כששוק המניות נמצא בתקופה חזקה, ריכוז יכול להיראות כמו אסטרטגיה מצוינת. אם מניות הטכנולוגיה מובילות את העליות, תיק שמורכב בעיקר מחברות טכנולוגיה עשוי להציג ביצועים חזקים מאוד. אלא שהמצב יכול להשתנות במהירות: ריבית עולה, האטה בענף, שינוי רגולטורי או דוח חלש של חברה מובילה עלולים להשפיע על קבוצה שלמה של מניות באותו זמן. ברגע הזה מתברר עד כמה התיק היה תלוי במנוע אחד בלבד.

מכאן מגיע הרעיון של Diversification - פיזור השקעות . המטרה אינה למנוע הפסדים ולא להבטיח תשואה חיובית בכל מצב, אלא להפחית את התלות בהשקעה אחת או בגורם סיכון אחד. כאשר חלקים שונים בתיק מגיבים בצורה שונה לאותו אירוע כלכלי, ירידה באפיק אחד עשויה להיות מתונה יותר ברמת התיק כולו. במילים אחרות, פיזור אינו נועד לנחש איזו השקעה תנצח - אלא לצמצם את המחיר של מצב שבו אחת מההערכות שלנו מתבררת כשגויה.

לא מספיק להחזיק הרבה מניות - חשוב להבין במה הן תלויות

אחת הטעויות הנפוצות היא למדוד פיזור לפי מספר ניירות הערך בלבד. משקיע שמחזיק אנבידיה (NVDA), או AMD, ברודקום (AVGO), מיקרון (MU) וקרן סל על שבבים מחזיק אמנם חמש השקעות שונות, אבל כולן קשורות במידה רבה לאותו סקטור ולחלק מאותם מנועי צמיחה. אם ההשקעות בתחום ה-AI והשבבים נחלשות, כמה מהאחזקות עלולות לרדת יחד.

כאן נכנס לתמונה מושג נוסף - מתאם . מתאם מתאר עד כמה נכסים נוטים לנוע באותו כיוון. שתי השקעות שמגיבות באופן דומה כמעט לכל אירוע אינן מספקות בהכרח פיזור משמעותי, גם אם מדובר בשתי חברות שונות. לעומת זאת, שילוב בין נכסים שמושפעים מגורמים אחרים עשוי להקטין את התלות בתרחיש בודד.

לכן משקיע שבוחן את הפיזור בתיק יכול להסתכל על כמה שכבות: חברות, סקטורים, מדינות, מטבעות וסוגי נכסים. תיק שבו רוב ההון נמצא במניות אמריקאיות גדולות עשוי להיות מפוזר בין חברות רבות, אך עדיין להיות תלוי מאוד בשוק המניות האמריקאי. הפיזור האמיתי נמצא בהרכב הכלכלי של התיק - ולא רק במספר השורות שמופיעות במסך הפוזיציות.





גלריה חברת מיקרון שהיא חלק מהמניות בתחום ה-AI והשבבים ( shutterstock )





תיק מגוון יכול לכלול לא רק מניות, אלא גם אג"ח, מזומן, קרנות סל ולעיתים נכסים נוספים. לכל אחד מהם התנהגות שונה ומטרה שונה. מניות עשויות לשמש כמנוע צמיחה מרכזי לאורך זמן, אך הן גם יכולות להיות תנודתיות מאוד. אג"ח עשויות לספק מקור הכנסה ולמתן תנודתיות בחלק מהתקופות, בעוד מזומן עשוי לספק נזילות וגמישות.

המשמעות אינה שכל משקיע חייב להחזיק את כל סוגי הנכסים או לחלק ביניהם את הכסף באופן שווה. משקיע צעיר בעל אופק ארוך עשוי לבחור חשיפה גבוהה יחסית למניות, בעוד מי שמתכנן להשתמש בכסף בתוך מספר שנים עשוי לייחס חשיבות גדולה יותר לנזילות ולנכסים פחות תנודתיים. מבנה התיק צריך לנבוע מהמטרות ומיכולת ספיגת הסיכון, ולא מתבנית אחידה שמתאימה לכולם.

גם בתוך רכיב המניות אפשר ליצור שכבות של פיזור. ניתן לשלב חברות גדולות וקטנות, סקטורים שונים ושווקים גיאוגרפיים שונים, או להשתמש בקרנות סל רחבות כדי לקבל חשיפה למאות ואף אלפי חברות באמצעות נייר אחד. כך המשקיע אינו צריך בהכרח לבחור בעצמו כל חברה כדי לבנות בסיס רחב לתיק.

למה פיזור גיאוגרפי וסקטוריאלי יכול להיות משמעותי?

הכלכלה האמריקאית היא הגדולה בעולם ושוק המניות שלה כולל רבות מהחברות הבינלאומיות המובילות, אך גם הוא אינו מבודד ממחזורים כלכליים. בתקופה מסוימת הטכנולוגיה יכולה להוביל, ובתקופה אחרת אנרגיה, תעשייה, בריאות או פיננסים עשויים להציג התנהגות שונה. חלוקה בין מספר סקטורים יכולה להפחית מצב שבו כל התיק תלוי בריבית, במחירי נפט או במחזור השקעות אחד.

פיזור גיאוגרפי פועל בצורה דומה. חשיפה לארה"ב, אירופה, אסיה או שווקים נוספים מאפשרת להשתתף בפעילות של כלכלות שונות. יחד עם זאת, השקעה בינלאומית מוסיפה גם סיכונים משלה, ובהם מטבע, רגולציה וגיאופוליטיקה. לכן המטרה אינה להחזיק נכסים מכל מדינה בעולם, אלא לבחון האם התיק מרוכז יתר על המידה באזור אחד.

עבור משקיעים ישראלים, השאלה מקבלת ממד נוסף משום שההכנסות, ההוצאות והחסכונות שלהם הם בדרך כלל בשקלים, בעוד שחלק גדול מההשקעות הבינלאומיות נקוב בדולרים או במטבעות אחרים. גם החשיפה למטבע היא חלק מהתמונה הכוללת של הסיכון בתיק. באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל כמו Interactive IL Desktop ניתן לקבל גישה למניות, קרנות סל, אג"ח ומכשירים פיננסיים נוספים בשווקים גלובליים, וכך לבנות חשיפה למספר סקטורים, אזורים וסוגי נכסים מתוך חשבון אחד. האפשרות לראות את הפוזיציות והחשיפות במקום אחד יכולה לסייע לבחון לא רק כמה נכסים קיימים בתיק, אלא גם כיצד הם מתחברים זה לזה.

אחד היתרונות הפחות מדוברים של תיק מגוון הוא התנהגותי. כאשר חלק גדול מההון נמצא במניה אחת, כל תנועה חדה בה מקבלת משמעות גדולה מאוד. ירידה של 20% יכולה ליצור לחץ למכור, בעוד עלייה חדה עלולה לגרום למשקיע להגדיל את הפוזיציה דווקא לאחר שהמחיר כבר עלה משמעותית.





באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל כמו Interactive IL Desktop ניתן לקבל גישה למניות, קרנות סל, אג"ח ומכשירים פיננסיים נוספים ( Interactive IL Desktop )





בתיק שבו הסיכון מחולק בין מספר מקורות, התנודות של כל אחזקה בודדת משפיעות פחות על התוצאה הכוללת. הדבר עשוי להקל על המשקיע להיצמד לתוכנית ארוכת הטווח במקום להגיב לכל כותרת או תנועה יומית. הפיזור אינו מבטל רגשות, אבל הוא עשוי לצמצם את העוצמה שבה אירוע בודד משפיע על כל התיק.

זו גם הסיבה שמשקיעים רבים משתמשים ב -Rebalancing - איזון מחדש . אם סקטור מסוים עלה משמעותית ומשקלו בתיק גדל הרבה מעבר לתכנון המקורי, ניתן לבחון התאמת המשקל מחדש. בדרך הזו התיק נשאר קרוב יותר לרמת הסיכון שהוגדרה בתחילת הדרך, במקום לתת לביצועי העבר לקבוע אוטומטית את המבנה העתידי.

אבל גם יותר מדי פיזור אינו בהכרח יתרון

אפשר להגיע גם לקיצון השני. משקיע שמחזיק עשרות קרנות ומאות מניות חופפות עלול לגלות שהוא בנה תיק מסובך מאוד בלי לקבל פיזור משמעותי נוסף. אם שלוש קרנות שונות מחזיקות כמעט את אותן חברות גדולות, הוספת כולן אינה בהכרח משנה את החשיפה הכלכלית של התיק.

פיזור יתר גם יכול להקשות על המעקב. ככל שמספר האחזקות גדל, קשה יותר להבין מה מניע את התיק, מהם הסיכונים המרכזיים והאם קיימת חפיפה בין מוצרים שונים. לכן תיק מגוון אינו בהכרח תיק עם כמה שיותר ניירות ערך - אלא תיק שבו כל רכיב ממלא תפקיד ברור.

בסופו של דבר, פיזור הוא דרך להתמודד עם עובדה פשוטה: אף אחד אינו יודע בוודאות איזו מניה, מדינה או סקטור יובילו את השוק בשנה הבאה. תיק מגוון אינו מנסה לבטל את אי-הוודאות - הוא בנוי מתוך ההכרה שהיא קיימת. במקום להיות תלוי בתוצאה אחת, המשקיע מפזר את הסיכון בין מספר מנועים ומנסה לבנות תיק שיוכל להתמודד עם יותר מתרחיש אחד. המטרה אינה להחזיק הכול אלא לוודא שהצלחה או כישלון של השקעה אחת אינם קובעים לבדם את גורל התיק כולו.





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