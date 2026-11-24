מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

עושים שוק בחדר מסחר ( קרדיט: Shutterstock )

מרבית המשקיעים נוטים לחשוב על הבורסה כעל זירת מסחר ישירה שבה קונה פוגש מוכר, מתמקח עמו על המחיר, והעסקה יוצאת לפועל. אבל במציאות, המנגנון הפיננסי המניע את שוק ההון הגלובלי מורכב הרבה יותר, ונשען ברובו על גופים מוסדיים רבי עוצמה המכונים "עושי שוק" (Market Makers). גופים אלו מתפקדים כצד הנגדי הכמעט קבוע בכל פעולת מסחר, והם אלו שמבטיחים את קיומה של נזילות רציפה גם בימים של סערות בשווקים.

המחיר שאתם רואים על המסך אינו רק תוצר של היצע וביקוש תיאורטיים, אלא משקף את הערכת הסיכון של אותם עושי שוק, המתורגמת לפער שבין מחיר הקנייה למחיר המכירה (Bid-Ask Spread). כתבה זו חושפת כיצד פועלים מאחורי הקלעים הכוחות הקובעים את מחיר המניות, כיצד פער הציטוטים עשוי להשפיע בתשואה שלכם, ומדוע הגישה הישירה לשוק באמצעות פלטפורמות מסחר עצמאיות היא קריטית.

כיצד נקבע מחיר המניה בפועל ומהו תפקידם של עושי השוק?

כאשר משקיע מתבונן בנתוני מניה כלשהי במערכת המסחר, הוא רואה לרוב שני מחירים שונים באותו רגע והם: מחיר הקנייה (Bid) - המחיר המקסימלי שבו מישהו מוכן לרכוש את המניה, ומחיר המכירה (Ask) - המחיר המינימלי שבו מישהו מוכן למכור אותה. ההפרש בין שני המחירים הללו נקרא פער הציטוטים (Spread). בניגוד לתפיסה הרווחת, המפגש בין ה-Bid ל-Ask אינו נוצר רק כתוצאה מהסכמה מקרית בין שני משקיעים פרטיים במקומות שונים בעולם. כאן נכנסים לתמונה עושי השוק.

עושי השוק הם בנקי השקעות, קרנות גידור או חברות מסחר אלגוריתמיות, אשר מקבלים רישיון מהבורסה לצטט באופן רציף מחירי קנייה ומכירה עבור רשימת מניות מוגדרת. תפקידם המרכזי הוא לספק נזילות (Liquidity). משמעות הדבר היא שכאשר משקיע מבקש למכור את המניות שלו באופן מיידי, הוא אינו צריך להמתין עד שיימצא קונה שיהיה מעוניין בדיוק באותה כמות ובאותו מחיר. עושה השוק מחויב לרכוש ממנו את המניות לתוך המלאי העצמי שלו, ובמקביל למכור מניות למשקיעים אחרים המבקשים לקנות. עושה השוק אינו מרוויח בהכרח מעלייה או ירידה של מחיר המניה לטווח הארוך, אלא גוזר את רווחיו מאותו פער ציטוטים – הוא קונה את המניה במחיר ה-Bid הנמוך, ומוכר אותה כמעט מיד במחיר ה-Ask הגבוה יותר.

ככל שמניה היא סחירה ומבוקשת יותר (כדוגמת מניות ענקיות הטכנולוגיה כמו אפל או אנבידיה), כך מתחרים עליה מספר רב של עושי שוק. התחרות העזה ביניהם מכווצת את פער הציטוטים לסנטים בודדים, מה שמוזיל את עלות הכניסה והיציאה עבור המשקיע הפרטי. מנגד, במניות קטנות (Small Caps) או בימי מסחר המתאפיינים בתנודתיות קיצונית ופאניקה, עושי השוק נוטלים על עצמם סיכון גבוה יותר כשהם מחזיקים מלאי של מניה שצונחת. בתגובה, הם מרחיבים משמעותית את פער הציטוטים כדי להגן על עצמם, מה שעלול לייקר באופן אגרסיבי את עלות ביצוע העסקה עבור ציבור הסוחרים.

גלריה המחשה של מחירי Bid ו-Ask ( קרדיט: Shutterstock )





כיצד פלטפורמת המסחר משפיעה על פערי הציטוטים ותשואת התיק?

הבנת מנגנון עושי השוק ממחישה עד כמה חיונית הגישה הישירה לליבת המסחר (Direct Market Access DMA). משקיעים המנהלים את תיק ההשקעות שלהם דרך המערכת הבנקאית המסורתית בישראל נתקלים לעיתים קרובות בתופעה של פערי ציטוטים מורחבים. הבנקים פועלים לרוב דרך מספר גורמי תיווך עד שהפקודה מגיעה לעושה השוק בארצות הברית. שרשרת זו עלולה לגרום לעיכובים קלים בביצוע, שבעולם של אלגוריתמים מתורגמים לביצוע עסקאות במחירים פחות אופטימליים, ובפערים רחבים יותר ממה שהיה זמין באותו רגע בבורסה. זאת בנוסף לעלויות הישירות שהבנקים גובים, כגון פערי המרת מט"ח רחבים מאוד ודמי משמרת מצטברים.

לעומת זאת, סוחרים ומשקיעים הפועלים דרך פלטפורמות מסחר בינלאומיות המונגשות בישראל, כדוגמת אינטראקטיב ישראל, נהנים מחיבור ישיר לבורסות המובילות בארצות הברית ובאירופה באמצעות מערכות מסחר מתקדמות כגון Interactive IL Desktop המנתבות את פקודת המסחר של הלקוח בזמן אמת, תוך שברירי שנייה, אל עבר עושה השוק המציע את הציטוט הטוב וההדוק ביותר (Best Execution). יכולת טכנולוגית זו מבטיחה שהמשקיע ישלם את פער הציטוטים המינימלי ביותר האפשרי. כאשר משלבים זאת עם היעדר מוחלט של דמי משמרת והמרת מטבע זר בשערי שוק רציפים בעלות זניחה, הפלטפורמה העצמאית מאפשרת למקסם את התשואה הריאלית של התיק.

כדי לכמת את ההשפעה של חוסר גישה ישירה ועמלות נלוות, נבחן סימולציה של משקיע המקצה 100,000 שקלים לרכישת מניות בארצות הברית לתקופה של 10 שנים, בהנחת תשואה שנתית ממוצעת ברוטו של 8%. כאשר המשקיע פועל דרך הבנק, הוא סופג לרוב מרווח המרה (Spread) של כ-1% בעת רכישת הדולרים, המוריד את סכום ההשקעה הפעיל ל-99,000 שקלים עוד בטרם נרכשה המניה. לאורך עשור, הבנק גובה דמי משמרת של כ-0.2% לשנה, המשנמכים את התשואה נטו ל-7.8%. בסיום התקופה, שווי התיק יצמח לכ-209,800 שקלים, ואז ייגבה מרווח המרה נוסף חזרה לשקלים לפני ניכוי מס. אם אותו משקיע יפעל בחשבון מסחר עצמאי בעל נגישות ישירה, הוא ייהנה מהמרה בשער רציף (בעלות של דולרים בודדים), ומלוא הקרן (100,000 שקלים) תייצר ריבית דריבית מלאה של 8% ללא גביית דמי משמרת כלל. שווי התיק בסיום התקופה יזנק לכ-215,800 שקלים. הפער של למעלה מ-6,000 שקלים, בתוספת החיסכון בעלויות פער הציטוטים בעת ביצוע הפקודות, מוכיח כי עלויות התיווך הבנקאי פוגעות באופן ישיר בליבת הרווח של המשקיע.

ביצוע פקודת Limit במערכת Interactive IL Desktop ( קרדיט: Interactive IL Desktop )





כללי אצבע למשקיע: כיצד להתמודד עם פערי ציטוטים ותנודתיות עושי השוק?

ההבנה כי הציטוט שעל המסך נשלט על ידי עושי שוק שמתמחרים את הסיכון של עצמם, מחייבת את המשקיע לאמץ מספר כללי פעולה ברורים כדי להימנע מלשלם מחירים מופקעים על עסקאות פשוטות. ככל שהמשקיע יישם כללים אלו, כך הוא יצמצם את "מס הנזילות" שהוא משלם למערכת הפיננסית.

1) הימנעו מפקודות שוק (Market Orders) במניות תנודתיות. כאשר סוחר משדר פקודת שוק, הוא למעשה אומר לעושה השוק "קנה עבורי את המניה בכל מחיר שקיים כרגע". ברגעים של תנודתיות גבוהה, או בעת פתיחת יום המסחר, עושי השוק מרחיבים את הפערים כדי להגן על עצמם. שימוש בפקודת שוק עשוי להוביל לביצוע עסקה במחיר גרוע משמעותית ממה שהוצג על המסך. הפתרון המקצועי הוא שימוש עקבי בפקודת הגבלת שער (Limit Order), אשר מכתיבה לעושה השוק את המחיר המקסימלי שאותו המשקיע מוכן לשלם. אם אין מוכר במחיר זה, העסקה פשוט לא תצא לפועל, והמשקיע יהיה מוגן מקפיצות מחיר אקראיות.

2) היזהרו בשעות פתיחת המסחר ובפרסום דוחות כספיים. חמש עשרה הדקות הראשונות של יום המסחר בוול סטריט מתאפיינות ב"גילוי מחיר" (Price Discovery). בשלב זה, עושי השוק מנסים לאזן בין אלפי הפקודות שהצטברו במהלך הלילה. חוסר הוודאות גורם להם להציג פערי Bid-Ask רחבים במיוחד, גם במניות ענק. התנהגות דומה מתרחשת מיד לאחר פרסום דוחות כספיים או החלטות ריבית. סוחרים מנוסים ממתינים לרוב לשוך הסערה הראשונית, ונותנים למרווחים להתכווץ חזרה לממדיהם הטבעיים לפני שהם מבצעים את פעולות המסחר שלהם.

3) התמקדו בנכסים בעלי רמת נזילות גבוהה. ככל שמחזור המסחר היומי של מניה גבוה יותר, כך הסיכון של עושה השוק יורד, ופער הציטוטים מתכווץ לסנטים בודדים. השקעה במניות של חברות קטנות מאוד או בתעודות סל אקזוטיות בעלות מחזורי מסחר נמוכים, גוררת אחריה פערי ציטוטים שעלולים להגיע לאחוז שלם או יותר משווי העסקה. משקיע פסיבי הבונה תיק ארוך טווח ייטיב לעשות אם יתמקד בקרנות סל מובילות ונזילות (כגון אלו העוקבות אחר מדדי ה-S&P 500 או הנאסד"ק), שבהן התחרות בין עושי השוק עשויה להבטיח לרוב תמחור הוגן.

לסיכום, הבנת התפקיד המכריע של עושי השוק מתקנת את האשליה האופטית לפיה המסחר בבורסה הוא מפגש ישיר ופשוט בין קונים למוכרים. פערי הציטוטים (Bid-Ask Spread) אינם תקלה טכנית, אלא ביטוי חי לתמחור הסיכון ולעלות מתן הנזילות בשווקים הפיננסיים. עבור המשקיע הפרטי, ההתמודדות עם מנגנון זה מחייבת עבודה חכמה המבוססת על שימוש בפקודות מסחר, הימנעות ממסחר ברגעי פאניקה, וחשוב מכל בחירה נכונה של פלטפורמת המסחר.

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מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל