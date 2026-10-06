רוב המשקיעים שמבצעים את העסקה הראשונה שלהם מתמקדים בהחלטה איזו מניה לקנות ובאיזה סכום. אלא שיש שאלה נוספת, לא פחות חשובה: איך בדיוק לשלוח את ההוראה לשוק? ניתן לבקש לבצע עסקה באופן מיידי במחיר הזמין, להגדיר מחיר מקסימלי שמוכנים לשלם, להפעיל הוראה רק אם המניה מגיעה לרמה מסוימת, או אפילו לקבוע מנגנון שיעקוב אחרי המחיר ויזוז יחד איתו.

הבחירה בסוג ההוראה אינה פרט טכני. במניה סחירה מאוד וביום רגוע, ההבדל בין סוגי הפקודות עשוי להיראות קטן. לעומת זאת, בזמן דוח כספי, אירוע חדשותי או תנודתיות חריגה, המחיר יכול להשתנות בתוך שניות. הוראה שאינה מתאימה למצב עלולה להתבצע במחיר שונה משמעותית מזה שהמשקיע ראה על המסך, או לחלופין לא להתבצע כלל.

לכן לפני שלוחצים על כפתור השליחה כדאי להבין את שני המשתנים המרכזיים שכל הוראה מנסה לאזן ביניהם: ודאות הביצוע מול ודאות המחיר. יש הוראות שנותנות עדיפות לכך שהעסקה תבוצע במהירות, ואחרות יכולות להעניק למשקיע שליטה רבה יותר במחיר - אך אינן מבטיחות שהעסקה אכן תצא לפועל.

Market Order: כשהעדיפות היא לבצע את העסקה

הוראת Market היא אחת ההוראות הפשוטות והמוכרות ביותר. המשמעות היא שהמשקיע מבקש לקנות או למכור את נייר הערך במחיר הטוב ביותר הזמין בשוק באותו רגע. היתרון המרכזי הוא הסבירות הגבוהה לביצוע מהיר, במיוחד בניירות ערך נזילים שבהם יש בכל רגע מספר רב של קונים ומוכרים.

אבל Market Order אינה מבטיחה את המחיר שהמשקיע רואה כאשר הוא לוחץ על הכפתור. אם מניה מוצגת ב-100 דולר, עד שההוראה מגיעה לשוק ייתכן שההצעה הטובה ביותר כבר תהיה ב-100.20 או אפילו במחיר גבוה יותר. בתנודתיות חריגה הפער יכול להיות משמעותי הרבה יותר.

התופעה הזו מכונה Slippage - פער בין המחיר הצפוי לבין מחיר הביצוע בפועל. ככל שהנייר פחות נזיל, הפקודה גדולה יותר או השוק תנודתי יותר, כך הסיכון ל-Slippage עשוי לגדול. לכן Market Order מתאימה בעיקר למקרים שבהם עצם הביצוע חשוב יותר מהשליטה המדויקת במחיר.

Limit Order: אתם קובעים את המחיר

בפקודת Limit המשקיע מגדיר את המחיר המרבי שהוא מוכן לשלם בקנייה, או את המחיר המינימלי שהוא מוכן לקבל במכירה. נניח שמניה נסחרת סביב 100 דולר, אך המשקיע מוכן לרכוש אותה רק ב-98 דולר או פחות. הוא יכול להזין הוראת Limit Buy ב-98 דולר, והיא תמתין עד שהשוק יגיע למחיר המתאים.

היתרון ברור: שליטה טובה יותר במחיר. אם ההוראה מתבצעת, היא אמורה להתבצע במחיר שהוגדר או במחיר עדיף ממנו. החיסרון הוא שאין ודאות שהעסקה תתרחש. אם המניה תרד רק ל-98.10 דולר ואז תעלה, ההוראה עלולה להישאר ללא ביצוע והמשקיע לא ירכוש את המניה.

Limit Orders שימושיות במיוחד כאשר המרווח בין מחירי הקנייה והמכירה רחב, במסחר בניירות פחות נזילים או כאשר למשקיע יש מחיר כניסה מוגדר מראש. הן גם מאפשרות להימנע ממצבים שבהם תנודה מהירה בשוק גורמת לביצוע במחיר שאינו רצוי.





ביצוע פקודת Limit ( Interactive IL Desktop )





Stop Order: הוראה שמתעוררת רק כשהמחיר מגיע ליעד

פקודת Stop פועלת בצורה אחרת. במקום להיכנס מיד לספר הפקודות כהוראה פעילה, היא ממתינה לכך שמחיר מסוים יופעל. לאחר שהמחיר מגיע לרמת ה-Stop, ההוראה הופכת בדרך כלל להוראת Market ונשלחת לביצוע.

אחד השימושים המוכרים הוא Stop Loss. נניח שמשקיע רכש מניה ב-100 דולר ורוצה לצמצם את ההפסד אם המחיר יירד משמעותית. הוא יכול להציב Stop ב-90 דולר. אם מחיר המניה יגיע לרמה הזו, ההוראה תופעל ותנסה למכור את הפוזיציה במחיר הזמין בשוק.

אבל חשוב להבין: מחיר ה-Stop הוא מחיר הפעלה ולא בהכרח מחיר ביצוע. אם החברה מפרסמת חדשות שליליות לאחר סגירת המסחר והמניה נפתחת למחרת ב-82 דולר, הוראת Stop שהוגדרה ב-90 דולר עשויה להתבצע באזור המחירים הזמינים לאחר הפתיחה - ולא ב-90 דולר.

Stop Limit: יותר שליטה במחיר, פחות ודאות בביצוע

פקודת Stop Limit מנסה לשלב בין Stop לבין Limit. המשקיע מגדיר גם מחיר הפעלה וגם מחיר Limit. כאשר רמת ה-Stop מגיעה, ההוראה אינה הופכת ל-Market אלא ל-Limit Order.

לדוגמה, ניתן להגדיר Stop ב-90 דולר ו-Limit ב-89 דולר. אם המניה מגיעה ל-90, תופעל הוראת מכירה שלא תתבצע במחיר נמוך מ-89 דולר. כך המשקיע מגן על עצמו מביצוע במחיר נמוך מאוד במקרה של תנועה חריגה.

מצד שני, כאן בדיוק נמצא הסיכון: אם המניה נופלת במהירות מ-90 ל-85 דולר, ייתכן שלא יהיו קונים במחיר 89 דולר ומעלה, ולכן ההוראה לא תתבצע כלל. המשקיע מקבל שליטה טובה יותר במחיר, אבל מוותר על חלק מוודאות הביצוע.

Trailing Stop: ההוראה שעוקבת אחרי המניה

Trailing Stop מוסיפה אלמנט דינמי. במקום לקבוע Stop במחיר קבוע, מגדירים מרחק מסוים מהמחיר - באחוזים או בסכום כספי. כאשר המניה עולה, רמת ה-Stop יכולה לעלות יחד איתה; כאשר המחיר מתחיל לרדת, רמת ה-Stop מפסיקה לעלות ונשארת במקומה.

נניח שמניה נסחרת ב-100 דולר והמשקיע מגדיר Trailing Stop של 10%. אם המניה עולה ל-120 דולר, רמת ה-Stop עשויה להתעדכן לכ-108 דולר. אם המניה ממשיכה לעלות, גם הרמה מתקדמת. אם היא מתחילה לרדת, מנגנון ה-Stop נשאר ברמה האחרונה שנקבעה.

הכלי יכול לסייע בניהול פוזיציה שעלתה משמעותית תוך מתן מקום להמשך המגמה, אך הוא אינו מבטיח הגנה מלאה. תנודתיות חדה יכולה להפעיל את ההוראה גם אם לאחר מכן המחיר מתאושש, וכמו ב-Stop רגיל, מחיר ההפעלה אינו מבטיח את מחיר הביצוע.

Day או GTC? לא רק סוג ההוראה חשוב

בנוסף לסוג ההוראה קיימת גם השאלה כמה זמן היא תישאר בתוקף. הוראת Day פעילה בדרך כלל עד סוף יום המסחר שבו נשלחה. אם לא בוצעה עד אז, היא מתבטלת. לעומתה, GTC - Good Till Canceled יכולה להישאר פעילה למשך תקופה ארוכה יותר, בהתאם למדיניות הברוקר ולכללי השוק, עד שהיא מבוצעת או מבוטלת.

קיימות גם הוראות מתקדמות יותר. IOC - Immediate or Cancel מבקשת לבצע מיד את החלק שניתן לביצוע ולבטל את היתרה. FOK - Fill or Kill דורשת שהכמות כולה תבוצע באופן מיידי, אחרת ההוראה מבוטלת. הוראות כאלה נפוצות יותר בקרב סוחרים פעילים וגופים מקצועיים שבהם אופן הביצוע חשוב לא פחות מהחלטת ההשקעה עצמה.

בנוסף קיימות הוראות הקשורות לפתיחה ולסגירה של יום המסחר, כגון Market-on-Close ו-Limit-on-Close, שנועדו לבצע עסקה בסמוך למחיר הסגירה הרשמי ובהתאם לתנאים שהוגדרו. הזמינות והכללים של הוראות מתקדמות משתנים בין בורסות, מוצרים וברוקרים.

באמצעות פלטפורמות המסחר הזמינות ללקוחות אינטראקטיב ישראל כמו Interactive IL Desktop ניתן להשתמש במגוון רחב של סוגי הוראות, החל מפקודות Market ו-Limit בסיסיות ועד הוראות מתקדמות ואסטרטגיות המאפשרות לנהל כניסה, יציאה וסיכון. עבור משקיעים פעילים, ההיכרות עם הפקודות היא חלק בלתי נפרד מהשימוש במערכת המסחר - ולא רק תוספת טכנית לאחר שבוחרים את המניה.

לסיכום, אין הוראת מסחר אחת שמתאימה לכל מצב הבחירה בין Market, Limit, Stop או Stop Limit תלויה במטרה. משקיע שרוצה להיכנס מיד למניה נזילה עשוי לתת משקל גבוה לוודאות הביצוע, בעוד מי שמוכן לקנות רק במחיר מסוים עשוי להעדיף Limit. סוחר שמנהל סיכון בפוזיציה קיימת עשוי להשתמש ב-Stop, ואחר עשוי להעדיף Trailing Stop כדי להתאים את רמת היציאה לתנועת המחיר.





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