גילוי נאות: מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

גלריה ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה ( shutterstock )





אולם, בטוויסט דרמטי שמתאים יותר לתסריט הוליוודי מאשר לחדר ישיבות של תאגיד, הודיע אתמול (שני) דירקטוריון אנבידיה על החזרתו של הואנג לתפקידיו כנשיא, מנכ"ל וחבר דירקטוריון, בתוקף מיידי. ההכרזה שלחה גלי הדף בוול סטריט, והקפיצה את מניית החברה בלא פחות מ-30% בפתיחת המסחר, תוך שהיא מוחקת את רוב ההפסדים שצברה החברה מאז פרוץ המשבר.

כדי להבין את עוצמת הטלטלה, צריך לחזור אחורה להשתלשלות האירועים. הואנג התפטר בעקבות סדרה של חשיפות קשות שכללו שערוריית רומנים מחוץ לנישואים עם לפחות שתי עובדות בחברה, וחשוב מכך טענות חמורות הקשורות לריגול תעשייתי ולביטחון לאומי. במרכז החשדות עמדה אליס הואנג ושותפה העסקי קאנג וויי (שהציג עצמו לעיתים כבעלה), שלפי הדיווחים פעלו יחד עם סוכנות ביון סינית. חברת העבר של אליס הואנג, "מגאספיד" (Megaspeed), נמצאת כעת תחת חקירה של משרד המשפטים ומשרד המסחר האמריקאי בחשד להפרת חוקי ייצוא של שבבים מתקדמים לסין.

שבבים של אנבידיה ( shutterstock )





החששות הכבדים הובילו למשבר עמוק. מניית החברה ספגה מהלומה קשה, כאשר ביום שישי האחרון בלבד צללה בכ-14% למחיר של 125.53 דולר. במהלך התקופה שבה נעדר הואנג מהחברה, נמחקו כ-2 טריליון דולר משווי השוק של אנבידיה, כאשר המשקיעים נתקפו חרדה מפני עתיד ההנהגה, רגולציה מחמירה, והאטה אפשרית בהוצאות על תשתיות בינה מלאכותית. רק בשבוע שעבר, יו"ר הדירקטוריון של אנבידיה, הארווי ג'ונס, עוד הצהיר בנחרצות בשיחת המשקיעים כי הדירקטוריון "אינו מתכוון להחזיר את ג'נסן לתפקיד המנכ"ל", על אף קמפיין ציבורי נרחב להשבתו.

נקודת המפנה: הלחץ הציבורי, הממשל ודונלד טראמפ

מה הוביל לסיבוב הפרסה המוחלט של הדירקטוריון? התשובה טמונה בשילוב של לחץ פוליטי אדיר, שקיפות תאגידית מחודשת, והבנה שהחברה תתקשה לנווט את ספינת ה-AI העולמית ללא הקברניט שלה.

הגורם המרכזי והמפתיע ביותר בקמפיין ההחזרה היה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. הנשיא הפעיל לחץ פומבי וקרא להשבתו של הואנג, כשהוא מצהיר ברשת החברתית שלו Truth Social כי "המדינה זקוקה למנהיגותו של ג'נסן באנבידיה כדי להבטיח את ההצלחה והשגשוג לא רק של החברה, אלא של הכלכלה האמריקאית כולה". טראמפ בירך על ההחלטה ביום שני והגדיר אותה כבחירה ה"נכונה והראויה".

מאחורי הקלעים, הדירקטוריון קיבל גיבוי מגורמים בכירים בממשל האמריקאי ובקהילת המודיעין, אשר אישרו כי חזרתו של הואנג אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי של ארצות הברית. בהודעתה הרשמית, ציינה אנבידיה כי לאחר סדרה של דיונים עם הואנג, הדירקטוריון בא על סיפוקו מרמת הכנות שלו ומיכולתו להמשיך להוביל את החברה. הואנג עצמו שחרר הצהרה נרגשת בה אמר: "אני זוכה לכבוד גדול לחזור לאנבידיה ולהוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות ביותר בעולם בתחילתה של מהפכה תעשייתית חדשה. אני לוקח על עצמי את האחריות הזו בענווה הגדולה ביותר ובמחויבות מחודשת אני לא יכול לחכות לחזור לעבודה".

דונלד טראמפ וג'נסן הואנג ( shutterstock )





התגובה בשווקים: אופוריה בשרשרת האספקה

פתיחת המסחר בוול סטריט ביום שני הייתה היסטורית. המשקיעים, שראו בהואנג את הדבק שמחזיק את אסטרטגיית המוצרים וקשרי הלקוחות של החברה, הגיבו בזינוק מטאורי. המניה (NVDA) זינקה בכ-30% בשלב טרום המסחר וחצתה את קו ה-161 דולר, מהלך שהוסיף כמעט טריליון דולר לשווי השוק של החברה ביום אחד.

השפעתו של המהלך חרגה מגבולות ארה"ב והורגשה היטב גם בטייוואן, בירת ייצור השבבים העולמית. במהלך הימים בהם נעדר הואנג, גברו החששות בתעשייה מפני תרחיש אימה שבו אנבידיה תקצץ 30% מהזמנותיה, מה שהיה עלול למחוק כ-640 מיליארד דולר טייוואני מרווחי החברות המקומיות. ספקיות ענק כמו TSMC (שאחראית לייצור השבבים של אנבידיה) וחברת Wistron נשמו לרווחה עם היוודע דבר חזרתו, מתוך הבנה שהיציבות העסקית מול אנבידיה חזרה למסלולה.

המשמעויות והאתגרים שעוד נותרו

למרות האופוריה בשווקים, הדרך של אנבידיה והואנג רחוקה מלהיות חלקה. חזרתו של הואנג פותרת את משבר המנהיגות המיידי, אך לא מעלימה את שאלות הממשל התאגידי (Governance) והאתגרים הרגולטוריים שצפו במהלך היעדרותו. הנה מה שצפוי לחברה בתקופה הקרובה:

חקירות ממשלתיות ושימועים פומביים: הואנג ייאלץ להתמודד עם שאלות קשות בחודש הבא, כשיעיד בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ובפני שלוש ועדות שונות של בית הנבחרים בדיונים בדלתיים סגורות. היועץ המשפטי של אנבידיה, טים טטר, צפוי להיחקר אף הוא.

בקרת נזקים ופיקוח פנימי: כדי למנוע הישנות של משברים כאלו ולשפר את הציות (Compliance), אנבידיה מקימה "ועדה לביטחון לאומי ופיקוח על ייצוא", שתמשיך לטפל בנושאים הרגישים שנחשפו. במקביל, החברה פועלת לאיוש משרת קצין ציות ראשי (CCO) שידווח ישירות לוועדת הממשל התאגידי.

חקירת הרשויות בארה"ב: משרד המשפטים ומשרד המסחר האמריקאי ממשיכים, כאמור, את חקירתם נגד החברה של אליס הואנג, ועדיין קיים סיכון ממשי לתסבוכות משפטיות, כולל מצד התובע הכללי של קליפורניה.