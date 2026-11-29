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גלריה בורסת הנאסד"ק בניו יורק ( shutterstock )

בורסת הנאסד"ק (NASDAQ) נחשבת בעשורים האחרונים ללב הפועם של תעשיית הטכנולוגיה העולמית. עבור משקיעים המחפשים חשיפה למנועי הצמיחה של הכלכלה המודרנית - החל ממחשוב ענן, בינה מלאכותית, ביוטכנולוגיה ועד לרשתות החברתיות.

השם נאסד"ק הפך למילה נרדפת לחדשנות ועם זאת, כאשר משקיעים מדברים על "השקעה בנאסד"ק", הם לרוב אינם מתכוונים לבורסה עצמה, אלא למדד הדגל שלה. כתבה זו מנתחת לעומק את ההבדלים בין המדדים השונים, בוחנת את היתרונות והסיכונים המובנים בהשקעה מוטת טכנולוגיה, ומשווה בין העלויות של ניהול ההשקעה דרך המערכת הבנקאית המסורתית לבין פלטפורמות מסחר עצמאיות.

מהו למעשה מדד הנאסד"ק ואילו חברות מרכיבות אותו?

כדי להבין את אפשרויות ההשקעה, יש לעשות סדר במושגי היסוד. נאסד"ק היא בורסה לניירות ערך (השנייה בגודלה בעולם אחרי ה-NYSE), שבה נסחרות אלפי חברות. כאשר גופי התקשורת מדווחים על "עליות בנאסד"ק", הם מתייחסים בדרך כלל למדד נאסד"ק 100 (NASDAQ-100). מדד זה עוקב אחר 100 החברות הלא-פיננסיות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה זו, ומשקלו נקבע על פי שווי השוק של החברות.

רשימת החברות הכלולות במדד נאסד"ק 100 מורכבת בעיקרה מתאגידי הענק המובילים את הכלכלה העולמית, ובראשם אפל, מיקרוסופט, אנבידיה, אלפאבית (גוגל), מטא ואמזון. בניגוד למדד ה-S&P 500 המייצג את הכלכלה האמריקאית הרחבה וכולל בנקים, חברות אנרגיה ותעשייה, מדד הנאסד"ק 100 מוטה באופן מובהק (למעלה מ-50%) לסקטור הטכנולוגיה והתקשורת. הרכב ייחודי זה הופך אותו לאינדיקטור המרכזי למצב תעשיית החדשנות העולמית, אך גם מכתיב את רמת התנודתיות שלו.

מדוע משקיעים בוחרים להיחשף למדד הנאסד"ק ומהם הסיכונים המובנים?

היתרון המרכזי המושך הון אל מדד הנאסד"ק הוא פוטנציאל הצמיחה (Growth). לאורך שני העשורים האחרונים, החברות המרכיבות את המדד הוכיחו יכולת לייצר צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים, תוך שהן משבשות תעשיות מסורתיות (Disruption). משקיע הרוכש קרן מחקה על המדד יכול לקבל חשיפה מיידית למהפכות הטכנולוגיות הגדולות ביותר - ממעבר לסמארטפונים, דרך מהפכת הענן ועד לפיתוחי הבינה המלאכותית (AI), ללא צורך לנסות ולנחש איזו חברה בודדת תנצח בתחרות.

מנגד, ההטיה הטכנולוגית המובהקת של המדד נושאת עמה סיכוני ריכוזיות ותנודתיות שאינם מתאימים לכל פרופיל השקעה. העובדה שהמדד אינו כולל מניות ממגזר הפיננסים (בנקים) או האנרגיה, מונעת ממנו ליהנות מתקופות שבהן סקטורים אלו מובילים את השוק, כגון בסביבת ריבית עולה או משברי אנרגיה. בנוסף, חברות טכנולוגיה מתומחרות לרוב במכפילים גבוהים על סמך ציפיות לרווחים עתידיים. כאשר סביבת המאקרו משתנה, למשל, אם הבנק המרכזי מעלה את הריבית בחדות, חברות אלו סופגות לעיתים קרובות את ירידות השערים החדות ביותר, מה שעלול להפוך את התיק של משקיע הנאסד"ק לפגיע לתיקונים אגרסיביים.

בנק מסחרי או חשבון מסחר עצמאי: כיצד נכון לרכוש את המדד?

הדרך היעילה ביותר להשקיע בנאסד"ק 100 היא באמצעות רכישת קרנות סל (ETFs) העוקבות אחר המדד, כאשר המוכרת והנזילה שבהן היא קרן QQQ (או אחותה בעלת דמי הניהול המופחתים QQQM) של חברת Invesco. עם זאת, שורת הרווח של המשקיע תלויה דרמטית בפלטפורמה שדרכה מתבצעת הרכישה. אינטראקטיב ישראל מאפשרת לכם להשקיע במגוון תעודות סל העוקבות אחר מדד הנאסד"ק.

תעודות סל על מדד הנאסד"ק באינטראקטיב ישראל ( אינטראקטיב ישראל )





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משקיעים הפועלים דרך המערכת הבנקאית המסורתית נתקלים לרוב במבנה עלויות כבד. אם המשקיע בוחר לרכוש את הקרן הדולרית בוול סטריט, הבנק יגבה מרווח המרה (Spread) רחב בעת רכישת המט"ח, עמלת ביצוע גבוהה על הפעולה, וחשוב מכל - דמי משמרת הנגבים כאחוז מסך הצבירה בתיק לאורך כל שנות ההחזקה. חלופה בנקאית נוספת היא רכישת קרן נאמנות ישראלית מנוטרלת מטבע העוקבת אחר הנאסד"ק, אך אלו גובות לרוב דמי ניהול קרן הגבוהים פי כמה מדמי הניהול של הקרנות האמריקאיות המקוריות.

מנגד, משקיעים המבקשים למקסם את התשואה נוטים לפתוח חשבונות מסחר עצמאיים בפלטפורמות בינלאומיות. גופים המונגשים ללקוח הישראלי, כדוגמת אינטראקטיב ישראל, המעניקה גישה ישירה לבורסות בארה"ב בתנאים המקבילים לאלו של סוחרים אמריקאים ואינה גובה דמי משמרת ודמי ניהול מצבירה כלל. מה שיכול לספק למשקיע לבצע המרת שקלים לדולרים בשערי שוק רציפים (Spot) כמעט ללא מרווח. מעבר לחיסכון האדיר בעלויות, המערכות מאפשרות רכישת שברי מניות (Fractional Shares), כך שמשקיע יכול לרכוש חלקים מקרן סל בסכום קבוע מדי חודש, מבלי להיות מוגבל למחיר היחידה השלמה.

כדי לכמת את הפערים, נבחן סימולציה שבה משקיע מקצה 100,000 שקלים לטובת השקעה במדד הנאסד"ק 100 לתקופה של 15 שנים. לשם ההשוואה, נניח שהמדד מייצר תשואה שנתית ממוצעת ברוטו של 9% לאורך התקופה.

בתרחיש שבו המשקיע פועל דרך הבנק: בעת העברת השקלים לדולרים, גובה הבנק מרווח המרה שמרני של 1%, המקזז מיידית 1,000 שקלים מקרן ההשקעה. לאורך השנים, הבנק גובה דמי משמרת בשיעור של 0.2% לשנה מסך התיק (ולעיתים יותר). כתוצאה מכך, התשואה נטו לאחר דמי משמרת תעמוד על 8.8%. בסיום 15 השנים, שווי התיק יצמח לכ-351,000 שקלים (לפני מס רווחי הון והמרה חזרה).

בתרחיש שבו המשקיע פועל בחשבון מסחר עצמאי: ההמרה מתבצעת בשער רציף עם עלות של דולרים בודדים, ואין כל גבייה של דמי משמרת. מלוא הסכום (100,000 שקלים) נהנה מריבית דריבית מלאה של 9% לשנה. בסיום התקופה, שווי התיק יעמוד על כ-364,200 שקלים. הפער הנוצר, המסתכם בלמעלה מ-13,000 שקלים, נשאר בחשבונו של המשקיע העצמאי ומדגים מדוע מבנה העלויות הוא פקטור מכריע בניהול פסיבי ארוך טווח.

עמלות המסחר באינטראקטיב ישראל ( אינטראקטיב ישראל )





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3 כללי פעולה מעשיים למשקיע בנאסד"ק:

קבעו רמת סיכון: מכיוון שהמדד תנודתי, בחרו מראש את הסכום שאתם מוכנים להשקיע בהתאם לרמת הסיכון שלכם. בנוסף, השקעת סכום קבוע מדי חודש מאפשרת רכישת יותר יחידות כשהשוק יורד, ופחות יחידות כשהוא עולה, מה שיכול למתן את הסיכון של כניסה נקודתית בשיא.

שמרו על איזון בתיק: השקעה בנאסד"ק לא צריכה להוות 100% מהתיק שלכם. נסו לשלב בתיק שלכם גם נכסים וסקטורים מסורתיים שאינם נמצאים בו (כמו פיננסים דרך מדד ה-S&P 500 או אג"ח) לשם גידור תקופות חלשות בטכנולוגיה.

שימו לב במה אתם משקיעים: בעת רכישה, עדיף להיצמד לקרנות סל אמריקאיות גדולות, נזילות ובעלות דמי ניהול אפסיים מבית חברות ניהול מובילות (כגון Invesco או BlackRock), ולא לקרנות אקטיביות שמנסות באופן מלאכותי "להכות" את המדד ולרוב נכשלות בכך.

לסיכום, מדד הנאסד"ק 100 מהווה את חלון הראווה של הכלכלה הדיגיטלית, ומעניק למשקיעים חשיפה לענקיות הטכנולוגיה. בעוד שקיים פוטנציאל, חשוב לזכור כמו כל מוצר פיננסי בשוק ההון קיימים גם סיכונים, ההטיה הסקטוריאלית מכתיבה רמת תנודתיות המחייבת אורך רוח ויכולת ספיגה של תיקונים חדים. אופן יישום ההשקעה הוא גורם קריטי לא פחות מבחירת המדד עצמו: משקיעים המנתבים את הונם דרך פלטפורמות מסחר בינלאומיות עצמאיות חוסכים עמלות ניהול ופערים הנגבים בבנקים, ובכך עשויים לשפר משמעותית את כוחה של הריבית דריבית להגדיל את שווי התיק לאורך העשורים הבאים.