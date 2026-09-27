אמודיי כתב כי הגיע למסקנה שלא מספיק להשקיע במנגנוני בטיחות תוך כדי המשך האצה, אלא צריך גם "לתת לבטיחות זמן להדביק את הקצב". כלומר, מבחינתו, החברות צריכות להאט במידה מסוימת את קצב שיפור היכולות של המודלים. אלטמן הצטרף לעמדה הזו והודיע שגם OpenAI דנה בשבועות האחרונים בצורך "לתזמן" טוב יותר את התקדמות החזית. הוא אף תמך ברעיון של בוחנים חיצוניים שיקבלו גישה עמוקה למודלים לפני השקה. זה שינוי משמעותי מאוד בטון מצד שתי החברות שהובילו את המרוץ הטכנולוגי והפיננסי של השנים האחרונות.

העיתוי הפך את הדברים לנפיצים במיוחד. ימים ספורים קודם לכן, חוקר לשעבר באנתרופיק טען בפומבי כי האנשים שבונים את המערכות האלה באמת מאמינים שהן עלולות להפוך למסוכנות מאוד בתוך שנים ספורות. אוון האבינגר, מוביל תחום מחקר התאמה באנתרופיק, כתב כי לדעתו קיים סיכון של יותר מ-10% לתרחיש קיצוני שבו AI מתקדם עלול "להרוג את כל בני האדם". גם אם מדובר בהערכות קיצון ולא בתחזית מוסכמת, עצם העובדה שאנשים מתוך החברות עצמן משתמשים בשפה כזו משנה את האופן שבו משקיעים חושבים על הסיכון.





גלריה סם אלטמן מנכ"ל OpenAI ( shutterstock )





השוק הגיב מיד. מדד השבבים של פילדלפיה ירד ביותר מ-4%, מניות כמו נביוס (NBIS), קורוויב (CRWV), מיקרון (MU) ו-AMD ירדו ביותר מ-6% בשלב מסוים, וקרן SOXL הממונפת נפלה בשיעור דו-ספרתי. הסיבה פשוטה: אם קצב הפיתוח של מודלי הקצה באמת יואט, ייתכן שגם קצב בניית מרכזי הנתונים, הזמנות השבבים והרחבת תשתיות המחשוב יצטרך להתמתן. הנרטיב שעליו נשען השוק היה שקצב ההתקדמות רק הולך ומואץ. עכשיו מנהלי החברות עצמם מאותתים שאולי דווקא צריך להוריד הילוך.

ההשפעה הפוטנציאלית מתחילה באנבידיה (NVDA), שהפכה לספקית המרכזית של המעבדים שמריצים את מודלי ה-AI הגדולים. אם OpenAI, אנתרופיק או מטא יאטו את קצב האימון של מודלים חדשים, הזמנות של GPU עשויות לגדול בקצב מתון יותר. מיקרון חשופה דרך זיכרונות HBM, סנדיסק דרך אחסון, AMD דרך מאיצי AI, וקורוויב ונביוס דרך קיבולת מחשוב ומרכזי נתונים. במילים אחרות, כל שרשרת הערך של ה-AI מתמחרת כיום ביקוש עתידי אגרסיבי. כל שינוי בקצב הפיתוח מחייב את השוק לחשב מחדש את המספרים.

מצד שני, לא כל המשקיעים חושבים שהחשש מוצדק. דן אייבס טען כי למרות הכותרות הדרמטיות, מדובר בעיקר ב"רעש" שלא ישנה מהותית את היקף ההשקעות של כ-5 טריליון דולר הצפויות ב-AI בשנים הקרובות. גם אם החברות יאטו את קצב הוצאת המודלים החדשים, עדיין נדרש כוח מחשוב עצום להרצת המודלים שכבר קיימים, לפיתוח יישומים, לאימון סוכנים ולשילוב AI בארגונים. כלומר, האטה ב-frontier AI אינה בהכרח האטה בשימוש ב-AI.





חברת אנטרופיק ( shutterstock )





השאלה החשובה היא האם השוק יודע להפריד בין שני הדברים. יש הבדל בין אימון של מודל חדש וגדול יותר לבין inference - השימוש היומיומי במודלים קיימים. ייתכן שהחברות יחליטו להיות זהירות יותר בפיתוח המודל הבא, אך במקביל ירחיבו משמעותית את השימוש במודלים הנוכחיים במוצרי תוכנה, שירות לקוחות, קוד, רפואה ומערכות ארגוניות. בתרחיש כזה, הביקוש למחשוב יכול להישאר חזק מאוד, גם אם קצב ההתקדמות המדעי נעשה פחות אגרסיבי.

הדיון מקבל גם ממד רגולטורי. מיקרוסופט כבר מפתחת לפי הדיווחים קוד התנהגות פנימי למודלים שלה, ובכירים נוספים קוראים להכניס את הממשל הפדרלי לתהליך הפיקוח. רוג'ר אלטמן, מייסד Evercore, אפילו העלה את הרעיון של גוף רגולטורי בסגנון "FDA למודלים". אם כיוון כזה יתפוס תאוצה, הוא עשוי להוסיף בדיקות, אישורים ועיכובים לפני השקת מערכות מתקדמות. עבור המשקיעים, המשמעות היא שמרוץ שכמעט לא הכיר מגבלות עד היום עשוי להיכנס לעידן שבו בטיחות ורגולציה משפיעות ישירות על קצב הצמיחה.

יש גם שאלת ההנפקות. OpenAI ואנתרופיק נתפסו כמועמדות טבעיות להנפקות ענק, אבל אם הנהלותיהן מציבות בטיחות לפני צמיחה מקסימלית, מתעוררת שאלה מעניינת לגבי חובתן כלפי בעלי מניות עתידיים. מה יקרה אם החלטה בטיחותית תדרוש לעכב מוצר שמסוגל לייצר מיליארדים? האם הנהלה ציבורית תוכל להרשות לעצמה להעדיף זהירות על פני הכנסות? זהו מתח חדש שהשוק עדיין לא באמת תימחר.

בסופו של דבר, אמודיי ואלטמן לא הכריזו על עצירת מהפכת ה-AI. הם כן שינו את הנרטיב. במשך שנים המסר היה שצריך לבנות מהר יותר, יותר גדול ועם יותר כוח מחשוב. עכשיו חלק ממובילי המרוץ אומרים שהקצב עצמו הפך לסיכון. עבור וול סטריט, זו תזכורת לכך שהשאלה כבר אינה רק כמה AI יגדל - אלא באיזה קצב, תחת אילו מגבלות, ומי ישלם את המחיר אם העולם יחליט שהמהפכה צריכה להתקדם מעט יותר לאט.





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