כמעט כל משקיע מכיר את התחושה: השוק יורד בחדות, הכותרות הופכות שליליות, ומניה שהייתה נראית יציבה רק לפני שבוע מאבדת אחוזים בזמן קצר. ברגעים כאלה קל לעבור מהיגיון לרגש - למכור מתוך לחץ, להגדיל סיכון בניסיון "להחזיר" הפסדים או לבצע שינויים חדים בתיק בדיוק בזמן הלא נכון. אלא שניהול סיכונים אמיתי מתחיל הרבה לפני שהמסכים נצבעים באדום.

הגנה על תיק השקעות אינה אומרת שאפשר למנוע הפסדים. גם תיק מפוזר ואיכותי יכול לרדת בתקופות של משבר. המטרה היא אחרת: לצמצם את הסיכוי שאירוע אחד, מניה אחת או החלטה אחת יגרמו לפגיעה משמעותית מדי בהון. במילים אחרות, השאלה אינה רק כמה אפשר להרוויח כשהשוק עולה, אלא גם כמה מהתיק עלול להיפגע כשהתרחיש פחות חיובי.

פיזור הוא קו ההגנה הראשון

אחת הדרכים הבסיסיות ביותר לניהול סיכון היא פיזור. כאשר חלק גדול מהתיק מרוכז בחברה אחת, כל אירוע שלילי - דוח חלש, שינוי רגולטורי, תחרות חדשה או פגיעה בפעילות - יכול להשפיע בצורה משמעותית על ההון כולו. כאשר ההשקעה מפוזרת בין מספר חברות, סקטורים וסוגי נכסים, התלות בכל השקעה בודדת מצטמצמת.

אבל פיזור אינו רק מספר המניות. מי שמחזיק את אנבידיה, AMD, ברודקום ומיקרון אולי מחזיק ארבע מניות שונות, אבל בפועל חלק גדול מהתיק עדיין חשוף לאותו עולם של שבבים וטכנולוגיה. אם הסקטור כולו נקלע ללחץ, כמה מהפוזיציות עלולות לרדת יחד.

פיזור רחב יותר יכול לכלול גם אג"ח, מזומן, קרנות סל וסקטורים בעלי מאפיינים שונים. המטרה אינה להחזיק "קצת מהכול", אלא לבנות תיק שבו לא כל הרכיבים מגיבים באותה צורה לאותו אירוע כלכלי.

גם המניה הטובה ביותר יכולה להפוך לבעיה אם היא תופסת משקל גדול מדי בתיק. ניהול גודל פוזיציה הוא אחד הכלים החשובים בניהול סיכונים, משום שהוא קובע כמה נזק יכולה לגרום טעות אחת.

נניח שמשקיע מחזיק 40% מהתיק בחברה אחת. ירידה של 25% במניה תגרור לבדה ירידה של כ-10% בתיק כולו, עוד לפני שבודקים מה עשו שאר ההשקעות. לעומת זאת, אם אותה מניה מהווה 5% בלבד מהתיק, ההשפעה שלה על התוצאה הכוללת מוגבלת הרבה יותר.

אין שיעור אחד שמתאים לכל משקיע, אך חשוב להבין את המשמעות של כל משקל בתיק. אחת השאלות שכדאי לשאול היא: אם ההשקעה הגדולה ביותר בתיק תרד ב-30% או 40%, האם התיק עדיין יישאר במסגרת הסיכון שהמשקיע מסוגל לשאת?

מזומן הוא לא רק כסף שמחכה להזדמנות

בתקופות שבהן שוק המניות עולה במהירות, מזומן יכול להיראות כמו נכס "מבוזבז" שאינו משתתף בעליות. אלא שבניהול תיק הוא ממלא גם תפקיד הגנתי. מזומן יכול להפחית את החשיפה הכוללת לתנודתיות ועשוי לאפשר למשקיע להתמודד עם ירידות מבלי להיות חייב למכור נכסים בלחץ.

רזרבה נזילה יכולה גם לאפשר גמישות בתקופות שבהן מחירי נכסים יורדים. במקום להיאלץ לגייס כסף כאשר השוק חלש, המשקיע כבר מחזיק חלק מההון מחוץ לנכסים התנודתיים. עבור מי שמשתמש במינוף או באופציות, נזילות מקבלת חשיבות גדולה אף יותר משום שהיא משפיעה גם על היכולת לעמוד בדרישות ביטחונות.

עם זאת, גם החזקת מזומן כרוכה במחיר אלטרנטיבי. לאורך תקופות ארוכות שבהן השווקים עולים, חלק גדול מדי של מזומן עלול לפגוע בתשואה. לכן גם כאן מדובר באיזון ולא בכלל קבוע.





גלריה אחת השאלות שכדאי לשאול היא: אם ההשקעה הגדולה ביותר בתיק תרד ב-30% או 40%, האם התיק עדיין יישאר במסגרת הסיכון שהמשקיע מסוגל לשאת? ( shutterstock )





הכלים שיכולים לשמש גם כביטוח

פקודת Stop Loss היא אחד הכלים המוכרים להגבלת הפסד. המשקיע קובע מראש רמת מחיר שבה תישלח הוראת מכירה אם המניה תגיע אליה. הרעיון הוא למנוע מצב שבו הפסד קטן הופך בהדרגה להפסד גדול מאוד.

עם זאת, סטופ אינו מנגנון ביטוח. בתקופות תנודתיות, מניה יכולה לרדת לזמן קצר מתחת לרמת הסטופ, להימכר ולאחר מכן להתאושש. באירועי Gap - כאשר מחיר המניה נפתח מתחת לרמת העצירה הביצוע עלול להתרחש במחיר נמוך יותר מהמחיר שהמשקיע תכנן.

לכן פקודות מסוג זה מתאימות יותר לחלק מאסטרטגיות המסחר מאשר לאחרות. משקיע ארוך טווח שמחזיק חברה על בסיס ניתוח פונדמנטלי עשוי לנהל את הסיכון באמצעות גודל הפוזיציה והקצאת הנכסים, בעוד שסוחר קצר טווח עשוי לתת לסטופ תפקיד מרכזי יותר.

אופציות אינן משמשות רק למסחר ספקולטיבי. אחת האסטרטגיות המוכרות להגנה על תיק היא רכישת Protective Put - אופציית פוט על מניה או מדד שהמשקיע כבר מחזיק. הפוט מעניק זכות למכור במחיר מסוים, ולכן יכול להגביל חלק מהפסד במקרה של ירידה חדה.

לדוגמה, משקיע שמחזיק תיק רחב של מניות אמריקאיות יכול להשתמש באופציות על מדד מתאים לצורך גידור חלק מהחשיפה. אם השוק יורד, עליית הערך של הפוט עשויה לקזז חלק מהירידה בתיק. אלא שלהגנה הזו יש מחיר והפרמיה שמשלמים עבור האופציה.

אפשר לחשוב על כך בצורה דומה לביטוח: אם האירוע שמפניו מגנים לא מתרחש, הפרמיה עלולה לפקוע ללא ערך. שימוש קבוע בגידורים יכול לכן להקטין גם את התשואה המצטברת, ולכן חשוב להבין את עלות ההגנה ולא להשתמש באופציות מבלי להכיר את מנגנון התמחור והפקיעה.





ביצוע אופצית פוט במערכת Interactive IL Desktop ( shutterstock )





הגנה אמיתית מתחילה לפני המשבר

אחד הגורמים שיכולים להגדיל במהירות את הסיכון בתיק הוא מינוף. כאשר משקיע משתמש בכסף שאול, במרג'ין או במכשירים ממונפים, הוא מגדיל את החשיפה מעבר להון העצמי שלו. בתקופה חיובית הדבר עשוי להגדיל רווחים, אבל בירידות הוא פועל בדיוק באותו אופן בכיוון ההפוך.

הסיכון אינו מסתכם רק בהפסד על הנייר. כאשר שווי התיק יורד, הברוקר עשוי לדרוש ביטחונות נוספים או לצמצם פוזיציות אם ההון אינו עומד בדרישות. מצב כזה עלול לגרום למשקיע למכור דווקא כאשר השוק נמצא תחת לחץ.

לכן מי שמשתמש במינוף צריך לעקוב לא רק אחרי הרווח וההפסד, אלא גם אחרי דרישות הביטחונות, הנזילות והתרחישים האפשריים במקרה של ירידה חדה. מרווח ביטחון בחשבון יכול להיות חשוב לא פחות ממרווח הביטחון במחיר המניה.

אחת הטעויות הנפוצות היא להתחיל לחשוב על הגנה רק לאחר שהשוק כבר ירד. בשלב הזה הלחץ גבוה יותר, המחירים כבר השתנו ולעיתים עלויות הגידור גבוהות יותר. ניהול סיכונים יעיל יותר מתחיל בהגדרת כללים מראש: כמה מהתיק יוקצה לכל השקעה, מהי רמת החשיפה למניות, כמה נזילות תישמר ובאילו מצבים תיבחן מחדש התזה.

באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל בינהן Interactive IL Desktop ניתן לעקוב אחר פוזיציות וחשיפות, לפעול במניות, קרנות סל, אג"ח ואופציות ולהשתמש בכלי ניהול סיכונים במסגרת החשבון. היכולת לראות את התיק כמכלול - ולא רק כל פוזיציה בנפרד - היא חלק משמעותי בניהול הסיכון.

בסופו של דבר, אי אפשר להגן על תיק מפני כל תרחיש. אפשר, לעומת זאת, אפשר לבנות אותו כך שאירוע אחד לא ימחק שנים של עבודה. פיזור, גודל פוזיציה, נזילות, שימוש זהיר במינוף וגידור כאשר הוא מתאים יכולים ליצור שכבות שונות של הגנה. המטרה אינה לבטל את הסיכון כי בלי סיכון אין שוק הון - אלא לוודא שהסיכון שנלקח הוא כזה שהמשקיע מבין ומסוגל להתמודד איתו גם כשהשוק פועל נגדו.





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