הבינה המלאכותית כבר הפכה לכלי שמשקיעים רבים משתמשים בו כדי לחקור חברות, להבין דוחות כספיים, להשוות בין מניות וללמוד על אסטרטגיות השקעה. עכשיו מגיע השלב הבא: במקום לדבר עם AI שמכיר את השוק אבל לא מכיר את תיק ההשקעות שלכם, ניתן לחבר אותו ישירות לחשבון המסחר.

אינטראקטיב ישראל משיקה בישראל אפשרות לחיבור חשבונות המסחר לסוכני AI באמצעות תשתית ה-AI Integration של Interactive Brokers. החיבור יהיה זמין באמצעות ChatGPT, Claude ו-Grok, ובהמשך צפויה להתווסף גם תמיכה ב-Gemini.

הרעיון פשוט: לאחר שהמשתמש מאשר את החיבור ואת הרשאות הגישה, סוכן ה-AI יכול לעבוד עם מידע מתוך חשבון המסחר ולהשיב על שאלות בשפה טבעית בהתבסס על נתוני החשבון.

עד היום, מי שרצה להשתמש ב-ChatGPT או במודל AI אחר כדי לבחון את תיק ההשקעות שלו נדרש בדרך כלל להזין את הנתונים בעצמו - להקליד את הפוזיציות, להעלות קובץ או צילום מסך ולהסביר למודל מה הוא מחזיק ובאיזה מחיר.

החיבור החדש נועד לקצר את התהליך הזה. בהתאם להרשאות שניתנו, סוכן ה-AI יכול לעבוד עם נתונים כמו פוזיציות, יתרות מזומן, כוח קנייה ומרווח, רווח והפסד ממומש ולא ממומש, עסקאות היסטוריות, שרשראות אופציות, יתרות במטבעות שונים, חשיפות סיכון ומבנה התיק.

מכאן אפשר להתחיל לנהל שיחה.

משקיע יכול, למשל, לשאול: "אילו חמש פוזיציות מהוות את החלק הגדול ביותר בתיק שלי?", ולאחר מכן להמשיך: "כמה מהתיק חשוף לטכנולוגיה?", "אילו פוזיציות מציגות תנודתיות גבוהה יותר?" או "כיצד ירידה של 10% במניות הטכנולוגיה עשויה להשפיע על התיק?"

במילים אחרות, במקום להתייחס לכל נתון בנפרד, ניתן להשתמש ב-AI כדי לארגן את המידע ולבחון אותו בהקשר של התיק כולו.





גלריה חיבור התיק ל- ChatGPT ( אתר אינטראקטיב ישראל )





איך החיבור עובד?

מאחורי החיבור נמצאת טכנולוגיית Model Context Protocol, או MCP - פרוטוקול שמאפשר לסוכני AI להתחבר באופן מובנה למקורות מידע ולכלים חיצוניים.

עבור המשתמש התהליך פשוט יותר מהשם הטכנולוגי: מאתרים את Interactive Brokers ברשימת ה-Connectors של שירות ה-AI, מתחברים לחשבון דרך Interactive Brokers, בודקים ומאשרים את הרשאות הגישה ולאחר מכן ניתן להתחיל להשתמש במידע שאושר ישירות מתוך השיחה.

חשוב מכך, אין צורך למסור ל-ChatGPT, Claude או Grok את סיסמת חשבון המסחר או מפתחות ה-API. המשתמש שומר על השליטה בהרשאות ובמידע שאליו שירות ה-AI יכול לגשת.

החיבור בין חשבון מסחר לסוכן AI עשוי לשנות בעיקר את הדרך שבה משקיעים ניגשים למידע שלהם. במקום לפתוח מספר מסכים, לבצע חישובים ולהצליב נתונים באופן ידני, ניתן לשאול שאלה בשפה רגילה, להמשיך בשאלת המשך ולבחון את הנתונים מזוויות שונות.

עם זאת, חשוב להבחין בין כלי לניתוח מידע לבין ייעוץ השקעות. שירותי ה-AI אינם יועצי השקעות, והתשובות שהם מייצרים עשויות לכלול שגיאות, אי-דיוקים או מידע חלקי.

מפיזור סיכונים ועד אופציות

אחד השימושים האפשריים בחיבור הוא בחינת המבנה והסיכונים בתיק. ניתן לבקש מהסוכן להציג את החשיפה לפי סקטורים, מטבעות או פוזיציות, לזהות ריכוזיות ולבחון כיצד שינויים אפשריים בהרכב התיק עשויים להשפיע על רמת הריכוזיות והחשיפה.

כך, למשל, ניתן לשאול:

"נתח את התיק שלי והצג את החשיפות המרכזיות לפי מניות, סקטורים ומטבעות."

"איפה נמצאים כרגע הרווחים וההפסדים הגדולים ביותר שלי?"

"הצג את ריכוזי הסיכון המרכזיים בתיק ואילו שינויים עשויים להפחית ריכוזיות."

"סכם את העסקאות שביצעתי בחודש האחרון ואת הרווח או ההפסד הממומש מהן."

גם עבור מי שסוחר באופציות, החיבור יכול להנגיש מידע שבדרך כלל מפוזר בין מספר מסכים. ניתן לבקש, למשל: "הצג את כל האופציות הפתוחות שלי לפי מועד הפקיעה הרווח או ההפסד הנוכחי", או "אילו אופציות בתיק פוקעות השבוע וכמה רחוקה כל אחת ממחיר המימוש?"

מי שמוכר אופציות Put יכול גם לבקש לחשב מה תהיה המשמעות במקרה של הקצאה: "אם אופציות ה-Put שמכרתי יוקצו, כמה הון יידרש ומה יהיה מחיר הרכישה האפקטיבי לאחר הפרמיה שקיבלתי?"

במקום להתייחס לכל נתון בנפרד, ניתן להשתמש ב-AI כדי לארגן את המידע ולבחון אותו בהקשר של התיק כולו. ( אתר אינטראקטיב ישראל )





ה-AI יכול גם לחבר בין התיק למחקר

היכולת אינה מוגבלת לניתוח נתוני החשבון. סוכן AI יכול לשלב את ההקשר של הפוזיציות עם מחקר פיננסי רחב יותר.

משקיע שמחזיק, לדוגמה, מספר חברות מתחום השבבים יכול לבקש: "השווה בין חברות השבבים שאני מחזיק לפי צמיחת הכנסות, רווחיות ותמחור."

כך ניתן לעבור באותה שיחה מתמונת המצב של החשבון לשאלה על חברה, סקטור או אסטרטגיה, ולאחר מכן לחזור ולבחון את המידע ביחס לפוזיציות הקיימות.

המטרה היא לא שה-AI יקבל את החלטת ההשקעה במקום המשתמש, אלא להנגיש יותר מידע והקשר שעשויים לסייע לו לבחון את האפשרויות העומדות בפניו ולקבל החלטות באופן מושכל יותר.

בנוסף, החיבור מאפשר גם לסייע בניסוח הוראות מסחר. משתמש יכול, למשל, לכתוב: "נסח הוראת Limit לרכישת 50 מניות במחיר הנמוך ב-2% ממחיר השוק."

אבל, שימו לב סוכן ה-AI אינו מקבל סמכות לסחור באופן עצמאי בחשבון.

הוראה שנוסחה בשיחה אינה הופכת אוטומטית לפקודת מסחר. המשתמש נדרש לעבור על פרטי ההוראה, לבדוק אותם ולבחור אם לאשר את העברתה לביצוע במערכות Interactive Brokers.

כלומר, ה-AI יכול לסייע בדרך שבין השאלה לבין הפעולה אך ההחלטה עצמה נשארת אצל המשתמש.

החיבור והשימוש בכלי AI מיועדים לצורכי מידע, מחקר וניתוח בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או המלצה לרכישה, מכירה והחזקה של נייר ערך או לביצוע אסטרטגיית השקעה. יש לבחון ולאמת את המידע באופן עצמאי, וההחלטה אם וכיצד לפעול נשארת בידי המשקיע.





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