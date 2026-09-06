המתח הזה נובע משינוי עמוק בזהות של טסלה עצמה. החברה שהפכה למותג עולמי באמצעות Model 3, Model Y וכלי רכב חשמליים בעלי ביצועים גבוהים, מנסה כיום להגדיר את עצמה מחדש סביב "Physical AI" - בינה מלאכותית שמפעילה מערכות בעולם הפיזי. מרכז החזון החדש הוא רובוט Optimus ומונית ה-Cybercab האוטונומית, לצד שאיפה לבנות רשת Robotaxi שתפעל ללא נהגים. מבחינת מאסק, טסלה אינה עוד חברת רכב אלא פלטפורמת AI ורובוטיקה. מבחינת המשקיעים, המשמעות היא מעבר מעסק שכבר הוכיח שהוא מסוגל למכור מיליוני מוצרים להימור על תחומים שבהם ההצלחה המסחרית עדיין רחוקה מלהיות ודאית.

דווקא כאן נוצר הפער בין החזון לבין מה שהשוק מבקש לראות. טסלה מבטיחה כבר שנים יכולת נהיגה אוטונומית מלאה, אך לפי המבקרים המצוטטים בדיווח, ההתקדמות עדיין נתפסת כמדורגת ולא כפריצת הדרך שתאפשר פריסה המונית של רכבים ללא נהג. המשקיע גארי בלאק אף טען כי קיים ספק אם המערכת תוכל לצמוח מהיקף מצומצם יחסית של כלי רכב אוטונומיים לרשת גלובלית של מיליונים. במקביל, החזון סביב Optimus כולל יעדים שאפתניים במיוחד, ובהם ייצור עתידי בהיקפים עצומים. אלו עשויים לשנות את הכלכלה אם יתממשו, אך הם דורשים מהמשקיעים סבלנות יוצאת דופן.





גלריה רובוט Optimus ( shutterstock )





הבעיה היא שטסלה כבר אינה סטארט-אפ קטן שיכול להבטיח מהפכה בעוד עשור ולהסתמך על אמון המשקיעים. מדובר בחברה בעלת שווי שוק עצום, ולכן הציפיות שונות לחלוטין. אחד המשקיעים שצוטטו בכתבה ניסח זאת בפשטות: חברה שמתקרבת לשווי של טריליון דולר צריכה להציג יעדים שניתן למדוד ולהתקדם אליהם. במצב כזה, הצהרות על מיליארד רובוטים, מפעלי שבבים עצומים ורשת Robotaxi עולמית כבר אינן מתקבלות רק כהשראה. הן הופכות ליעדים שהשוק רוצה לראות להם לוחות זמנים, אבני דרך ותוצאות מסחריות.

גם חבילת התגמול העצומה שאושרה למאסק הפכה לחלק מהדיון. חלק מהמשקיעים תמכו בחבילה מתוך מחשבה שהיא תבטיח שהיזם המזוהה ביותר עם החברה יישאר ממוקד בטסלה. אלא שבפועל, הם רואים אותו משקיע זמן ותשומת לב גם בספייס אקס, שהשלימה הנפקה היסטורית והפכה לאחת החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, לצד פעילות רחבה בתחומי AI, חלל ותשתיות מחשוב. מבחינת אותם משקיעים, נוצר דיסוננס ברור: הם הסכימו לתגמול עצום כדי לשמר את הפוקוס של מאסק, אך חוששים שהפוקוס עצמו ממשיך להתפזר.

הדיון הופך מעניין עוד יותר משום שטסלה מנסה לשנות גם את הלקוח שאליו היא פונה. במשך שנים היא מכרה מוצר שאנשים יכלו לנהוג בו, להציג אותו לחברים ולהרגיש חלק ממהפכה טכנולוגית. Optimus, לעומת זאת, עשוי בשלב הראשון להיות מוצר למפעלים, מחסנים ועסקים. Cybercab מכוון לשירותי תחבורה ולא בהכרח לבעלות פרטית. כלומר, החברה עוברת ממודל שבו הצרכן נמצא במרכז למודל שבו חלק גדול מהערך עשוי להגיע מארגונים, מפעלים ורשתות שירותים. זה שינוי עמוק שמחייב גם את המשקיעים להחליט אם הם עדיין משקיעים בחברת רכב - או בחברת רובוטיקה ותשתיות AI.





אילון מאסק ( shutterstock )





מנגד, עדיין קיימים משקיעים שמאמינים שהמעבר הזה הוא בדיוק הסיבה להחזיק בטסלה. אם החברה תצליח להפוך את Full Self-Driving למערכת אוטונומית אמיתית בקנה מידה רחב, היא עשויה לפתוח שוק של שירותי תחבורה בעל פוטנציאל הכנסות עצום. אם Optimus יהפוך לרובוט שימושי בתעשייה, טסלה תיכנס לשוק שיכול להיות גדול בהרבה משוק הרכב. ואם החברה תצליח לפתח שבבים, תוכנה ומערכות AI באופן אנכי, היא עשויה להפוך לאחת החברות היחידות שמחברות בין מודלים, חומרה ומכונות בעולם האמיתי. זה התרחיש שעליו נשענים המשקיעים האופטימיים.

אבל ככל שהחזון נעשה גדול יותר, גם רמת ההוכחה שהשוק דורש עולה. חלק ממשקיעי טסלה שהיו בעבר מוכנים להגן על מאסק כמעט בכל מצב אומרים כיום שהם אינם רוצים להיות "מעודדים" אלא משקיעים שדורשים ביצוע. זה שינוי משמעותי בתרבות סביב המניה. טסלה נהנתה במשך שנים מפרמיית אמון נדירה, שבה הבטחות עתידיות קיבלו לעיתים משקל כמעט זהה לתוצאות בהווה. אם אותה פרמיה מתחילה להישחק, החברה תידרש להראות שהמעבר לרובוטיקה ולאוטונומיה מתקדם מהר מספיק כדי להצדיק את השווי.

בסופו של דבר, הוויכוח סביב טסלה כבר אינו רק האם מכירות הרכב ישתפרו ברבעון הבא. הוא עוסק בשאלה הרבה יותר עמוקה: האם טסלה נמצאת בתחילתו של פרק חדש שיכול להפוך אותה לחברת Physical AI מהחשובות בעולם, או שהיא מסתכנת בנטישת עסק מוכח לטובת חזון שאפתני מדי לפני שהטכנולוגיה מוכנה. חלק מהמשקיעים עדיין מאמינים במאסק וביכולת שלו לבצע מהלכים שנראו בעבר בלתי אפשריים. אבל לראשונה מזה זמן רב, גם בתוך המחנה הזה עשוייה להתחזק דרישה פשוטה יותר: פחות הבטחות - ויותר הוכחות.





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