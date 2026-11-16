מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל
אז האם חברות בע"מ יכולות להשקיע בשוק ההון?
התשובה הקצרה היא בהחלט כן. מבחינה משפטית, חברה בע"מ היא אישיות משפטית נפרדת הכשירה לבצע פעולות פיננסיות, לרבות פתיחת חשבונות מסחר ורכישת ניירות ערך. כאשר חברה מבקשת להשקיע את כספיה, האפיק המוכר והמסורתי ביותר הוא פתיחת תיק השקעות דרך הבנק המסחרי שבו מתנהל חשבון העו"ש של העסק.
היתרון המרכזי של ניהול ההשקעות דרך הבנק טמון בנוחות ובתפעול. עבור מנהל הכספים או רואה החשבון של החברה, ניהול כלל הפעילות הפיננסית - משכורות, ספקים, מסגרות אשראי והשקעות תחת קורת גג אחת מה שיכול לאפשר סנכרון פשוט של תזרימי המזומנים. כמו כן, בנקים מציעים מעטפת ליווי ויועצי השקעות הזמינים עבור הלקוח העסקי.
עם זאת, לגישה המסורתית ישנם חסרונות משמעותיים, הבאים לידי ביטוי בעיקר במבנה העלויות. חשבונות השקעה עסקיים בבנקים כפופים לרוב לגביית דמי משמרת (עמלת ניהול פיקדון ניירות ערך) הנגבים כשיעור מסוים מסך הצבירה בתיק, ללא קשר לשאלה האם בוצעו פעולות. בנוסף, המרת כספי החברה ממטבע מקומי למטבע זר (לצורך השקעה בחו"ל) כרוכה לרוב במרווחי שער (Spread) רחבים ובעמלות חליפין גבוהות, אשר שוחקים את הון החברה עוד בטרם נרכש נייר הערך הראשון.
אלטרנטיבה נוספת היא, פתיחת חשבון מסחר תאגידי (Corporate Account) דרך ברוקרים בינלאומיים. פלטפורמות מסחר עצמאיות המעניקות שירותים ללקוחות מוסדיים ועסקיים בישראל, כדוגמת אינטראקטיב ישראל, המאפשרת לחברה להפריד בין הפעילות התפעולית כמו תשלום לספקים ומשכורות שנותר בבנק לבין פעילות ניהול עודפי ההון.
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היתרון המרכזי של חלופה זו הוא צמצום דרמטי בעלויות התפעול. פלטפורמות אלו לרוב לא גובות דמי משמרת או דמי ניהול חודשיים על עצם החזקת התיק ומאפשרות לבצע המרות מט"ח בשערי שוק רציפים עם מרווחים מזעריים. מעבר לכך, בסביבת ריבית חיובית, חשבונות מסחר מוסדיים בינלאומיים לרוב מזכים את הלקוח העסקי בריבית משמעותית על יתרות המזומן שטרם הושקעו , מה שיכול לשמש פתרון אידיאלי לחברות המעוניינות לשמור על נזילות גבוהה אך עדיין לייצר תשואה על הכסף.
מנגד, ניהול חשבון מסחר עצמאי מציב דרישות ואתגרים ייעודיים. בניגוד לאדם פרטי, הליך פתיחת חשבון לחברה בע"מ מורכב יותר ודורש הליך היכרות לקוח מקיף. החברה נדרשת להציג מסמכי התאגדות, פרוטוקול מורשי חתימה, זיהוי של בעלי השליטה, וכן להנפיק קוד LEI) Legal Entity Identifier) - מזהה בינלאומי ייחודי הנדרש כיום מכל ישות משפטית המבצעת פעולות פיננסיות בשווקים הגלובליים. כמו כן, החברה נדרשת להחליט האם לנהל את המסחר באופן אקטיבי בעצמה או להעניק הרשאה למנהל תיקים מורשה שיפעל בחשבון.
העלויות שעושות את ההבדל
כדי לכמת את ההבדל בין האפיקים, נבחן סימולציה של חברת הייטק המעוניינת להשקיע עודפי מזומנים בגובה 300,000 דולר (כמיליון שקלים) בקרן סל סולידית העוקבת אחר איגרות חוב ממשלתיות בארצות הברית, תוך הנחת תשואה שנתית ריאלית של 5% למשך 5 שנים.
אם החברה תבחר לבצע את ההשקעה דרך הבנק המסחרי שלה, היא עשויה לשלם מרווח המרת מט"ח של כ-0.8% בעת העברת השקלים לדולרים (עלות מיידית של כ-2,400 דולר שנגרעים מקרן ההשקעה). לאורך 5 השנים, הבנק יגבה דמי משמרת בשיעור מוערך של כ-0.2% לשנה מסך התיק. בסוף התקופה, השווי המוערך של התיק, לאחר ניכוי עמלות אלו, עשוי לעמוד על כ-371,500 דולר.
במידה והחברה תבחר להקים חשבון תאגידי דרך פלטפורמת מסחר עצמאית ללא דמי משמרת, ההמרה תתבצע לפי שער שוק רציף כמעט ללא מרווח, ועמלת הקנייה תסתכם בדולרים בודדים. לאחר 5 שנים של צמיחה מורכבת מריבית דריבית, ללא השחיקה של דמי הניהול השנתיים, השווי המוערך של התיק יעמוד על כ-382,800 דולר. הפער שנוצר, העומד על למעלה מ-11,000 דולר, נותר בקופת החברה וממחיש את החשיבות האסטרטגית של חיסכון בעלויות ואחזקה שוטפות.
שאלות ותשובות נפוצות
1) האם כל בעל עסק רשאי לפתוח ולנהל חשבון השקעות חברה?
הזכות לפתוח חשבון השקעות תאגידי שמורה לחברה בע"מ (או ישות משפטית מוכרת אחרת). החשבון ייפתח על שם החברה, ורק מורשי החתימה שהוגדרו בפרוטוקול הרשמי של החברה, או מנהל תיקים מורשה שקיבל ייפוי כוח מהחברה, רשאים לבצע פעולות בחשבון.
2) מהו קוד LEI ולמה חברות צריכות אותו כדי לסחור?
קוד LEI הוא מספר זיהוי גלובלי בן 20 תווים המשמש לזיהוי ברור של ישויות משפטיות המשתתפות בעסקאות פיננסיות ברחבי העולם.
3) כיצד מתבצע מיסוי על רווחים בחשבון השקעות של חברה בע"מ?
בניגוד למשקיע פרטי המשלם מס רווחי הון קבוע, רווחי הון הנוצרים בחשבון של חברה בע"מ נחשבים לרוב כחלק מההכנסה החייבת של החברה וכפופים למס חברות. מומלץ תמיד להתייעץ עם רואה החשבון של החברה לגבי השלכות המס המדויקות ואופן רישום הרווחים בדוחות הכספיים.
לסיכום, ניהול עודפי המזומנים של חברה בע"מ הוא נדבך קריטי בניהול פיננסי תקין, במיוחד בסביבה כלכלית דינמית ועתירת אינפלציה. בעוד שהמערכת הבנקאית מציעה פתרון נגיש ונוח הנמצא באותה סביבה תפעולית של חשבון העו"ש, העלויות המצטברות של דמי המשמרת ופערי ההמרה עלולות לשחוק את התשואה לאורך זמן. פתיחת חשבון מסחר תאגידי בפלטפורמות עצמאיות מציעה לחברות וללקוחות מוסדיים אלטרנטיבה משתלמת יותר הממוקדת בהפחתת עלויות, הגישה לשערי מט"ח רציפים וקבלת ריבית על יתרות פנויות.
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מוגש מטעם אינטראקטיב ישראל