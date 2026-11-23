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גלריה איך פועל מנגנון ה-SPAC? ( Shutterstock )

בשנים האחרונות, אחד המונחים המדוברים והשנויים במחלוקת ביותר בשוק ההון העולמי הוא ה-SPAC (או בהרחבה Special Purpose Acquisition Company) – חברת רכישה ייעודית. מה שהחל ככלי נישתי בשולי הבורסה, הפך למסלול עוקף-הנפקה פופולרי שדרכו נכנסו לשוק חברות טכנולוגיה, רכב חשמלי וחלל בשווי של עשרות מיליארדי דולרים. המנגנון, המכונה גם "חברת צ'ק פתוח", מאפשר לחברות פרטיות לדלג על התהליך המייגע והיקר של הנפקה ציבורית ראשונית (IPO) באמצעות מיזוג לתוך שלד בורסאי עתיר מזומנים. עם זאת, התנודתיות הקיצונית שאפיינה חברות רבות לאחר המיזוג חשפה את הסיכונים המובנים במודל זה עבור המשקיע הפרטי. כתבה זו מנתחת את האנטומיה של עסקת ה-SPAC, מסבירה מדוע יזמים וחברות מעדיפים נתיב זה, ובוחנת כיצד בחירה נכונה של פלטפורמת מסחר מסייעת בהתמודדות עם הסיכונים והמורכבויות הטכניות של מכשיר פיננסי זה

מהי חברת SPAC וכיצד היא פועלת?

חברת רכישה ייעודית (SPAC) היא למעשה שלד בורסאי ריק מתוכן עסקי ממשי. היא מוקמת על ידי קבוצת יזמים (Sponsors), לרוב מנהלי קרנות גידור, משקיעי הון סיכון או מנהלים בכירים לשעבר בתעשייה, אשר מגייסים הון מהציבור דרך הבורסה. בעת ההנפקה, למשקיעים אין מושג איזו חברה תירכש בסופו של דבר. הם מפקידים את כספם מתוך אמון במוניטין של היזמים וביכולתם לאתר חברת יעד איכותית. הכסף שגויס מופקד בחשבון נאמנות מיוחד, ומוצמד לרוב למחיר בסיס של 10 דולר למניה. מרגע ההנפקה, ליזמי ה-SPAC מוקצב חלון זמן מוגבל - לרוב בין 18 ל-24 חודשים לאתר חברה פרטית הפועלת בעולם האמיתי ולהשלים עמה עסקת מיזוג.

אם היזמים מצליחים לאתר חברת יעד ולהגיע עמה להסכם, מתחיל תהליך המכונה "De-SPAC". בשלב זה, בעלי המניות של ה-SPAC נדרשים לאשר את המיזוג בהצבעה. לאחר האישור, החברה הפרטית מתמזגת לתוך השלד הבורסאי, מקבלת את קופת המזומנים שלו, ומחליפה את הסימול (Ticker) בבורסה לשמה החדש. מאותו רגע, היא הופכת לחברה ציבורית מן המניין. במידה והיזמים נכשלים באיתור חברה ראויה בתוך חלון הזמן המוקצב, ה-SPAC מתפרק, וכספי הנאמנות מוחזרים למשקיעים בתוספת ריבית סמלית. מנגנון זה יוצר כרית ביטחון תיאורטית למשקיעים בשלב טרום המיזוג, שכן תמיד נשמרת להם הזכות לפדות את מניותיהם תמורת 10 דולר לפני שהעסקה יוצאת לפועל, אם אינם מרוצים מזהות החברה הנרכשת.

מדוע חברות פרטיות מעדיפות להתמזג עם SPAC במקום לצאת להנפקה רגילה (IPO)?

הנפקה ציבורית ראשונית מסורתית (IPO) היא תהליך מורכב, יקר וארוך, העשוי להימשך למעלה משנה. התהליך מחייב חברות לעבור חיתום קפדני, לצאת למסע הופעות (Roadshow) מול משקיעים מוסדיים, ולעמוד לחסדי מצב הרוח של השוק ביום התמחור. חברות רבות שהיו מוכנות להנפקה נאלצו לבטל אותה ברגע האחרון בשל תנודתיות פתאומית בשווקים או משברים גיאופוליטיים שחתכו את הערכת השווי שלהן. לעומת זאת, מיזוג עם חברת SPAC עשוי לספק להנהלת החברה הפרטית ודאות תמחורית מהירה; שווי החברה וסכום המזומן שיוזרם אליה נקבעים בחדר סגור במשא ומתן ישיר מול יזמי ה-SPAC, ללא קשר לתנודות היומיות בוול סטריט.

סיבה אסטרטגית נוספת וקריטית לא פחות נוגעת להוראות הרגולציה בארצות הברית (תקנות "נמל מבטחים" - Safe Harbor). חברה המבצעת הנפקה מסורתית אינה מורשית להציג למשקיעים תחזיות פיננסיות ורווחים עתידיים, אלא נדרשת להסתמך על ביצועי העבר שלה בלבד. מגבלה זו יכולה להקשות מאוד על חברות טכנולוגיה, רכב חשמלי וחלל הנמצאות בשלבי פיתוח (Pre-Revenue) ועדיין אינן מייצרות הכנסות משמעותיות, להצדיק שווי שוק גבוה. לעומת זאת, מכיוון שמיזוג SPAC נחשב מבחינה משפטית כמיזוג ורכישה (M&A) ולא כהנפקה ראשונית, החברה מורשית להציג מצגות מפורטות עם תחזיות הכנסות אופטימיות לחמש ולעשר שנים קדימה. גמישות זו אפשרה לחברות סטארט-אפ עתירות חזון לגייס מיליארדי דולרים על סמך פוטנציאל עתידי, אם כי היא גם פתחה פתח לאכזבות כבדות כאשר התחזיות התבררו בדיעבד כמנותקות מהמציאות המסחרית.

ניתוח עסקאות SPAC ( Shutterstock )





ניהול השקעות מורכבות: בנק מסחרי מול חשבון מסחר עצמאי גלובלי

השקעה בעסקאות SPAC חושפת את המשקיע למכשירים פיננסיים מורכבים. כאשר חברת SPAC מונפקת, היא אינה מציעה רק מניות, אלא "יחידות השתתפות" (Units) הכוללות לרוב מניה אחת ושבריר של כתב אופציה (Warrant), המעניק למשקיע זכות לרכוש מניות נוספות בעתיד במחיר קבוע. בשלב מסוים, היחידות הללו מתפצלות למניות ולאופציות נפרדות הנסחרות תחת סימולים שונים. משקיעים המנהלים את תיק ההשקעות שלהם דרך המערכת הבנקאית המסורתית בישראל מגלים לעיתים קרובות כי הבנקים מתקשים להתמודד טכנית עם פיצול היחידות, אינם מציגים ציטוטים מדויקים לכתבי האופציה, ולעיתים אף חוסמים כליל את אפשרות המסחר במכשירים אלו. יתרה מכך, התנודתיות הקיצונית במניות SPAC דורשת תגובה מהירה, בעוד שהמערכות הבנקאיות מוגבלות לשעות המסחר הרגילות וסובלות מפערי ציטוט (Spread) רחבים ומעמלות מינימום כבדות.

מנגד, משקיעים מתוחכמים הבוחרים בפלטפורמות מסחר בינלאומיות המונגשות לישראלים, כדוגמת אינטראקטיב ישראל , נהנים מתשתית טכנולוגית המותאמת לאירועי חברה (Corporate Actions) מורכבים. מערכות אלו מאפשרות מסחר חלק ביחידות, במניות ובכתבי אופציה, ומעניקות גישה לשעות טרום המסחר (Pre-Market) והמסחר המאוחר (After-Hours), חלונות זמן שבהם לרוב מפורסמות עסקאות המיזוג הדרמטיות. חשוב מכך, המבנה הכלכלי של חשבון עצמאי המאופיין בהיעדר מוחלט של דמי משמרת מנגחים והמרת מט"ח בשערי שוק רציפים המאפשרים למשקיע להקצות חלק מהונו לפוזיציות ספקולטיביות מבלי לשחוק את בסיס התיק הסולידי שלו באמצעות עמלות מערכת מיותרות.

דף מסחר מתוך פלטפורמת המסחר של אינטראקטיב ישראל Interactive IL Desktop ( Interactive IL Desktop )





כדי לכמת את הפערים הפיננסיים, נבחן סימולציה של משקיע המקצה 100,000 שקלים להשקעה ארוכת טווח בחברת טכנולוגיה שהשלימה לאחרונה מיזוג SPAC. המשקיע בוחר להחזיק במניה למשך 15 שנים, מתוך אמונה בטכנולוגיה, ומניח תשואה שנתית ממוצעת ברוטו של 9% לאורך התקופה כתוצאה מצמיחת החברה.

אם המשקיע פועל דרך הבנק: בעת רכישת המט"ח לפתיחת הפוזיציה, הבנק גובה מרווח שער (Spread) של כ-1%, מה שמקצץ את הקרן ל-99,000 שקלים. לאורך 15 השנים, הבנק יגבה דמי משמרת (עמלת ניהול פיקדון ניירות ערך) בשיעור ממוצע של כ-0.2% לשנה, מה שמפחית את התשואה האפקטיבית נטו ל-8.8% בשנה. בסיום התקופה, ולאחר השחיקה, שווי התיק יצמח לכ-351,000 שקלים, לפני ניכוי מס רווחי הון ועמלת המרה ביציאה.

אם המשקיע פועל דרך חשבון מסחר עצמאי וללא דמי משמרת: הלקוח משלם דולרים בודדים על ההמרה בשער רציף, ומלוא הקרן (100,000 שקלים) מושקעת בחברה. מכיוון שאין דמי משמרת שוטפים, הקרן נהנית מריבית דריבית מלאה של 9% לשנה. בסיום 15 השנים, שווי התיק יזנק לכ-364,200 שקלים. הפער הפיננסי, העומד על למעלה מ-13,000 שקלים, מוכיח כי גם בבחירת השקעות בעלות אופק צמיחה מבטיח, המסגרת התפעולית והבנקאית עלולה לחסל נתח מהותי מפרמיית הסיכון שהמשקיע לקח על עצמו.

כללי אצבע להשקעה מושכלת ומזעור סיכונים בעסקאות SPAC

ההתלהבות ההיסטורית סביב שוק ה-SPAC הותירה משקיעים רבים עם הפסדים כבדים לאחר שחברות מבטיחות התרסקו חודשים ספורים לאחר השלמת המיזוג. על מנת לפעול בזירה זו בצורה מושכלת, משקיעים נדרשים לאמץ מספר עקרונות הגנה מעשיים בעת ניתוח החברות.

העיקרון הראשון הוא הבנת מנגנון הדילול ו"משקיעי ה-PIPE". בעסקאות רבות, המזומן שבקופת ה-SPAC אינו מספיק לרכישת חברת היעד, והיזמים מגייסים הון נוסף ממשקיעים מוסדיים פרטיים (Private Investment in Public Equity). משקיעים אלו מקבלים לרוב תנאים מועדפים, וכאשר תקופת החסימה (Lock-up) שלהם פוקעת, הם נוטים למכור את מניותיהם בבורסה. הצפת השוק במניות חדשות, יחד עם מימוש כתבי האופציה שהונפקו בעבר, יוצרת דילול אגרסיבי לשווי המניה של המשקיע הפרטי (Retail), שלעיתים נותר אחרון בשרשרת המזון הפיננסית.

עיקרון שני מתייחס לפער שבין שלב ה"צ'ק הפתוח" לשלב שבו החברה עומדת בפני עצמה. כל עוד המיזוג לא הושלם, מחיר ה-SPAC מגובה בקופת מזומנים הנותנת רצפה תיאורטית של כ-10 דולרים למניה. ברגע שהמיזוג יוצא לפועל (De-SPAC), רצפת המזומן נעלמת, והחברה מתומחרת בהתאם לביצועיה העסקיים האמיתיים ולתזרים המזומנים שלה. משקיע פונדמנטלי חייב לבחון את דוחות חברת היעד באופן אובייקטיבי, להתעלם מתחזיות הצמיחה המוגזמות שהוצגו במצגות המיזוג, ולהעריך האם המודל העסקי אכן מסוגל לייצר רווחיות בסביבת מאקרו תחרותית. בחינה מדוקדקת זו, המתבצעת דרך מערכות מסחר מתקדמות וספקיות מידע שקופות, היא שמפרידה בין מהמרים לבין משקיעים המנהלים סיכונים לאורך זמן.

לסיכום, מנגנון ה-SPAC הציג לעולם הפיננסי נתיב מהיר ויצירתי להנפקת חברות, המעניק ליזמים ודאות תמחורית וגמישות הצגתית חסרת תקדים. עם זאת, הוא גם הוכיח כי קיצורי דרך בוול סטריט גובים לא פעם מחיר יקר ממי שאינו קורא את האותיות הקטנות של הסכמי הדילול וכתבי האופציה. עבור המשקיע הפרטי, ההחלטה לפעול בחברות אלו מחייבת הבנה עמוקה של השלבים השונים בחיי השלד הבורסאי, מעקב אחר מועדי אישור המיזוג, ויכולת טכנולוגית להגיב במהירות. ניהול הפעילות דרך פלטפורמות מסחר עצמאיות גלובליות מנטרל את מחסומי העמלות הבנקאיות ודמי המשמרת, מעניק גישה ישירה למכשירים הפיננסיים הנגזרים, ומספק למשקיע את הגמישות ההכרחית לניווט בטוח בסביבה עתירת תנודתיות זו.