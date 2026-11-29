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גלריה חזית חנות סופטבנק ( Shutterstock )





הסיבה לצניחה הדרמטית הזו אינה תיקון טכני שגרתי, אלא הימור ממונף ומסוכן מאין כמותו של המייסד והמנכ"ל מאסאיושי סון על חברת OpenAI. סופטבנק הזרימה עשרות מיליארדי דולרים לחברה שמעולם לא רשמה רווח, תוך שהיא מגייסת הון באמצעות הלוואות עתק, שעבוד נכסים והנפקות אג"ח זבל בריביות שיא. כעת, כאשר קצב שריפת המזומנים של OpenAI מאיים לשבור שיאים וההנפקה המתוכננת הוקפאה, וול סטריט מבינה שכל שרשרת האספקה של ה-AI נשענת על משקיע אחד שמתקשה לעמוד בהתחייבויותיו.

מהטראומה של WeWork להימור הגדול בהיסטוריה

כדי להבין את עוצמת הסיכון שלקחה על עצמה סופטבנק, צריך לחזור אחורה להיסטוריה ההשקעתית של מאסאיושי סון. זו אינה הפעם הראשונה שבה הוא מהמר את כל הקופה על חברה בודדת: ב-2017 השיקה סופטבנק את "קרן החזון" (Vision Fund) בהיקף של כ-100 מיליארד דולר, וניפחה את שוויה של חברת חללי העבודה WeWork ל-47 מיליארד דולר לפני שזו קרסה ופשטה רגל ב-2023. הכישלון ההוא הבריח משקיעים חיצוניים, והותיר את סופטבנק לממן את קרן החזון השנייה כמעט לחלוטין מתוך המאזן העצמי שלה.

כשמהפכת ה-ChatGPT פרצה לחיינו, סון זיהה הזדמנות שנייה לכפר על טעויות העבר והודיע לבעלי המניות כי הדיבורים על "בועה" הם עלבון אישי עבורו. בתחילת 2025 הובילה סופטבנק השקעה של 40 מיליארד דולר ב-OpenAI, ובמקביל עמד סון בבית הלבן לצד סם אלטמן והכריז על פרויקט "סטארגייט" (Stargate) להקמת חוות שרתים בעלות של עד 500 מיליארד דולר. במרץ 2026 הכריזה OpenAI על סבב גיוס פרטי חסר תקדים של 122 מיליארד דולר, אך בפועל רק 57 מיליארד מתוכם היו כסף מזומן בעוד שהשאר הותנה באבני דרך או בהנפקה - מה שהפך את סופטבנק למממנת של יותר ממחצית המזומן האמיתי בסבב, עם השקעה ישירה של 64.6 מיליארד דולר (כ-13% מהחברה) והתחייבות כוללת של כ-85 מיליארד דולר.

הבעיה המרכזית של סופטבנק הייתה שלחברה פשוט לא היה הון נזיל בהיקפים הללו, ולכן היא יצאה למסע גיוס מקורות אגרסיבי בכל מחיר. תחילה מכרה סופטבנק את כל החזקותיה באנבידיה (Nvidia) תמורת כ-5.8 מיליארד דולר, מהלך אירוני שבו היא מוותרת על מניות יצרנית השבבים שמניעה את המהפכה כדי לממן חברה שרוכשת את אותם שבבים. בהמשך היא נטלה הלוואות כנגד החזקתה בענקית השבבים הבריטית Arm (שבה היא מחזיקה כ-90%), חתמה על הלוואת גישור של 40 מיליארד דולר, ואף לוותה 10 מיליארד דולר נוספים (שקוצצו זמנית ל-6 מיליארד) כשהיא משעבדת את מניות OpenAI עצמן כביטחונות - מלכודת מסוכנת שבה הבטוחה וההימור הם אותו נכס בדיוק.

בשלב הבא פנתה סופטבנק לשוק החוב בקצב מסחרר שחשף את מצוקת הנזילות שלה. לאחר גיוס של כמה מיליארדי דולרים ואירו באפריל והנפקת אג"ח שיא ביפן בהיקף של טריליון ין (כ-6.3 מיליארד דולר) בספטמבר שנמכרה בעיקר לחוסכים פרטיים, ביצעה החברה ב-24 בספטמבר מהלך חסר תקדים: הנפקת אג"ח זבל (High-Yield) בהיקף של 11.1 מיליארד דולר, הגדולה בהיסטוריה התאגידית העולמית. סופטבנק נאלצה להציע ריבית עתק של עד 9.75% בשנה - עלות של כמיליארד דולר בשנה בריבית בלבד, כדי לעמוד בתשלום הסופי בסך 10 מיליארד דולר ל-OpenAI ב-1 באוקטובר. כל זאת כאשר סופטבנק נושאת חוב כולל של כ-160 מיליארד דולר, וסוכנות פיץ' צופה שיחס החוב לנכסים (LTV) שלה יזנק ל-31% עד מרץ 2027.





שבב של חברת ארם ( Shutterstock )





ביטול ההנפקה והתפשטות הפאניקה בוול סטריט

הלחץ הפיננסי הגיע לנקודת רתיחה כשהתבררו ממדי שריפת המזומנים של OpenAI והתפוגג החלום על אקזיט מהיר. לפי מצגות למשקיעים, למרות שהכנסות OpenAI היו צפויות לזנק מכ-36 מיליארד דולר השנה ל-350 מיליארד דולר ב-2030, החברה צפויה לשרוף כ-278 מיליארד דולר במזומן עד סוף העשור - פי ארבעה מכל ההשקעה של סופטבנק - בעיקר בשל התחייבויות מחשוב של כ-750 מיליארד דולר מול אורקל, מיקרוסופט, אמזון ויצרניות השבבים. כשהמנכ"ל סם אלטמן הודיע ב-12 בספטמבר כי החברה לא תצא להנפקה (IPO) השנה מכיוון שזהו "זמן גרוע להנפיק", מניית סופטבנק צנחה ביותר מ-10% ביומיים, ומחיר הביטוח מפני חדלות פירעון של החוב שלה זינק לשיא של שלוש שנים.

גלי ההדף של המשבר כבר מורגשים היטב במורד שרשרת האספקה של הבינה המלאכותית ובמערכת הפיננסית כולה. חברת הענן CoreWeave, שמשכירה שבבי אנבידיה ל-OpenAI ונושאת חוב של כ-50 מיליארד דולר, רואה את האג"ח שלה נסחרות בתשואות מצוקה של מעל 16% המשקפות חשש ממשי מחדלות פירעון. במקביל, חברת הביטוח Athene שבבעלות אפולו השקיעה כמחצית מעודף ההון שלה (כ-2 מיליארד דולר) בהלוואה המגובה בקרן החזון של סופטבנק, ששני שלישים מערכה תלויים כעת ב-OpenAI, בעוד שתשע ענקיות הטכנולוגיה מחזיקות בהתחייבויות AI חוץ-מאזניות בהיקף דמיוני של כ-3 טריליון דולר.

מנכ"ל סופטבנק מאסאיושי סון ( Shutterstock )





המשמעויות והסיכונים המערכתיים שעוד נותרו

התרסקות מניית סופטבנק היא קריאת השכמה חדה לשווקים הגלובליים, הממחישה כיצד מינוף יתר סביב חברה פרטית אחת עלול לערער תעשייה שלמה. הנה שלושת מוקדי הסיכון המרכזיים שיעצבו את התנהגות השווקים בתקופה הקרובה:

מלכודת הביטחונות וגיוסי ההמשך: ללא הנפקה בבורסה, OpenAI תיאלץ לגייס הון נוסף ממשקיעים פרטיים לקראת 2028, כאשר המגעים מדברים על שווי יעד של כ-1.2 טריליון דולר. אם השווי בפועל יירד, הבנקים שהלוו לסופטבנק כנגד מניות OpenAI יוכלו לדרוש פירעון מוקדם או הזרמת מזומנים מיידית, מה שעלול להצית סחרור נזילות חריף.

אפקט הדומינו אצל ספקיות התשתית: אם סופטבנק לא תוכל להמשיך לכתוב צ'קים של עשרות מיליארדי דולרים, OpenAI תיאלץ לקצץ בחדות בהוצאות המחשוב שלה. קיצוץ כזה יפגע ישירות בהכנסות העתידיות שכבר נרשמו בתחזיות של אורקל, מיקרוסופט, אמזון, CoreWeave ויצרניות השבבים אנבידיה, AMD וברודקום.

סיכון המינוף של משקיעי הריטייל: המשבר מתרחש בשעה שהמשקיעים הפרטיים בארה"ב שברו שיא של כל הזמנים בנטילת הלוואות לרכישת מניות (Margin Debt), שהגיעו ביוני לכ-1.5 טריליון דולר - כ-4.5% מהתמ"ג האמריקאי. מדובר בשיעור גבוה משיא בועת הדוט-קום ומחצית מהשיא ההיסטורי של 1929, מצב שבו ירידות חדות עלולות לגרור מכירות כפויות שישפיעו על השוק כולו.

לסיכום: הירידה של כשני שלישים בשווי של סופטבנק מוכיחה שהמשקיעים בוול סטריט ובטוקיו כבר אינם מוכנים לממן חלומות טכנולוגיים ללא גב פיננסי מוצק. כל עוד OpenAI שורפת מאות מיליארדי דולרים ללא אופק הנפקה ברור, כל חוליה בשרשרת ה-AI נותרת חשופה להחלטות המימון של מאסאיושי סון. כעת, המבחן של ענף הטכנולוגיה כולו יהיה להוכיח שמהפכת הבינה המלאכותית מסוגלת לעמוד על רגליה הכלכליות בזכות רווחים אמיתיים, ולא רק בזכות הררי חוב ממונף.