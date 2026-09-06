במשך שנים ארוכות עולם ההשקעות נחלק כמעט באופן ברור לשני מסלולים מרכזיים - השקעה בשוק ההון באמצעות מניות, אג"ח וקרנות סל, או השקעות ישירות בנדל"ן. אלא שבעשור האחרון הולכת ומתפתחת קטגוריה שלישית, שכבר אינה נחשבת לנחלתם הבלעדית של גופים מוסדיים ומשפחות הון. מדובר בהשקעות אלטרנטיביות - תחום שזוכה לעניין הולך וגובר מצד משקיעים פרטיים, משרדי Family Office, קרנות השקעה ומשקיעים כשירים ברחבי העולם.

לפי נתוני חברת המחקר Preqin, היקף הנכסים האלטרנטיביים בעולם צמח מכ-3 טריליון דולר בשנת 2008 ליותר מ-13 טריליון דולר, והתחזיות עשויות להצביע על המשך צמיחה משמעותית בשנים הקרובות. הסיבה לכך פשוטה: משקיעים מחפשים אפיקים שיכולים להוסיף גיוון לתיק ההשקעות, להפחית מתאם לשוקי המניות ולייצר פוטנציאל תשואה נוסף לאורך זמן.

לא כל השקעה חייבת להיסחר בבורסה

כאשר רוב האנשים חושבים על השקעות, הם מדמיינים מניות כמו אנבידיה, אפל או מטא, הנסחרות מדי יום בבורסות בארה"ב. אולם בפועל, חלק גדול מההון העולמי כלל אינו מושקע בנכסים סחירים. חברות פרטיות, פרויקטי נדל"ן, הלוואות פרטיות, תשתיות, קרנות הון סיכון וקרנות גידור הם רק חלק קטן מהעולם האלטרנטיבי, שפועל מחוץ למסחר היומי בבורסות.

השקעה אלטרנטיבית היא למעשה כל השקעה שאינה מבוצעת באמצעות ניירות הערך הציבוריים המוכרים. במקום לרכוש מניה הנסחרת בבורסה, המשקיע משתתף בהשקעה פרטית באמצעות קרן או מבנה השקעה אחר. ברוב המקרים מדובר בהשקעות בעלות אופק ארוך יותר, עם נזילות נמוכה יותר, אך גם עם יכולת פיזור רחבה יותר של הסיכונים.

אחד היתרונות המרכזיים של השקעות אלטרנטיביות הוא המתאם הנמוך יחסית שלהן לשוקי ההון. כאשר שוקי המניות חווים תנודתיות גבוהה בעקבות אירועים גיאופוליטיים, החלטות ריבית או משברים כלכליים, השקעות פרטיות אינן מושפעות תמיד באותה העוצמה, משום שמחירן אינו נקבע בכל רגע נתון במסחר בבורסה.

מעבר לכך, השקעות אלטרנטיביות יכולות לפתוח בפני המשקיעים גישה להזדמנויות שאינן זמינות בשוק הציבורי. קרנות הון סיכון יכולות להשקיע בחברות לפני הנפקה, קרנות אשראי מספקות מימון לעסקים, קרנות תשתיות משתתפות בפרויקטים ארוכי טווח, וקרנות גידור מפעילות אסטרטגיות השקעה מורכבות שאינן זמינות בדרך כלל למשקיע הפרטי.

חשוב להדגיש כי העובדה שהשקעות אלו אינן נסחרות מדי יום אינה הופכת אותן לפחות מסוכנות. למעשה, מדובר במוצרים בעלי מאפייני סיכון שונים, ולכן יש לבחון כל השקעה לגופה ולהבין היטב כיצד היא פועלת.





גלריה השקעה אלטרנטיבית היא למעשה כל השקעה שאינה מבוצעת באמצעות ניירות הערך הציבוריים המוכרים. ( shutterstock )





אילו סוגי השקעות אלטרנטיביות קיימים?

עולם ההשקעות האלטרנטיביות רחב בהרבה מכפי שנהוג לחשוב. קרנות גידור, למשל, מנהלות השקעות באמצעות אסטרטגיות מגוונות הכוללות מסחר במניות, אופציות, חוזים עתידיים, מט"ח ונכסים נוספים. קרנות הון סיכון מתמקדות בחברות טכנולוגיה וסטארטאפים בשלבי צמיחה מוקדמים, בעוד קרנות Private Equity רוכשות חברות פרטיות במטרה להשביח אותן לאורך מספר שנים.

לצדן פועלות גם קרנות נדל"ן פרטיות, קרנות תשתיות, קרנות אשראי פרטי, השקעות באנרגיה מתחדשת, לוגיסטיקה, דאטה סנטרים ונכסים אלטרנטיביים נוספים. לכל אחד מהתחומים הללו מאפייני סיכון, אופק השקעה ומבנה תשואה שונים, ולכן אין פתרון אחד שמתאים לכל משקיע.

אחד המאפיינים המרכזיים של השקעות אלטרנטיביות הוא נזילות מוגבלת. בניגוד למניה שניתן למכור כמעט בכל רגע במהלך יום המסחר, השקעה בקרן פרטית עשויה להיות נעולה למשך מספר שנים, בהתאם למדיניות הקרן. המשמעות היא שהמשקיע צריך להיות מוכן לוותר על האפשרות למשוך את כספו בטווח הקצר.

בנוסף, מכיוון שמדובר בהשקעות פרטיות, תהליך בדיקת הנאותות (Due Diligence) מקבל חשיבות רבה יותר. המשקיע צריך להבין מי מנהל את הקרן, מהי אסטרטגיית ההשקעה, כיצד מנוהלים הסיכונים, מהם דמי הניהול ומהם תנאי ההשקעה והיציאה. ככל שמדובר בהשקעה מורכבת יותר, כך עולה החשיבות של קבלת מידע מקצועי לפני קבלת החלטה.

למי השקעות אלטרנטיביות עשויות להתאים?

השקעות אלטרנטיביות אינן מיועדות לכל אחד. ברוב המקרים הן מתאימות למשקיעים בעלי אופק השקעה ארוך, שאינם זקוקים לנזילות מיידית, ומעוניינים להוסיף שכבת גיוון נוספת לתיק ההשקעות שלהם. לעיתים מדובר גם במשקיעים כשירים, בהתאם לדרישות החוק ולמאפייני המוצר הפיננסי.

במקרים רבים, השקעות אלטרנטיביות אינן מחליפות את תיק המניות והאג"ח, אלא משתלבות לצדו. מנהלי השקעות רבים ברחבי העולם משלבים כיום רכיב אלטרנטיבי כחלק מאסטרטגיית פיזור הסיכונים הכוללת, במטרה להפחית תלות באפיק השקעה יחיד.

כאשר משקיעים פועלים במספר אפיקים במקביל - מניות, אופציות, קרנות פרטיות ונכסים נוספים עולה גם החשיבות של סביבת העבודה הפיננסית. ניהול נכון של מספר חשבונות, עבודה מול ברוקרים בינלאומיים וגישה לשווקים הגלובליים הפכו לחלק בלתי נפרד מהפעילות של משקיעים מתקדמים, Family Offices וגופים מקצועיים.

באינטראקטיב ישראל מלווים לקוחות פרטיים, משקיעים כשירים, מנהלי השקעות וגופים מוסדיים המעוניינים לפעול בשווקים הבינלאומיים באמצעות התשתיות של Interactive Brokers-אחד הברוקרים הגדולים בעולם. לצד חשבונות מסחר רגילים, החברה מציעה גם פתרונות ייעודיים לחשבונות מוסדיים, קרנות גידור, חברות השקעה וחשבונות ניהול, המאפשרים גישה למגוון רחב של שווקים ומכשירים פיננסיים ברחבי העולם.





( אתר אינטראקטיב ישראל )





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לסיכום, עולם ההשקעות השתנה משמעותית בעשור האחרון, וכיום עומדות בפני המשקיעים אפשרויות רבות יותר מאי פעם. השקעות אלטרנטיביות אינן קסם ואינן מתאימות לכל אחד, אך עבור משקיעים מסוימים הן עשויות להוות רכיב משמעותי בפיזור הסיכונים ובבניית תיק השקעות מגוון יותר.

כמו בכל החלטת השקעה, גם כאן אין פתרון אחיד שמתאים לכולם. שילוב נכון של השקעות מסורתיות לצד נכסים אלטרנטיביים, בהתאם ליעדים, לאופק ההשקעה ולרמת הסיכון האישית, עשוי לסייע בבניית תיק מאוזן יותר לאורך זמן. עבור משקיעים המעוניינים להרחיב את אפשרויות הפעילות שלהם מעבר לשוק ההון המסורתי, חשוב להכיר את התחום לעומק, להבין את מאפייניו ולבחור את התשתית המקצועית המתאימה לצורכיהם.





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