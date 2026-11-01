מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

כאשר אנשים שומעים את המילים "השקעות בשוק ההון", רבים מהם מיד מדמיינים סוחרי מניות ממולחים בוול סטריט ומסכים מהבהבים בירוק ואדום. התפיסה השגויה הזו מונעת מרבים לעשות את הצעד הראשון בעולם ההשקעות, מתוך מחשבה שאין להם מספיק כסף כדי שזה יהיה משתלם. אלא שהמציאות הפיננסית שונה לחלוטין. הכוח האמיתי מאחורי יצירת עושר לאורך זמן אינו בהכרח הון ראשוני עצום או יכולת פנומנלית לבחור מניות מנצחות, אלא עיקרון מתמטי פשוט ועוצמתי שנקרא ריבית דריבית (Compound Interest). העיקרון הזה עשוי לאפשר את הגדלת ההון האישי שלכם עם מספיק זמן, סבלנות והתמדה.

איך זה עובד במספרים?

כדי להבין את העוצמה של הריבית דריבית, צריך קודם כל להבין מהי ריבית פשוטה. אם הפקדתם למשל 10,000 שקלים בתוכנית המניבה 10% בשנה, תוכלו לקבל בסוף השנה הראשונה 1,000 שקלים שיתווספו ל-10,000 שקלים שהפקדתם. גם בסוף השנה השנייה (במידה והריבית לא השתנתה) תקבלו עוד 1,000 שקלים, וכך הלאה. ריבית דריבית, לעומת זאת, משנה את חוקי המשחק. בסוף השנה הראשונה אכן יהיו לכם 11,000 שקלים, אך בשנה השנייה ה-10% יחושבו על כל הסכום החדש, כלומר תרוויחו 1,100 שקלים, ובשנה שלאחר מכן הרווח יחושב על 12,100 שקלים. בתחילה ההבדל נראה זניח, אך ככל שהשנים חולפות, הסכום שהרווחתם ממשיך להצטבר עד שיכול להיווצר מצב שבו הריבית עצמה עשויה לייצר יותר כסף מאשר ההפקדות המקוריות שלכם.

אז איך זה עובד בעולם ההשקעות? נניח שאתם מחליטים להשקיע 1,500 שקלים בכל חודש בקרן סל העוקבת אחר מדד מוביל, כמו ה-S&P 500, שמניב היסטורית תשואה שנתית ממוצעת של כ-8% (לאחר ניכוי אינפלציה ובהתבסס על ממוצעי עבר לאורך עשרות שנים). אתם מתמידים בהשקעה הזו במשך 20 שנה בדיוק, מבלי לפספס אף חודש ומבלי למשוך את הכסף בדרך, גם כשהשוק חווה ירידות זמניות או משברים נקודתיים. מדובר בהתמדה שדורשת משמעת, אך אינה מצריכה ידע כלכלי מורכב או מעקב יומיומי אחר חדשות שוק ההון.

לאחר 20 שנה של הפקדות חודשיות, סך כל הכסף שהכנסתם מכיסכם לתיק ההשקעות יעמוד על 360,000 שקלים (1,500 שקלים כפול 12 חודשים כפול 20 שנה). אך בזכות כוחה של הריבית דריבית, הפוטנציאל של תיק ההשקעות שלכם יוכל להגיע לסכום של כ-880,000 שקלים! כלומר, יותר ממה שהשקעתם בפועל.

אחת הדרכים הנוחות לביצוע השקעה לטווח ארוך היא שירות ההשקעה הקבועה (הידועה גם כשיטת DCA – Dollar-Cost Averaging), המאפשרת להפקיד סכום קבוע לאורך זמן. באינטראקטיב ישראל תוכלו להשקיע באמצעות השירות הזה במגוון מניות ותעודות סל שתרצו.

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מה יכול לפגוע בריבית הדריבית?

הגורם המרכזי שיכול לפגוע באיכות של הריבית דריבית הוא הזמן. ריבית דריבית עובדת הכי טוב לאורך זמן, מכיוון שכל עיכוב בהשקעה הוא אובדן פוטנציאלי של רווח. למשל, משקיע שמתחיל בגיל צעיר ומפקיד סכום קטן לאורך זמן ממושך, ברוב המקרים יעקוף את ההכנסות של משקיע שהתחיל בגיל מאוחר, גם אם הוא הפקיד סכום כפול; זאת פשוט בגלל שלמשקיע הראשון היה הרבה יותר זמן לצבור ריבית מאשר למשקיע המבוגר.

משקיע שמתחיל בגיל 25 ומפקיד סכום קטן, תמיד יעקוף משקיע שמתחיל בגיל 40 ומפקיד סכום כפול, פשוט כי לכדור השלג של המשקיע הראשון היה הרבה יותר זמן להתגלגל ולצבור מסה. כל שנת עיכוב בכניסה לשוק ההון משמעותה אובדן של שנות הרווח המשמעותיות ביותר – אלו שמגיעות בסוף תקופת ההשקעה, כאשר התיק כבר גדול והאחוזים מתורגמים לסכומי עתק.

מעבר לזמן, ישנו גורם נוסף שיכול לנגוס באפקט הריבית דריבית באופן דרמטי, והוא דמי הניהול והעמלות. בדיוק כפי שהרווחים מצטברים, כך גם העלויות עלולות להצטבר לאורך עשרות שנים ולגלח מאות אלפי שקלים מפוטנציאל הרווח הסופי של התיק שלכם. לכן, אחד הדברים החשובים שכדאי לבדוק הוא על אילו עמלות אתם משלמים וכמה. זו הסיבה שמשקיעים חכמים מקפידים לפעול דרך פלטפורמות מסחר בעלות עמלות נמוכות והוגנות. אחת מפלטפורמות המסחר האלו היא אינטראקטיב ישראל, הפועלת תחת התשתיות של Interactive Brokers – אחד הברוקרים הגדולים בעולם, ומציעה מודל תחרותי של עמלות מסחר ללא דמי ניהול ומאפשרת להשקיע ללא מינימום הפקדה, תוך גישה ישירה לשווקים הגלובליים.

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לסיכום, אפקט הריבית דריבית הוא אחד המנגנונים החשובים למי שמעוניין ליצור ביטחון כלכלי ולבנות הון משמעותי. אך חשוב לזכור ששוק ההון מלא גם בסיכונים, ומי שמחפש ריגושים מהירים ואינו מחשב סיכונים עלול למצוא את עצמו מפסיד את כספו. לכן, לפני שאתם מחליטים להשקיע, הכינו לכם תוכנית מסודרת ושימו דגש על בחירת פלטפורמת המסחר שלכם. אפקט הריבית דריבית פועל לטובת מי שמוכן להיות סבלני, אך מי שמחפש ריגושים מהירים ואינו מחשב סיכונים עלול למצוא את עצמו מפסיד את כספו. עבור מי שתכנן את צעדיו ומוכן להיות סבלני ולתת לזמן לעשות את שלו, הוא עשוי להרוויח מהתוצאות.