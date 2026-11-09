מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל

בשנים האחרונות, יותר ויותר ישראלים גילו את היתרונות העצומים של השקעה מעבר לים. הבורסה האמריקאית, שמרכזת בתוכה את חברות הטכנולוגיה, הרפואה והתעשייה הגדולות ביותר בעולם, הפכה ליעד המועדף על המשקיע המקומי שמעוניין לייצר לעצמו חופש כלכלי. אנחנו מנתחים את הדוחות של אפל, עוקבים אחרי ההשקות של טסלה ומשקיעים בעקביות במדד ה-S&P 500. אולם, בתוך כל ההתלהבות הזו מהחברות הגלובליות, משקיעים רבים מפספסים את העובדה הקריטית ביותר: כשהם קונים מניה אמריקאית, הם למעשה מבצעים שתי השקעות במקביל. ההשקעה הראשונה היא בחברה עצמה, וההשקעה השנייה, הנסתרת והשקטה יותר, היא במטבע האמריקאי - הדולר.

ההתעלמות מההשקעה השנייה הזו עלולה לעלות למשקיעים ביוקר רב. חיי היומיום של המשקיע הישראלי מתנהלים בשקלים. אנחנו משלמים את המשכנתא או את שכר הדירה בשקלים, קונים בסופר בשקלים ומשלמים מיסים בשקלים. המשמעות היא שכוח הקנייה האמיתי שלנו – שהוא המטרה הסופית של כל תיק השקעות באשר הוא – נמדד אך ורק במטבע המקומי. לכן, גם אם התשואה שלכם באפליקציית המסחר מוצגת בדולרים, השורה התחתונה שקובעת כמה רווח מוצג לכם היא נגזרת ישירות משער החליפין של הדולר מול השקל באותו הרגע בדיוק שבו תרצו למשוך את הכסף.

האשליה הדולרית: כשמניה עולה אבל התיק שלכם דווקא נשחק

כדי להבין עד כמה דרמטית ההשפעה של שערי המטבע, ניקח דוגמה מספרית שממחישה את "האשליה הדולרית". נניח שהשקעתם 10,000 דולר במדד מניות מוביל, בזמן ששער הדולר עמד על 3.80 שקלים. כלומר, הוצאתם מכיסכם 38,000 שקלים. חלפה שנה, המדד הציג ביצועים פנטסטיים וזינק ב-10%. התיק שלכם שווה כעת 11,000 דולר, ואתם טופחים לעצמכם על השכם. אלא שבמהלך אותה שנה, עקב שינויים מאקרו-כלכליים, הדולר נחלש משמעותית מול השקל וצנח לשער של 3.40 שקלים. כעת, אם תרצו להמיר את אותם 11,000 דולר בחזרה לשקלים, תקבלו לידיכם 37,400 שקלים בלבד. על אף שההשקעה שלכם בבורסה עלתה ב-10%, במונחים של כוח קנייה אמיתי למעשה הפסדתם כסף. הרווח הדולרי התאדה לחלוטין בגלל שחיקת המטבע.

מצד שני, המטבע עשוי גם לפעול לטובתכם בעיתות משבר. שוק ההון נוטה להיות תנודתי, ובתקופות של פחד עולמי או משברים כלכליים, בורסות העולם צוללות. במקביל, בתקופות של משבר ואי-ודאות, משקיעים מכל העולם נוהרים אל "חוף המבטחים" המסורתי - הדולר האמריקאי. כתוצאה מכך, פעמים רבות כאשר שוק המניות יורד, שער הדולר דווקא מזנק כלפי מעלה. כך, משקיע ישראלי שתיק המניות הדולרי שלו ירד ב-15%, עשוי לגלות שהדולר דווקא התחזק ב-10% מול השקל באותה תקופה. התוצאה היא שבמונחים שקליים, הנזק לתיק ההשקעות קטן משמעותית מהירידה שחוו משקיעים אמריקאים. זהו גידור טבעי שעוזר לרכך נפילות חדות.

גלריה על אף שההשקעה שלכם בבורסה עלתה ב-10%, במונחים של כוח קנייה אמיתי למעשה הפסדתם כסף. הרווח הדולרי התאדה לחלוטין בגלל שחיקת המטבע. ( shutterstock )





להגן או לא להגן? החששות וההזדמנויות בחשיפה למטבע

ההבנה של הדינמיקה הזו מעלה מיד את השאלה הגדולה של משקיעים רבים: האם כדאי לי לגדר את ההשקעה שלי מפני שינויי מטבע? בישראל קיימות לא מעט קרנות סל (ETFs) מקומיות המוגדרות כ"מנוטרלות מטבע", אשר משתמשות בחוזים פיננסיים מתקדמים כדי להבטיח שהתשואה שלכם תהיה תלויה אך ורק בביצועי המדד האמריקאי, ללא קשר למה שיקרה לדולר. במבט ראשון, זה נשמע כמו פתרון קסם מושלם. אם אתם חיים בשקלים, למה לכם לקחת סיכון על הדולר? אלא שגידור המטבע עולה כסף, ומושפע ישירות מפערי הריביות בין בנק ישראל לבנק המרכזי האמריקאי (הפד). העלויות הנסתרות הללו עלולות לנגוס בתשואה שלכם באופן עקבי לאורך השנים, ולהפוך את ההגנה ליקרה יותר ממה שחשבתם.

גישה רווחת בקרב משקיעים מקצועיים לטווח ארוך היא להשלים עם החשיפה המטבעית כחלק מאסטרטגיית הפיזור הכוללת של התיק. עבור אזרח ישראלי שרוב נכסיו מרוכזים גם כך בכלכלה המקומית כמו: דירת המגורים, קרן ההשתלמות, הפנסיה ומקום העבודה, פיזור חלק מההון למטבע זר וחזק כמו הדולר עשוי לשמש כצעד חכם של ניהול סיכונים. משברים פנימיים, גיאופוליטיים או ביטחוניים בישראל עלולים להחליש את השקל, ובמקרים כאלה, תיק השקעות דולרי עצמאי הפועל מעבר לים מספק רשת ביטחון כלכלית משמעותית. לכן, קבלת החשיפה לדולר אינה בהכרח חיסרון, אלא רכיב אסטרטגי שיכול לשמור על הערך הריאלי של הכסף שלכם במצבי קיצון.

המרת מט"ח חכמה: הדרך להפסיק לזרוק כסף על עמלות נסתרות

אך בעוד שעל תנודות השוק ושערי החליפין בעולם אין לנו שליטה, ישנו היבט אחד וקריטי שבו דווקא יש לכם שליטה מלאה והוא: עמלות ההמרה. כשאנחנו רוצים להעביר את השקלים שלנו לדולרים כדי להשקיע, רוב הבנקים והמוסדות הפיננסיים המסורתיים גובים "עמלת חליפין" או עמלת המרה אחוזית. אך זוהי רק חצי מהתמונה. הרווח האמיתי והגדול של המערכת הבנקאית נובע ממרווחי השער (Spread) – ההפרש העצום בין השער שבו הם קונים מכם דולרים לבין השער שבו הם מוכרים לכם אותם. המרווחים הללו, שרחוקים מאוד מהשער היציג המוכר לכולנו, עשויים לגלח בקלות 1% עד 2% מכל סכום שאתם מעבירים להשקעה. במצטבר, מדובר בהפסד ודאי של אלפי שקלים עוד לפני שקניתם מניה אחת.

כאן בדיוק נכנסת לתמונה המהפכה של מערכות המסחר הבינלאומיות. לקוחות אינטראקטיב ישראל נהנים מגישה ישירה לשוק המט"ח הרציף הבינלאומי (Forex). המשמעות היא שאתם ממירים את השקלים שלכם לדולרים ולהפך בשערי השוק האמיתיים, עם מרווחי שער אפסיים ומינימליים, בתוספת עמלת ביצוע קבועה ושקופה לחלוטין. כדי להבין עד כמה הפער הזה עצום ומשמעותי לתיק ההשקעות שלכם, אינטראקטיב ישראל מציעה בנוסף מחשבון ייחודי להמרות מט"ח, המאפשר לכם לראות בשקיפות מלאה ובזמן אמת בדיוק כמה אתם חוסכים בהשוואה לבנקים ולחלופות האחרות בשוק. המחשבון לוקח בחשבון את הסכום שתרצו להשקיע ומציג לכם שחור על גבי לבן את הכסף שיישאר אצלכם בכיס ויוכל להיות מתורגם למניות נוספות בתיק במקום לעמלות לבנק.

מחשבון המרת המט"ח של אינטראקטיב ישראל ( אינטראקטיב ישראל )





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לסיכום, שערי המטבע ימשיכו לנוע מעלה ומטה ולהשפיע על השווי השקלי של תיק ההשקעות הגלובלי שלכם. זוהי עובדת חיים שכל משקיע בינלאומי צריך ללמוד לחיות איתה ולהבין את המשמעויות העמוקות שלה. אך בעוד שאיננו יכולים לחזות את כיוון הדולר, אנחנו יכולים וצריכים לשלוט בעלויות הנלוות אליו. בחירה נכונה של פלטפורמת מסחר שמעניקה שערי המרה הוגנים, הבנה של פערי המטבע, והפסקת שריפת הכסף על מרווחי ענק של מוסדות פיננסיים הם הצעדים הראשונים והחשובים ביותר בדרך לניהול תיק השקעות חכם, מודע ורווחי יותר. אל תתנו לאותיות הקטנות של הבנקים לנהל לכם את התשואה.

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