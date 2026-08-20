משקיע שמעוניין לרכוש מניות אמריקאיות כמו אפל (AAPL), אנבידיה (NVDA) או קרנות סל על מדד S&P 500, אינו יכול לבצע את הרכישה בשקלים. לפני העסקה הראשונה עליו להמיר את כספו לדולרים, ובדיוק בנקודה הזו מתחילות העלויות שרבים כלל אינם מודעים אליהן. בעוד שרוב המשקיעים מקפידים להשוות בין עמלות הקנייה והמכירה של ניירות הערך, מעטים בודקים באיזה שער תתבצע המרת המט"ח, מהו מרווח ההמרה בפועל וכמה כסף הם משלמים עליו. בפועל, גם פער שנראה קטן באחוזים עשוי להצטבר לאורך השנים לאלפי שקלים, במיוחד אצל מי שמבצע השקעות באופן קבוע.

המודעות לנושא הזה הולכת וגוברת בשנים האחרונות, במיוחד בקרב משקיעים שמנהלים את כספם באופן עצמאי. ככל שהתחרות בין הברוקרים גדלה, כך יותר משקיעים מבינים שלא מספיק לבחור פלטפורמת מסחר עם עמלות קנייה נמוכות - חשוב לבחון גם את עלויות המרת המט"ח. באינטראקטיב ישראל ניתן לבצע המרות מט"ח בתנאים תחרותיים גם בסכומים נמוכים משמעותית לעומת הנהוג בחלק מהגופים הפיננסיים, כך שגם משקיעים שמבצעים הפקדות חודשיות או השקעות בסכומים קטנים יכולים ליהנות מתהליך פשוט ונגיש יותר.

כדי לעזור למשקיעים להבין את ההשפעה של עלויות ההמרה, אינטראקטיב ישראל מציעה גם מחשבון המרת מט"ח, המאפשר להשוות בצורה פשוטה את עלויות ההמרה ולבחון כיצד מרווחי מט"ח שונים עשויים להשפיע על הסכום הסופי שייכנס לחשבון ההשקעות. עבור מי שמשקיע לאורך שנים או מבצע מספר המרות במהלך השנה, מדובר בכלי שיכול להמחיש במהירות כיצד גם פער קטן בשער ההמרה עשוי להפוך לחיסכון משמעותי לאורך זמן.

איך בכלל מתבצעת המרת מט"ח?

כאשר משקיע מעביר כסף לחשבון המסחר שלו ומעוניין להשקיע בבורסה בארצות הברית, עליו להמיר תחילה את השקלים לדולרים. רק לאחר השלמת ההמרה ניתן לבצע רכישה של מניות, קרנות סל, אג"ח או מוצרים פיננסיים אחרים הנסחרים בדולר. אותו עיקרון נכון גם כאשר משקיעים בבורסות באירופה, בריטניה או מדינות נוספות - בכל שוק ההשקעה מתבצעת במטבע המקומי.

רבים מניחים שההמרה מתבצעת לפי שער הדולר שמתפרסם באתרי החדשות או על ידי בנק ישראל, אך בפועל זה בדרך כלל אינו המצב. ברוב הגופים הפיננסיים ההמרה מתבצעת לפי שער הכולל מרווח מסוים מעל או מתחת לשער הבסיס, ולעיתים מתווספות גם עמלות נוספות. מבחינת המשקיע, זו למעשה העלות האמיתית של ההמרה, והיא זו שקובעת כמה דולרים יעמדו לרשותו לצורך ההשקעה.





מחשבון המרת המט"ח של אינטראקטיב ישראל ( אתר אינטראקטיב ישראל )





למה חשוב לבדוק את עלויות ההמרה?

כאשר בוחנים השקעה לטווח ארוך, כל עלות משפיעה בסופו של דבר על התשואה נטו. אם משקיע מבצע המרת מט"ח אחת בלבד, ההבדל בין הגופים השונים עשוי להיראות קטן יחסית. אולם בפועל, משקיעים רבים מבצעים הפקדות חודשיות, מוסיפים כסף לתיק לאורך השנים או ממירים כספים בחזרה לשקלים בעת מכירת השקעות.

במצב כזה, עלות ההמרה אינה אירוע חד-פעמי אלא הוצאה שחוזרת על עצמה שוב ושוב. לכן, בדיוק כפי שמשווים עמלות מסחר ודמי ניהול, כדאי להשוות גם את תנאי המרת המט"ח. לעיתים דווקא המרכיב הזה הוא שיוצר את אחד ההבדלים הגדולים ביותר בעלות הכוללת של ניהול תיק השקעות בינלאומי.





יותר ויותר משקיעים בוחרים כיום להשקיע באמצעות הפקדה חודשית קבועה, במקום להמתין עד שיצטבר הון משמעותי. אסטרטגיה זו מאפשרת לבנות את תיק ההשקעות בהדרגה, אך היא גם מחייבת ביצוע המרות מט"ח בתדירות גבוהה יותר ובסכומים נמוכים יחסית.

בחלק מהגופים הפיננסיים קיימות מגבלות על סכומי ההמרה או שהעלויות הופכות לפחות משתלמות כאשר מדובר בהמרות קטנות. באינטראקטיב ישראל ניתן לבצע המרות מט"ח גם בסכומים נמוכים משמעותית, כך שאין צורך להמתין עד שיצטבר סכום גדול כדי להתחיל להשקיע. עבור משקיעים שמפקידים כסף מדי חודש, מדובר ביתרון שמאפשר לשמור על שגרת השקעה קבועה מבלי להתפשר על גמישות.

גם העלויות הקטנות הן חלק מתשואת ההשקעה

לפני כל המרת מט"ח כדאי לבצע בדיקה פשוטה של העלות הכוללת. מעבר לשער הדולר, חשוב לבדוק מהו שער ההמרה בפועל, האם קיימת עמלה נוספת ומה יהיה הסכום הסופי שייכנס לחשבון המסחר לאחר ההמרה.

לשם כך ניתן להשתמש במחשבון המרת המט"ח של אינטראקטיב ישראל, המאפשר להעריך את עלויות ההמרה בצורה פשוטה ולהשוות אותן מול חלופות אחרות. במקום להסתמך רק על שער החליפין שמתפרסם באמצעי התקשורת, ניתן לראות כיצד תנאי ההמרה משפיעים בפועל על הסכום שיעמוד לרשותכם לצורך השקעה.

משקיעים רבים מקדישים שעות לבחירת מניות, לניתוח דוחות כספיים או להשוואת קרנות סל, אך משאירים את נושא המרת המט"ח לבדיקה של הרגע האחרון. בפועל, עלויות ההמרה הן חלק בלתי נפרד מעלות ההשקעה, בדיוק כמו עמלות המסחר או דמי הניהול. ככל שההשקעה מתבצעת לאורך שנים ובאופן עקבי, כך גם המשמעות של כל אחוז או שבריר אחוז בעלויות הופכת גדולה יותר.

לסיכום, לפני שמעבירים כסף להשקעה בשווקים הגלובליים, מומלץ לבדוק לא רק באיזה נייר ערך להשקיע, אלא גם כיצד מתבצעת המרת המט"ח, מהם התנאים שמציע הגוף הפיננסי והאם קיימת אפשרות לבצע המרות גם בסכומים קטנים. השוואה קצרה לפני ההמרה עשויה לחסוך כסף לאורך זמן ולהבטיח שחלק גדול יותר מהכסף יעבוד עבור ההשקעות עצמן - ולא ילך על עלויות מיותרות. באמצעות מחשבון המרת המט"ח של אינטראקטיב ישראל ניתן לבצע את הבדיקה מראש, להבין את העלויות ולקבל החלטה מושכלת עוד לפני ביצוע ההשקעה הראשונה.

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