מה עניין את המשקיעים הישראלים בספטמבר? מבט על עשרת ניירות הערך הסחירים ביותר בקרב לקוחות אינטראקטיב ישראל מציג תמונה ברורה יחסית: הטכנולוגיה ממשיכה לעמוד במרכז, אבל הפעם לא רק באמצעות מניות בודדות. במקום הראשון נמצאת QQQ, קרן הסל העוקבת אחר Nasdaq-100, ולצדה נכנסה לעשירייה גם SOXL, המעניקה חשיפה ממונפת יומית לסקטור השבבים.

לצדן מופיעות ברשימה כמה מהחברות שנמצאות בלב ההשקעות הגלובליות בתשתיות מחשוב ובינה מלאכותית - סנדיסק (SNDK), מיקרון (MU), אנבידיה (NVDA), אינטל (INTC) ו-AMD. מטא (META), טסלה (TSLA) ונביוס (NBIS) משלימות רשימה שמרוכזת במידה רבה סביב טכנולוגיה, מרכזי נתונים ושינויים שעוברת תעשיית המחשוב.

חשוב להדגיש כי הדירוג מבוסס על פעילות המסחר בקרב לקוחות אינטראקטיב ישראל. הוא אינו מציג את גודל ההחזקות, אינו מבחין בין קנייה למכירה ואינו מלמד איזה חלק מהתיק הוקצה לכל נייר ערך. לכן נכון להתייחס אליו בעיקר כאינדיקציה לניירות ולתחומים שריכזו פעילות ועניין במהלך החודש.

במקום הראשון: QQQ מרכזת את תשומת הלב

בפסגת הדירוג נמצאת Invesco QQQ, אחת מקרנות הסל הסחירות והמוכרות בעולם, העוקבת אחר מדד Nasdaq-100. המדד כולל מאה מהחברות הלא-פיננסיות הגדולות הנסחרות בנאסד"ק, ובהן חברות טכנולוגיה וצמיחה מרכזיות כמו אנבידיה, מיקרוסופט, אפל, אמזון, מטא וברודקום.

המיקום של QQQ בראש הרשימה בולט במיוחד משום שהוא מציג חשיפה שונה מזו שמתקבלת באמצעות בחירה בחברה אחת. במקום להתמקד בביצועים של מניה ספציפית, הקרן מאפשרת חשיפה לקבוצה רחבה של חברות גדולות, אם כי המדד עצמו עדיין מאופיין במשקל משמעותי לחברות טכנולוגיה.

במקום השני נמצאת סנדיסק (SNDK), שממשיכה לרכז פעילות גבוהה לאחר חזרתה למסחר כחברה עצמאית. החברה פועלת בתחום זיכרונות ה-NAND ואחסון הנתונים - תחום שנמצא במוקד על רקע הצמיחה בהיקפי המידע, הרחבת מרכזי הנתונים והביקוש לתשתיות המתאימות לעומסי עבודה של בינה מלאכותית.

במקום השלישי בדירוג נמצאת מיקרון (MU). החברה היא אחת היצרניות המרכזיות בעולם של DRAM ו-NAND, ובשנים האחרונות הפכה גם לאחת החברות המזוהות ביותר עם תחום HBM - זיכרון ברוחב פס גבוה המשמש מערכות מחשוב מתקדמות ומאיצי AI.

העניין במיקרון משקף את השינוי שעובר שוק השבבים. אם בעבר מרבית תשומת הלב התמקדה בעיקר במעבדים ובמאיצים, כיום ברור יותר שתשתיות AI תלויות במערכת שלמה הכוללת גם זיכרונות, אחסון, תקשורת ורכיבי מחשוב נוספים. מבחינת פעילות המסחר, מיקרון נשארה במהלך ספטמבר בין ניירות הערך הבולטים ביותר בקרב לקוחות אינטראקטיב ישראל.

טסלה (TSLA) מדורגת במקום הרביעי. החברה ממשיכה למשוך פעילות מסחר משמעותית סביב מספר תחומים במקביל - פעילות הרכב החשמלי לצד פיתוח מערכות נהיגה אוטונומית, רובוטיקה ויישומי AI. השילוב בין עסק הרכב הקיים לבין פרויקטים עתידיים יוצר טווח רחב של ציפיות לגבי קצב הצמיחה וההתפתחות העסקית של החברה.

אנבידיה ומטא ממשיכות להיות במרכז מהפכת ה-AI

במקום החמישי נמצאת אנבידיה (NVDA), שממשיכה להיות אחת החברות המרכזיות בתשתיות הבינה המלאכותית העולמיות. מעבדי ה-GPU של החברה משמשים מרכזי נתונים ומערכות אימון והפעלת מודלי AI, ולכן כל שינוי בקצב ההשקעות מצד ענקיות הענן וחברות הטכנולוגיה משפיע גם על הציפיות כלפי אנבידיה.

המיקום שלה בעשירייה מדגיש עד כמה היא עדיין משמשת נקודת ייחוס לתעשיית ה-AI כולה. גם כאשר תשומת הלב מתרחבת לזיכרונות, אחסון, תקשורת או שירותי ענן, חלק גדול מהתשתית נבנה סביב מערכות מחשוב שבהן לאנבידיה נוכחות משמעותית.

מטא (META) נמצאת במקום השישי. החברה משקיעה סכומים משמעותיים בתשתיות AI ומשלבת את הטכנולוגיה במוצריה, במערכות הפרסום ובשירותים לצרכנים ולעסקים. בנוסף, החברה ממשיכה לפתח מודלים ומוצרי AI כחלק מהתחרות בין ענקיות הטכנולוגיה על השימושים המסחריים של התחום.













































SOXL נכנסת לרשימה ומרחיבה את החשיפה לסקטור השבבים

במקום השביעי נמצאת SOXL, קרן סל ממונפת של Direxion השואפת לספק פי שלושה מהביצוע היומי של מדד מניות שבבים. בניגוד למניות הבודדות שמופיעות בדירוג, כאן מדובר במוצר שמעניק חשיפה לקבוצה רחבה יותר של חברות מתחום המוליכים למחצה.

חשוב להדגיש כי מדובר ביעד ביצועים יומי. בשל האיפוס היומי, התנודתיות והאפקט המצטבר, ביצועי הקרן לאורך תקופות ארוכות יותר יכולים להיות שונים באופן מהותי מפי שלושה מתשואת המדד באותה תקופה. לכן עצם הופעתה ברשימה מעידה בעיקר על פעילות מסחר גבוהה במוצר המאפשר חשיפה ממונפת לסקטור, ולא על הערכה לגבי כיוון השוק העתידי.

המיקום הגבוה של SOXL משתלב היטב עם יתר הרשימה: חמש מתוך עשר השורות קשורות באופן ישיר לשבבים, זיכרונות או תשתיות מחשוב. הדבר מדגיש עד כמה התחום המשיך לרכז פעילות בקרב המשקיעים גם במהלך ספטמבר.

אינטל, נביוס ו-AMD סוגרות את העשירייה

אינטל (INTC) מדורגת במקום השמיני וממשיכה לרכז עניין סביב תהליך ההתאוששות העסקי שלה והמאמצים לחזק מחדש את מעמדה בייצור שבבים ובמרכזי נתונים. החברה נמצאת בתקופה של שינוי אסטרטגי רחב, ולכן עדכונים בנוגע לתהליכי ייצור, לקוחות חדשים והשקעות הון ממשיכים להשפיע על פעילות המסחר במניה.

במקום התשיעי נמצאת נביוס (NBIS), אחת החברות הצעירות יותר ברשימה. פעילותה בתחום תשתיות הענן ל-AI הופכת אותה לחשופה ישירות לגידול בביקוש לכוח מחשוב עבור אימון והפעלת מודלים. הופעתה לצד חברות ענק ותיקות ממחישה את העניין שמרכזים גם שחקנים חדשים יחסית בשרשרת התשתיות של ה-AI.

את הדירוג סוגרת במקום העשירי AMD, המתחרה באנבידיה במעבדים ובמאיצים למרכזי נתונים וממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום ה-AI. נוכחותן של AMD, אנבידיה ואינטל יחד בעשירייה ממחישה שהפעילות אינה מרוכזת בחברה אחת בלבד, אלא מתפרסת על פני מספר חברות המתחרות בשכבות שונות של שוק השבבים.

בסופו של דבר, דירוג ספטמבר מצביע על שני מוקדים מרכזיים. הראשון הוא החשיפה הרחבה לטכנולוגיה באמצעות QQQ, שתופסת את המקום הראשון. השני הוא המשך הפעילות הגבוהה סביב שרשרת תשתיות ה-AI - מזיכרונות ואחסון דרך מעבדים ועד שירותי ענן. לצד החברות הבודדות, הופעת SOXL יכולה להעיד שגם מוצרים סקטוריאליים ממשיכים להיות חלק מפעילות המסחר.

הדירוג משקף פעילות מסחר בלבד ואינו מהווה אינדיקציה להיקף ההחזקה, לכיוון העסקאות או להעדפה של נייר ערך מסוים. אין לראות במידע המלצה או תחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכיו של כל משקיע.





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