעיקר בארה״ב, אבל גם באירופה ובאוסטרליה. בדרך כלל, בוודאי בארה״ב, הם מזוהים עם תימהונים שגרים במתחמים מבוצרים וחושדים בכל ציפור בשמיים, אבל התקופה הנוכחית פותחת דלת גם ל-Preppers מהיישוב.

איך לשרוד אסון

דריק ג‘יימס (52), עובד ציבור במדינת מיין, התפטר החודש מעבודתו כדי להשקיע את כל זמנו במיזם הצדדי שלו: לימוד אנשים באינטרנט כיצד לשרוד אסונות. דריק ג‘יימס הוא לא שמו האמיתי, זה רק הכינוי שבו הוא משתמש. כמו רוב ה-Preppers, גם הוא לא חוסך מעצמו פראנויה. הוא מפרסם כבר שנים ספרים בנושאי הגנה על הבית, מעלה סרטונים העוסקים באגירת מים וחולק המלצות על סכיני כיס וציוד בישול לשטח. ג'יימס ואחרים הפעילים ברשת טוענים כי "יש עכשיו משהו באוויר", והוא ישמח למכור לכם דרכים לשרוד את זה. התעריף שלו עבור יצירת סרטון אחד עשוי להתחיל בכ-500 דולר.

ויקטוריה סטיל (39), עקרת בית ואם לשניים מאוקלהומה, מכרה בשבוע שעבר בטיקטוק יותר מ-200 יחידות של מכשיר המשלב רדיו ופנס. ליז דונקסטר (61) היא יוצרת תוכן מתחום ההיערכות לחירום המתגוררת בדרום פלורידה, ומתמקדת בעצות מעשיות לאנשים הגרים לבדם בערים. יש לה למעלה מ-100 אלף עוקבים באינסטגרם. לדבריה, בעבר היו מי שטענו כלפיה ברשת שהיא "זורעת פחד“, אבל בשבועות האחרונים הרוח השתנתה. היא סיפרה כי לאחרונה קיבלה תשלום של עשרת-אלפים דולר במסגרת שיתוף פעולה מסחרי, שדרש ממנה לפרסם תשעה סרטונים לאורך תקופה של שלושה חודשים, והמייל שלה מלא בפניות עסקיות חדשות.

מדפים ריקים בסופר בבלגיה בעקבות בהלת קניות ( MAUDE BRULARD, AFP )

קריסטל כריסטנסן, יוצרת תוכן מיוטה המוכרת ברשת בשם "מלכת יום הדין" (Doomsday Queen), השיקה וובינר בנושא "יסודות ההיערכות לחירום“. תמורת 15 דולר היא מלמדת דברים בסיסיים כמו כיצד להצטייד במלאי מזון וציוד למצבי חירום. מארק לולי, שוטר בדימוס מאלבמה, מנהל קבוצת פייסבוק העוסקת בהיערכות לחירום ומונה למעלה מ-100 אלף חברים. לדברי לולי בן ה-69, בשנה שעברה הצטרפו לקבוצה כ-30 חברים חדשים מדי שבוע, אבל בחודש החולף המספר עלה לכ-500 מצטרפים בשבוע. "אנחנו לא עוסקים בבונקרים, לא בזומבים ולא בפלישות של חייזרים", אמר לולי לניו-יורק טיימס. "אנחנו מתמקדים באירועים שבאמת משפיעים על אנשים, כמו הוריקנים וטורנדו“.

בליץ מכירות בסופר

בארה״ב אולי יודעים הכי טוב איך לעשות כסף מכל דבר, אבל החרדה הנוכחית היא גלובלית. בבריטניה היא מגיעה אחרי אזהרה ישירה מרחוב דאונינג. בסוף אוקטובר השיקה הממשלה הבריטית את קמפיין Be Ready, שמזהיר כי כל משק בית צריך להיערך לאפשרות שיצטרך להסתדר בכוחות עצמו במשך שלושה ימים לפחות. אז עכשיו הבריטים סוחבים הביתה בקבוקי מים, קופסאות שימורים ומכשירי רדיו ניידים.

מכירות של מוצרים משומרים וצנצנות זינקו ביותר משליש, מכירות בקבוקי מים עלו בשני שלישים. חלק מהקמעונאים דיווחו על מחסור. מדובר בבליץ. "זו עלייה דרמטית", אמר לוושינגטון פוסט זייד אל-מופתי, מייסד חברה בריטית מקוונת לציוד חירום. לדבריו, המכירות שלו כמעט הוכפלו מאז אוגוסט, "ואנחנו לא היחידים. גם אצל רבים מהספקים והמתחרים שלנו אזלו מוצרים מסוימים“.

במהלך גל חום בחודש יוני נרשם מחסור בחשמל ברשת הבריטית. זה אילץ את הבריטים לפנות לצרפת בבקשת עזרה, מה שבוודאי גרם להם לאולקוס. בחודש שלאחר מכן, מתקפת סייבר גרמה להשבתה של תחנת כוח קטנה המופעלת בגז למשך ארבעה ימים. בסתיו השתלטו האקרים על מערכות הקירור בסופרמרקטים ברחבי אירופה והפכו את המקפיאים לתנורי חימום. טכנאים בריטים ניתקו אלפי יחידות מהאינטרנט, כשבמקרים מסוימים עשו זאת דרך ניתוק פיזי של הכבלים.