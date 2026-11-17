מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

מה עומד מאחורי הביקוש להנפקת אנתרופיק?

היקף הגיוס של אנתרופיק משקף את צורכי ההון העצומים של תעשיית הבינה המלאכותית לפיתוח תשתיות מחשוב. במסגרת ההנפקה, החברה מציעה 825 מיליון מניות בטווח מחירים של 70 עד 78 דולר למניה, נתון שעשוי לשקף פוטנציאל גיוס ציבורי של עד 64.4 מיליארד דולר. במקביל להנפקה לציבור, מתבצעת הקצאה פרטית בהיקף של 26 מיליארד דולר לענקיות הטכנולוגיה אנבידיה, גוגל ומיקרוסופט, המהוות במקביל שותפות אסטרטגיות וספקיות תשתית של החברה. בסך הכול, מדובר בגיוס הון של עד 90.4 מיליארד דולר, המעניק לאנתרופיק שווי שוק מוערך של כ-1.4 טריליון דולר.

הביקוש למניות לקראת תמחור ההנפקה (אשר ייקבע סופית ביום רביעי) גבוה במיוחד. ספר ההזמנות הגיע לחיתום יתר (Oversubscription) של פי 6 מכמות המניות המוצעות, נתון שעוקף את ביקושי המוסדיים שנרשמו בימים הראשונים של הנפקת חברת החלל SpaceX מוקדם יותר השנה. המנוע הפיננסי המרכזי המגבה תמחור זה הוא קצב צמיחת ההכנסות של אנתרופיק, אשר הגיע באוקטובר 2026 לקצב הכנסות שנתי חוזר (ARR) של כ-81 מיליארד דולר, הנובע ממכירת שירותי עיבוד ומינויים למגזר העסקי והפרטי.

גלריה Claude מודל השפה של אנתרופיק ( shutterstock )

כמו בכל אירוע הנפקה גדול, המשקיעים נדרשים לבחון את פוטנציאל הצמיחה אל מול הסיכונים המובנים במסחר ראשוני:

היתרונות בהנפקה של אנתרופיק: ההשתתפות של אנבידיה, גוגל ומיקרוסופט בהקצאה הפרטית יכולה להוות הבעת אמון מוסדית וטכנולוגית במודל העסקי של אנתרופיק. קצב ההכנסות של 81 מיליארד דולר עשוי להעיד על כך שהחברה חצתה את שלב הפיתוח וכבר מייצרת ערך כלכלי ממשי לתאגידים. בנוסף, מודלי השפה של אנתרופיק מתאפיינים בדגש על בטיחות ה-AI, נתון שעשוי להפוך ליתרון תחרותי בסביבה שבה ארגונים חוששים מדלף מידע ומהזיות של בינה מלאכותית (Hallucinations).

האתגרים וסיכוני ההשקעה: הסיכון המיידי עבור משקיעים פרטיים נובע מהדינמיקה של ההיצע והביקוש. בשל ביקושי היתר העצומים, חתמי ההנפקה יעניקו עדיפות למשקיעים מוסדיים וקיימים, בעוד שמגזר הריטייל (משקיעים פרטיים) צפוי לקבל הקצאה של עד 20% מהמניות בלבד. כתוצאה מכך, עם פתיחת המסחר בנאסד"ק, המחיר עשוי "לקפוץ" (Gap Up) הרבה מעבר לטווח של 70–78 דולר. משקיע שיקנה בשעות הראשונות עלול לרכוש את המניה בתמחור יתר משמעותי, ועלול להיות חשוף להפסדים אם המניה תבצע תיקון טבעי מטה לאחר שעות המסחר הראשונות. בנוסף, שווי של 1.4 טריליון דולר אינו משאיר מקום לטעויות אסטרטגיות, והחברה כפופה לסיכונים רגולטוריים גוברים מצד ממשלות המבקשות להדק את הפיקוח על פיתוחי AI מתקדמים לאחר בחירות האמצע בארה"ב.

כיצד יכולים משקיעים ישראלים לפעול בהנפקות בינלאומיות?

השתתפות פיזית בשלב החיתום (IPO) שמורה לרוב ללקוחות מוסדיים, לקרנות גידור או ללקוחות בעלי הון פנוי גבוה במיוחד בבנקי ההשקעות המובילים בארה"ב. עבור המשקיע הפרטי, ההזדמנות הראשונה לרכוש את המניה נוצרת כאשר היא מתחילה להיסחר בשוק המשני (Secondary Market), ישר בפתיחה בנאסד"ק.

כדי להגיב במהירות ביום המסחר הראשון, נדרשת תשתית מסחר אמינה ומהירה. פלטפורמות מסחר עצמאיות הפועלות בישראל, כדוגמת אינטראקטיב ישראל, מספקות חיבור ישיר ורציף לבורסות ארצות הברית ללא גורמי תיווך מעכבים. בניגוד למערכות בנקאיות רבות הכפופות לעמלות פעולה יקרות ולדמי משמרת, בחשבון מסחר עצמאי ניתן לשדר פקודות רכישה למניית ANT בעמלות ביצוע של סנטים בודדים. יתרה מכך, סוחרים מנוסים יכולים לעשות שימוש בפקודות מתקדמות (כגון Limit Order) כדי להגדיר מראש את המחיר המקסימלי שהם מוכנים לשלם עבור המניה ביום הפתיחה התנודתי, ובכך להימנע מרכישה במחיר מופקע ברגעי הלחץ הראשונים.

תרחישי השוק (Bull vs. Bear) והיערכות מעשית ליום ההנפקה

לקראת יום חמישי, מנועי המחקר הפיננסיים מחלקים את הציפיות לשני תרחישים מרכזיים המשפיעים על החלטות המסחר:

● התרחיש החיובי (Bull Case): המניה נפתחת בעליות שערים חדות, אך בשל מיעוט מניות צפות (Float) ונעילת מניות של המייסדים וענקיות הטכנולוגיה, הביקוש ממשיך לדחוף את המחיר מעלה בימים הראשונים. בתרחיש זה, החברה מתבססת במהירות כמעצמת הענן השנייה בגודלה בתחום ה-AI אחרי הכלים של מיקרוסופט/OpenAI.

● התרחיש השלילי (Bear Case): המניה נפתחת בפער מחירים (Gap) עצום כלפי מעלה עקב הייפ תקשורתי, אך משקיעים מוסדיים מנצלים את המחיר המנופח כדי לממש רווחים מהירים ("Flipping"). התוצאה היא לחץ מכירות שגורר את המניה לירידות חדות כבר ביומה הראשון, תוך פגיעה במשקיעים פרטיים שקנו בשיא.

3 כללי אצבע למשקיע ביום ההנפקה:

1. הימנעות מפקודות שוק (Market Orders): ביום ההנפקה, התנודתיות קיצונית. שליחת פקודת שוק עלולה לגרום לרכישת המניה במחיר גבוה בהרבה מהמתוכנן. יש להשתמש תמיד בפקודת הגבלת שער (Limit Order) המגדירה מראש את המחיר המקסימלי לרכישה.

2. המתנה לגילוי מחיר (Price Discovery): סוחרים מנוסים נוטים להימנע מרכישה בדקות הראשונות של פתיחת המסחר, וממתינים למספר שעות או ימים עד שהמניה מייצרת אזור תמיכה גרפי ומשחררת את הלחץ הספקולטיבי הראשוני.

3. ניהול פוזיציה מידתי: למרות ההבטחה הטכנולוגית, חברות חדשות בבורסה נוטות לחוות תנודתיות עזה בחודשים הראשונים (במיוחד לקראת מועד פקיעת חסימת המניות לעובדים – Lockup Expiration). יש להקצות להשקעה זו משקל מידתי התואם את פרופיל הסיכון של התיק הכולל.

טבלת נתונים מרכזיים: פרופיל הנפקת אנתרופיק (ANT)

טבלת נתונים מרכזיים: פרופיל הנפקת אנתרופיק ( אינטראקטיב ישראל )

הנפקת אנתרופיק (ANT) מסתמנת כאחד מאירועי הנזילות המרכזיים של העשור, המאשרר את הפיכתה של תעשיית הבינה המלאכותית ממחקר ופיתוח לענף מכניס המגלגל עשרות מיליארדי דולרים בשנה. ביקושי היתר העצומים והגיבוי של ענקיות הטכנולוגיה עשויים להצביע על אמון מוסדי גבוה, אך הם גם יוצרים סביבת מסחר ראשונית עתירת סיכונים ותנודתיות עבור המשקיע הפרטי. ניהול תיק עצמאי דרך פלטפורמות מסחר בינלאומיות מאפשר למשקיעים להשתתף בשוק זה בגישה ישירה ובעלויות נמוכות, אך מחייב נקיטת משנה זהירות, שימוש בפקודות מסחר מוגבלות (Limit) והימנעות מרדיפה אחר מחירי הפתיחה ברגעי השיא של ההתלהבות הציבורית.

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