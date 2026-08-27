שוק ההון מציע כיום מגוון עצום של אפשרויות השקעה. משקיעים יכולים לבחור בין מניות, קרנות סל, אג"ח, קרנות נאמנות, אופציות, חוזים עתידיים ומכשירים פיננסיים נוספים. במקביל, עומדים לרשותם גם מסלולי חיסכון והשקעה שונים, שכל אחד מהם מתאים למטרות אחרות, לטווחי זמן שונים ולרמות סיכון מגוונות. אולם לצד כל האפשרויות הללו, קיימת החלטה בסיסית שכל משקיע צריך לקבל כבר בתחילת הדרך - האם לנהל את ההשקעות בעצמו, או להפקיד את המשימה בידי אנשי מקצוע.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר המשקיעים שמנהלים את כספם באופן עצמאי, בעיקר בזכות התפתחות פלטפורמות המסחר הדיגיטליות והנגישות הגבוהה למידע פיננסי. במקביל, גם ניהול מקצועי של תיקי השקעות ממשיך להיות פתרון מבוקש בקרב משקיעים פרטיים, חברות, משרדי Family Office וגופים מוסדיים, שמעוניינים ליהנות מליווי מקצועי ומאסטרטגיית השקעה המותאמת לצרכים הייחודיים שלהם.

הבחירה בין שתי הדרכים אינה שאלה של נכון או לא נכון. היא תלויה בעיקר בזמן הפנוי של המשקיע, ברמת הידע שלו, במידת המעורבות שהוא מעוניין בה ובמורכבות תיק ההשקעות. לכל אחת מהגישות יתרונות משלה, וכיום ניתן גם לשלב ביניהן בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד.

ניהול עצמאי של תיק השקעות מעניק למשקיע שליטה מלאה על כל החלטה. הוא בוחר אילו מניות לרכוש, באילו קרנות סל להשקיע, כיצד לחלק את ההון בין אפיקים שונים ומתי לבצע שינויים בתיק. עבור משקיעים שנהנים ללמוד את השוק ולעקוב אחר ההתפתחויות הכלכליות, מדובר באפשרות שיכולות לספק גמישות מלאה.

עם זאת, ניהול עצמאי דורש השקעת זמן משמעותית. קבלת החלטות מושכלת מחייבת מעקב אחר דו"חות כספיים, נתוני מאקרו, החלטות ריבית, חדשות כלכליות, ביצועי חברות ומגמות בשווקים הגלובליים. בנוסף, המשקיע נדרש להתמודד גם עם האתגר הפסיכולוגי של קבלת החלטות בתקופות של תנודתיות גבוהה, כאשר לא תמיד קל להישאר נאמן לאסטרטגיה המקורית.

זו בדיוק הסיבה שרבים בוחרים לנהל את ההשקעות בעצמם רק לאחר תקופת לימוד משמעותית, או לחלופין להסתייע בכלי מחקר, מערכות מידע ופלטפורמות מסחר מתקדמות שמספקות נתונים בזמן אמת המאפשרות לקבל החלטות בצורה מושכלת יותר.





מהו בעצם תיק השקעות מנוהל?

ניהול תיק השקעות הוא שירות שבו המשקיע מעניק למנהל השקעות מקצועי הרשאה לנהל עבורו את תיק ההשקעות בהתאם למדיניות שהוגדרה מראש. בניגוד למוצרי חיסכון שבהם כספי כל המשקיעים מנוהלים יחד במסגרת מסלול אחד, תיק השקעות מנוהל מותאם באופן אישי לכל לקוח, בהתאם ליעדיו, לטווח ההשקעה, לרמת הסיכון המתאימה לו ולצרכיו הפיננסיים.

התהליך מתחיל בדרך כלל בפגישת היכרות ואפיון מקיפה, שבה נבחנים מצבו הפיננסי של הלקוח, מטרותיו, הניסיון שלו בשוק ההון והעדפותיו האישיות. בהתאם לנתונים הללו נבנית אסטרטגיית השקעה ייעודית, אשר מתעדכנת לאורך השנים בהתאם לשינויים בשווקים ובצרכים של הלקוח.

גם כאשר התיק מנוהל בידי איש מקצוע, המשקיע נשאר בעל החשבון ובעל הנכסים. הוא יכול לעקוב אחר ביצועי התיק, לקבל דו"חות שוטפים ולבצע משיכות כספים בהתאם לצורך, תוך שמירה על שקיפות מלאה בנוגע להרכב התיק ולביצועיו.

אחד היתרונות המרכזיים של תיק השקעות מנוהל הוא האפשרות להתאים את אסטרטגיית ההשקעה באופן מדויק לכל לקוח. אין שני משקיעים זהים, ולכן גם אין סיבה שכל אחד מהם יחזיק בדיוק את אותו תיק השקעות.

משקיע צעיר בעל אופק השקעה של עשרות שנים עשוי לבחור בחשיפה גבוהה יותר למניות, בעוד שמשקיע המתקרב לגיל הפרישה יעדיף בדרך כלל תיק שמרני יותר. ישנם לקוחות המעוניינים להתמקד בשוק האמריקאי, אחרים מחפשים פיזור גלובלי רחב יותר, ויש מי שמבקשים לשלב גם השקעות אלטרנטיביות, אג"ח, מטבעות או אסטרטגיות השקעה מתקדמות.

לשם כך נדרשת עבודת מחקר מתמשכת, בחינת שינויים בשווקים, ניתוח סקטורים וחברות, והתאמת התיק בהתאם להתפתחויות הכלכליות. ניהול השקעות מקצועי אינו מסתיים בבניית התיק הראשונית, אלא ממשיך לאורך כל חיי ההשקעה באמצעות מעקב, איזונים ועדכונים שוטפים.





אחד היתרונות המרכזיים של תיק השקעות מנוהל הוא האפשרות להתאים את אסטרטגיית ההשקעה באופן מדויק לכל לקוח. ( shutterstock )





גם מנהלי השקעות זקוקים לתשתית מקצועית

מעבר לאיכות ניהול ההשקעות, קיימת חשיבות רבה גם לתשתית הטכנולוגית שעליה מתבצעת הפעילות. ככל שתיקי ההשקעות הופכים מורכבים יותר וכוללים פעילות במספר שווקים, מטבעות ומכשירים פיננסיים, כך גדל הצורך במערכות מתקדמות המאפשרות לבצע את הפעילות בצורה יעילה, מאובטחת וגמישה.

אינטראקטיב ישראל מספקת פתרונות ייעודיים לא רק למשקיעים פרטיים, אלא גם למנהלי השקעות, חברות, קרנות גידור, Family Offices וגופים מוסדיים. באמצעות התשתית של Interactive Brokers ניתן לנהל מגוון רחב של סוגי חשבונות, לרבות חשבונות חברה, חשבונות מוסדיים וחשבונות המאפשרים ניהול של מספר תיקי לקוחות תחת סביבת עבודה אחת.





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המערכת מעניקה גישה ליותר מ-150 שווקים ברחבי העולם, מגוון רחב של מניות, קרנות סל, אג"ח, אופציות, חוזים עתידיים ומטבעות, לצד כלי מסחר ומחקר מתקדמים המאפשרים למנהלי השקעות לנהל את פעילותם בצורה יעילה ומרוכזת.

בעולם ההשקעות המודרני, איכות הניהול אינה נמדדת רק בבחירת הנכסים, אלא גם ביכולת לבצע בקרה שוטפת, לעקוב אחר ביצועים, לנהל סיכונים ולהתאים את התיק למציאות המשתנה. משקיעים פרטיים ומנהלי השקעות כאחד זקוקים כיום לכלים המאפשרים להם לראות תמונה רחבה, לבצע פעולות במהירות ולפעול בשווקים שונים באמצעות מערכת אחת.

לכן, בחירת פלטפורמת המסחר או הגוף שדרכו מתבצע ניהול ההשקעות הפכה לחלק בלתי נפרד מתהליך קבלת ההחלטות. מעבר לעמלות, חשוב לבחון את היצע השווקים, מגוון המוצרים הפיננסיים, איכות כלי המחקר, אפשרויות הדיווח ורמת השירות שמקבלים לאורך הדרך.

לסיכום, ניהול עצמאי של תיק השקעות וניהול באמצעות איש מקצוע אינם מתחרים זה בזה, אלא מייצגים שתי גישות שונות לניהול ההון. ישנם משקיעים שנהנים לקבל כל החלטה בעצמם, בעוד אחרים מעדיפים להקדיש את זמנם לעיסוקיהם ולהיעזר באנשי מקצוע שינהלו עבורם את התיק בהתאם למדיניות שהוגדרה מראש.

בסופו של דבר, ההחלטה צריכה להתבסס על היעדים האישיים, רמת הידע, הניסיון, הזמן הפנוי ומידת המעורבות שכל משקיע מעוניין לקחת. בין אם בוחרים לנהל את ההשקעות באופן עצמאי ובין אם נעזרים במנהל השקעות מקצועי, חשוב להסתמך על תשתית טכנולוגית מתקדמת, גישה רחבה לשווקים וכלי עבודה שיאפשרו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה בצורה יעילה, שקופה ומבוקרת לאורך זמן.





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