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מניות קורוויב (CRWV) ונביוס (NBIS) בלטו במיוחד, כאשר שתיהן איבדו יותר מ-25% משוויין במהלך השבוע. גם אורקל (ORCL), המשקיעה סכומים ניכרים בהרחבת תשתיות הענן שלה, עמדה במוקד החששות. טד מורטנסון, אסטרטג הטכנולוגיה של Baird, ציין בריאיון ל-Yahoo Finance כי החברות הללו נמצאות בין השחקניות החלשות בענף מבחינת תזרים מזומנים חופשי, והדגיש את העלייה בעלויות ההון ואת הביקורת הגוברת סביב מודלים של מימון מעגלי.

למרות הירידות החדות, חלק מהאנליסטים בוול סטריט אינם רואים בהתפתחויות האחרונות סימן להתפוצצות בועת הבינה המלאכותית. פטריק מורהד, מייסד חברת המחקר Moor Insights & Strategy, הגדיר את המתרחש כעוד גל של חששות זמניים, בדומה לתגובות השוק להופעת DeepSeek, לטלטלה סביב המכסים ולחששות קודמים מפגיעה בענף. לדבריו, לאחר העליות המשמעותיות במניות הקשורות ל-AI, פעילים בשוק מחפשים סיבות לממש רווחים יותר מאשר סיבות להגדיל חשיפה.

גלריה שוק ההון, השקעות ( shutterstock )

גם דן אייבס, מנהל בכיר ב-Wedbush Securities, הציג עמדה דומה ותיאר את הירידות כחזרה על תרחיש מוכר. אייבס הדגיש כי קורוויב סיימה את הרבעון השני עם צבר הכנסות חוזיות של כ-104 מיליארד דולר, המשקף התחייבויות עתידיות מצד לקוחותיה. עם זאת, צבר ההכנסות אינו שקול להכנסות שכבר התקבלו, ומימושו תלוי בין היתר ביכולת החברה להרחיב את תשתיותיה ולעמוד בהתחייבויותיה.

מנכ"ל אנבידיה (NVDA), ג'נסן הואנג, ניסה להרגיע את החששות והביע אופטימיות ביחס לפעילות קורוויב. אנבידיה מחזיקה בכ-10% ממניות ספקית תשתיות הענן, עובדה המדגישה את הקשרים העסקיים והפיננסיים בין החברות הפועלות בענף. במקביל, התייחסויות מצד יצרנית ציוד השבבים ASML הולדינג (ASML) ויצרנית השבבים טאיוואן סמיקונדקטור (TSM) הצביעו על ביקוש משמעותי ומתמשך למוצרים ולשירותים התומכים בפיתוח מערכות בינה מלאכותית.

בבנק UBS הגדירו את התנודתיות האחרונה כהתאמה מחדש של ציפיות השוק, ולא כשינוי יסודי בסיפור הצמיחה של הבינה המלאכותית. אולריקה הופמן-בורכרדי, מנהלת השקעות בכירה בבנק, הדגישה את החשיבות שבבחינת הקשר בין הוצאות על AI לבין צמיחה בת-קיימא ברווחים, לצד התרחבות השימוש בטכנולוגיה בקרב עסקים וצרכנים. עמדה זו משקפת את ההבחנה בין צמיחה בביקוש לתשתיות לבין יכולת החברות להפיק מההשקעות תשואה כלכלית לאורך זמן.

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג ( shutterstock )

אחת הסוגיות המרכזיות שמעסיקות את השוק היא תופעת המימון המעגלי בענף הבינה המלאכותית, שבמסגרתה חברות טכנולוגיה משקיעות בספקיות תשתיות ובמקביל נהנות מהכנסות הנובעות מרכישת מוצריהן ושירותיהן. קשרים עסקיים מסוג זה מעוררים שאלות בנוגע למקורות המימון, לקצב צמיחת ההכנסות ולמידת התלות בין החברות. העלייה בעלויות ההון עשוייות להגביר את הרגישות לסיכונים אלה, במיוחד בקרב חברות המתאפיינות בהוצאות השקעה גבוהות ובתזרים מזומנים חופשי מוגבל.

במסחר המקדים ביום שני נרשמה התאוששות מסוימת במניות שנפגעו מהירידות האחרונות, כאשר קורוויב עלתה בכ-1%, נביוס התחזקה בכ-3% ואורקל הוסיפה כ-1%. ההתאוששות הגיעה לאחר שבוע שבו נרשמו ירידות חדות במיוחד בחברות תשתיות הבינה המלאכותית, ובמקביל להמשך הדיון בוול סטריט בנוגע לקצב ההשקעות, לרמות החוב וליכולת החברות לעמוד בהתחייבויות הפיננסיות שלהן.

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