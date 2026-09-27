כאשר מדד S&P 500 עולה או יורד, הכותרת מספרת לנו מה עשה "השוק", אבל היא לא מספרת מה התרחש מתחת לפני השטח. ביום מסוים מניות הטכנולוגיה יכולות לזנק בזמן שחברות האנרגיה יורדות, וביום אחר דווקא הבנקים, חברות הביטוח והתעשייה יכולים להוביל את העליות. בדיוק כאן נכנס המושג "סקטור" - חלוקה של החברות בשוק לקבוצות לפי תחום הפעילות הכלכלי המרכזי שלהן.

החלוקה המקובלת ביותר בשוק האמריקאי מבוססת על שיטת GICS - Global Industry Classification Standard - שפותחה על ידי MSCI ו-S&P Dow Jones Indices. לפי השיטה הזו, שוק המניות מחולק ל-11 סקטורים מרכזיים. כל סקטור מחולק בהמשך לענפים ותתי-ענפים, כך שניתן לעבור מרמת המאקרו של "טכנולוגיה" או "בריאות" לרמה ממוקדת הרבה יותר, כמו שבבים, תוכנה, ביוטכנולוגיה או ציוד רפואי.

עבור המשקיע, ההיכרות עם הסקטורים מאפשרת להבין טוב יותר לא רק באיזו חברה הוא מחזיק, אלא גם לאילו כוחות כלכליים הוא חשוף. חברה מצוינת יכולה להיפגע אם כל הענף שבו היא פועלת נמצא תחת לחץ, ולהפך - לעיתים מגמה חיובית בסקטור שלם יכולה לסחוף איתה גם חברות שביצועיהן העסקיים פחות בולטים.





11 הסקטורים שמרכיבים את שוק המניות האמריקאי

טכנולוגיית מידע (Information Technology) כולל חברות תוכנה, שבבים, חומרה ושירותי IT. כאן נמצאות חברות כמו מיקרוסופט (MSFT), אנבידיה (NVDA), אפל (AAPL) וברודקום (AVGO). זהו אחד הסקטורים הגדולים והמשפיעים ביותר בשוק האמריקאי, והוא רגיש במיוחד לציפיות לצמיחה, לריבית ולהשקעות בטכנולוגיות חדשות כמו AI וענן. קרן סל מוכרת שעוקבת אחר הסקטור היא XLK.

פיננסים (Financials) כולל בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, מנהלי נכסים ושירותים פיננסיים. חברות כמו ג'יי.פי מורגן (JPM), בנק אוף אמריקה (BAC) וגולדמן זאקס (GS) משתייכות אליו. הסקטור מושפע במידה רבה משיעורי הריבית, מצב האשראי, פעילות שוק ההון והמחזור הכלכלי. קרן סל מוכרת בתחום היא XLF.

בריאות (Health Care) מרכז חברות תרופות, ביוטכנולוגיה, ציוד רפואי, שירותי בריאות וביטוח רפואי. ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ), אלי לילי (LLY) ואבווי (ABBV) הן דוגמאות בולטות. הסקטור נחשב לעיתים דפנסיבי יחסית, משום שהביקוש לשירותי בריאות אינו נעלם בתקופות של האטה כלכלית. קרן סל מרכזית היא XLV.

צריכה מחזורית (Consumer Discretionary) כוללת מוצרים ושירותים שהצרכן יכול לוותר עליהם בתקופות קשות, כמו רכבים, מסעדות, מסחר מקוון, מלונאות ומוצרי יוקרה. אמזון (AMZN), טסלה (TSLA) והום דיפו (HD) נמצאות בסקטור הזה. הוא נוטה ליהנות מתקופות של צמיחה והתחזקות הצרכן ולהיפגע כאשר ההכנסה הפנויה יורדת. קרן הסל המרכזית היא XLY.

צריכה בסיסית (Consumer Staples) כוללת מוצרים שנקנים כמעט בכל מצב כלכלי - מזון, משקאות, מוצרי ניקיון וטיפוח. קוקה קולה (KO), פרוקטר אנד גמבל (PG) וקוסטקו (COST) הן דוגמאות מוכרות. משום שהביקוש למוצרים הללו יציב יחסית, הסקטור נחשב דפנסיבי יותר. קרן סל מרכזית היא XLP.





גלריה חברת אנבידיה השייכת לסקטור הטכנולוגיה ( shutterstock )





מאנרגיה ועד תקשורת: הסקטורים שמשלימים את התמונה

אנרגיה (Energy) כולל חברות נפט, גז ושירותים הקשורים להפקה ולעיבוד אנרגיה. אקסון מוביל (XOM) ושברון (CVX) הן מהחברות המזוהות ביותר עם התחום. ביצועי הסקטור מושפעים מאוד ממחירי הנפט והגז, מהיצע וביקוש עולמיים ומאירועים גיאופוליטיים. אחת מקרנות הסל המוכרות היא XLE.

תעשייה (Industrials) כולל חברות תעופה וביטחון, תחבורה, ציוד תעשייתי, בנייה, לוגיסטיקה ומכונות. קטרפילר (CAT), בואינג (BA) ו-GE Aerospace (GE) הן דוגמאות לכך. זהו סקטור שמושפע במידה רבה מהמחזור הכלכלי, מהוצאות ממשלתיות ומהשקעות בתשתיות. קרן סל מרכזית היא XLI.

שירותי תקשורת (Communication Services) משלב חברות אינטרנט, מדיה, בידור וטלקום. מטא (META), אלפאבית (GOOGL), נטפליקס (NFLX) וחברות תקשורת מסורתיות נמצאות בו. אחת מקרנות הסל הבולטות היא XLC. הסקטור משלב חברות צמיחה מהירות לצד עסקים בוגרים יותר, ולכן ההתנהגות שלו יכולה להשתנות משמעותית בהתאם להרכב.

חומרי גלם (Materials) כולל חברות כימיקלים, כרייה, מתכות, אריזות וחומרי בנייה. הוא מושפע ממחירי סחורות, פעילות תעשייתית וצמיחה גלובלית. קרן הסל XLB מספקת חשיפה לסקטור, שבו נמצאות בין היתר חברות כימיקלים וכרייה גדולות.

Utilities - שירותים ציבוריים כולל חברות חשמל, גז ומים. מדובר בעסקים עם ביקוש יציב יחסית, ולכן הסקטור נתפס לעיתים כדפנסיבי. עם זאת, משום שחברות רבות בו נושאות חוב משמעותי, הוא יכול להיות רגיש לשינויים בריבית. קרן סל מרכזית היא XLU.

נדל"ן (Real Estate) הוא הסקטור ה-11 וכולל בעיקר קרנות REIT וחברות נדל"ן ציבוריות. הוא מושפע מאוד מהריבית, מעלויות המימון וממצב שוק הנדל"ן. קרן סל מרכזית בתחום היא XLRE.\





חברת נטפליקס השייכת לסקטור שירותי התקשורת ( shutterstock )





למה בכלל חשוב להסתכל על הסקטורים?

החלוקה לסקטורים מאפשרת למשקיע לזהות אם תיק שנראה מגוון באמת מפוזר. מי שמחזיק אנבידיה, AMD, ברודקום ומיקרון אולי מחזיק בארבע מניות שונות, אבל בפועל חלק גדול מהחשיפה שלו עדיין מרוכז בעולם השבבים והטכנולוגיה. במצב שבו הסקטור כולו יורד, ארבע המניות עשויות להיפגע במקביל.

ניתוח סקטוריאלי גם מסייע להבין את מצב השוק. עלייה שמגיעה כמעט רק ממניות טכנולוגיה מספרת סיפור שונה מעלייה שבה גם פיננסים, תעשייה, אנרגיה וצריכה משתתפים. משקיעים מקצועיים עוקבים לכן לא רק אחר S&P 500 או נאסד"ק, אלא גם אחר "רוחב השוק" והסקטורים שמובילים או מפגרים.

בנוסף, סקטורים שונים מגיבים באופן שונה לסביבה הכלכלית. ריבית גבוהה יכולה להכביד על נדל"ן ועל חברות צמיחה מסוימות, בעוד שבנקים עשויים ליהנות בתנאים מסוימים ממרווחי ריבית גבוהים יותר. עלייה במחירי הנפט יכולה לתמוך בחברות אנרגיה אך עלולה להגדיל עלויות עבור חברות תעופה ותחבורה. אינפלציה, אבטלה וצמיחה משפיעות אפוא על כל חלק בשוק בדרך מעט אחרת.

מי שמעוניין להיחשף לתחום מסוים אינו חייב לבחור איזו חברה תהיה המנצחת. קרנות סל סקטוריאליות מאפשרות לרכוש באמצעות נייר אחד סל של חברות מאותו תחום. כך, למשל, ניתן לקבל חשיפה לטכנולוגיה באמצעות XLK, לפיננסים דרך XLF, לבריאות באמצעות XLV או לאנרגיה דרך XLE.

באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל ניתן לקבל גישה למניות ולקרנות סל סקטוריאליות בשווקים האמריקאיים והגלובליים, ולבחון את ביצועי הסקטורים לצד המדדים והמניות המרכיבות אותם. עבור מי שרוצה להבין לא רק מה עשה השוק היום אלא גם מי באמת הוביל אותו, מעקב אחר הסקטורים יכול להוסיף שכבה חשובה לניתוח.

בסופו של דבר, 11 הסקטורים הם מעין מפה של הכלכלה האמריקאית. הטכנולוגיה מספרת את סיפור החדשנות, הפיננסים את מצב האשראי, האנרגיה את מחירי הסחורות, הצריכה את מצב משק הבית והבריאות את הביקוש שאינו תלוי רק במחזור הכלכלי. מי שמבין את המפה הזו יכול להסתכל על שוק ההון בצורה רחבה יותר - ולא רק על מניה בודדת או מדד אחד.





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