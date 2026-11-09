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עבור רובנו, המונח "השקעה בשוק ההון" מתקשר באופן אוטומטי ומיידי לרכישת מניות של חברות ענק כמו אפל, מיקרוסופט או טסלה, או לחלופין, להשקעה סולידית באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות. ואכן, רוב תיקי ההשקעות של הציבור הרחב מורכבים משני האפיקים המרכזיים הללו. אלא שכאשר הכלכלה העולמית נתקלת בטלטלות חזקות, סביבת אינפלציה דוהרת, מלחמות, שיבושים בשרשראות האספקה או משברי אנרגיה, המניות והאג"ח נוטים לעיתים קרובות לרדת יחד, ומותירים את המשקיע המסורתי חשוף להפסדים כואבים. בדיוק בנקודות הקריטיות הללו, נכנס לתמונה אחד מאפיקי ההשקעה העתיקים, המרתקים והחשובים ביותר בכלכלה העולמית: שוק הסחורות.

שוק הסחורות שונה מהותית משוק המניות. כאשר אתם קונים מניה, אתם רוכשים שותפות בעסק שאמור לייצר רווחים עתידיים, לשלם משכורות ולהתמודד עם תחרות. כאשר אתם משקיעים בסחורות, לעומת זאת, אתם משקיעים בחומרי הגלם הפיזיים והבסיסיים ביותר שמניעים את כדור הארץ ואת הכלכלה האנושית כולה. אלו הם החומרים שמהם מייצרים את החשמל שלנו, את המזון שאנחנו אוכלים, את התשתיות שאנחנו בונים ואת הטכנולוגיה שאנחנו צורכים. הייחוד המרכזי של סחורות הוא הערך הפנימי והמוחשי שלהן, שנוטה לעלות בדיוק כאשר יוקר המחיה מזנק. לכן, שילוב של סחורות בתיק ההשקעות משמש ככלי גידור יעיל ועוצמתי מפני שחיקת כוח הקנייה של הכסף שלנו.





גלריה שילוב של סחורות בתיק ההשקעות משמש ככלי גידור יעיל ועוצמתי מפני שחיקת כוח הקנייה של הכסף שלנו ( shutterstock )





אילו סחורות קיימות בשוק ואיך מסווגים אותן?

כדי להתחיל להבין את שוק הסחורות העולמי, נהוג לחלק אותו לשתי קטגוריות-על רחבות: סחורות "קשות" (Hard Commodities) וסחורות "רכות" (Soft Commodities). הקבוצה הראשונה, הסחורות הקשות, כוללת את כל חומרי הגלם שצריך לכרות, לשאוב או לחצוב מתוך בטן האדמה. תת-הקטגוריה הבולטת ביותר כאן היא מגזר האנרגיה, הכולל את הנפט הגולמי והגז הטבעי, אשר נחשבים לדם הזורם בעורקי הכלכלה הגלובלית ומחיריהם משפיעים על כל מוצר ושירות בעולם. לצד האנרגיה, נמצאות המתכות. אלו נחלקות למתכות יקרות כמו זהב, כסף ופלטינה המשמשות באופן מסורתי כסוג של "חוף מבטחים פיננסי" בעתות משבר ופאניקה, ולמתכות תעשייתיות כמו נחושת, ברזל, אלומיניום וליתיום, שהביקוש אליהן מזנק ככל שהעולם מתקדם לעבר אנרגיה ירוקה ורכבים חשמליים.

הקבוצה השנייה, הסחורות הרכות, מורכבת בעיקר ממוצרי חקלאות וגידולים שונים התלויים במזג האוויר, בעונות השנה ובתהליכי ייצור אגרונומיים. בקטגוריה זו תוכלו למצוא את דגני הבסיס המאכילים את העולם, כגון חיטה, תירס, פולי סויה ואורז. בנוסף, הקטגוריה כוללת סחורות מעובדות יותר המשמשות לתעשיית המזון והטקסטיל, כמו קפה, סוכר, קקאו וכותנה, ואף סחר בבקר ובמשק חי. ההשקעה בסחורות רכות דורשת הבנה של גורמי סיכון שונים לחלוטין מאלו של הסחורות הקשות; בעוד שמחיר הנפט עשוי להיות מושפע מהחלטות של קרטל אופ"ק או ממלחמה במזרח התיכון, מחירי החיטה והקפה עשויים לזנק בן לילה בגלל בצורת קשה בברזיל, שיטפונות באסיה או התפרצות של מזיקים הפוגעים ביבולים.

לכל סחורה יש מחזוריות משלה וגורמי היצע וביקוש ייחודיים שמשפיעים עליה. עם זאת, המכנה המשותף לכולן הוא העובדה שהן מתומחרות בשווקים הבינלאומיים בדולרים. המשמעות היא שיש קשר הדוק בין חוזקו של המטבע האמריקאי לבין מחירי הסחורות. בדרך כלל, כאשר הדולר נחלש מול מטבעות אחרים בעולם, מחירי הסחורות נוטים לעלות, משום שהן הופכות לזולות יותר עבור קניינים מחוץ לארצות הברית, מה שעשוי להגביר את הביקוש אליהן. הבנת הדינמיקה הכלכלית הזו היא אבן יסוד עבור כל משקיע שמעוניין לשלב סחורות בתיק ההשקעות שלו ולנצל את התנודתיות בשווקים לטובתו.

לכל סחורה יש מחזוריות משלה וגורמי היצע וביקוש ייחודיים שמשפיעים עליה. ( shutterstock )





איך אפשר להשקיע בסחורות?

אחת השאלות הנפוצות ביותר של משקיעים מתחילים היא איך בדיוק מתבצעת ההשקעה. הרי אף אחד מאיתנו לא מעוניין לקנות חביות נפט ולקבל אותן במשלוח לחניה הביתית, או לאחסן מטילי זהב כבדים מתחת לבלטות. הדרך המקצועית, הישירה והוותיקה ביותר לסחור בסחורות היא באמצעות "חוזים עתידיים" (Futures). מדובר בהסכם משפטי ופיננסי הקובע קנייה או מכירה של כמות מסוימת של סחורה במחיר שנקבע מראש ובתאריך עתידי מוגדר. מסחר בחוזים עתידיים מאפשר לסוחרים מקצועיים למנף את ההון שלהם בצורה משמעותית ולהרוויח (או להפסיד) סכומים גדולים מתנודות מחיר קטנות יחסית. עם זאת, זהו אפיק מורכב הדורש ידע מעמיק, מעקב צמוד והבנה של מנגנוני ביטחונות, ולכן הוא מתאים בעיקר לסוחרים מנוסים ופעילים.

עבור המשקיע הממוצע, הדרך הנגישה, הנוחה והפופולרית ביותר כיום לקבל חשיפה לעולם הסחורות היא באמצעות קרנות סל (ETFs ו-ETNs). קרנות אלו נסחרות בבורסה בדיוק כמו כל מניה רגילה, וכל אחד יכול לקנות או למכור אותן בלחיצת כפתור אחת פשוטה. קיימות קרנות סל שמחזיקות פיזית בסחורה עצמה (כמו הקרן המפורסמת GLD המגובה במטילי זהב אמיתיים השמורים בכספות), וקרנות סל אחרות שעוקבות אחרי מחירי הסחורות באמצעות החזקה של חוזים עתידיים בתוך הקרן (למשל קרנות העוקבות אחרי מחיר הנפט או התירס). היתרון העצום של קרנות הסל הוא שהן מאפשרות חשיפה מהירה וזולה, מבלי להתעסק בפקיעת חוזים, מינופים מסוכנים או בעיות לוגיסטיות של אחסון.

דרך שלישית ופופולרית לא פחות להשקיע בעולמות התוכן של הסחורות היא באופן עקיף באמצעות השקעה במניות של החברות שעוסקות בכרייה, בהפקה או בעיבוד של אותן סחורות. במקום לקנות זהב באופן ישיר, משקיע יכול לרכוש מניות של ענקית כריית זהב; במקום לקנות חוזה על נפט, הוא יכול להשקיע בענקיות אנרגיה דוגמת שברון או אקסון מוביל. היתרון בהשקעה בחברות אלו הוא שהן עשויות לחלק דיבידנדים למשקיעים בניגוד לסחורה הפיזית עצמה, שאינה מייצרת תזרים מזומנים. מנגד, השקעה במניות של חברות חושפת אתכם גם לסיכונים ניהוליים ועסקיים ספציפיים של אותה חברה, ולא רק למחיר הסחורה הגלובלי, ולכן זוהי השקעה שמתנהגת מעט אחרת משוק הסחורות הטהור.

כדי לנצל את כל ההזדמנויות המגוונות ששוק הסחורות העולמי מציע, משקיעים זקוקים לפלטפורמת מסחר חזקה, אמינה ורב-תכליתית שמסוגלת לתת להם גישה למספר רב של בורסות ברחבי העולם במקביל. כאן בא לידי ביטוי היתרון הבלתי מעורער של אינטראקטיב ישראל, הפועלת תחת התשתיות הטכנולוגיות המתקדמות בעולם של אינטראקטיב ברוקרס. בניגוד למערכות בנקאיות מסורתיות שגובות עמלות מינימום עצומות ואינן תומכות במסחר מורכב, הפלטפורמה של אינטראקטיב מאפשרת לכם לסחור בחוזים עתידיים, בקרנות סל ובמניות של חברות סחורות מאותו החשבון בדיוק, בעמלות אפסיות ושקופות לחלוטין וללא שום דמי ניהול או דמי משמרת שינגסו לכם בתשואה בטווח הארוך.

מסך מסחר דרך פלטפורמת Interactive IL Desktop של אינטראקטיב ישראל





בין אם אתם סוחרים מנוסים שזקוקים לגרפים בזמן אמת ולמערכת ה-Trader Workstation המורכבת כדי לנהל פוזיציות בחוזים עתידיים על תירס או נפט, ובין אם אתם משקיעים מתחילים שמעדיפים להשתמש באפליקציית המובייל הידידותית כדי לקנות מדי חודש תעודת סל פשוטה שעוקבת אחרי מחיר הזהב, המערכת יודעת להתאים את עצמה למידות שלכם. בנוסף, המעטפת של אינטראקטיב ישראל מעניקה למשקיע הישראלי שירות לקוחות מקצועי, תמיכה טכנית והדרכות מסחר מקיפות בשפה העברית, מה שמסיר את החסמים המוכרים ומאפשר לכל אחד לצעוד בביטחון אל תוך הזירה הפיננסית הגלובלית. בסופו של יום, שוק הסחורות הוא כלי אסטרטגי ממדרגה ראשונה להגנה וצמיחה של ההון שלכם, ועם הפלטפורמה הנכונה והידע המתאים, גם אתם יכולים לנהל את התיק שלכם ממש כמו המקצוענים בוול סטריט.