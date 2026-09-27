כשמשקיע פותח את רשימת המניות בבורסה האמריקאית, הוא יכול למצוא תחת אותה כותרת חברות שונות לחלוטין. חברת טכנולוגיה שמגדילה הכנסות בעשרות אחוזים בשנה יכולה להיסחר במכפיל גבוה משום שהשוק מצפה שהצמיחה תימשך גם בעתיד, בעוד חברה ותיקה בתחומי הפיננסים, האנרגיה או הצריכה עשויה להיסחר בתמחור נמוך יותר ולהחזיר חלק מהרווחים לבעלי המניות באמצעות דיבידנדים. שתי החברות עשויות להיות רווחיות ואיכותיות - אך הסיבה שבגללה המשקיעים בוחרים להחזיק בהן יכולה להיות שונה לחלוטין.

מכאן מגיעה החלוקה המוכרת בין Growth ל-Value. משקיעי צמיחה מחפשים בדרך כלל חברות שהפעילות שלהן מתרחבת במהירות ושעשויות להיות גדולות ורווחיות משמעותית יותר בעתיד. משקיעי ערך, לעומת זאת, מחפשים מצב שבו מחיר המניה נראה נמוך ביחס לשווי הכלכלי של העסק. חשוב לזכור שהחלוקה אינה מוחלטת: חברה יכולה לעבור מקטגוריה אחת לאחרת, ולעיתים אותה מניה יכולה להיחשב גם איכותית וצומחת וגם אטרקטיבית מבחינת תמחור.

מניות צמיחה: השוק משלם היום על הרווחים של מחר

מניות צמיחה מזוהות בדרך כלל עם חברות שמציגות קצב התרחבות גבוה בהכנסות, ברווחים, במספר המשתמשים או בשוק שאליו הן פונות. חברות בתחומי הבינה המלאכותית, שבבים, תוכנה, ענן, מסחר מקוון וביוטכנולוגיה נמצאות לא פעם בקבוצה הזו. השוק עשוי להעניק להן מכפילים גבוהים יותר משום שהמשקיעים אינם מתמחרים רק את הרווח הנוכחי, אלא גם את מה שהם מעריכים שהחברה תוכל לייצר בעוד מספר שנים.

זו גם הסיבה שמניות צמיחה עשויות להיות תנודתיות במיוחד. כאשר חברה כמו אנבידיה (NVDA), אמזון (AMZN) או חברה צעירה יותר מציגה צמיחה גבוהה מהצפוי, המשקיעים עשויים להסכים לשלם מחיר גבוה יותר עבור כל דולר של רווח עתידי. אך כאשר הצמיחה מאטה, התחזית נחתכת או שיעורי הריבית עולים, אותו תמחור גבוה עלול להפוך במהירות לנקודת חולשה. לכן בחברות צמיחה לא מספיק לשאול האם העסק טוב - צריך לבדוק גם אילו ציפיות כבר מגולמות במחיר.

בעת בחינת מניית צמיחה נהוג להסתכל על קצב העלייה בהכנסות, שיעורי הרווח הגולמי והתפעולי, תזרים המזומנים, פוטנציאל השוק וקצב גיוס הלקוחות. בחברות צעירות יותר המשקיע עשוי להעניק משקל גדול גם לשאלה האם העסק מסוגל להפוך את הצמיחה לרווחיות לאורך זמן. חברה שמגדילה מכירות במהירות אך שורפת מזומנים ללא מגמת שיפור אינה בהכרח השקעת צמיחה איכותית רק משום שההכנסות שלה עולות.





גלריה משקיעי צמיחה מחפשים בדרך כלל חברות שהפעילות שלהן מתרחבת במהירות. משקיעי ערך, לעומת זאת מחפשים מצב שבו מחיר המניה נראה נמוך ביחס לשווי הכלכלי של העסק. ( shutterstock )





מניות ערך: כשהמחיר הופך לחלק המרכזי מהסיפור

במניות ערך נקודת המוצא שונה. כאן המשקיע מנסה למצוא חברה שמחיר המניה שלה נמוך ביחס להערכת השווי הכלכלי של העסק. לעיתים מדובר בחברה מצוינת שפשוט יצאה מאופנת השוק, ולעיתים בחברה שמתמודדת עם בעיה זמנית שהמשקיעים מעריכים בחומרה יתרה. משקיע הערך מנסה לענות על השאלה האם הירידה במחיר משקפת פגיעה אמיתית וארוכת טווח בעסק - או שהשוק הגיב בעוצמה רבה מדי.

לצורך כך נבחנים מדדים כמו מכפיל הרווח (P/E), מכפיל ההון (P/B), יחס החוב, תזרים המזומנים החופשי, תשואה על ההון ויציבות הרווחים. עם זאת, מכפיל נמוך לבדו אינו מספיק. מניה יכולה להיראות זולה משום שהשוק מצפה שהרווחים שלה יירדו בעתיד. זהו בדיוק המקרה המכונה לעיתים "מלכודת ערך" - חברה שנראית זולה על הנייר, אבל המחיר הנמוך משקף הידרדרות אמיתית בפעילות.

חברות גדולות ובוגרות בענפים כמו בנקאות, אנרגיה, ביטוח, תעשייה או צריכה מסורתית עשויות להופיע לעיתים קרובות יותר במדדי ערך, אך אין חוק שקובע כי כל חברה ותיקה היא מניית ערך. גם חברת טכנולוגיה יכולה להפוך למניית ערך לאחר ירידה משמעותית במחיר, אם הביצועים העסקיים שלה נשארים חזקים והתמחור הופך מתון יותר. לכן ההגדרה תלויה לא רק בענף שבו החברה פועלת - אלא גם במחיר שבו השוק מתמחר אותה באותו רגע.

אחד ההבדלים המעניינים בין שתי הקבוצות הוא האופן שבו הן מגיבות לריבית ולמצב הכלכלה. כאשר הריבית נמוכה והמשקיעים מוכנים לשלם יותר עבור רווחים שיגיעו בעתיד, מניות צמיחה עשויות ליהנות מסביבה נוחה יותר. כשהריבית עולה, הערך הנוכחי של רווחים עתידיים יורד, ולעיתים המשקיעים נוטים להעדיף חברות שמייצרות כבר היום תזרים מזומנים ורווחים משמעותיים.

מניות ערך עשויות ליהנות בתקופות שבהן ענפים מחזוריים כמו פיננסים, אנרגיה ותעשייה מתחזקים, בעוד מניות צמיחה עשויות להוביל בתקופות של חדשנות טכנולוגית וצמיחה מהירה. אך השוק אינו פועל לפי נוסחה קבועה. היו תקופות ארוכות שבהן הצמיחה הובילה, ואחרות שבהן מניות ערך הציגו ביצועים יחסיים טובים יותר. לכן ניסיון לנחש מראש מתי הסגנון יתחלף יכול להיות קשה לא פחות מבחירת המניה עצמה.





המחשה של מניות ערך המיוצגות על ידי אלמנטים של סחורות ומניות צמיחה המיוצגות על ידי אלמנטים טכנולוגים ( shutterstock )





לא חייבים לבחור צד אחד

עבור משקיעים רבים, השאלה אינה "צמיחה או ערך", אלא כיצד לשלב בין שתי הגישות. תיק יכול לכלול חברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה לצד חברות מבוססות יותר שמציגות רווחיות ותמחור מתון. ניתן גם לקבל חשיפה לשתי הגישות באמצעות קרנות סל, למשל קרנות העוקבות אחר מדדי Growth או Value, במקום לבחור כל חברה בנפרד.

באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל ניתן לקבל גישה למניות ולקרנות סל בשווקים הגלובליים, להשתמש בכלי מחקר ונתונים פיננסיים ולבחון פרמטרים כמו מכפילים, הכנסות, רווחיות, תזרים ומאזן. כך ניתן להשוות בין חברות מאותו ענף ולראות לא רק איזו מניה עלתה יותר לאחרונה, אלא מה עומד מאחורי התמחור שלה.

בסופו של דבר, מניות צמיחה ומניות ערך מציגות שתי דרכים שונות לחשוב על אותה שאלה: מה אנחנו מקבלים בתמורה למחיר שאנחנו משלמים? משקיע צמיחה מוכן לעיתים לשלם יותר עבור חברה שעשויה להיות גדולה בהרבה בעתיד; משקיע ערך מחפש פער בין מחיר השוק לבין הערך שהוא מזהה כבר היום. בשתי הגישות נדרשים מחקר, סבלנות והבנה של העסק - משום שגם חברה מצוינת יכולה להיות השקעה גרועה במחיר גבוה מדי, ומניה זולה יכולה להישאר זולה אם העסק שמאחוריה ממשיך להיחלש.





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התוכן המוצג בכתבה זו ניתן באופן כללי בלבד, אינו מהווה חוות דעת מקצועית, המלצה, תחליף להתייעצות עם מומחה או קבלת ייעוץ השקעות. אינטראקטיב ישראל לא מקנה ייעוץ השקעות פרטני המותאם לצרכי הלקוח, והתוכן מטעמה אינו מהווה המלצה או שידול לביצוע פעולה בשוק ההון. על כן, אין לפרש דבר באמור בכתבה כהמלצה או ייעוץ לביצוע רכישה או מכירה של כל נייר ערך או נכס פיננסי המוצג בה. סקירה זו מבוססת על נתונים ומידע גלויים לציבור אשר מפורסמים באתרים פיננסיים בישראל ובעולם וללא שיח עם החברות המוזכרות.











