מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

רבים מהישראלים שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם ההשקעות ושוק ההון, נתקלים במוקדם או במאוחר בשמה של Interactive Brokers. ענקית המסחר האמריקאית נחשבת כבר שנים רבות לבחירה המועדפת על סוחרים מוסדיים, מנהלי קרנות גידור ומשקיעים מנוסים, בזכות הגישה חסרת התקדים לשווקים גלובליים, העמלות האפסיות וכלי הניתוח המתקדמים. אולם, המוניטין המקצועי הזה יצר גם רתיעה מסוימת בקרב משקיעים מתחילים. התפיסה הרווחת הייתה שמדובר במערכת מסורבלת, עמוסה במסכים עם גרפים מורכבים.

אלא שבשנים האחרונות, המסחר הפך לנגיש יותר, במיוחד עבור הדור החדש של המשקיעים שרוצים לקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלהם, אבל מעדיפים לעשות זאת מהסמארטפון, בזמן הפסקת הצהריים או בנסיעה ברכבת, מבלי לטבוע בים של נתונים טכניים עמוסים. התוצאה של ההבנה הזו היא מהפכה של ממש בחוויית המשתמש, שבאה לידי ביטוי באפליקציות המסחר החדשות ובממשקים מותאמים אישית. וכיום, יותר ויותר צעירים, חוסכים ומשקיעים בתחילת דרכם, מגלים שאפשר גם להשקיע בקלות יותר.

אחד מחידושי הדגל שמשנים את כללי המשחק עבור משקיעים מתחילים הוא המיקוד באפליקציות מסחר חדשניות המיועדות במיוחד לדור הצעיר של המשקיעים, המעדיפים לנהל את ההשקעות שלהם דרך הסמארטפון. אחת מאפליקציות המסחר האלה היא אפליקציית Interactive IL Invest המיועדת בעיקר להשקעות. כשאתם פותחים את האפליקציה החדשה, לא יקפצו עליכם עשרות חלוניות של נתוני מאקרו-כלכלה או מתנדים טכניים מסובכים. במקום זאת, יקבל את פניכם ממשק נקי, מודרני ומואר, המציג בצורה אינטואיטיבית וברורה את שווי התיק שלכם, את רשימת המעקב האישית שלכם וחיפוש פשוט ומהיר של החברות שאתם אוהבים ומכירים.

העיצוב של הגרסה החדשה למובייל שואב השראה מהאפליקציות היומיומיות שכולנו רגילים להשתמש בהן. תהליך חיפוש המניה, צפייה בגרף הביצועים שלה לאורך זמן ושליחת פקודת הקנייה צומצם למספר מינימלי של פעולות מהירות ופשוטות. גם האופן שבו מוצגים הנתונים הפיננסיים של החברות עבר התאמה: במקום דוחות חשבונאיים, האפליקציה מציגה סיכומים ויזואליים, פרופיל חברה קריא ואינדיקטורים פשוטים להבנה, המסייעים למשקיע המתחיל לקבל החלטה מושכלת מבלי להרגיש שהוא מוצף.

אפליקציית Interactive IL Invest ( shutterstock )

המעטפת שעושה את ההבדל

עם זאת, אפילו אפליקציית מסחר מתקדמת וידידותית עלולה לעורר חששות כאשר מדובר בכסף שלכם וכאשר השפה השלטת בשוק היא אנגלית. בדיוק בנקודה הקריטית הזו נכנסת לתמונה הפעילות של אינטראקטיב ישראל, שמשלימה את החוויה והופכת אותה למושלמת ומותאמת עבור הקהל המקומי. המשקיע הישראלי אינו נדרש עוד להתמודד לבד מול תאגיד אמריקאי ענק או לנסות לדבר ולהבין את הנציגים בשפה האנגלית. אינטראקטיב ישראל מציעה תמיכה טכנית מלאה בשפה העברית, המסופקת על ידי צוות מקצועי ומיומן שמבין את הצרכים, החששות והדרישות של המשקיע הישראלי. ובנוסף, מענה אנושי על ידי נציגים שמדברים עברית.

המעטפת הזו של אינטראקטיב ישראל כוללת הרבה מעבר למענה אנושי טלפוני בעת תקלה או שאלה. היא מעמידה לרשות המשקיעים מערך עשיר ורחב של תוכן, הדרכות, וובינרים ומדריכים מקצועיים המוגשים בשפה העברית וזמינים לכם בכל עת. לסיכום, השילוב בין הטכנולוגיה המתקדמת לבין הנגישות והתמיכה בשפה העברית הופך את Interactive IL Invest לבחירה האולטימטיבית עבור כל מי שעושה היום את צעדיו הראשונים לעצמאות פיננסית.

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