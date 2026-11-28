התחרות בין רשתות הסטוק עוברת לטרנד הטיפוח הקוריאני (K-Beauty), שכבש את העולם. רשת רמי לוי סטוק החלה לשווק לראשונה עשרות מוצרי טיפוח מקוריאה, ובניסיון לשבור את מחירי השוק תציע את מרבית הפריטים

בטווח של 17.90–35.90 שקל בלבד. המהלך מגיע זמן קצר לאחר שרשת הסטוק של עופר ברק נכנסה אף היא לתחום והציגה מחירים נמוכים.

עם המותגים שנחתו בסניפים נמנים Dearboo ,Haruharu Wonder, המתמחה ברכיבים טבעיים ובטכנולוגיית ספיגה מתקדמת, ו-Trimay. מותגים אלה ואחרים נמכרים כיום גם ברשתות הפארם, ב-Terminal X וב-KSP – לרוב במחירים גבוהים משמעותית.

K-Beauty (אילוסטרציה) ( צילום: .Mary Kay Inc )

יוני דמארי מרשת רמי לוי סטוק מסר ל"ממון" ול-ynet כי מגוון המוצרים צפוי להתרחב בקרוב.

בגזרת המחירים, למשל, קצף ניקוי לפנים וג'ל פילינג מסדרת סנטלה-סיקה, בנפח 150 מ"ל, מוצעים ב-17.90 שקל; סרום פנים למיצוק העור עם קולגן ופפטידים, בנפח 60 מ"ל, נמכר ב-28.90 שקל; ומחיר קרם פנים מאותה סדרה עומד על 35.90 שקל.