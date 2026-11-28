משרד האוצר עומד להטיל פצצה כלכלית על שוק החיסכון הישראלי. בצמרת האוצר מכינים בימים אלה, בסודיות רבה, הצעת חוק לביטולן המוחלט של קרנות ההשתלמות – אפיק החיסכון הוותיק והיחיד שבו נהנים החוסכים מפטור מלא מתשלום מס.

כפי שנודע ל"ממון" ול-ynet, במשרד האוצר כבר גיבשו את כל פרטי ההחלטה הדרמטית, והיא צפויה להיות מוצגת לשר האוצר החדש מיד עם כניסתו לתפקיד. ביטול הקרנות יחייב החלטת ממשלה רשמית ואישור חקיקתי בכנסת. במערכת הפוליטית והכלכלית קיים חשש כבד כי המהלך ילווה בצעדי מחאה חריפים מצד ההסתדרות, עד כדי השבתה כוללת של המשק – צעד שכבר ננקט בעבר כאשר עלו רעיונות לצמצום הטבות המס בקרנות, עוד בטרם דובר על ביטולן המלא.

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

תוכנית האוצר לרפורמה מקיפה במערכת המיסים, שמטרתה להגדיל את קופת המדינה ושעליה פורסם ביום חמישי האחרון בלעדית ב"ממון" וב-ynet, צפויה לכלול המלצה דרמטית שנהגתה בחשאיות: שינוי יסודי במבנה ההפקדות לקרנות ההשתלמות, באופן שיביא בפועל לסגירתן המוחלטת.

משמעות הצעד היא שלילת כל היתרונות הייחודיים שהפכו את קרנות ההשתלמות למכשיר כה אטרקטיבי, כך שהן ייעלמו למעשה ויהפכו לעוד קופת חיסכון רגילה. במסגרת המתווה ייווצרו שתי חלופות מרכזיות, ששתיהן יזרימו מיליארדי שקלים לקופת המדינה: המעסיקים יפסיקו לחלוטין את ההפרשה הייעודית ויגלמו סכום מסוים בתוך שכר הברוטו של העובד, או שיפרישו את הכספים לקופת חיסכון רגילה החייבת במס מלא.

באופן זה המעסיק לא יידרש עוד לנהל את המנגנון המורכב של הקרן, לבחון מגבלות משיכה או לעקוב אחר תקרות פטורות. במקרים רבים שכר הברוטו פשוט יעודכן, והעובד ייאלץ להחליט בעצמו אם להפריש מכספו לחיסכון – כאשר האפיקים הללו יחויבו במס כדין.

לדברי גורם בכיר, למהלך קיים סיכוי ממשי לעבור בממשלה החדשה, למשל כחלק מעסקת חבילה שבה, תמורת ההסכמה לביטול הקרנות, ייגנזו גזירות אחרות כמו ביטול הפטור ממע"מ באילת או העלאה נוספת של שיעור המע"מ הכללי.

בין שלל הסעיפים בתוכנית שתוצג לשר האוצר הבא בימיו הראשונים במשרד, לצורך הכנת תקציב 2027 המתעכב, נכללת המלצה מרכזית לשנות מן היסוד את מנגנון ההפקדות: ביטול מוחלט של הטבות המס במעמד ההפקדה והותרת הטבת המס על רווחי הון בלבד, תחת תקרה חדשה שתיקבע.

משמעות השינוי היא הוצאת המעסיקים מהתמונה והטלת מלוא האחריות לחיסכון על העובד. גורמים בכירים באוצר מעריכים כי שינויים אלה יביאו בפועל לחיסולו של אפיק החיסכון הפופולרי ביותר בישראל זה עשרות שנים.

זקוקים למיליארדים

תוכנית המיסים הנרחבת גובשה בידי מי שמכונים באוצר "צוות השלושה" – מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ', הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר והכלכלן הראשי ד"ר שמואל אברמזון. היא כוללת שורה של צעדים מבניים מהותיים שנועדו להניב למדינה תוספת הכנסות וחיסכון תקציבי בהיקף עתק של כ-40 מיליארד שקל בשנה. מדובר בתוכנית המיסים הרחבה והשאפתנית ביותר שגובשה בישראל מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת.

לצד סוגיית קרנות ההשתלמות, כוללת התוכנית שינוי במפת הטבות המס הגיאוגרפיות ליישובים – שהתרחבה משמעותית בשנים האחרונות משיקולים פוליטיים; החזרתו לשולחן של "מס נטפליקס" על שירותים דיגיטליים בינלאומיים; ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות; וביטול הפטור ההיסטורי ממע"מ באילת.

כמעט כל סעיף בתוכנית טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה ישירה בכיסו של הציבור, אולם הסעיף הנוגע לקרנות ההשתלמות נחשב לחריג ורגיש במיוחד. אין מדובר בעוד פגיעה מינורית או שינוי זמני, אלא במהלך ששומט את הבסיס הכלכלי של הקרנות והופך אותן לבלתי כדאיות לחלוטין.

לא פעם ראשונה

זו אינה הפעם הראשונה שבאוצר לוטשים עיניים לעבר קרנות ההשתלמות במטרה למחוק את הטבות המס הייחודיות, שהפכו אותן לאפיק השקעה כה משתלם. בעבר נבלמו יוזמות דומות בעקבות מחאה ציבורית רחבה שהובילה ההסתדרות, מה שהביא בשעתו את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להודיע על גניזת הכוונה לפגוע בהן.

אלא שהפעם, בחודשי כהונתה הראשונים של הממשלה החדשה, התמונה מורכבת בהרבה: לנוכח דרישותיה הבלתי מתפשרות של מערכת הביטחון להגדלת תקציב הביטחון בכ-40 מיליארד שקל, מתכוונים באוצר להציג את התוכנית ככורח לאומי שבלעדיו לא ניתן יהיה לממן את התעצמות צה"ל ואת החזקת הכוחות הגדולים בעזה, בלבנון ובסוריה, בהיעדר הסדר מדיני באופק.

הפגיעה הצפויה במכשיר החיסכון הפופולרי, שאף אחד בישראל כבר מזמן אינו משתמש בו להשתלמות מקצועית אלא כרשת ביטחון כלכלית לכל מטרה, צפויה לפתוח חזית רחבה מול ארגוני העובדים. מי שיידרש לקבל את ההכרעה הגורלית יהיה שר האוצר החדש, כאשר לפי המסתמן המועמד המוביל לתפקיד הוא נפתלי בנט.





















משרד האוצר עומד להטיל פצצה כלכלית על שוק החיסכון הישראלי. בצמרת האוצר מכינים בימים אלה, בסודיות רבה, הצעת חוק לביטולן המוחלט של קרנות ההשתלמות — אפיק החיסכון הוותיק והיחיד שבו נהנים החוסכים מפטור מלא מתשלום מס.

כפי שנודע ל"ממון", במשרד האוצר כבר גיבשו את כל פרטי ההחלטה הדרמטית, והיא צפויה להיות מוצגת לשר האוצר החדש מיד עם כניסתו לתפקיד. ביטול הקרנות יחייב החלטת ממשלה רשמית ואישור חקיקתי בכנסת. במערכת הפוליטית והכלכלית קיים חשש כבד כי המהלך ילווה בצעדי מחאה חריפים מצד ההסתדרות, עד כדי השבתה כוללת של המשק — צעד שכבר ננקט בעבר כאשר עלו רעיונות לצמצום הטבות המס בקרנות, עוד בטרם דובר על ביטולן המלא.

תוכנית האוצר לרפורמה מקיפה במערכת המסים, שמטרתה להגדיל את קופת המדינה ושעליה פורסם ביום חמישי האחרון בלעדית ב"ממון" וב-ynet, צפויה לכלול המלצה דרמטית שנהגתה בחשאיות: שינוי יסודי במבנה ההפקדות לקרנות ההשתלמות, באופן שיביא בפועל לסגירתן המוחלטת.

משמעות הצעד היא שלילת כל היתרונות הייחודיים שהפכו את קרנות ההשתלמות למכשיר כה אטרקטיבי, כך שהן ייעלמו למעשה ויהפכו לעוד קופת חיסכון רגילה. במסגרת המתווה ייווצרו שתי חלופות מרכזיות, ששתיהן יזרימו מיליארדי שקלים לקופת המדינה: המעסיקים יפסיקו לחלוטין את ההפרשה הייעודית ויגלמו סכום מסוים בתוך שכר הברוטו של העובד, או שיפרישו את הכספים לקופת חיסכון רגילה החייבת במס מלא. באופן זה, המעסיק לא יידרש עוד לנהל את המנגנון המורכב של הקרן, לבחון מגבלות משיכה או לעקוב אחר תקרות פטורות. במקרים רבים שכר הברוטו פשוט יעודכן, והעובד ייאלץ להחליט בעצמו אם להפריש מכספו לחסכונות — כאשר כל האפיקים הללו יחויבו במס כדין.

לדברי גורם בכיר, למהלך קיים סיכוי ממשי לעבור בממשלה החדשה, למשל כחלק מעסקת חבילה שבה, תמורת ההסכמה לביטול הקרנות, ייגנזו גזירות אחרות כמו ביטול הפטור ממע"מ באילת או העלאה נוספת של שיעור המע"מ הכללי.

בין שלל הסעיפים בתוכנית שתוצג לשר האוצר הבא בימיו הראשונים במשרד, לצורך הכנת תקציב 2027 המתעכב, נכללת המלצה מרכזית לשנות מן היסוד את מנגנון ההפקדות: ביטול מוחלט של הטבות המס במעמד ההפקדה, והותרת הטבת המס על רווחי הון בלבד, תחת תקרה חדשה שתיקבע. משמעות השינוי היא הוצאת המעסיקים מהתמונה והטלת מלוא האחריות לחיסכון על העובד. גורמים בכירים באוצר מעריכים כי שינויים אלו יביאו בפועל לחיסולו של אפיק החיסכון הפופולרי ביותר בישראל זה עשרות שנים.

זקוקים למיליארדים

תוכנית המסים הנרחבת גובשה בידי מי שמכונים באוצר "צוות השלושה" — מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', הממונה על התקציבים מהרן פרוזנפר, והכלכלן הראשי ד"ר שמואל אברמזון. היא כוללת שורה של צעדים מבניים מהותיים שנועדו להניב למדינה תוספת הכנסות וחיסכון תקציבי בהיקף עתק של כ-40 מיליארד שקל בשנה. מדובר בתוכנית המסים הרחבה והשאפתנית ביותר שגובשה בישראל מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת.

לצד סוגיית קרנות ההשתלמות, כוללת התוכנית שינוי במפת הטבות המס הגיאוגרפיות ליישובים — שהתרחבה משמעותית בשנים האחרונות משיקולים פוליטיים; החזרתו לשולחן של "מס נטפליקס" על שירותים דיגיטליים בינלאומיים; ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות; וביטול הפטור ההיסטורי ממע"מ באילת.

כמעט כל סעיף בתוכנית טומן בחובו פוטנציאל לפגיעה ישירה בכיסו של הציבור, אולם הסעיף הנוגע לקרנות ההשתלמות נחשב לחריג ורגיש במיוחד. אין מדובר בעוד פגיעה מינורית או שינוי זמני, אלא במהלך ששומט את הבסיס הכלכלי של הקרנות והופך אותן לבלתי כדאיות לחלוטין.

לא פעם ראשונה

זו אינה הפעם הראשונה שבאוצר לוטשים עיניים לעבר קרנות ההשתלמות במטרה למחוק את הטבות המס הייחודיות, שהפכו אותן לאפיק השקעה כה משתלם. בעבר נבלמו יוזמות דומות בעקבות מחאה ציבורית רחבה שהובילה ההסתדרות, מה שהביא בשעתו את שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', להודיע על גניזת הכוונה לפגוע בהן.

אלא שהפעם, בחודשי כהונתה הראשונים של הממשלה החדשה, התמונה מורכבת בהרבה: לנוכח דרישותיה הבלתי מתפשרות של מערכת הביטחון להגדלת תקציב הביטחון בכ-40 מיליארד שקל, מתכוונים באוצר להציג את התוכנית ככורח לאומי שבלעדיו לא ניתן יהיה לממן את התעצמות צה"ל ואת החזקת הכוחות הגדולים בעזה, בלבנון ובסוריה, בהיעדר הסדר מדיני באופק.